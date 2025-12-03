Lông nách trắng của Rosalía gây sốc

Xuất hiện với phần lông nách tẩy trắng, nữ ca sĩ Rosalía trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội, nối dài những tranh luận xung quanh tiêu chuẩn thẩm mỹ đối với nữ giới.

Xuất hiện tại Tuần lễ Thời trang Paris cuối năm nay, nữ ca sĩ Rosalía gây chú ý với phần lông nách rậm rạp được tẩy trắng. Khi ký tặng, giao lưu và chụp ảnh cùng người hâm mộ, cô để lộ rõ lông nách trắng tinh, thu hút sự quan tâm với chi tiết này.

Nữ ca sĩ diện chiếc váy cắt xẻ, tạo ra những khoảng hở, hướng sự chú ý vào loạt hình xăm lấp ló trên cơ thể. Thiết kế dạng cổ yếm cũng giúp Rosalía khoe vùng dưới cánh tay và lông nách trắng nổi bật.

Lựa chọn của nữ ca sĩ tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều. Trong khi một số đánh giá cao sự sáng tạo, phá cách trong lĩnh vực Làm đẹp, thời trang của Rosalía, nhiều người lại thể hiện sự khó hiểu với thử nghiệm trên.

“Thật khó hiểu thời trang bây giờ”, một người dùng để lại bình luận dưới bức hình của nữ ca sĩ.

Việc để lộ lông nách không phải là điều quá xa lạ. Julia Roberts, Miley Cyrus, Madonna hay Gigi Hadid đều từng xuất hiện với vùng nách rậm rạp. Thậm chí, Roberts đã làm điều này từ buổi công chiếu Phim Notting Hill hồi năm 1999. Tuy vậy, tẩy trắng lông nách được xem là tương đối độc đáo, biến lựa chọn của Rosalía thành một thử nghiệm táo bạo.

Rosalía gây chú ý với phần lông nách trắng, rậm rạp, nối dài cuộc tranh luận với sự lựa chọn này. Ảnh: Favs, @rosalia.vt.

Trong nhiều năm, tranh luận về lông nách phụ nữ luôn diễn ra cùng với những thay đổi trong quan niệm thẩm mỹ. Không cạo lông nách từng được xem như hành động mang tính phản kháng, song dần trở thành Xu hướng làm đẹp theo thời gian.

Trào lưu nhuộm lông nách xuất hiện từ khoảng năm 2015. Lúc đó, nhà tạo mẫu Roxie Hunt ở Seattle (Mỹ) nhuộm lông nách cho một khách hàng nhằm đem đến sự đồng bộ với mái tóc xanh. Bài viết hướng dẫn trên blog của cô lan truyền mạnh mẽ, kích hoạt hashtag #dyedpit (tạm dịch: “nhuộm lông dưới cánh tay”) và biến xu hướng này thành hiện tượng trên mạng xã hội Instagram.

Sau đó, nhiều cô gái nhanh chóng hưởng ứng trào lưu này. Họ bắt đầu nhuộm lông nách màu xanh, đỏ, tím hay vàng, tìm kiếm sự lựa chọn màu sắc phù hợp với cá tính và outfit. Trào lưu này từng tạo ra một “cơn sốt” trong lĩnh vực làm đẹp một thập kỷ trước.

Nhuộm lông nách từng là trào lưu làm đẹp khoảng năm 2015. Ảnh: Roxie Hunt.

Ở chiều ngược lại, văn hóa đại chúng vẫn quen thuộc với hình ảnh vùng dưới cánh tay nhẵn nhụi, được tỉa tót cẩn thận của phụ nữ. Ca sĩ Taylor Swift được gọi vui là “nàng thơ của vùng nách sạch”. Cô thường xuyên giơ cao cánh tay, khoe phần nách láng mịn khi biểu diễn trên sân khấu hay vẫy chào người hâm mộ trên thảm đỏ.

Khi xuất hiện trong phim ảnh, các nữ diễn viên như Katniss Everdeen (The Hunger Games), Carol Peletier (The Walking Dead) hay Kate Austen (Lost) đều xuất hiện với phần nách nhẵn nhụi bất kể ở trong bối cảnh nguy hiểm, thiếu thốn. Đây là chi tiết vô lý được nhiều khán giả chỉ ra.

Công chúng cho rằng chuẩn mực về thẩm mỹ, cái đẹp phần nào làm giảm mức độ chân thực của các cảnh phim. Nhìn chung, tranh cãi về vùng lông dưới cánh tay của nữ giới luôn kéo dài trong nhiều năm nay, dường như chưa có hồi kết.

Vì thế, sự xuất hiện của Rosalía tại Tuần lễ thời trang Paris tiếp tục làm nóng chủ đề này, đồng thời đem đến sức sống cho trào lưu làm đẹp từ một thập kỷ trước, phản ánh tính tuần hoàn, xoay vòng trong lĩnh vực thời trang. Có thể thấy, mỗi lựa chọn của nghệ sĩ lại tạo ra một cuộc tranh luận lớn về cơ thể phụ nữ và tiêu chuẩn thẩm mỹ hiện đại.