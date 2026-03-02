BLACKPINK thiết lập lại lịch sử doanh số album tại Kpop

BLACKPINK khẳng định vị thế nhóm nhạc nữ hàng đầu Kpop.

Sau hơn ba năm vắng bóng ở đội hình đầy đủ, BLACKPINK đã chính thức tái xuất và ngay lập tức tạo nên cơn địa chấn mới trên thị trường âm nhạc. Mini album thứ ba mang tên DEADLINE không chỉ đánh dấu sự trở lại được chờ đợi từ lâu mà còn thiết lập cột mốc doanh số chưa từng có đối với một nhóm nhạc nữ K-pop.

Theo thông báo từ YG Entertainment ngày 1/3, album DEADLINE đã bán được 1.461.785 bản chỉ trong ngày đầu phát hành (27/2), dựa trên số liệu của Hanteo Chart. Thành tích này giúp BLACKPINK xác lập kỷ lục doanh số ngày đầu cao nhất lịch sử đối với một nhóm nhạc nữ K-pop, tiếp tục củng cố vị thế dẫn đầu của họ trong làn sóng Hallyu toàn cầu.

Không dừng lại ở thị trường nội địa, DEADLINE còn cho thấy sức hút áp đảo trên các bảng xếp hạng quốc tế. Ngay trong ngày phát hành, album đã vươn lên vị trí số 1 bảng xếp hạng album iTunes tại 32 quốc gia và vùng lãnh thổ, đồng thời dẫn đầu bảng xếp hạng album iTunes toàn cầu, minh chứng rõ nét cho tầm ảnh hưởng xuyên biên giới của nhóm.

Ca khúc chủ đề “GO” được phát hành cùng thời điểm trên YouTube, nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Tính đến ngày 1/3, video âm nhạc chính thức đã vượt mốc 27,65 triệu lượt xem, đứng đầu cả hai hạng mục Xu hướng toàn cầu và Xu hướng âm nhạc của YouTube. Với hơn 100 triệu lượt đăng ký trên kênh YouTube chính thức, BLACKPINK tiếp tục chứng minh sức mạnh truyền thông hiếm có của mình trong kỷ nguyên số.

DEADLINE là sản phẩm âm nhạc đầu tiên của nhóm sau 3 năm 5 tháng kể từ album phòng thu thứ hai Born Pink (2022). Sự trở lại lần này không chỉ mang ý nghĩa về mặt thời gian mà còn thể hiện bước chuyển mình trong màu sắc âm nhạc. “GO” nổi bật với phần bass dày, tiết tấu mạnh và cấu trúc dồn dập, truyền tải thông điệp tự tin đặc trưng qua câu hát “Blackpink sẽ khiến bạn phải GO”.

Mini album gồm 5 ca khúc, cho thấy sự đa dạng trong định hướng âm nhạc: từ bản EDM hardstyle “JUMP” phát hành trước đó, chất hip-hop retro của “Me and My”, tinh thần lạc quan trong “Champion” đến sắc thái cảm xúc mãnh liệt ở “Fxxxboy”. Tổng thể album được đánh giá là sự kết hợp giữa năng lượng bùng nổ và cá tính thương hiệu đã làm nên tên tuổi BLACKPINK.

Giới chuyên môn quốc tế cũng nhanh chóng ghi nhận thành tích này. Tạp chí Billboard nhận định “GO” là một bản nhạc bùng nổ, tạo tác động mạnh mẽ chỉ trong chưa đầy một phút đầu tiên. Trong khi đó, Forbes đặc biệt nhấn mạnh cột mốc hơn 1,46 triệu bản bán ra trong ngày đầu, cho rằng BLACKPINK đã vượt qua những kỷ lục trước đó do các nhóm nữ hàng đầu K-pop thiết lập.

Với DEADLINE, BLACKPINK không chỉ trở lại, họ tái khẳng định vị thế biểu tượng toàn cầu, đồng thời nâng chuẩn thành công thương mại của các nhóm nhạc nữ lên một tầm cao mới.