Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. THỜI TRANG
  3. Phong cách

Gu thời trang của hai ái nữ nhà Quyền Linh

16:54 01/12/2025
Hai ái nữ nhà Quyền Linh thể hiện sự khác biệt rõ nét trong phong cách thời trang.
Hai ái nữ nhà Quyền Linh thường nhận được sự chú ý từ cộng đồng thời trang nhờ gu ăn mặc đa dạng và phù hợp với lứa tuổi. Tuy nhiên nếu chị cả Lọ Lem hướng đến phong cách nữ tính, tiểu thư cổ điển, thì em út Hạt Dẻ lại nghiêng về vibe cá tính, hiện đại hơn. Ảnh: FBNV Hai ái nữ nhà Quyền Linh thường nhận được sự chú ý từ cộng đồng thời trang nhờ gu ăn mặc đa dạng và phù hợp với lứa tuổi. Tuy nhiên nếu chị cả Lọ Lem hướng đến phong cách nữ tính, tiểu thư cổ điển, thì em út Hạt Dẻ lại nghiêng về vibe cá tính, hiện đại hơn. Ảnh: FBNV
Lọ Lem thường theo đuổi gu thời trang 'nàng thơ' nhẹ nhàng, sang trọng, với các item tôn lên vẻ đẹp dịu dàng tuổi đôi mươi. Cô hay chọn đầm dài chiết eo, váy midi xếp ly hoặc áo blouse kết hợp chân váy bút chì, tạo nên silhouette thon gọn, trưởng thành. Ảnh: FBNV Lọ Lem thường theo đuổi gu thời trang "nàng thơ" nhẹ nhàng, sang trọng, với các item tôn lên vẻ đẹp dịu dàng tuổi đôi mươi. Cô hay chọn đầm dài chiết eo, váy midi xếp ly hoặc áo blouse kết hợp chân váy bút chì, tạo nên silhouette thon gọn, trưởng thành. Ảnh: FBNV
Gu của Lọ Lem nhấn mạnh vào sự tinh tế, với tông màu pastel như hồng nhạt, trắng kem, giúp tôn đường cong cơ thể mà không phô trương. Ảnh: FBNV Gu của Lọ Lem nhấn mạnh vào sự tinh tế, với tông màu pastel như hồng nhạt, trắng kem, giúp tôn đường cong cơ thể mà không phô trương. Ảnh: FBNV
Ngược lại, Hạt Dẻ đại diện cho phong cách sành điệu, cá tính với vibe 'Tây' mạnh mẽ, phù hợp với chiều cao 1m7. Ở tuổi 17, cô ưu tiên váy dài ôm cơ thể, đầm hở vai hoặc lưng trần, thường phối cùng sneaker chunky hoặc boots thấp cổ để tăng chiều sâu năng động. Ảnh: FBNV Ngược lại, Hạt Dẻ đại diện cho phong cách sành điệu, cá tính với vibe "Tây" mạnh mẽ, phù hợp với chiều cao 1m7. Ở tuổi 17, cô ưu tiên váy dài ôm cơ thể, đầm hở vai hoặc lưng trần, thường phối cùng sneaker chunky hoặc boots thấp cổ để tăng chiều sâu năng động. Ảnh: FBNV
 
Gu thời trang của Hạt Dẻ tập trung vào sự thoải mái, layer nhẹ nhàng với jacket denim hoặc crop top, thường dùng tông màu trung tính như đen, xám, xanh navy để dễ mix-match hàng ngày. Ảnh: FBNV Gu thời trang của Hạt Dẻ tập trung vào sự thoải mái, layer nhẹ nhàng với jacket denim hoặc crop top, thường dùng tông màu trung tính như đen, xám, xanh navy để dễ mix-match hàng ngày. Ảnh: FBNV
Hai ái nữ nhà Quyền Linh nhìn chung có gu thời trang khác biệt, phản ánh sự đa dạng trong cách tiếp cận style cá nhân. Sự khác biệt này không chỉ làm nổi bật cá tính riêng mà còn tạo sức hút khi phối chung khi Lọ Lem mang yếu tố dịu dàng để cân bằng sự mạnh mẽ của Hạt Dẻ. Ảnh: FBNV Hai ái nữ nhà Quyền Linh nhìn chung có gu thời trang khác biệt, phản ánh sự đa dạng trong cách tiếp cận style cá nhân. Sự khác biệt này không chỉ làm nổi bật cá tính riêng mà còn tạo sức hút khi phối chung khi Lọ Lem mang yếu tố dịu dàng để cân bằng sự mạnh mẽ của Hạt Dẻ. Ảnh: FBNV
Khi hai ái nữ nhà Quyền Linh xuất hiện trong cùng một khung hình, họ thường tạo nên khung cảnh hài hòa nhờ sự tương phản phong cách. Sự phối hợp này không chỉ tôn vinh chiều cao và vóc dáng của cả hai mà còn nhấn mạnh tinh thần 'chị em bổ trợ' trong thời trang. Ảnh: FBNV Khi hai ái nữ nhà Quyền Linh xuất hiện trong cùng một khung hình, họ thường tạo nên khung cảnh hài hòa nhờ sự tương phản phong cách. Sự phối hợp này không chỉ tôn vinh chiều cao và vóc dáng của cả hai mà còn nhấn mạnh tinh thần "chị em bổ trợ" trong thời trang. Ảnh: FBNV
Theo www.saostar.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://www.saostar.vn/thoi-trang/gu-thoi-trang-cua-hai-ai-nu-nha-quyen-linh-202512011523425161.html
Cùng chủ đề
Bộ sưu tập pijama của Ngọc Trinh Phong cách
Bộ sưu tập pijama của Ngọc Trinh

Trái ngược với hình tượng quyến rũ, gợi cảm trên thảm đỏ, Ngọc Trinh sở hữu bộ sưu tập pijama...

