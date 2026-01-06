Nữ ca sĩ hết thời 'lột xác' xinh đẹp khó tin, vóc dáng nóng bỏng ai cũng trầm trồ

Nữ ca sĩ khiến dư luận "dậy sóng" với nhan sắc hiện tại của mình.

Từng có thời gian được xem là một trong những biểu tượng trẻ của làng nhạc quốc tế, Demi Lovato ghi dấu ấn mạnh mẽ với giọng hát nội lực cùng cá tính âm nhạc nổi bật. Ở giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp, cô liên tục được đặt lên bàn cân so sánh với những tên tuổi đình đám như Britney Spears hay Christina Aguilera, những ngôi sao đã định hình cả một thế hệ nhạc pop. Thế nhưng, ánh hào quang ấy không kéo dài mãi. Sau những biến cố liên tiếp trong đời sống cá nhân lẫn sự nghiệp, Demi Lovato dần rơi vào quãng trầm, ít xuất hiện trên các bảng xếp hạng lẫn truyền thông. Không ít khán giả thậm chí cho rằng nữ ca sĩ đã đánh mất vị thế và gần như “hết thời” trong guồng quay khắc nghiệt của Showbiz.

Tuy nhiên, mọi nhận định bi quan ấy mới đây đã bị đảo chiều hoàn toàn. Demi Lovato bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý khi tái xuất trên một sân khấu biểu diễn mang không khí lễ hội Giáng sinh. Không cần chiêu trò cầu kỳ, chỉ với sự xuất hiện ngắn ngủi, nữ ca sĩ đã nhanh chóng “gây bão” mạng xã hội. Hình ảnh Demi Lovato với diện mạo rạng rỡ, nhan sắc thăng hạng rõ rệt cùng vóc dáng săn chắc, quyến rũ khiến công chúng không khỏi ngỡ ngàng. Nhiều người thậm chí phải thừa nhận rằng họ khó tin đây lại là Demi của vài năm trước.

Trên các diễn đàn Giải trí, loạt hình ảnh và đoạn clip ghi lại khoảnh khắc tái xuất của Demi Lovato được chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Phần lớn ý kiến đều dành lời khen cho màn “lột xác” ngoạn mục của nữ ca sĩ. Không ít khán giả ví von Demi như vừa trải qua một cuộc “cải lão hoàn đồng” đúng nghĩa, trẻ trung, tràn đầy năng lượng và tự tin hơn hẳn so với hình ảnh nặng nề, mệt mỏi từng gắn với cô trong quá khứ.

Sự thay đổi này càng khiến công chúng bất ngờ khi nhớ lại giai đoạn khủng hoảng mà Demi Lovato từng trải qua. Trước đó, nữ ca sĩ công khai thừa nhận mình sa vào chất kích thích trong thời gian dài do trầm cảm và áp lực tâm lý. Những vấn đề về sức khỏe tinh thần kéo theo việc tăng cân mất kiểm soát, Phong cách Thời trang thiếu ổn định, thậm chí Demi còn quyết định cắt phăng mái tóc dài, một hình ảnh từng khiến người hâm mộ không khỏi xót xa.

Chính vì vậy, màn trở lại với vẻ ngoài xinh đẹp và tràn đầy sức sống lần này không chỉ đơn thuần là một khoảnh khắc gây chú ý, mà còn mang ý nghĩa như một cột mốc mới trong hành trình của Demi Lovato. Người hâm mộ bày tỏ niềm vui và sự nhẹ nhõm khi thấy thần tượng dường như đã bước qua giai đoạn u tối nhất của cuộc đời. Nhiều người kỳ vọng rằng, với tinh thần tích cực và sự ổn định hiện tại, Demi Lovato sẽ có cơ hội làm lại, mở ra một chương mới rực rỡ hơn trong sự nghiệp âm nhạc lẫn cuộc sống cá nhân.