Bổ huyết - Dưỡng âm: Nguyên tắc trong điều trị bệnh viêm da lâu ngày

Trong Y học cổ truyền, gốc rễ của viêm da lâu ngày thường nằm ở sự hư tổn của huyết và âm. Từ đó, khiến da khô, dễ tổn thương, ngứa kéo dài dai dẳng. Do vậy mà bổ huyết – dưỡng âm là nguyên tắc điều trị không thể thiếu trong các liệu trình chữa viêm da mạn tính tại Bảo Thanh Đường.

Góc nhìn từ Y học cổ truyền

Trong Y học hiện đại, viêm da mạn tính thường được lý giải là do hệ miễn dịch rối loạn, phản ứng quá mức với các yếu tố kích thích như môi trường, thực phẩm, hóa chất... Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn nhận từ triệu chứng bên ngoài thì rất dễ bỏ sót căn nguyên sâu xa bên trong cơ thể – điều mà Y học cổ truyền đặc biệt coi trọng.

Theo Y học cổ truyền (YHCT), làn da chịu ảnh hưởng trực tiếp từ khí huyết – âm dương – ngũ tạng. Khi cơ thể khỏe mạnh, huyết dịch đầy đủ, âm dương quân bình thì làn da sẽ mềm mại, tươi sáng, ít mắc bệnh. Ngược lại, khi huyết hư (thiếu máu nuôi dưỡng) hoặc âm hư (thiếu tân dịch, khô nóng bên trong), da sẽ trở nên khô ráp, nứt nẻ, dễ viêm nhiễm và ngứa ngáy kéo dài.

Viêm da lâu ngày chính là hệ quả của tình trạng nội thương âm huyết. Khi tình trạng này kéo dài:

- Da không được nuôi dưỡng đầy đủ, dẫn đến khô da, sạm da, dễ bong vảy và mẩn ngứa.

- Âm dịch hao tổn, làm mất chức năng điều hoà nhiệt độ và độ ẩm dưới da, sinh ra nhiệt độc âm ỉ khiến ngứa nhiều về đêm, khó ngủ.

- Huyết hư sinh phong, dẫn đến ngứa ngáy dữ dội, nổi sẩn từng vùng.

- Hệ miễn dịch suy yếu, khiến cơ thể phản ứng quá mức với yếu tố bình thường như ánh nắng, bụi, thực phẩm…

Tình trạng ngứa ngáy, khó chịu xuất hiện khắp cơ thể

Một số thể bệnh ngoài da điển hình có gốc từ huyết hư – âm hư bao gồm:

- Viêm da cơ địa lâu năm: da khô, ngứa âm ỉ, tái phát theo mùa.

- Mề đay mạn tính: nổi mẩn ngứa về chiều tối, kèm da lạnh hoặc khô.

- Chàm khô, vảy nến: bong vảy trắng, nứt nẻ, sần sùi, mỏng da.

- Ngứa da do lão hóa, sau sinh, suy nhược: không có tổn thương rõ ràng nhưng cảm giác ngứa âm ỉ, ngứa râm ran, dai dẳng.

Vì sao cần “bổ huyết – dưỡng âm” khi điều trị viêm da lâu ngày?

Trong điều trị các bệnh ngoài da mạn tính như viêm da cơ địa, chàm, vảy nến, mề đay... người bệnh thường chú trọng vào việc dùng thuốc bôi, thuốc chống viêm để làm dịu triệu chứng. Tuy nhiên, khi chỉ tập trung xử lý phần ngọn mà bỏ qua căn nguyên bên trong như huyết hư, âm hư thì bệnh sẽ dễ tái phát, dai dẳng nhiều năm.

Theo Y học cổ truyền, “huyết dưỡng bì mao, âm tư thân thể” – tức là huyết nuôi dưỡng lớp da và lông tóc, âm thì giúp làm mát, giữ ẩm và ổn định các hoạt động sinh lý dưới da. Khi âm huyết suy yếu:

- Da bị thiếu dưỡng chất, trở nên thô ráp, dễ viêm.

- Âm dịch giảm gây nóng trong, sinh nhiệt độc nội sinh.

- Mồ hôi kém điều tiết khiến da dễ mẩn ngứa, khô rát.

- Hệ miễn dịch suy yếu khiến da mất khả năng đề kháng.

