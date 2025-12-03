Đỗ Thị Hà mặc đồ cực đơn giản, nhưng vẫn để lộ 1 chi tiết gây bàn luận rôm rả

Không cần lên đồ quá lộng lẫy, Đỗ Thị Hà diện trang phục cực đơn giản cũng đủ nổi bật.

Mới đây, trên trang cá nhân, Đỗ Thị Hà đăng tải loạt ảnh mới kèm dòng chú thích: “Test lại tay nghề”. Ngay lập tức, nhiều netizen đã để lại bình luận đồn đoán “nhân vật đứng sau ống kính” chính là ông xã Viết Vương của nàng hậu.

Đỗ Thị Hà vừa đăng ảnh mới, nhiều netizen đoán rằng người chụp không ai khác là ông xã của nàng hậu. (Ảnh FBNV)

Từ trước đến nay, mỗi lần nàng hậu chia sẻ ảnh Du lịch, người hâm mộ đều tinh ý nhận ra cô thường được chồng đại gia hỗ trợ chụp hình.

Viết Vương, vốn là người kín tiếng và ít xuất hiện trước công chúng, lại khá chăm chỉ trổ tài nhiếp ảnh mỗi khi đồng hành cùng vợ, khiến cộng đồng mạng càng thêm tò mò về đời sống hôn nhân của cả hai.

Chồng thiếu gia nhiệt tình trổ tài chụp ảnh giúp vợ trong những chuyến du lịch.

Sau đám cưới gây chú ý hồi tháng 10, cuộc sống của Đỗ Thị Hà và chồng luôn nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Bởi ông xã của nàng hậu vốn là người kín tiếng, mọi hình ảnh liên quan đến đời tư đều được anh hạn chế tối đa trên mạng xã hội.

Chính vì vậy, mỗi động thái mới của Đỗ Thị Hà đều khiến khán giả tò mò, đặc biệt là những khoảnh khắc hiếm hoi có bóng dáng chồng thiếu gia.

Trong đoạn clip gần đây, Đỗ Thị Hà gây bất ngờ khi “khoe chồng” theo cách độc đáo. Người đẹp ghi lại quá trình skincare buổi tối và Viết Vương xuất hiện hỗ trợ vợ bằng... đôi bàn tay.

Dù không lộ mặt, doanh nhân trẻ vẫn gây chú ý khi kiên nhẫn học cách gỡ mặt nạ và chăm sóc da cho vợ. Đỗ Hà còn vui vẻ “cầm tay chỉ việc”, tạo nên khoảnh khắc đời thường đầy dễ thương.

Đỗ Thị Hà hài hước cho chồng "lên sóng" nhưng chỉ lộ... bàn tay.

Clip nhanh chóng thu hút lượng tương tác lớn. Bên cạnh lời khen dành cho vẻ ngoài rạng rỡ, mặt mộc sáng bừng của nàng hậu, nhiều người hâm mộ không giấu được sự thích thú trước sự chiều chuộng của Viết Vương dành cho vợ. Không ít bình luận còn “nhắc nhẹ” Đỗ Thị Hà hãy chia sẻ thêm hình ảnh về ông xã, thay vì chỉ để anh “ẩn danh” qua đôi tay.

Ở phần bình luận, nàng hậu còn tiết lộ cô đã hướng dẫn chồng cách skincare và “trông rất thú vị”, càng khiến người hâm mộ trông đợi lần xuất hiện rõ nét hơn của doanh nhân gốc Quảng Trị.

Trước khi kết hôn, cặp đôi có thời gian dài hẹn hò nhưng hiếm khi công khai cùng nhau. Những hình ảnh du lịch Nhật Bản hay khoảnh khắc cả hai xuất hiện tại Thượng Hải đều do khán giả tình cờ ghi lại.

Đám cưới lãng mạn, ngỡ như cổ tích của cặp đôi. (Ảnh FBNV)