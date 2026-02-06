Vóc dáng gây sốt của mỹ nhân U40

Lee Joo Yeon khoe vóc dáng trong trang phục bikini. Nữ ca sĩ được biết đến là bạn gái tin đồn của G-Dragon.

Lee Joo Yeon khoe thân hình trong trang phục bikini táo bạo ở Bali, tờ News1 đưa tin. Trên trang cá nhân, Lee Joo Yeon mới đây đăng tải một số bức ảnh với các hashtag: “Những hình ảnh đầu tiên nóng bỏng nhất năm 2026” và “Chuyện gì đã xảy ra ở Bali”.

Trong các bức ảnh, Lee Joo Yeon mặc bikini kẻ caro đen và tạo dáng trước ống kính. Cô cũng thu hút sự chú ý khi khoe tấm ảnh nằm trong bể bơi với bộ bikini. Cựu thành viên After School cho thấy vóc dáng gợi cảm và nhận được nhiều lời khen ngợi. Nhiều bình luận nhận xét nữ ca sĩ có vóc dáng cân đối.

Vóc dáng được khen ngợi của Lee Joo Yeon. Ảnh: News1.

Joo Yeon sinh năm 1987, sở hữu chiều cao 1,67 m và thân hình gợi cảm, gương mặt xinh đẹp. Cô ra mắt với tư cách người mẫu quảng cáo vào 2003 và tham gia nhóm nhạc After School năm 2009. Ngoài hoạt động với nhóm nhạc After School, nữ ca sĩ phát triển sự nghiệp diễn xuất.

Cô sớm lấn sân diễn xuất với bộ Phim đầu tiên là You're Beautiful vào 2009. Sau đó, cô tham gia nhiều dự án khác nhưng chủ yếu trong các vai khách mời hoặc tuyến phụ. Nữ diễn viên đã xuất hiện trong một số phim như Saimdang, Memoir of Colors, All Kinds of Daughters-in-Law, Hoon-nam-jeong-eum, Devilish Joy, Hyena và Kiss the Sixth Sense…

Lee Joo Yeon có thời gian dài vướng tin hẹn hò G-Dragon. Đầu năm 2018, Dispatch tung ảnh hẹn hò của 2 ngôi sao này. Tuy nhiên, họ không lên tiếng về chuyện tình cảm.