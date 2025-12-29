Diva Hồng Nhung, Hà Trần không nhận được cát-xê, đau lòng khi đêm nhạc bị hủy

Diva Hồng Nhung có chia sẻ khiến nhiều khán giả đồng cảm.

Vụ việc đêm nhạc Về Đây Bốn Cánh Chim Trời dự kiến diễn ra tối 28/12 tại Hà Nội bất ngờ bị hoãn ngay sát giờ biểu diễn tiếp tục gây xôn xao dư luận. Không chỉ dừng lại ở một sự cố tổ chức, câu chuyện nhanh chóng lan rộng thành làn sóng tranh cãi về trách nhiệm của đơn vị tổ chức, quyền lợi khán giả và sự tổn thương mà các nghệ sĩ tham gia phải gánh chịu. Trong bối cảnh đó, chia sẻ thẳng thắn của diva Hồng Nhung, một trong những giọng ca góp mặt trong danh sách biểu diễn đã phần nào phác họa rõ hơn bức tranh phía sau đêm nhạc dang dở.

Theo Hồng Nhung, sau thành công của chương trình âm nhạc tôn vinh nhạc sĩ Dương Thụ tổ chức tại Nhà hát Hồ Gươm, cùng đơn vị này tiếp tục công bố dự án Bốn Cánh Chim Trời. Chương trình được giới thiệu như một đêm nhạc lớn, quy tụ các tác phẩm kinh điển của bốn nhạc sĩ trụ cột trong lịch sử tân nhạc Việt Nam: Văn Cao, Phạm Duy, Trịnh Công Sơn và Trần Tiến. Nhạc sĩ Vũ Quang Trung được mời đảm nhiệm vai trò giám đốc âm nhạc, chịu trách nhiệm phối mới toàn bộ các tác phẩm, trong đó có những trường ca đã in dấu sâu đậm trong ký ức nhiều thế hệ.

Đây là khối lượng công việc nặng nề, đòi hỏi sự đầu tư nghiêm túc, sáng tạo tập trung và thời gian lao động nghệ thuật dài hơi. Theo nữ ca sĩ, nhạc sĩ Vũ Quang Trung chính là người gánh vác phần việc lớn nhất trong việc xây dựng tổng thể chương trình, từ phối khí, tập luyện đến hình thành diện mạo âm nhạc chung. Về phía các ca sĩ, dù nhiều ca khúc không còn xa lạ, nhưng với tinh thần mới và bản phối mới, tất cả đều dành nhiều thời gian chuẩn bị riêng, nhằm đảm bảo khi vào tập cùng dàn nhạc hơn 40 người sẽ không lãng phí bất kỳ phút giây nào.

Không khí tập luyện ngày 27/12, theo Hồng Nhung, diễn ra đầy hứng khởi. Sự háo hức của các nghệ sĩ không chỉ đến từ giá trị nghệ thuật của chương trình, mà còn từ sự trân trọng dành cho các bậc tiền bối âm nhạc và đặc biệt là khán giả, những người đã bỏ tiền mua vé để chờ đợi một đêm nhạc được quảng bá là mang tính cội nguồn, giàu giá trị tinh thần.

Thế nhưng, chỉ một ngày sau, mọi kỳ vọng bỗng chốc sụp đổ. Diva Hồng Nhung ví cảm giác của mình khi nhận thông báo hoãn chương trình từ ban tổ chức như “bước hụt chân”. Ngay sau đó, thông tin hủy show được đăng tải trên báo chí chính thống, buộc các nghệ sĩ phải chấp nhận thực tế phũ phàng: đêm nhạc không thể diễn ra, khán giả sẽ phải chờ hoàn vé, còn công sức tập luyện đành gác lại.

Mọi chuyện chưa dừng ở đó. Tối 28/12, khi vừa đáp xuống sân bay, Hồng Nhung nhận được hàng loạt tin nhắn và cuộc gọi từ bạn bè, đồng nghiệp. Những đoạn video gửi tới cho thấy cảnh tượng hỗn loạn tại địa điểm tổ chức: khán phòng đã có rất đông khán giả ngồi chờ, nhiều người tỏ ra hoang mang khi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khi thông báo hủy chương trình được đưa ra ngay trên sân khấu, không ít khán giả lớn tuổi lặng lẽ đứng dậy ra về trong nỗi buồn, trong khi một số khác phản ứng gay gắt, thậm chí gọi điện báo công an, cho rằng họ bị lừa dối.

Với một nghệ sĩ có hàng chục năm đứng trên sân khấu như Hồng Nhung, việc hoãn show vì những lý do khách quan không phải điều xa lạ. Tuy nhiên, cách hoãn đột ngột, thiếu thông tin minh bạch và để khán giả vào tận khán phòng rồi mới thông báo hủy chương trình, theo cô, là điều “chưa từng gặp”. Nữ diva bày tỏ sự đau xót khi cho rằng, tại một không gian lẽ ra phải đại diện cho giá trị văn hóa, cách hành xử của những người mang danh tổ chức sự kiện nghệ thuật lại gây ra một câu chuyện khó gọi tên.

Không chỉ khán giả, các nghệ sĩ tham gia cũng rơi vào tình cảnh bị động. Hồng Nhung cho biết, ngoài cô, nhiều nghệ sĩ khác như nhạc sĩ Trần Mạnh Tuấn, ca sĩ Hà Trần, Tấn Minh… đều ở chung hoàn cảnh: có hợp đồng, có những cam kết chắc chắn qua điện thoại và tin nhắn, nhưng đến thời điểm hiện tại vẫn chưa nhận được bất kỳ khoản thù lao nào. Ngay cả chi phí đi lại, ăn ở khách sạn, các nghệ sĩ cũng phải tự chi trả. Sau khi dốc tâm huyết tập luyện, họ lại tự lo thu xếp trở về trong sự ngỡ ngàng.

Theo Hồng Nhung, điều khiến cô và nhiều đồng nghiệp “đau tim” nhất không phải là chuyện tiền bạc, mà là cách hàng ngàn khán giả, những người đã mua vé với niềm tin và kỳ vọng bị đối xử thiếu tôn trọng. Đêm 28/12 đã trôi qua trong sự mất ngủ của nhiều nghệ sĩ, với cảm giác tiếc nuối và bất lực. Thậm chí, họ còn bàn với nhau về khả năng tự đứng ra tổ chức lại chương trình tại một nhà hát chuyên nghiệp, như một cách muộn màng để trả lại cho khán giả điều đáng lẽ họ đã được thưởng thức.

Từ một đêm nhạc tôn vinh di sản âm nhạc Việt Nam, Về Đây Bốn Cánh Chim Trời đã trở thành bài học cay đắng về tổ chức, trách nhiệm và cách ứng xử với nghệ sĩ lẫn công chúng. Những dư âm còn lại sau sự cố không chỉ là sự phẫn nộ, mà còn là câu hỏi lớn về chuẩn mực và đạo đức trong hoạt động biểu diễn nghệ thuật hiện nay.