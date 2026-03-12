Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. XÃ HỘI
  3. Khám phá

3 con giáp chạm nóc vận may, tài sản tăng vọt, một tuần nữa có tin vui

09:44 12/03/2026
3 con giáp được dự báo gặp nhiều may mắn, đặc biệt khoảng một tuần nữa có tin vui.

Theo quan niệm tử vi phương Đông, trong khoảng thời gian sắp tới, đặc biệt là khoảng một tuần nữa, một số con giáp được dự đoán có nhiều dấu hiệu khởi sắc. 

 

Những kế hoạch từng trì hoãn có cơ hội được khởi động trở lại, trong khi các mối quan hệ xung quanh cũng có thể mang đến cơ hội bất ngờ. Nếu biết nắm bắt đúng lúc và giữ thái độ tích cực, đây có thể là giai đoạn mang lại nhiều tin vui đáng chú ý.

Dưới đây là 3 con giáp được cho là có vận trình tài lộc dễ thăng hoa trong thời gian tới.

Tuổi Hợi: Vận may đến từ các mối quan hệ

Người tuổi Hợi vốn nổi tiếng với tính cách hòa đồng, dễ gần và chân thành. Nhờ đó, họ thường xây dựng được nhiều mối quan hệ tốt đẹp trong công việc lẫn cuộc sống. Chính những mối quan hệ này có thể trở thành chiếc “cầu nối” mang đến vận may trong thời gian sắp tới.

Ảnh minh họa. Ảnh minh họa.
 

Trong khoảng một tuần nữa, người tuổi Hợi được cho là dễ nhận được những lời gợi ý hợp tác, cơ hội đầu tư nhỏ hoặc lời giới thiệu công việc từ bạn bè, đồng nghiệp. Những cơ hội tưởng chừng đơn giản nhưng nếu biết tận dụng khéo léo, chúng có thể mang lại nguồn thu khá bất ngờ.

Ngoài ra, một số người tuổi Hợi còn có khả năng nhận được khoản tiền thưởng, lợi nhuận từ dự án cũ hoặc giải quyết được vấn đề tài chính từng bị trì hoãn. Điều này khiến tâm trạng của họ trở nên thoải mái và lạc quan hơn.

Lời khuyên là hãy tiếp tục duy trì sự cởi mở trong giao tiếp và mở rộng các mối quan hệ. Đôi khi vận may lại xuất phát từ chính những cuộc trò chuyện rất bình thường.

Tuổi Mão: Nhạy bén nắm bắt cơ hội

So với nhiều con giáp khác, người tuổi Mão thường được đánh giá cao về sự linh hoạt và khả năng quan sát. Họ nhanh chóng nhận ra cơ hội khi nó vừa xuất hiện và không ngại thử sức với những ý tưởng mới.

Trong giai đoạn sắp tới, người tuổi Mão được dự đoán có thể gặp một vài cơ hội tài chính khá thú vị. Những hoạt động như buôn bán nhỏ, đầu tư quy mô vừa phải hoặc công việc phụ có thể mang lại nguồn thu đáng kể nếu được triển khai đúng thời điểm.

 
Ảnh minh họa. Ảnh minh họa.

Điểm mạnh của tuổi Mão là khả năng quyết định nhanh khi đã nhìn thấy tiềm năng. Nhờ vậy, họ thường không bỏ lỡ những cơ hội mang tính ngắn hạn nhưng lợi nhuận lại khá hấp dẫn.

Bên cạnh yếu tố tài chính, cuộc sống cá nhân của người tuổi Mão cũng có Xu hướng ổn định hơn. Một vài tin vui từ gia đình hoặc công việc có thể khiến họ thêm động lực để theo đuổi mục tiêu mới.

Lời khuyên là hãy tin vào trực giác của mình nhưng đừng quên cân nhắc rủi ro. Khi sự nhạy bén đi kèm với tính toán hợp lý, kết quả đạt được có thể vượt mong đợi.

Tuổi Tỵ: Cơ hội tài lộc đến từ sự tinh ý

Người tuổi Tỵ thường có Phong cách làm việc cẩn trọng và suy nghĩ khá sâu sắc trước khi hành động. Thay vì chạy theo lợi nhuận nhanh chóng, họ thường ưu tiên những lựa chọn an toàn và có chiến lược lâu dài.

