Người Hà Nội đổ về siêu thị sắm Tết, hóa đơn dài cả mét

Nếu phải chọn một yếu tố khiến người dùng cảm nhận khác biệt ngay khi cầm lên, thì đó là thiết kế và hoàn thiện. Với Galaxy S26, hướng rò rỉ đang nghiêng về kiểu nâng cấp “đúng chỗ”: máy gọn hơn khi cầm, nhẹ hơn khi mang theo, cạnh bo thân thiện hơn, đồng thời thay đổi cấu trúc cụm camera để vừa đẹp mắt vừa giải quyết những phàn nàn nhỏ kiểu vòng camera bong. Bài viết này theo phong cách guest post, tập trung vào các điểm bạn cần soi kỹ trước khi quyết định chọn thiết kế Samsung Galaxy S26 hay tiếp tục dùng đời trước.

