Thương Tín: Một đời tài hoa và giông bão

Những câu chuyện bên lề được Thương Tín kể lại trong hồi ký, hé lộ cuộc đời một nghệ sĩ vừa tài hoa vừa bị cuốn vào "bão tố" từ chính lựa chọn của mình.

Nghệ sĩ Thương Tín. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM.

Diễn viên Thương Tín qua đời ngày 8/12 tại nhà riêng ở Phan Rang, Khánh Hòa. Ông ra đi ở tuổi 69.

Thương Tín là một tài tử điện ảnh nổi tiếng của Việt Nam từ cuối thập niên 80 thế kỷ XX. Nhiều sóng gió cuộc đời ông đã được tiết lộ qua cuốn hồi ký Thương Tín - Một đời giông bão. Chính cuốn sách khi ra mắt vào thời điểm 2016 cũng gây tranh cãi lớn trong giới Giải trí và dư luận.

Bùi Thương Tín sinh năm 1956 tại Phan Rang (Ninh Thuận) và được biết đến nhiều nhất qua các vai diễn kinh điển trong những thập niên 1980-1990. Suốt sự nghiệp, ông đã tham gia gần 200 bộ Phim, ghi dấu ấn với các vai Thiếu tá Lưu Kỳ Vọng trong Ván bài lật ngửa, Sáu Tâm trong Biệt động Sài Gòn, tướng cướp Bạch Hải Đường trong SBC và Tám Thương trong Chiến trường chia nửa vầng trăng...

NHỮNG VAI DIỄN ĐỂ ĐỜI VÀ GIAI ĐOẠN RỰC RỠ

Ngay từ nhỏ, Thương Tín đã sớm đam mê cải lương. Trong hồi ký, ngay ở Chương 1, ông kể năm 13 tuổi đã quyết định bỏ nhà theo gánh hát cải lương. Ông cũng thẳng thắn kể lại chuyện lần đầu tiên vì tò mò mà quan hệ với người đàn bà lớn tuổi và cũng lần đầu tiên, ông bị ông bầu gánh hát cưỡng bức. Đó là cú sốc lớn khiến ông ám ảnh nhiều năm, nhưng ông lại chọn giấu kín và vẫn quyết tâm theo gánh hát.

Sau, vì bảo vệ em trai mà ông đã chém người bị thương và phải đi cải tạo.

Năm 16 tuổi, sau bao biến cố, ba mẹ quyết định xin cho ông vào học ở trường Quốc gia Âm nhạc và Kịch nghệ Sài Gòn. Thời gian học hành này giúp ông được đào tạo bài bản về diễn xuất, làm nền móng cho những thành công sau này.

Sau khi tốt nghiệp trường sân khấu, Thương Tín gia nhập Đoàn kịch nói Cửu Long Giang, rồi chuyển sang Đoàn Kim Cương ở Sài Gòn. Tại đây, ông thường diễn cặp với “kỳ nữ” Kim Cương trong các vở cải lương nổi tiếng như Bông hồng cài áo, Huyền thoại mẹ, Tanhia... Trên sân khấu cải lương, ông đảm nhận hơn 100 vai diễn, trở thành một kép chính sáng giá.

Đến thập niên 1980, ông chuyển hướng sang điện ảnh và nhanh chóng thành danh. Ông nổi tiếng với vai Thiếu tá Lưu Kỳ Vọng trong loạt phim truyền hình Ván bài lật ngửa và vai Sáu Tâm trong phim Biệt động Sài Gòn.

Thương Tín là tài tử điện ảnh được nhiều người hâm mộ những năm 1980.

Nhờ ngoại hình hào hoa và diễn xuất ấn tượng, ông trở thành một trong những tài tử hàng đầu của điện ảnh Việt Nam thời bấy giờ. Những vai diễn khác của ông như tướng cướp Bạch Hải Đường trong SBC và Tám Thương trong Chiến trường chia nửa vầng trăng cũng được khán giả yêu thích.

Lịch làm việc dày đặc, ông từng ghi kỷ lục đóng 12 phim trong một năm (năm 1983), được ghi nhận trong sách Kỷ lục Guinness Việt Nam. Giai đoạn này, ông đoạt được nhiều giải thưởng và sự ghi nhận của giới chuyên môn và khán giả.

Từ một tuổi thơ nhiều biến cố, ông trở thành "ông hoàng" của giới giải trí khi đó. Có những ngày làm việc, ông có thù lao hẳn một cây vàng. Kiếm nhiều nhưng ông cũng tiêu hoang, vung tiền vào những thú vui của tầng lớp thượng lưu.

Thương Tín nhờ nghệ thuật mà có đủ tiền tài, danh vọng và nhiều bóng hồng vây quanh. Báo chí thời đó có ghi những câu chuyện như khi ông diễn, ông bị hàng chục nữ khán giả đợi trước cửa khách sạn, hoặc có lần, đoàn phim đang quay, một nhóm phụ nữ kéo đến, khiến đạo diễn phải dừng quay để ổn định tình hình.

Cuộc sống ông giai đoạn đỉnh cao có nhiều chuyện hưởng thụ khiến nhiều kẻ mơ ước.

