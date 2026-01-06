Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. GIẢI TRÍ
  3. Âm nhạc

Nữ ca sĩ hết thời 'lột xác' xinh đẹp khó tin, vóc dáng nóng bỏng ai cũng trầm trồ

10:28 06/01/2026
Nữ ca sĩ khiến dư luận "dậy sóng" với nhan sắc hiện tại của mình.

Từng có thời gian được xem là một trong những biểu tượng trẻ của làng nhạc quốc tế, Demi Lovato ghi dấu ấn mạnh mẽ với giọng hát nội lực cùng cá tính âm nhạc nổi bật. Ở giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp, cô liên tục được đặt lên bàn cân so sánh với những tên tuổi đình đám như Britney Spears hay Christina Aguilera, những ngôi sao đã định hình cả một thế hệ nhạc pop. Thế nhưng, ánh hào quang ấy không kéo dài mãi. Sau những biến cố liên tiếp trong đời sống cá nhân lẫn sự nghiệp, Demi Lovato dần rơi vào quãng trầm, ít xuất hiện trên các bảng xếp hạng lẫn truyền thông. Không ít khán giả thậm chí cho rằng nữ ca sĩ đã đánh mất vị thế và gần như “hết thời” trong guồng quay khắc nghiệt của Showbiz.

 
Nữ ca sĩ hết thời 'lột xác' xinh đẹp khó tin, vóc dáng nóng bỏng ai cũng trầm trồ Ảnh 1

Tuy nhiên, mọi nhận định bi quan ấy mới đây đã bị đảo chiều hoàn toàn. Demi Lovato bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý khi tái xuất trên một sân khấu biểu diễn mang không khí lễ hội Giáng sinh. Không cần chiêu trò cầu kỳ, chỉ với sự xuất hiện ngắn ngủi, nữ ca sĩ đã nhanh chóng “gây bão” mạng xã hội. Hình ảnh Demi Lovato với diện mạo rạng rỡ, nhan sắc thăng hạng rõ rệt cùng vóc dáng săn chắc, quyến rũ khiến công chúng không khỏi ngỡ ngàng. Nhiều người thậm chí phải thừa nhận rằng họ khó tin đây lại là Demi của vài năm trước.

 

Trên các diễn đàn Giải trí, loạt hình ảnh và đoạn clip ghi lại khoảnh khắc tái xuất của Demi Lovato được chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Phần lớn ý kiến đều dành lời khen cho màn “lột xác” ngoạn mục của nữ ca sĩ. Không ít khán giả ví von Demi như vừa trải qua một cuộc “cải lão hoàn đồng” đúng nghĩa, trẻ trung, tràn đầy năng lượng và tự tin hơn hẳn so với hình ảnh nặng nề, mệt mỏi từng gắn với cô trong quá khứ.

Sự thay đổi này càng khiến công chúng bất ngờ khi nhớ lại giai đoạn khủng hoảng mà Demi Lovato từng trải qua. Trước đó, nữ ca sĩ công khai thừa nhận mình sa vào chất kích thích trong thời gian dài do trầm cảm và áp lực tâm lý. Những vấn đề về sức khỏe tinh thần kéo theo việc tăng cân mất kiểm soát, Phong cách Thời trang thiếu ổn định, thậm chí Demi còn quyết định cắt phăng mái tóc dài, một hình ảnh từng khiến người hâm mộ không khỏi xót xa.

 
Nữ ca sĩ hết thời 'lột xác' xinh đẹp khó tin, vóc dáng nóng bỏng ai cũng trầm trồ Ảnh 2

Chính vì vậy, màn trở lại với vẻ ngoài xinh đẹp và tràn đầy sức sống lần này không chỉ đơn thuần là một khoảnh khắc gây chú ý, mà còn mang ý nghĩa như một cột mốc mới trong hành trình của Demi Lovato. Người hâm mộ bày tỏ niềm vui và sự nhẹ nhõm khi thấy thần tượng dường như đã bước qua giai đoạn u tối nhất của cuộc đời. Nhiều người kỳ vọng rằng, với tinh thần tích cực và sự ổn định hiện tại, Demi Lovato sẽ có cơ hội làm lại, mở ra một chương mới rực rỡ hơn trong sự nghiệp âm nhạc lẫn cuộc sống cá nhân.

Nữ ca sĩ hết thời 'lột xác' xinh đẹp khó tin, vóc dáng nóng bỏng ai cũng trầm trồ Ảnh 3
Theo www.saostar.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://www.saostar.vn/am-nhac/nu-ca-si-het-thoi-lot-xac-kho-tin-voc-dang-nong-bong-gay-tram-tro-202601052236228855.html
Cùng chủ đề
Diva Hồng Nhung, Hà Trần không nhận được cát-xê, đau lòng khi đêm nhạc bị hủy Âm nhạc
Diva Hồng Nhung, Hà Trần không nhận được cát-xê, đau lòng khi đêm nhạc bị hủy

Diva Hồng Nhung có chia sẻ khiến nhiều khán giả đồng cảm.

Trang Thông tin Chính phủ: Đơn vị tổ chức show Về Đây Bốn Cánh Chim Trời phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật Âm nhạc
Trang Thông tin Chính phủ: Đơn vị tổ chức show Về Đây Bốn Cánh Chim Trời phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật

Trang Thông tin Chính phủ đã chính thức đăng tải thông tin liên quan đến vụ hoãn đột ngột chương...