Trong khoảng thời gian tới, chính sự tỉ mỉ này có thể giúp họ nhận ra những cơ hội tài chính mà người khác dễ bỏ qua. Một khoản đầu tư nhỏ trước đây có khả năng mang lại tín hiệu tích cực, hoặc một lời giới thiệu từ người quen mở ra hướng kiếm tiền mới.

Không nhất thiết phải là những cơ hội quá lớn, nhưng nếu biết tận dụng đúng thời điểm, chúng vẫn có thể tạo nên nguồn thu đáng kể. Bên cạnh đó, một vài niềm vui nhỏ liên quan đến tiền bạc – như khoản thưởng bất ngờ hoặc lợi nhuận từ công việc phụ – cũng có thể xuất hiện.

Lời khuyên là hãy chú ý đến những chi tiết xung quanh và giữ sự bình tĩnh vốn có. Đôi khi cơ hội tốt nhất lại nằm trong những điều tưởng chừng rất nhỏ.

Ảnh minh họa. Ảnh minh họa.

Thông tin chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.

Theo www.saostar.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://www.saostar.vn/sac-mau-cuoc-song/3-con-giap-cham-noc-van-may-tai-san-tang-vot-mot-tuan-nua-co-tin-vui-202603112258112855.html
Cùng chủ đề
Ruốc đỏ au xuất hiện dày đặc ở vùng biển gần bờ, ngư dân bội thu Khám phá
Ruốc đỏ au xuất hiện dày đặc ở vùng biển gần bờ, ngư dân bội thu

Những mẻ lưới đầy ắp ruốc đỏ au không chỉ mang lại nguồn thu nhập khá cho bà con ngư...

Bí mật gây sốc của 'cô gái du thuyền' từng gặp toàn tỷ phú Khám phá
Bí mật gây sốc của 'cô gái du thuyền' từng gặp toàn tỷ phú

Sau 5 năm làm việc trên siêu du thuyền phục vụ giới tỷ phú, Raissa Bellini tiết lộ nhiều góc...

Vì sao 80.000 người Nhật 'bốc hơi' mỗi năm? Khám phá
Vì sao 80.000 người Nhật 'bốc hơi' mỗi năm?

Mỗi năm, hàng chục nghìn người Nhật tự nguyện "bốc hơi", rời bỏ gia đình, công việc, danh tính cũ...

Giá Bitcoin bất ngờ tăng vọt Khám phá
Giá Bitcoin bất ngờ tăng vọt

Giá Bitcoin bất ngờ vọt lên vùng 74.000 USD, mức cao nhất trong vòng 1 tháng, nhờ dòng tiền vào...

Chuyên gia đánh giá tác động của sự kiện xung đột tại Iran tới thị trường chứng khoán Việt Nam Khám phá
Chuyên gia đánh giá tác động của sự kiện xung đột tại Iran tới thị trường chứng khoán Việt Nam

Dù ngắn hạn sự kiện này có thể kéo theo tâm lý thận trọng của nhà đầu tư, song nhiều...

Hết khổ trước rằm tháng Giêng, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, tiền ùa vào túi, phúc báu sung túc Khám phá
Hết khổ trước rằm tháng Giêng, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, tiền ùa vào túi, phúc báu sung túc

3 con giáp được dự báo gặp may mắn về tài vận trước rằm tháng Giêng.

Mới cập nhật
Sôi động sự kiện offline Yonex All England 2026: Kết nối cộng đồng yêu cầu lông Việt Nam

Sôi động sự kiện offline Yonex All England 2026: Kết nối cộng đồng yêu cầu lông Việt Nam

Hòa chung không khí của một trong những giải đấu danh giá nhất làng cầu lông thế giới, vừa qua, 12Trust đã tổ chức thành công sự kiện offline dành cho cộng đồng người hâm mộ nhân dịp chung kết Yonex All England 2026. Chương trình mang đến không gian theo dõi trận đấu đỉnh cao, kết hợp chuỗi hoạt động tương tác, minigame và lucky draw, thu hút đông đảo người tham dự.

