Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. GIẢI TRÍ
  3. Âm nhạc

BLACKPINK thiết lập lại lịch sử doanh số album tại Kpop

09:06 02/03/2026
BLACKPINK khẳng định vị thế nhóm nhạc nữ hàng đầu Kpop.

Sau hơn ba năm vắng bóng ở đội hình đầy đủ, BLACKPINK đã chính thức tái xuất và ngay lập tức tạo nên cơn địa chấn mới trên thị trường âm nhạc. Mini album thứ ba mang tên DEADLINE không chỉ đánh dấu sự trở lại được chờ đợi từ lâu mà còn thiết lập cột mốc doanh số chưa từng có đối với một nhóm nhạc nữ K-pop.

 
BLACKPINK thiết lập lại lịch sử doanh số album tại Kpop Ảnh 1

Theo thông báo từ YG Entertainment ngày 1/3, album DEADLINE đã bán được 1.461.785 bản chỉ trong ngày đầu phát hành (27/2), dựa trên số liệu của Hanteo Chart. Thành tích này giúp BLACKPINK xác lập kỷ lục doanh số ngày đầu cao nhất lịch sử đối với một nhóm nhạc nữ K-pop, tiếp tục củng cố vị thế dẫn đầu của họ trong làn sóng Hallyu toàn cầu.

Không dừng lại ở thị trường nội địa, DEADLINE còn cho thấy sức hút áp đảo trên các bảng xếp hạng quốc tế. Ngay trong ngày phát hành, album đã vươn lên vị trí số 1 bảng xếp hạng album iTunes tại 32 quốc gia và vùng lãnh thổ, đồng thời dẫn đầu bảng xếp hạng album iTunes toàn cầu, minh chứng rõ nét cho tầm ảnh hưởng xuyên biên giới của nhóm.

 
BLACKPINK thiết lập lại lịch sử doanh số album tại Kpop Ảnh 2

Ca khúc chủ đề “GO” được phát hành cùng thời điểm trên YouTube, nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Tính đến ngày 1/3, video âm nhạc chính thức đã vượt mốc 27,65 triệu lượt xem, đứng đầu cả hai hạng mục Xu hướng toàn cầu và Xu hướng âm nhạc của YouTube. Với hơn 100 triệu lượt đăng ký trên kênh YouTube chính thức, BLACKPINK tiếp tục chứng minh sức mạnh truyền thông hiếm có của mình trong kỷ nguyên số.

DEADLINE là sản phẩm âm nhạc đầu tiên của nhóm sau 3 năm 5 tháng kể từ album phòng thu thứ hai Born Pink (2022). Sự trở lại lần này không chỉ mang ý nghĩa về mặt thời gian mà còn thể hiện bước chuyển mình trong màu sắc âm nhạc. “GO” nổi bật với phần bass dày, tiết tấu mạnh và cấu trúc dồn dập, truyền tải thông điệp tự tin đặc trưng qua câu hát “Blackpink sẽ khiến bạn phải GO”.

 

Mini album gồm 5 ca khúc, cho thấy sự đa dạng trong định hướng âm nhạc: từ bản EDM hardstyle “JUMP” phát hành trước đó, chất hip-hop retro của “Me and My”, tinh thần lạc quan trong “Champion” đến sắc thái cảm xúc mãnh liệt ở “Fxxxboy”. Tổng thể album được đánh giá là sự kết hợp giữa năng lượng bùng nổ và cá tính thương hiệu đã làm nên tên tuổi BLACKPINK.

BLACKPINK thiết lập lại lịch sử doanh số album tại Kpop Ảnh 3

Giới chuyên môn quốc tế cũng nhanh chóng ghi nhận thành tích này. Tạp chí Billboard nhận định “GO” là một bản nhạc bùng nổ, tạo tác động mạnh mẽ chỉ trong chưa đầy một phút đầu tiên. Trong khi đó, Forbes đặc biệt nhấn mạnh cột mốc hơn 1,46 triệu bản bán ra trong ngày đầu, cho rằng BLACKPINK đã vượt qua những kỷ lục trước đó do các nhóm nữ hàng đầu K-pop thiết lập.

Với DEADLINE, BLACKPINK không chỉ trở lại, họ tái khẳng định vị thế biểu tượng toàn cầu, đồng thời nâng chuẩn thành công thương mại của các nhóm nhạc nữ lên một tầm cao mới.

Theo www.saostar.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://www.saostar.vn/am-nhac/blackpink-thiet-lap-lai-lich-su-doanh-so-album-tai-kpop-202603012305378181.html
Cùng chủ đề
Nữ ca sĩ hết thời 'lột xác' xinh đẹp khó tin, vóc dáng nóng bỏng ai cũng trầm trồ Âm nhạc
Nữ ca sĩ hết thời 'lột xác' xinh đẹp khó tin, vóc dáng nóng bỏng ai cũng trầm trồ

Nữ ca sĩ khiến dư luận "dậy sóng" với nhan sắc hiện tại của mình.

Diva Hồng Nhung, Hà Trần không nhận được cát-xê, đau lòng khi đêm nhạc bị hủy Âm nhạc
Diva Hồng Nhung, Hà Trần không nhận được cát-xê, đau lòng khi đêm nhạc bị hủy

Diva Hồng Nhung có chia sẻ khiến nhiều khán giả đồng cảm.

Trang Thông tin Chính phủ: Đơn vị tổ chức show Về Đây Bốn Cánh Chim Trời phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật Âm nhạc
Trang Thông tin Chính phủ: Đơn vị tổ chức show Về Đây Bốn Cánh Chim Trời phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật

Trang Thông tin Chính phủ đã chính thức đăng tải thông tin liên quan đến vụ hoãn đột ngột chương...

