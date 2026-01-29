Cô gái đứng trong con hẻm và diễn biến đáng sợ tiếp đó được camera ghi lại

Mới đây, cư dân mạng đã và đang rôm rả bàn luận về tình huống cô gái trẻ bị quấy rối khi đang đứng trước một con hẻm. Sự việc này được camera an ninh trong con hẻm ghi lại.

Theo hình ảnh từ camera an ninh, cô gái đứng trước một con hẻm, lúc này, một gã đàn ông đi xe máy từ từ tới chỗ cô gái. Tiếp đó, gã đàn ông đưa tay sàm sỡ cô gái một cách đầy bất ngờ.

Quá bức xúc trước hành động của gã đàn ông, cô gái đã lập tức phản ứng lại. Cô gái liền kéo đuôi xe gã đàn ông, mặc cho hắn ta đang cố gắng rời ga rồ đi.

Cô gái bị gã đàn ông "giở trò" tại con hẻm. Ảnh được camera an ninh ghi lại/Ảnh cắt từ clip. Nguồn: Hóng Đường Phố

Khoảnh khắc này ngay sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Ai nấy đều vô cùng bức xúc trước sự lộng hành, vô ý thức của gã đàn ông. Hành động được cho là "biến thái" của gã đàn ông kể trên đã và đang bị cư dân mạng lên án gay gắt.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cũng cho rằng, tình huống của cô gái là lời nhắc nhở, cảnh tỉnh đến các cô gái trẻ khác. Khi ra ngoài một mình, các cô gái nên đề cao cảnh giác, không nên xuất hiện ở nơi vắng vẻ, không mang quá nhiều tư trang bên người để tránh gặp phải các tình huống xấu.