3 giờ trước Sự kiện

Cảnh báo chiêu trò lừa đảo khi xin visa mùa cao điểm du lịch nước ngoài

Cảnh báo chiêu trò lừa đảo khi xin visa mùa cao điểm du lịch nước ngoài

Trong buổi gặp mặt báo chí ngày 10/3 tại Hà Nội, VFS Global, đơn vị cung cấp dịch vụ hỗ trợ thị thực cho nhiều chính phủ đối tác trên toàn cầu, đã đưa ra những cảnh báo về an toàn thị thực mà người có nhu cầu đi nước ngoài cần chú ý trước thềm cao điểm du lịch 2026, giữa bối cảnh vấn nạn lừa đảo gia tăng.

3 giờ trước DU LỊCH

Hỏi mẹ: “Nếu cả đời này con độc thân thì sao?”, câu trả lời của người phụ nữ 65 tuổi khiến tôi bất ngờ

Hỏi mẹ: “Nếu cả đời này con độc thân thì sao?”, câu trả lời của người phụ nữ 65 tuổi khiến tôi bất ngờ

Một câu hỏi tưởng chừng đơn giản về chuyện độc thân đã mở ra một góc nhìn khác.

6 giờ trước Tâm sự

Học sinh, sinh viên chú ý: Lời cảnh báo từ cơ quan Công an

Học sinh, sinh viên chú ý: Lời cảnh báo từ cơ quan Công an

Thời gian gần đây, lực lượng Công an đã phát hiện các đối tượng lừa đảo, đánh bạc trực tuyến, rửa tiền thường lôi kéo học sinh, sinh viên mở hoặc cho thuê tài khoản ngân hàng.

6 giờ trước Học đường

Những loại thực phẩm cực nhiều muối, dù có hại nhưng nhiều người lại vô tư ăn hằng ngày

Những loại thực phẩm cực nhiều muối, dù có hại nhưng nhiều người lại vô tư ăn hằng ngày

Nhiều người cho rằng chỉ khi nêm nếm quá mặn mới khiến cơ thể hấp thụ nhiều muối. Tuy nhiên, không ít thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn hằng ngày lại chứa lượng muối khá cao mà nhiều người không để ý.

6 giờ trước Dinh dưỡng

Ảnh hiếm của Tăng Duy Tân và Bích Phương

Ảnh hiếm của Tăng Duy Tân và Bích Phương

Bích Phương thoải mái công khai hành động tình tứ dành cho Tăng Duy Tân khi đi du lịch.

6 giờ trước Hậu trường

Jennie (BLACKPINK) 'đốt cháy' Paris Fashion Week với váy lưới táo bạo

Jennie (BLACKPINK) 'đốt cháy' Paris Fashion Week với váy lưới táo bạo

Jennie (BLACKPINK) tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện tại show Chanel trong khuôn khổ Paris Fashion Week.

6 giờ trước Hậu trường

Bổ huyết - Dưỡng âm: Nguyên tắc trong điều trị bệnh viêm da lâu ngày

Bổ huyết - Dưỡng âm: Nguyên tắc trong điều trị bệnh viêm da lâu ngày

Trong Y học cổ truyền, gốc rễ của viêm da lâu ngày thường nằm ở sự hư tổn của huyết và âm. Từ đó, khiến da khô, dễ tổn thương, ngứa kéo dài dai dẳng. Do vậy mà bổ huyết – dưỡng âm là nguyên tắc điều trị không thể thiếu trong các liệu trình chữa viêm da mạn tính tại Bảo Thanh Đường.

7 giờ trước Bệnh thường gặp

Ruốc đỏ au xuất hiện dày đặc ở vùng biển gần bờ, ngư dân bội thu

Ruốc đỏ au xuất hiện dày đặc ở vùng biển gần bờ, ngư dân bội thu

Những mẻ lưới đầy ắp ruốc đỏ au không chỉ mang lại nguồn thu nhập khá cho bà con ngư dân mà còn tạo nên không khí nhộn nhịp trên bãi biển những ngày đầu năm mới.

1 ngày trước Khám phá

Ngành công nghiệp bán dẫn 'kêu cứu', vốn hóa Samsung Electronics, SK Hynix bốc hơi 200 tỷ USD chỉ trong 1 phiên: Chuyện gì đang xảy ra?

Ngành công nghiệp bán dẫn 'kêu cứu', vốn hóa Samsung Electronics, SK Hynix bốc hơi 200 tỷ USD chỉ trong 1 phiên: Chuyện gì đang xảy ra?

Chuyện gì đang xảy ra với thị trường chất bán dẫn tỷ USD?

1 ngày trước Thế giới vi tính