CHUYỆN TÌNH CẢM NHIỀU ĐỔ VỠ VÀ TUỔI GIÀ KHÓ NHỌC

Cuộc đời nổi tiếng và hào hoa là vậy, Thương Tín có không ít thị phi. Đời tư của ông cũng nhiều thăng trầm. Ông nổi tiếng là người “đa tình”, trải qua nhiều cuộc tình và hôn nhân lắm sóng gió.

Vào những năm 1990, ông kết hôn với ca sĩ Mỹ Dung và có một con trai. Ông từng theo vợ sang sống tại California (Mỹ), nhưng vì nhớ nghề và nhớ nhà nên sau đó đã trở về Việt Nam một mình cùng con trai. Nhiều năm sau, ở tuổi 58, nghệ sĩ tái hôn với người vợ trẻ (kém ông 32 tuổi) và có thêm một cô con gái.

Thương Tín và con gái nhỏ. Ảnh: Vietnamnet.

Trong cuộc phỏng vấn với báo chí hồi năm 2006, khi được hỏi “Nhìn lại cả cuộc đời, anh băn khoăn nhất điều gì?, ông nói "Phụ nữ". Ông kể "đã có những người con gái, những người đàn bà yêu tôi, đến với tôi, tấn công tôi... và nuôi tôi. Nhưng tôi chẳng kịp yêu lại được bao nhiêu. Tôi bận rộn, hơi yếu đuối và hơi vô tâm".

Năm 2015, ông cho ra mắt cuốn hồi ký Một đời giông bão (chấp bút bởi nhà báo Đinh Thu Hiền), trong đó ông thẳng thắn kể lại những thăng trầm cuộc đời và các mối tình buồn của mình. Cuốn sách đã "gây bão" một thời vì động tới nhiều cái tên trong giới giải trí.

Sau những năm tháng vàng son, với hình ảnh giàu sang, xe hơi, cát-xê “đếm tiền mỏi tay” của Thương Tín, ông rơi vào chuỗi ngày “giông bão”: sống vật lộn để mưu sinh, bệnh tật, quãng đời tuổi già nhiều lo toan.

Sau thời kỳ đỉnh cao, ông gặp nhiều khó khăn về kinh tế và sức khỏe. Ông từng sống cô đơn, túng thiếu, ít tài sản tích lũy được. Cuối năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, ông gần như không nhận được dự án phim mới trong khi vẫn phải chi trả tiền sinh hoạt và điều trị bệnh. Báo chí ghi nhận nhiều lúc trong túi ông không còn nổi 100.000 đồng và phải vay mượn bạn bè để trang trải.

Chính ông cũng thừa nhận: dù từng nổi tiếng, từng sống “sang”, nhưng đến thời điểm viết hồi ký, ông “chẳng có nổi cái nhà để ở”.

Đầu năm 2021, ông bị đột quỵ, sức khỏe suy kiệt nhanh chóng. Nhiều người thương ông, kêu gọi đồng nghiệp và khán giả chung tay hỗ trợ.

Cuối năm 2024, nghệ sĩ được gia đình đưa đến bệnh viện kiểm tra, tình trạng sức khỏe càng suy yếu. Gia đình đã đưa ông về Phan Rang để mẹ già (90 tuổi) và người em trai chăm sóc. Đến đầu năm 2025, nhạc sĩ Tô Hiếu (bạn thân của Thương Tín) cho biết ông chỉ có thể đi lại bằng gậy, tinh thần rất yếu. Ở giai đoạn này, ông ăn uống rất ít, ngủ kém và thường xuyên buồn bã vì nhớ thành phố cũ.

Dù cuộc đời nhiều thăng trầm, nhiều người vẫn tôn trọng, quý mến ông vì sự chân thành của ông ngoài đời. Nhiều người gièm pha ông vì những năm tháng khó khăn cuối đời, trái ngược với thời vàng son khi xưa. Ông bảo "Tôi quan niệm: đã có vay, tức có trả". Những ngày tuổi già, ông vẫn cố gắng lao động, kiếm sống nuôi con.

Niềm vui của Thương Tín cuối đời có lẽ là gia đình nhỏ, và một vài người bạn già. Trong một bài phỏng vấn khi xưa, khi được hỏi niềm hạnh phúc của ông là gì, người nghệ sĩ đáp "Tôi luôn thật với lòng mình và hạnh phúc vì điều đó".

Thương Tín từng là một biểu tượng nam tính của màn ảnh Việt. Sự lãng tử, ánh mắt biết nói và khả năng nhập vai tự nhiên giúp ông đứng vào hàng ngũ tài tử hàng đầu thập niên 1980-1990.

Nhưng hào quang đến nhanh cũng kéo theo nhiều hệ lụy tới cuối đời nghệ sĩ. Giới làm nghề vẫn nhắc về Thương Tín như một nghệ sĩ tài hoa nhưng đa tình, sống hết mình trong tình yêu cũng như tiền bạc. Dù cuối đời khó khăn, ông vẫn giữ được phần nào khí chất của người nghệ sĩ cũ: chân thật, thẳng thắn và giàu tình cảm.

Trong nhiều cuộc phỏng vấn, Thương Tín vẫn luôn nói ông chưa bao giờ ân hận khi dấn thân vào nghệ thuật - bởi sân khấu và điện ảnh là nơi duy nhất ông cảm thấy mình thuộc về, dù đời riêng chưa từng bình yên. Ông trân trọng tất cả những người từng đi qua đời mình.