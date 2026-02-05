Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Chân dung Á khôi vừa bị Công an Hà Nội tạm giữ vì bám dâm kiêm 'tú bà'

15:12 05/02/2026
Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, do không có công việc và thu nhập ổn định, Á khôi này đã tham gia hoạt động bán dâm, môi giới mại dâm.

Thông tin trên báo Dân Trí, ngày 5/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đang tạm giữ Bùi Thị Phương Linh (22 tuổi, xã Phúc Sơn, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi môi giới mại dâm.

Theo cơ quan chức năng, Linh là Á khôi của một cuộc thi sắc đẹp năm 2025.

Tuy nhiên, do không có công việc và nguồn thu nhập ổn định, Linh tham gia hoạt động bán dâm. Sau đó, Linh tiếp tục tham gia môi giới mại dâm, giữ vai trò trung gian kết nối giữa người bán dâm và khách mua dâm.

Á khôi Bùi Thị Phương Linh bị bắt quả tang có hành vi mua bán dâm. Ảnh: Người Lao Động

Á khôi Bùi Thị Phương Linh bị bắt quả tang có hành vi mua bán dâm. Ảnh: Người Lao Động

Cảnh sát xác định Linh sử dụng các ứng dụng nhắn tin trên điện thoại di động để gửi hình ảnh của các cô gái cho khách, nhằm mời chào, giới thiệu để khách lựa chọn. Khi khách đồng ý, Linh trực tiếp trao đổi, thỏa thuận giá cả, thống nhất địa điểm và điều động người bán dâm đến theo yêu cầu.

Cảnh sát xác định Linh sử dụng các ứng dụng nhắn tin trên điện thoại di động để gửi hình ảnh của các cô gái cho khách, nhằm mời chào, giới thiệu để khách lựa chọn. Khi khách đồng ý, Linh trực tiếp trao đổi, thỏa thuận giá cả, thống nhất địa điểm và điều động người bán dâm đến theo yêu cầu.

Tối 13/1, tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường Việt Hưng, TP Hà Nội, Linh cùng 2 cô gái đang thực hiện hành vi mua bán dâm và bị cảnh sát bắt quả tang.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, hành vi của từng đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của Pháp luật.

