Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. Bệnh thường gặp

Điều trị sớm bệnh vẩy nến tránh nguy cơ biến chứng

09:16 29/01/2026
Nguy cơ biến chứng của bệnh vẩy nến là rất cao; Rất nhiều trường hợp người bệnh khi mắc bệnh vẩy nến phát sinh bệnh tiểu đường, suy thận; những người dùng nhiều thuốc tây thường tích nước, bụng to, gan chướng, vàng da, mắt mờ, khớp sưng đau...

Theo tổng kết khoảng 53% bệnh nhân mắc bệnh vẩy nến khi đến khám bệnh đều bị đau khớp. Đây là dạng nặng của vẩy nến thông thường. Biểu hiện thường gặp ở vẩy nến khớp là triệu chứng tổn thương móng (chiếm 80% tình trạng bệnh). Một khi có những dấu hiệu tổn thương móng, đau khớp, bệnh vẩy nến càng bị nặng, bong vẩy nhiều hơn. Đặc biệt vẩy nến khớp có thể làm tổn thương các khớp tay, ngón tay; chân, ngón chân gây biến dạng, co quắp hoặc các khớp ngón mất đi ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của bệnh nhân rất cao. Lưu ý khi dùng thuốc tây điều trị dài ngày gây nguy hại đến chức năng gan, thận, suy tủy cao vì vậy bệnh nhân nên cẩn trọng khi sử dụng một số thuốc như: dẫn xuất Vitamin D3 Vitamin A, corticoide dạng chích, Methotrexate…

Nhiều bệnh nhân vẩy nến mãn tính còn kèm theo nhiều biến chứng khác
Nhiều bệnh nhân vẩy nến mãn tính còn kèm theo nhiều biến chứng khác

Theo kinh nghiệm của Lương Y Nguyễn Thị Hòa - Phó Tổng giám đốc Công Ty CP Bảo Thanh Đường thì khi người mắc bệnh vẩy nến nên đi chữa càng sớm thì càng tốt; bệnh vẩy nến càng để lâu có nguy cơ biến chứng, đối với trường hợp bệnh vẩy nến xuất hiện ở da đầu bệnh nhân hay cho đó là gàu những vẩy tróc có màu trắng rất giống với gàu. Vì vậy thường không quan tâm hoặc điều trị không đúng thuốc, từ đó dẫn đến tình trạng bệnh nặng thêm. Bệnh nhân cần lưu ý một số triệu chứng để phân biệt khi vẩy nến xuất hiện ở da đầu như: không rụng tóc, có nang trắng vài milimet đến vài centimet nằm sát da đầu. Khi vẩy nến ở tình trạng nặng sẽ xuất hiện những giọt sương huyết. Với vẩy nến da đầu sương huyết xuất hiện ở vùng trán và những nơi tóc không mọc. Ở cơ thể những giọt sương huyết sẽ xuất hiện trên bề mặt đốm vẩy.

vay-nen-1769238967.jfif
Hàng ngày Bảo Thanh Đường khám và tiếp nhận điều trị cho hàng trăm người bệnh vẩy nến cùng với nhiều bệnh nhân mãn tính khác

Gặp gỡ ở Phòng khám Đông Y Bảo Thanh Đường mới thấy rất đông bệnh nhân vẩy nến nặng biến chứng chuyển sang các bệnh mãn tính khác chữa trị ở đây. Điển hình như trường hợp của anh Nguyễn Văn Lý ở Long An, anh cho biết : "Tôi đã rất khổ sở với căn bệnh vẩy nến này; ban đầu bệnh xuất hiện những đốm nhỏ ở mặt, 1 chút ở lưng,  nhưng tôi có thói quen uống rượu, ăn không được kiêng cữ nên bệnh càng ngày càng phát triển, loang xuống tóc, mặt, các móng bắt đầu sun lại, tôi càng hoang mang lo lắng vì bệnh ngày càng phát nhiều; khi đi chữa trị ở bệnh viện lúc đó bệnh đã quá nặng, uống nhiều thuốc tây và bôi thuốc tây da càng mỏng, căng và đau, thậm chí các tĩnh mạch nổi xanh ngày 1 nhiều, làn da lắm lúc rất rát, mắt càng ngày càng mờ và xương khớp rất nhức mỏi; Tôi dần chuyển sang bệnh khớp và tiểu đường nặng, thành ra tâm trạng càng chán nản, bệnh càng lúc càng nặng hơn".

Tôi ngồi xích lại gần hơn anh Lý, nói anh giơ tay vạch áo lên cho tôi xem. Anh Lý nói với tôi nhờ có thuốc Đông y Bảo Thanh Đường nay bệnh của tôi đã khỏi hết rồi. Hôm nay anh đến với Bảo Thanh Đường để các Lương y khám lại, xem có hướng gì thêm không. Tôi hỏi anh điều trị ở Bảo Thanh Đường được bao lâu? Anh cho biết khoảng 4 tháng tích cực điều trị gồm cả thuốc bôi, thuốc ngâm tắm, gội và uống thuốc viên, còn lại 2 tháng sau chỉ cần uống thuốc, sức khỏe trong người được cải thiện rất rõ rệt. Tháng đầu điều trị bệnh không còn tróc vẩy, không đau sưng khớp, lượng đường ổn định, tối ngủ ngon giấc, sáng ngủ dậy không còn mệt mỏi, dần dần mắt không mờ như trước, đến tháng thứ 2 bệnh giảm gần hết, nhưng theo Lương y chữa trị nói cần phải tích cực cho dứt hẳn bệnh nên tôi rất kiên trì và tin tưởng chữa trị. Anh vừa nói vừa cười rất tươi chỉ cho tôi những nốt vẩy nến giờ đây chỉ còn hơi dấu vết trên da, anh còn bóp bóp 2 đầu gối nói với tôi trước chân sưng rất đau, 2 khớp gối to như 2 quả bưởi, nay thì uống thuốc của Bảo Thanh Đường bệnh không còn nữa.