Đêm nhạc có 12 nghệ sĩ bị hủy đột ngột Âm nhạc
Đêm nhạc có 12 nghệ sĩ bị hủy đột ngột

Đêm nhạc "Về đây bốn cánh chim trời" dự kiến diễn ra tối 28/12 nhưng đã bị hủy vào phút...

Nữ ca sĩ Việt được mời hát 3 bài giá 600 triệu đồng, danh tính chẳng xa lạ Âm nhạc
Nữ ca sĩ Việt được mời hát 3 bài giá 600 triệu đồng, danh tính chẳng xa lạ

Nữ ca sĩ gây xôn xao khi mức cát-xê được chia sẻ.

EXO thay đổi đội hình gây tranh cãi Âm nhạc
EXO thay đổi đội hình gây tranh cãi

Màn tái xuất của EXO liên tục gặp những vấn đề gây tranh cãi.

Mới cập nhật
Cổ phiếu dầu khí dậy sóng trong ngày VN-Index đỏ lửa

Cổ phiếu dầu khí dậy sóng trong ngày VN-Index đỏ lửa

Cổ phiếu dầu khí GAS, PVD, PVS, BSR, DCM đồng loạt tăng trần trong phiên VN-Index mất hơn 34 điểm, cho thấy dòng tiền đang dồn về nhóm dầu khí và phân bón khi thị trường chao đảo.

7 giờ trước Đời sống

Chiều 2/3: Giá vàng nhẫn, vàng miếng vượt 190 triệu đồng/lượng

Chiều 2/3: Giá vàng nhẫn, vàng miếng vượt 190 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới tăng ngay đầu phiên giao dịch buổi sáng trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang tại Trung Đông, qua đó thúc đẩy mạnh nhu cầu trú ẩn an toàn của nhà đầu tư toàn cầu. Trong nước, giá vàng nhẫn và vàng miếng cũng đồng loạt đi lên và xác lập mức kỷ lục mới.

7 giờ trước Đời sống

iPhone 17 Pro Max: Khác biệt về trải nghiệm, bảng giá iPhone mới nhất

iPhone 17 Pro Max: Khác biệt về trải nghiệm, bảng giá iPhone mới nhất

iPhone 17 Pro Max đang được nhiều người dùng quan tâm khi tìm kiếm một thiết bị cao cấp có khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng bền bỉ theo thời gian. Việc lựa chọn thiết bị còn cần xem xét cách máy vận hành và cảm nhận trong quá trình sử dụng. Bảng giá iPhone hiện tại cũng giúp người mua dễ so sánh các phiên bản.

13 giờ trước CÔNG NGHỆ

Chuyên gia đánh giá tác động của sự kiện xung đột tại Iran tới thị trường chứng khoán Việt Nam

Chuyên gia đánh giá tác động của sự kiện xung đột tại Iran tới thị trường chứng khoán Việt Nam

Dù ngắn hạn sự kiện này có thể kéo theo tâm lý thận trọng của nhà đầu tư, song nhiều nhóm cổ phiếu được kỳ vọng phản ứng tích cực.

14 giờ trước Khám phá

Giá dầu thô tăng dựng đứng

Giá dầu thô tăng dựng đứng

Giá dầu thô Mỹ tăng cao khi các bên tham gia thị trường lo ngại cuộc không kích của Mỹ - Israel nhắm vào Iran có thể dẫn đến gián đoạn nguồn cung nghiêm trọng.

15 giờ trước Đời sống

Hết khổ trước rằm tháng Giêng, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, tiền ùa vào túi, phúc báu sung túc

Hết khổ trước rằm tháng Giêng, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, tiền ùa vào túi, phúc báu sung túc

3 con giáp được dự báo gặp may mắn về tài vận trước rằm tháng Giêng.

15 giờ trước Khám phá

Giá vàng hôm nay 2/3: Trụ vững trên đỉnh cao, dự báo bật tăng trong tuần

Giá vàng hôm nay 2/3: Trụ vững trên đỉnh cao, dự báo bật tăng trong tuần

Sáng 2/3, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở mức 5.278 USD/ounce, không đổi so với đầu giờ sáng qua.

15 giờ trước Đời sống

Chùm ảnh: Đây là những gì vừa diễn ra tại Trung Đông trong 1 ngày qua 

Chùm ảnh: Đây là những gì vừa diễn ra tại Trung Đông trong 1 ngày qua 

Căng thẳng leo thang và hệ lụy lan rộng sau các cuộc tấn công phối hợp của Mỹ và Israel vào Iran.

15 giờ trước Đời sống

Cựu Bộ trưởng và thuộc cấp chi 2 triệu USD mua chuộc đoàn kiểm tra

Cựu Bộ trưởng và thuộc cấp chi 2 triệu USD mua chuộc đoàn kiểm tra

Nắm được thông tin Đoàn kiểm tra Trung ương tiến hành kiểm tra các dự án Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức (cơ sở 2), cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến chỉ đạo cấp dưới "tiếp cận" Đoàn kiểm tra nhờ giúp đỡ, chi ra 2 triệu USD nhưng lại bị lừa đảo.

15 giờ trước Pháp luật

iPad Gen 11 và iPad Pro: Đắt hơn có xứng đáng?

iPad Gen 11 và iPad Pro: Đắt hơn có xứng đáng?

iPad Gen 11 và iPad Pro có mức giá chênh lệch khá lớn, khiến nhiều người băn khoăn liệu khác biệt về hiệu năng, trải nghiệm có đáng để nâng cấp hay không? Giữa hai sản phẩm này, sự khác biệt nằm ở cách mỗi thiết bị đáp ứng nhu cầu sử dụng. Theo dõi bài viết này cùng CellphoneS để biết đâu mới là lựa chọn phù hợp.

2 ngày trước CÔNG NGHỆ