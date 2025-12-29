Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Đêm nhạc có 12 nghệ sĩ bị hủy đột ngột

11:25 29/12/2025
Đêm nhạc "Về đây bốn cánh chim trời" dự kiến diễn ra tối 28/12 nhưng đã bị hủy vào phút chót, khiến khán giả bức xúc.

Tối 28/12, chỉ một giờ trước khi đêm nhạc Về đây bốn cánh chim trời chính thức diễn ra, Giám đốc âm nhạc Vũ Quang Trung thông báo rút khỏi sự kiện.

“Vũ Quang Trung với vai trò Giám đốc âm nhạc và đại diện cho hơn 40 nghệ sĩ, nhạc sĩ - xin thông báo chúng tôi sẽ không tham gia chương trình dự kiến tổ chức vào 20h ngày 28/12. Trong suốt quá trình chuẩn bị, toàn bộ nghệ sĩ và nhạc sĩ đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm chuyên môn, bao gồm: hoàn tất phần hòa âm - phối khí theo đúng kế hoạch; luyện tập nghiêm túc và đầy đủ với 4 ngày tập trung liên tục cùng ban nhạc, dàn nhạc. Đảm bảo sẵn sàng về mặt nghệ thuật và chất lượng biểu diễn theo tiêu chuẩn đã thống nhất.

Tuy nhiên, sau nhiều nỗ lực trao đổi đến thời điểm cuối cùng, BTC đã không thực hiện đầy đủ điều khoản trong hợp đồng, khiến các điều kiện cần thiết để chương trình diễn ra đúng tiêu chuẩn chuyên môn và tổ chức không còn được đảm bảo. Vì vậy, chúng tôi buộc phải đưa ra quyết định không tham gia”, Vũ Quang Trung thông báo.

le hieu anh 1

Ca sĩ Lê Hiếu.

Tiếp đó, ca sĩ Lê Hiếu cũng đăng thông báo trên trang cá nhân về việc hủy biểu diễn. Anh chia sẻ: "Sau nhiều nỗ lực trao đổi đến thời điểm hiện tại và theo thông báo từ BTC, chương trình đã thay đổi thông báo hủy và diễn liên tục, không đảm bảo chất lượng và thời gian của chương trình theo như cam kết . Hiếu rất tiếc vì sự việc này có thể gây ảnh hưởng đến lịch trình, kế hoạch cũng như sự mong đợi của quý khán giả và những người đã theo dõi chương trình. Hiếu rất mong nhận được sự thông cảm và chia sẻ từ mọi người".

Lâm Bảo Ngọc cũng thông báo đơn vị tổ chức quyết định hủy show vào tối 28/12.

Khoảng 21h32, thông qua fanpage, đơn vị tổ chức chương trình chính thức thông báo hủy "với lý do bất khả kháng". "Công ty sẽ có thông báo chính thức về thời gian của chương trình trong 10 ngày tới đây. Phòng vé sẽ liên hệ toàn thể quý vị khán giả mua vé để giải quyết các vấn đề liên quan trong tuần tới", BTC cho biết. Dưới bài đăng, nhiều khán giả bày tỏ bức xúc.

Theo thông báo ban đầu, đêm nhạc diễn ra tối 28/12 tại Hà Nội với sự tham gia của Hồng Nhung, Hà Trần, Bằng Kiều, Tấn Minh, Đoan Trang, Phạm Thu Hà, Lê Hiếu, Lâm Bảo Ngọc, Thanh Thụy, saxophone Trần Mạnh Tuấn, violist Trịnh Minh Hiền và nhạc sĩ Trần Tiến.

Những ngày qua, chương trình vướng nhiều tranh luận. Ca sĩ Bằng Kiều, nhạc sĩ Hoài Sa và ông Cao Trung Hiếu lần lượt rút lui với lý do bận việc. Sau đó, ông Vũ Quang Trung thay thế Cao Trung Hiếu ở vị trí giám đốc âm nhạc.

Thậm chí, tới sát giờ sự kiện diễn ra, một số nghệ sĩ cho biết họ chưa nhận được khoản thanh toán như thỏa thuận ban đầu.

Chưa hết, 19h, đơn vị tổ chức thông báo hoãn show. Tuy nhiên, vài phút sau đó, BTC lại cập nhật thông tin show vẫn diễn ra vào 20h30.

