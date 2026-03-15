Người dân cả nước đi bầu cử

09:17 15/03/2026
Từ thành thị đến nông thôn, miền núi đến hải đảo, trong đó có quần đảo Trường Sa, hình ảnh các cử tri hào hứng đi bầu tạo nên bức tranh sinh động trong ngày hội lớn của toàn dân.
Sáng 15/3, gần 79 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại 72.195 khu vực bỏ phiếu. Ngay từ 6h, không khí tại nhiều điểm bỏ phiếu trên cả nước đã trở nên rộn ràng khi đông đảo cử tri đến thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Trên khắp các tuyến đường dẫn vào khu vực bầu cử, cờ đỏ, băng rôn và khẩu hiệu được treo trang trọng, tạo nên bầu không khí vừa trang nghiêm vừa phấn khởi trong ngày hội lớn của toàn dân. Hình ảnh cử tri xếp hàng chờ đến lượt bỏ phiếu tại điểm bỏ phiếu số 08 thuộc phường Cửa Nam (Hà Nội). Ảnh: Việt Linh.
Ngay sau lễ khai mạc, tại các khu vực bỏ phiếu, người dân xếp hàng chờ đến lượt thực hiện quyền bầu cử. Công tác tổ chức được chuẩn bị chu đáo, từ khâu kiểm tra danh sách cử tri, hướng dẫn quy trình nhận phiếu đến khu vực bỏ phiếu và hòm phiếu. Nhờ sự sắp xếp hợp lý, việc bỏ phiếu diễn ra trật tự, thuận lợi. Ảnh: Phương Lâm, Việt Linh, Duy Hiệu, Khương Nguyễn.
Tại các đô thị lớn như Hà Nội hay TP.HCM, không ít gia đình cùng nhau đi bầu cử, trong đó có những gia đình ba thế hệ. Các "địa chỉ đỏ" mang ý nghĩa lịch sử ở Hà Nội cũng ghi nhận đông đảo công dân thực hiện bầu cử. Hình ảnh tại khu vực bỏ phiếu số 22 phường Hoàn Kiếm (Hà Nội). Ảnh: Việt Hà.
Huỳnh Kim Lộc (ấp 19, xã Hóc Môn) hoàn thành lá phiếu bầu cử đầu tiên trong đời. "Trước ngày bầu cử, tâm trạng của em vừa háo hức vừa lo lắng, em đọc nhiều về tiểu sử, các hoạt động của những ứng viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND thành phố. Em cũng cảm thấy có trách nhiệm với xã hội hơn khi lần đầu đi bầu cử", Kim Lộc chia sẻ. Ảnh: Duy Hiệu.
7h sáng, cầu thủ nhập tịch Đỗ Hoàng Hên (CLB Hà Nội) có mặt tại khu vực bỏ phiếu số 22, phường Từ Liêm (Hà Nội). Ảnh: Trần Hiền.
Lương Thùy Linh (Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019), Võ Lê Quế Anh (Miss Grand Vietnam 2024) thực hiện nghi thức chào cờ trước khi tham gia bỏ phiếu tại điểm bầu cử số 28 trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (phường Gia Định, TP.HCM). Ảnh: Hoài Bảo.
Các cử tri thực hiện quyền bầu cử tại điểm bỏ phiếu số 08 thuộc phường Cửa Nam (Hà Nội). Ảnh: Việt Linh.
Trong khi đó, tại quần đảo Trường Sa, không khí bầu cử cũng diễn ra trang nghiêm và xúc động. Các cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại huyện đảo cùng người dân sinh sống trên đảo đã tham gia bỏ phiếu trong điều kiện đặc thù của vùng biển đảo xa xôi. Công tác tổ chức được chuẩn bị kỹ lưỡng để đảm bảo việc bầu cử diễn ra đúng quy định. Ảnh: Hải Thịnh.
Bà Trần Thị Chi (78 tuổi) đến điểm bầu từ 6h cùng con trai. Chia sẻ với Tri Thức - Znews, bà cho biết đã tham gia bầu cử được 51 năm (từ năm 1975). "Tôi rất hào hứng khi tham gia đợt bầu cử lần này, thời điểm sau sáp nhập. Đây là dịp công dân thể hiện tiếng nói và quyền công dân của mình", bà nói. Ảnh: Hoài Bảo.
Theo Nghị quyết số 85 của Hội đồng Bầu cử quốc gia về số đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố, TP.HCM có 13 đơn vị bầu cử và số đại biểu Quốc hội khóa XVI được bầu là 38. Hình ảnh cử tri xếp hàng đợi bầu cử tại phường Xuân Hòa. Ảnh: Phương Lâm.
Bà Nguyễn Thị Thơ Tâm (chính giữa) cảm thấy tự hào khi được trực tiếp lựa chọn những đại biểu đại diện cho tiếng nói và nguyện vọng của người dân. Bà cho biết bản thân đã trải qua nhiều kỳ bầu cử trong cuộc đời và luôn coi việc tham gia bầu cử là trách nhiệm cũng như niềm vinh dự của mỗi công dân. Ảnh: Phương Lâm.
Cảnh báo rủi ro khó lường khi đăng ảnh thẻ cử tri lên mạng xã hội Đời sống
Cảnh báo rủi ro khó lường khi đăng ảnh thẻ cử tri lên mạng xã hội

Bộ Công an và chuyên gia cho rằng việc đăng tải công khai ảnh thẻ cử tri lên không gian...

