Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Người Hà Nội đổ về siêu thị sắm Tết, hóa đơn dài cả mét

13:57 13/02/2026
Người dân đổ dồn về các đại siêu thị tại Hà Nội để sắm các mặt hàng chuẩn bị cho dịp Tết Nguyên đán đang đến rất gần.

Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, không khí mua sắm của người dân Thủ đô trở nên sôi động hơn. Các đại siêu thị quy mô như GO!, Aeon, WinMart... liên tục đón lượng lớn người dân đổ về mua sắm.
nguoi dan mua sam tet anh 2

Lượng khách đến siêu thị GO! Thăng Long (Hà Nội) chiều 12/2 tăng đột biến. Nhiều người tranh thủ nghỉ sớm sau giờ làm để mua sắm khi chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Nguyên đán. Bánh kẹo, cà phê, bia rượu và thực phẩm là những quầy hút khách nhất, đều là mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết.
nguoi dan mua sam tet anh 3

Mức giá bán các mặt hàng bánh kẹo tại đây dao động từ 50.000 đến 500.000 đồng tùy chủng loại. Các sản phẩm bánh kẹo nhập khẩu được bán với giá cao hơn.
nguoi dan mua sam tet anh 4

Với đa dạng chủng loại, mức giá hợp lý và có thể tự cân đối số lượng theo yêu cầu, các mặt hàng bánh kẹo bán theo cân được các bạn trẻ lựa chọn cho dịp Tết.
nguoi dan mua sam tet anh 5

Trong khi đó, quầy rượu bia được nhiều khách hàng nam quan tâm và tìm mua để chuẩn bị cho dịp Tết đang đến rất gần.
nguoi dan mua sam tet anh 6

Các mặt hàng đồ uống liên tục trống kệ do sức mua lớn, nhân viên siêu thị phải liên tục lấp hàng lên kệ để đáp ứng đủ nguồn cung cho khách.
nguoi dan mua sam tet anh 7

Khách hàng len lỏi qua các lối đi đông đúc người với những mặt hàng chất đầy trên xe đẩy.
nguoi dan mua sam tet anh 8

Trước sức mua tăng cao dịp Tết, siêu thị liên tục tung ra các chương trình giảm giá hấp dẫn. Chương trình "mua 1 tặng 1" cũng được triển khai cho một số ngành hàng để kích cầu mua sắm.
nguoi dan mua sam tet anh 9

Bùi Đức Khang (22 tuổi, Hà Nội) có lần đầu tự đi mua sắm chuẩn bị dịp Tết cho cả gia đình. "Hôm nay tôi ưu tiên mua các mặt hàng bánh kẹo, thực phẩm khô, mứt cho gia đình. Mua sắm vào những dịp lễ không tránh khỏi cảnh đông đúc, dù mất hơn 1 tiếng đồng hồ mua sắm và chờ đợi thanh toán nhưng tôi vẫn vui vẻ vì là dịp Tết. Những hôm tới tôi sẽ tiếp tục mua sắm thực phẩm tươi và một số đồ trang trí nhà cửa dịp Tết", Khang chia sẻ.
nguoi dan mua sam tet anh 10

Hơn 40 quầy thanh toán tại siêu thị GO! Thăng Long luôn trong tình trạng quá tải, nhiều người phải chờ 15-20 phút mới tới lượt thanh toán.
nguoi dan mua sam tet anh 11

Chiều 12/2 tại Aeon Mall Hà Đông cũng ghi nhận đông đảo người dân tới mua sắm cho dịp Tết Nguyên đán 2026.
nguoi dan mua sam tet anh 12

Những giỏ quà được nhân viên hỗ trợ đóng gói ngay tại quầy thanh toán cho khách có nhu cầu gói quà ngày Tết.

nguoi dan mua sam tet anh 13

nguoi dan mua sam tet anh 14

nguoi dan mua sam tet anh 15

nguoi dan mua sam tet anh 16

Bên trong khu vực mua sắm, dòng người đổ về các gian hàng khá đông trong nhiều thời điểm. Theo ghi nhận, những quầy thu hút khách nhất là bánh kẹo, cà phê, bia rượu và nhóm thực phẩm, các mặt hàng thiết yếu được người dân ưu tiên lựa chọn để chuẩn bị cho dịp Tết.
nguoi dan mua sam tet anh 17

Giá các loại kẹo tại khu vực này phổ biến trong khoảng 60.000-300.000 đồng mỗi sản phẩm, tùy phân loại và thương hiệu. Riêng một số mặt hàng bánh kẹo nhập khẩu có mức giá cao hơn, song vẫn được nhiều khách hàng lựa chọn để làm quà biếu trong dịp Tết.
nguoi dan mua sam tet anh 18

Một số loại hoa quả phục vụ mục đích cúng lễ được siêu thị đóng gói theo từng bộ riêng biệt, thu hút người tiêu dùng dịp Tết Nguyên đán.
nguoi dan mua sam tet anh 19

Tại khu vực quầy thu ngân, người dân xếp hàng chờ thanh toán trong không gian chật kín, tuy nhiên không khí vẫn khá thoải mái khi ai cũng tất bật sắm sửa Tết. Nhân viên tại siêu thị được bố trí làm việc liên tục, tăng cường nhân lực để đáp ứng lượng khách lớn trong những ngày cao điểm.
nguoi dan mua sam tet anh 20

Theo ghi nhận, nhiều trẻ nhỏ theo chân gia đình đi sắm Tết phải ngồi nghỉ sau thời gian mua sắm kéo dài trong không gian đông đúc, người qua lại liên tục. Một số phụ huynh cho biết lượng khách tăng cao khiến việc mua sắm mất nhiều thời gian hơn so với ngày thường.
nguoi dan mua sam tet anh 21

Trong cao điểm mua sắm Tết, do khối lượng hàng hóa lớn, nhiều người tiêu dùng lựa chọn dịch vụ đóng gói vào thùng carton và giao hàng tận nhà để thuận tiện di chuyển. Thời gian nhận hàng phụ thuộc vào khu vực sinh sống, song với các đơn nội thành Hà Nội, hàng thường được giao trong ngày.
nguoi dan mua sam tet anh 22

Những hóa đơn mua sắm dài cả mét là hình ảnh thường thấy mỗi dịp mua sắm cận Tết Nguyên đán.