Da khô, thô ráp và dễ viêm là dấu hiệu âm huyết suy yếu (Ảnh minh hoạ)

Vì vậy, trong các phác đồ điều trị viêm da theo Đông y, yếu tố “bổ huyết – dưỡng âm” giữ vai trò then chốt, giúp:

1. Nuôi dưỡng lại bì phu (làn da), thúc đẩy tái tạo tế bào da từ bên trong.

2. Thanh nhiệt từ gốc, làm mát huyết, hạ hoả, giảm hiện tượng viêm da do nhiệt tích lâu ngày.

3. Làm mềm da, giảm khô nứt, ngứa rát, đặc biệt hiệu quả với thể bệnh viêm da cơ địa, vảy nến.

4. Tăng sức đề kháng tự nhiên, giúp da chống chọi tốt hơn với tác nhân gây hại từ môi trường.

Đặc biệt, người bị viêm da lâu ngày thường gặp thêm các vấn đề như: cơ thể suy nhược, mất ngủ, ăn uống kém, tâm lý căng thẳng... Điều này khiến tình trạng huyết âm càng suy yếu, tạo thành một vòng lặp khó dứt. Bổ huyết – dưỡng âm không chỉ là trị da, mà còn hỗ trợ hồi phục tổng thể cơ thể, giúp bệnh nhân khỏe từ trong ra ngoài.

Nhiều bài thuốc Đông y cổ phương, như Tứ vật thang gia giảm, Dưỡng âm thanh nhiệt ẩm, đã được ứng dụng thành công trong điều trị các thể viêm da mạn tính, mang lại hiệu quả cao khi được kết hợp đúng phép biện chứng luận trị.

Bảo Thanh Đường ứng dụng nguyên lý “bổ huyết – dưỡng âm” trong điều trị viêm da lâu ngày

Tại Phòng khám Đông y Bảo Thanh Đường – đơn vị kế thừa 200 năm truyền thống y học cổ truyền gia tộc, nguyên lý bổ huyết – dưỡng âm được coi là một trong những trụ cột quan trọng trong điều trị các bệnh da liễu mạn tính. Đây không chỉ là lý thuyết, mà đã được đội ngũ lương y đúc kết thành những phác đồ trị liệu cá nhân hoá, kết hợp chặt chẽ giữa lý luận YHCT và thực tiễn lâm sàng.

Bảo Thanh Đường không điều trị “một công thức cho mọi người bệnh”. Thay vào đó, các thầy thuốc sẽ:

- Thăm khám tỉ mỉ theo tứ chẩn (vọng – văn – vấn – thiết) để xác định căn nguyên sâu xa: người bệnh bị thiên về huyết hư, âm hư, hay kiêm cả phong nhiệt, thấp nhiệt, khí trệ…

- Lập phương thuốc theo biện chứng luận trị, điều chỉnh liều lượng và vị thuốc dựa trên cơ địa, thể trạng, mức độ viêm da, thời gian mắc bệnh và phản ứng của từng người.

Trong những trường hợp viêm da lâu ngày, có biểu hiện khô da, bong vảy, ngứa về đêm, bài thuốc thường được gia giảm theo hướng:

- Bổ huyết: dùng các vị như thục địa, đương quy, hà thủ ô, bạch thược… để tăng cường sinh huyết, nuôi da.

- Dưỡng âm: kết hợp thiên môn, mạch môn, sa sâm, sinh địa… để làm mát bên trong, ngăn sinh nhiệt độc.

- Thanh nhiệt – trừ phong – giải độc: xuyên tâm liên, kim ngân, bồ công anh, ké đầu ngựa… hỗ trợ tiêu viêm, giảm ngứa.

- Phối hợp với thuốc bôi ngoài từ thảo dược: giúp phục hồi lớp biểu bì, sát khuẩn nhẹ, giảm ngứa và nứt nẻ da.

Bài thuốc Bổ thận Đỗ Minh sử dụng nhiều dược liệu quý tốt

Bên cạnh đó, Bảo Thanh Đường còn hướng dẫn chế độ dưỡng sinh – ăn uống – nghỉ ngơi phù hợp, giúp người bệnh điều hòa lại toàn thân, tránh tái phát. Đây chính là phép trị toàn diện “nội – ngoại kết hợp, điều trị và phòng bệnh song song”, mang lại hiệu quả bền vững mà nhiều người bệnh từng thất vọng với thuốc Tây tìm thấy hy vọng mới.

Nhờ cách tiếp cận chuyên sâu này, nhiều bệnh nhân viêm da mãn tính lâu năm đã tìm lại được làn da lành lặn, cơ thể khỏe mạnh sau khi kiên trì điều trị tại Bảo Thanh Đường.

Nếu bạn đã mệt mỏi với các liệu pháp tạm thời hay tình trạng viêm ngứa không thuyên giảm sau nhiều lần điều trị thì có lẽ đã đến lúc cần nhìn nhận lại – không chỉ chữa da, mà hãy nuôi lại huyết, dưỡng lại âm, phục hồi chính khí. Và đó cũng chính là con đường mà Đông y, đặc biệt là Bảo Thanh Đường, có thể đồng hành cùng bạn.

Lưu ý: Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, không thay thế cho chẩn đoán và điều trị y khoa. Hãy tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi áp dụng bất kỳ phương pháp điều trị nào.