Tổng Bí thư: Lựa chọn những người uy tín nhất để lãnh đạo đất nước Đời sống
Tổng Bí thư: Lựa chọn những người uy tín nhất để lãnh đạo đất nước

"Thông qua cuộc bầu cử này, chúng ta kỳ vọng lựa chọn được những đại biểu tiêu biểu, góp phần...

Giá vàng trong nước rớt mạnh, người mua lỗ nặng sau nửa tháng

Hà Nội dự kiến cải tạo Cột cờ, Tháp Rùa, Nhà hát Lớn

TP.HCM rực rỡ cờ hoa trước ngày bầu cử

Ô tô con lật úp, 'vò nát' trên cao tốc, tài xế may mắn thoát nạn

Bệnh viêm nang lông và cách điều trị

Bệnh viêm nang lông và cách điều trị

Khi có các dấu hiệu như lông mọc cuộn tròn dưới da, ngứa ngáy khó chịu, mụn nước, mụn mũ, vảy tiết, da khô ráp, sần sùi mất thẩm mỹ,... thì đó là biểu hiện của bệnh viêm nang lông hay còn gọi là viêm lỗ chân lông. Vậy phương pháp nào điều trị được dứt điểm? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu để có cách điều trị đúng đắn.

Cảnh báo rủi ro khó lường khi đăng ảnh thẻ cử tri lên mạng xã hội

Cảnh báo rủi ro khó lường khi đăng ảnh thẻ cử tri lên mạng xã hội

Bộ Công an và chuyên gia cho rằng việc đăng tải công khai ảnh thẻ cử tri lên không gian mạng có thể tiềm ẩn nguy cơ lộ lọt dữ liệu cá nhân.

Lộ diện kẻ cầm đầu vụ giật dây chuyền ở Liên Hoa Bảo Tháp

Lộ diện kẻ cầm đầu vụ giật dây chuyền ở Liên Hoa Bảo Tháp

Nhóm đối tượng cướp giật tài sản của du khách tại Liên Hoa Bảo Tháp ở Cần Thơ hoạt động có tổ chức, dàn cảnh chen lấn để ra tay.

Tổng Bí thư: Lựa chọn những người uy tín nhất để lãnh đạo đất nước

Tổng Bí thư: Lựa chọn những người uy tín nhất để lãnh đạo đất nước

"Thông qua cuộc bầu cử này, chúng ta kỳ vọng lựa chọn được những đại biểu tiêu biểu, góp phần lãnh đạo đất nước phát triển, bảo đảm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ vững chắc Tổ quốc", Tổng Bí thư Tô Lâm chia sẻ sau khi thực hiện quyền công dân sáng 15/3.

Bệnh vảy nến có lây không?

Bệnh vảy nến có lây không?

Khi mắc bệnh vảy nến, ngoài việc khó chịu do bệnh gây ra, người bệnh còn bị ảnh hưởng tâm lý rất nhiều.

Nâng tầm quà tặng yến sào nhờ thiết kế bao bì chuyên nghiệp

Nâng tầm quà tặng yến sào nhờ thiết kế bao bì chuyên nghiệp

Yến sào từ lâu đã được ví như "vàng trắng của biển”, là một trong những thực phẩm quý giá bậc nhất trong ẩm thực và y học cổ truyền phương Đông. Chính vì vậy, cách mà sản phẩm được trình bày ra bên ngoài, thông qua bao bì cũng đóng vai trò quan trọng trong việc truyền tải trọn vẹn giá trị của nó. Đó là lý do vì sao việc đầu tư vào hộp đựng yến sào không chỉ là câu chuyện về bao bì, mà còn là tôn vinh giá trị văn hóa và thương hiệu.

Cibes Voyager V70s -  Tuyệt tác thang máy cho công trình có sẵn giếng thang

Cibes Voyager V70s -  Tuyệt tác thang máy cho công trình có sẵn giếng thang

Tiếp nối hành trình kiến tạo không gian sống đẳng cấp, năm 2026, Cibes Lift - thương hiệu thang máy gia đình đến từ Thụy Điển tiếp tục “trình làng” Cibes Voyager V70s - mẫu thang máy cabin thế hệ mới được chế tác tinh xảo với độ hoàn thiện cao, định vị là giải pháp di chuyển dành riêng cho những công trình đã được xây dựng sẵn giếng thang.

7 thay đổi quan trọng trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay

7 thay đổi quan trọng trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay

Giấy báo dự thi và thẻ dự thi tốt nghiệp THPT được tích hợp làm một, bổ sung 2 chứng chỉ để miễn thi môn Ngoại ngữ là một số điểm mới trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Tạm dừng hoạt động phố đi bộ hồ Gươm phục vụ bầu cử

Tạm dừng hoạt động phố đi bộ hồ Gươm phục vụ bầu cử

Không gian đi bộ quanh hồ Gươm và khu phố cổ Hà Nội sẽ tạm dừng hoạt động từ ngày 13/3 đến 19h ngày 20/3 để phục vụ công tác bầu cử.

Tin mừng cho người thường uống cà phê buổi sáng

Tin mừng cho người thường uống cà phê buổi sáng

Uống cà phê mỗi sáng không chỉ tăng cường năng lượng mà còn có thể giúp phụ nữ giữ được sự minh mẫn, sức khỏe thể chất và tinh thần tốt khi về già.