Đêm nhạc có 12 nghệ sĩ bị hủy đột ngột Âm nhạc
Đêm nhạc có 12 nghệ sĩ bị hủy đột ngột

Đêm nhạc "Về đây bốn cánh chim trời" dự kiến diễn ra tối 28/12 nhưng đã bị hủy vào phút...

Nữ ca sĩ Việt được mời hát 3 bài giá 600 triệu đồng, danh tính chẳng xa lạ Âm nhạc
Nữ ca sĩ Việt được mời hát 3 bài giá 600 triệu đồng, danh tính chẳng xa lạ

Nữ ca sĩ gây xôn xao khi mức cát-xê được chia sẻ.

EXO thay đổi đội hình gây tranh cãi Âm nhạc
EXO thay đổi đội hình gây tranh cãi

Màn tái xuất của EXO liên tục gặp những vấn đề gây tranh cãi.

Vì sao 'All I Want for Christmas Is You' của Mariah Carey luôn là bài hát Giáng sinh được yêu thích nhất mọi thời đại? Âm nhạc
Vì sao 'All I Want for Christmas Is You' của Mariah Carey luôn là bài hát Giáng sinh được yêu thích nhất mọi thời đại?

Bản hit Giáng sinh kinh điển của Mariah Carey vẫn giữ được sức hút bền bỉ sau 30 năm phát...

Mới cập nhật
Truy xuất nguồn gốc điện tử đóng vai trò quan trọng trong kỷ nguyên tiêu dùng

Truy xuất nguồn gốc điện tử đóng vai trò quan trọng trong kỷ nguyên tiêu dùng

Bối cảnh hàng giả len lỏi từ online đến chợ truyền thống, nhiều doanh nghiệp mất thị phần và uy tín vì không thể chứng minh tính chính hãng của sản phẩm. Truy xuất nguồn gốc điện tử đang trở thành giải pháp giúp thương hiệu minh bạch – bảo vệ người tiêu dùng và giữ vững thị trường.

7 giờ trước Kinh doanh

Giám đốc sản xuất sữa Hiup khai “tự phối trộn”, vẫn sản xuất dù sản phẩm không đạt

Giám đốc sản xuất sữa Hiup khai “tự phối trộn”, vẫn sản xuất dù sản phẩm không đạt

Tại phiên tòa, Phạm Duy Tân, Giám đốc sản xuất tại nhà máy Nature Made khai việc sản xuất sữa không dựa vào tài liệu nghiên cứu khoa học, mà “tự nghĩ ra".

13 giờ trước Pháp luật

Cựu Tổng thống Nicolas Maduro không nhận tội trong phiên tòa tại Mỹ

Cựu Tổng thống Nicolas Maduro không nhận tội trong phiên tòa tại Mỹ

Cựu Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro chính thức tuyên bố không nhận tội trước các cáo buộc buôn bán ma túy do Mỹ đưa ra.

14 giờ trước Khám phá

Khoảng 45.000 hộ dân Đức đối diện tình trạng mất điện nhiều ngày giữa giá rét

Khoảng 45.000 hộ dân Đức đối diện tình trạng mất điện nhiều ngày giữa giá rét

Hàng chục nghìn hộ dân Đức đang phải sống trong cảnh mất điện kéo dài giữa những ngày giá lạnh.

1 ngày trước Khám phá

Những chính sách khoa học công nghệ có hiệu lực từ năm 2026

Những chính sách khoa học công nghệ có hiệu lực từ năm 2026

Năm 2026 đánh dấu sự ra mắt của nhiều chính sách khoa học công nghệ mới, hứa hẹn mang lại những thay đổi tích cực cho người dân và doanh nghiệp.

1 ngày trước Đời sống

Phim của Hyun Bin thống trị toàn châu Á dù chỉ còn 2 tập

Phim của Hyun Bin thống trị toàn châu Á dù chỉ còn 2 tập

Chỉ còn hai tập cuối, nhưng bộ phim Hàn Quốc do Hyun Bin đóng chính vẫn liên tục đứng đầu các bảng xếp hạng châu Á và toàn cầu, trở thành hiện tượng nổi bật trên Disney+ đầu năm 2026.

1 ngày trước Phim

Giáo hoàng Leo XIV: 'Venezuela phải duy trì là một quốc gia độc lập'

Giáo hoàng Leo XIV: 'Venezuela phải duy trì là một quốc gia độc lập'

Giáo hoàng Leo XIV đã phát đi thông điệp đáng chú ý giữa căng thẳng Mỹ - Venezuela.

1 ngày trước Đời sống

Tuyển sinh 2026: Tổ hợp A00 cũng bị ‘gạch sổ’

Tuyển sinh 2026: Tổ hợp A00 cũng bị ‘gạch sổ’

Năm 2026, ngoài khối C00, nhiều trường đại học không còn tuyển khối A00 (Toán, Lý, Hóa). Đây là khối xét tuyển truyền thống hàng chục năm qua.

1 ngày trước Học đường

Mua bán vàng trên 20 triệu đồng không chuyển khoản sẽ bị phạt nặng

Mua bán vàng trên 20 triệu đồng không chuyển khoản sẽ bị phạt nặng

Nghị định số 340/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức phạt cao đối với các hành vi vi phạm quy định về hoạt động kinh doanh, mua bán vàng.

10:36 02/01/2026 Đời sống

Những bộ phim được mong chờ nhất năm 2026

Những bộ phim được mong chờ nhất năm 2026

Dưới đây là những bộ phim được mong đợi nhất sẽ ra mắt năm 2026.

10:33 02/01/2026 Phim