Bão số 15 giật cấp 13 di chuyển chậm trên Biển Đông, áp thấp nhiệt đới lạ thường có vào Nam Bộ?

09:42 29/11/2025
Trong khi bão số 15 vẫn di chuyển chậm, đổi hướng liên tục, một áp thấp nhiệt đới lạ thường sắp vào khu vực Nam Biển Đông
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 4 giờ ngày 29-11, vị trí tâm bão số 15 ở vào khoảng 13,5 độ Vĩ Bắc; 112,3 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 310 km về phía Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-102 km/giờ), giật cấp 13. Bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ 5-10 km/giờ.
Bão số 15 và áp thấp nhiệt đới hiếm gặp gây ảnh hưởng đến Nam Bộ - Ảnh 1.

Hướng di chuyển của bão số 15 và áp thấp nhiệt đới lúc 1 giờ ngày 29-11. Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Dự báo diễn biến trong 24 giờ tới, đến 4 giờ ngày 30-11, bão số 15 ở khoảng 14,3 độ Vĩ Bắc; 112,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông, cách vùng bờ biển phía Đông các tỉnh Gia Lai – Đắk Lắk khoảng 330 km về phía Đông.

Cường độ bão số 15 duy trì cấp 9-10, giật cấp 13 và đổi hướng di chuyển theo hướng Bắc với tốc độ 3-5 km/giờ.

Vị trí vùng nguy hiểm xác định trong khoảng từ 11,5 đến 15 độ Vĩ Bắc và từ 111 đến 115 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 3 đối với vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông.

Bão số 15 và áp thấp nhiệt đới gây biển động rất mạnh

Do ảnh hưởng của bão số 15, vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 7-8; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9-10, giật cấp 12-13; sóng biển cao 3 -5 m, vùng gần tâm bão 6 - 8 m; biển động rất mạnh.

Vùng biển ngoài khơi từ Gia Lai đến Khánh Hòa có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 9-10, sóng biển cao 4-6 m, biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Với áp thấp nhiệt đới hiếm gặp, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn thông tin hồi 1 giờ ngày 29-11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 4,9 độ Vĩ Bắc; 105 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Malaysia.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (39-61 km/giờ), giật cấp 9. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 15 km/giờ.

Theo các chuyên gia khí tượng, việc một áp thấp nhiệt đới hình thành ở vĩ độ thấp và di chuyển về phía Đông như áp thấp nhiệt đới đang hoạt động ở khu vực phía Đông Malaysia là rất hiếm, hoặc có thể nói là chưa từng xuất hiện.

Trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc với tốc độ khoảng 15 km/giờ và đi vào vùng biển phía Tây Nam khu vực Nam Biển Đông.

Đến 1 giờ ngày 30-11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 6,4 độ Vĩ Bắc; 108,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Nam khu vực Nam Biển Đông; cường độ cấp 7, giật cấp 9. Vùng nguy hiểm nằm ở khu vực phía Nam vĩ tuyến 8 độ Vĩ Bắc và trong khoảng 104 - 108,5 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai ở mức cấp 3 đối với vùng biển phía Tây Nam khu vực Nam Biển Đông.

Sau đó, áp thấp nhiệt đới chủ yếu di chuyển theo hướng  Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được 10-15 km, cường độ suy yếu dần, nguy cơ đổ bộ trực tiếp vào Nam Bộ thấp. Tuy nhiên, vùng biển phía Tây Nam khu vực Nam Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao 2,5-4 m; biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

 