Thời trang của các nàng dâu hào môn Việt Phong cách
Thời trang của các nàng dâu hào môn Việt

Các nàng dâu hào môn Việt sở hữu gu thời trang thanh lịch, dễ dàng ứng dụng vào đời sống.

Tiểu Vy khoe khí chất sang trọng với trang sức giá 2,5 tỷ đồng Phong cách
Tiểu Vy khoe khí chất sang trọng với trang sức giá 2,5 tỷ đồng

Hoa hậu Tiểu Vy khoe vẻ đẹp 'nghìn năm có một' trong loạt ảnh mới nhưng bộ trang sức mới...

Phương Trinh Jolie mặc áo tắm bé xíu khoe gò bồng đảo căng tràn Phong cách
Phương Trinh Jolie mặc áo tắm bé xíu khoe gò bồng đảo căng tràn

Dù đã là mẹ ba con, Phương Trinh Jolie vẫn chăm mặc hở khoe trọn hình thể quyến rũ.

Bikini hè của Tâm Tít, Hàn Hằng Phong cách
Bikini hè của Tâm Tít, Hàn Hằng

Trong mùa mốt hè năm nay, nhiều kiểu dáng đồ bơi trending được các tín đồ thời trang như Hàn...

'Dâu hào môn' Khánh Huyền theo mốt không quần Phong cách
'Dâu hào môn' Khánh Huyền theo mốt không quần

Newsfeed Rate tuần này đánh giá cao mốt "mặc quần tất, cất quần dài" của Khánh Huyền 2k4 và Thanh...

Mới cập nhật
Mất 12.000 USD tiền sửa ôtô điện do làm đổ chai nước

Mất 12.000 USD tiền sửa ôtô điện do làm đổ chai nước

Hóa đơn sửa ôtô điện mà một khách Mỹ nhận được sau khi vô tình làm đổ chai nước ra sàn xe gây chú ý. Công ty bảo hiểm đã từ chối chi trả.

2 giờ trước Xe

Các trường hợp bị phong tỏa tài khoản ngân hàng từ ngày 1/1/2026

Các trường hợp bị phong tỏa tài khoản ngân hàng từ ngày 1/1/2026

Từ 1/1/2026, cơ quan chức năng có thể phong tỏa tài khoản ngân hàng của cá nhân, tổ chức nếu không tự nguyện nộp phạt hành chính hoặc có dấu hiệu tẩu tán tài sản.

2 giờ trước Đời sống

"Mợ ngố" Song Ji-hyo du hí TP HCM, sốc khi ăn trứng vịt lộn

"Mợ ngố" Song Ji-hyo du hí TP HCM, sốc khi ăn trứng vịt lộn

Chương trình ẩm thực "Mợ ngố" khen ngon!" có minh tinh Song Ji-hyo và đầu bếp David Lee được phát sóng từ ngày 4-12.

3 giờ trước Showbiz

Cháy lớn tại Đà Nẵng, cột khói cuồn cuộn sau Bệnh viện Hòa Vang

Cháy lớn tại Đà Nẵng, cột khói cuồn cuộn sau Bệnh viện Hòa Vang

Một đám cháy dữ dội bùng lên tại bãi xe tải gần Quốc lộ 14B, khiến lực lượng chức năng phải huy động hàng chục phương tiện và robot chữa cháy.

3 giờ trước Đời sống

Công an triệu tập người cha xích con trong căn phòng bẩn thỉu

Công an triệu tập người cha xích con trong căn phòng bẩn thỉu

Làm việc với công an, người cha khai nhận hằng ngày phải đi làm nên đã nhốt, xích chân các cháu trong phòng.

3 giờ trước Pháp luật

Xử phạt người đăng tin sai sự thật về mưa lũ Đắk Lắk

Xử phạt người đăng tin sai sự thật về mưa lũ Đắk Lắk

Công an Nghệ An xử phạt người tung tin sai sự thật về thiệt hại mưa lũ, đồng thời khuyến cáo người dân cảnh giác với thông tin chưa kiểm chứng trên mạng xã hội.

3 giờ trước Pháp luật

SEA Games 33: Bị nợ lương, VĐV Thái Lan vừa tập vừa khóc

SEA Games 33: Bị nợ lương, VĐV Thái Lan vừa tập vừa khóc

Thể thao Thái Lan vừa vướng vào sự cố nợ lương vận động viên nhiều tháng liên tục trước khi SEA Games 33 diễn ra.

3 giờ trước Bên lề

Công an Tây Ninh thông tin vụ người đàn ông lái ô tô tông chết em gái

Công an Tây Ninh thông tin vụ người đàn ông lái ô tô tông chết em gái

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh đã bắt giữ Nguyễn Tấn Thành - kẻ lái xe Lexus tông chết em gái để điều tra làm rõ hành vi Giết người.

3 giờ trước Pháp luật

Căn bệnh Nhã Phương mắc phải khi mang thai lần 3 nguy hiểm ra sao?

Căn bệnh Nhã Phương mắc phải khi mang thai lần 3 nguy hiểm ra sao?

Nhiều bà bầu cũng gặp phải căn bệnh như Nhã Phương trong thai kỳ.

3 giờ trước Sống khỏe

Loại cá kịch độc dễ gây tử vong nếu ăn nhầm, nhiều người vẫn vô tư không sợ

Loại cá kịch độc dễ gây tử vong nếu ăn nhầm, nhiều người vẫn vô tư không sợ

Cần cẩn trọng, cũng như không nên ăn loại cá này để tránh gây hại sức khỏe, thậm chí là tính mạng.

3 giờ trước Tư vấn sức khỏe