Bảo Thanh Đường với máy móc, dây chuyền sản xuất hiện đại, tinh chế và cô đọng dược liệu, chất lượng luôn được nâng cao và vượt trội.

Theo cảm nhận của chúng tôi, thuốc Đông y của Bảo Thanh Đường thực sự rất tốt và hiệu quả, chỉ ngồi hơn 1 giờ đồng hồ ở phòng khám đã có hơn chục trường hợp bệnh nặng như chàm á sừng toàn thân, vẩy nến da đầu biến chứng co các khớp ngón tay, ngón chân, đau nhức, tiểu đường và thận yếu đều dùng thuốc của Bảo Thanh Đường với những cảm nhận biết ơn của người bệnh; các Lương y cũng thực sự vì người bệnh phục vụ với lương tâm và trách nhiệm; với người bệnh điều quan trọng là phải khỏi bệnh và Bảo Thanh Đường đã làm được điều đó.

Đông y Bảo Thanh Đường khám và tư vấn miễn phí tại các địa chỉ: TẠI ĐÂY

TPHCM: 210 Lê Lai, p.Bến Thành, Q.1, ĐT: (0283) 92528180767732126 (zalo)

Hà Nội: 90 Trần Hưng Đạo, Q.Hoàn Kiếm, ĐT: (0243) 9423585/0912050568

Đà Nẵng: 60A Lê Hồng Phong, Q.Hải Châu, ĐT(02363) 562037/0907566072

Hoặc có thể mua thuốc online nhận trực tiếp tại nhà qua hotline 0767732126.

Xin liên hệ điện thoại 0767732126 trong khung giờ này (Sáng từ 07h30 đến 11h30; Chiều từ 14h00 đến 17h30; Từ thứ hai đến thứ bảy).

Website: www.baothanhduong.com.vn

Facebook: https://www.facebook.com/yduocbaothanhduong

Cùng chủ đề
Phương thuốc nổi tiếng trị bệnh ngoài da - Bảo Thanh Đường Bệnh thường gặp
Phương thuốc nổi tiếng trị bệnh ngoài da - Bảo Thanh Đường

Bệnh vảy nến là căn bệnh ngoài da nan y, người bệnh thường có cơ địa nóng, rát và thường...

Chữa bệnh chàm á sừng bằng phương thuốc quý tại Bảo Thanh Đường Bệnh thường gặp
Chữa bệnh chàm á sừng bằng phương thuốc quý tại Bảo Thanh Đường

Bệnh chàm á sừng là 1 trong những bệnh ngoài da dai dẳng, nhiều người đã rất khổ sở trong...

Bảo Thanh Đường và tâm huyết chữa bệnh ngoài da bằng YHCT Bệnh thường gặp
Bảo Thanh Đường và tâm huyết chữa bệnh ngoài da bằng YHCT

Gần 200 năm hình thành và phát triển, phòng khám đông y Bảo Thanh Đường vẫn luôn là địa chỉ...

Viêm Nang Lông: Nguyên Nhân, Triệu Chứng & Cách Điều Trị Hiệu Quả Bệnh thường gặp
Viêm Nang Lông: Nguyên Nhân, Triệu Chứng & Cách Điều Trị Hiệu Quả

Viêm nang lông là một trong những vấn đề da liễu phổ biến, có thể xuất hiện ở bất kỳ...

Các giai đoạn vảy nến thường gặp và hướng điều trị Bệnh thường gặp
Các giai đoạn vảy nến thường gặp và hướng điều trị

Vảy nến là căn bệnh dai dẳng khiến không ít người rơi vào cảnh “sống chung với lũ” suốt nhiều...

Tôi đã chữa khỏi bệnh vảy nến ở Bảo Thanh Đường Bệnh thường gặp
Tôi đã chữa khỏi bệnh vảy nến ở Bảo Thanh Đường

Đó là niềm vui sướng của chị Nguyễn Thúy Hằng nhà ở đường Lạc Long Quân, Q.11, TPHCM với nụ...

Mới cập nhật
Phương thuốc nổi tiếng trị bệnh ngoài da - Bảo Thanh Đường

Phương thuốc nổi tiếng trị bệnh ngoài da - Bảo Thanh Đường

Bệnh vảy nến là căn bệnh ngoài da nan y, người bệnh thường có cơ địa nóng, rát và thường xuyên bóc từng lớp vảy hết tầng này đến tầng khác. Bảo Thanh Đường có phương thuốc tìm ra nguồn gốc gây bệnh và tác động trực tiếp nhất.

3 ngày tới Bệnh thường gặp

Chữa bệnh chàm á sừng bằng phương thuốc quý tại Bảo Thanh Đường

Chữa bệnh chàm á sừng bằng phương thuốc quý tại Bảo Thanh Đường

Bệnh chàm á sừng là 1 trong những bệnh ngoài da dai dẳng, nhiều người đã rất khổ sở trong hành trình chữa bệnh của mình. Khi tìm đến Bảo Thanh Đường - Đông y gia truyền đặc trị bệnh ngoài da - khẳng định chữa trị dứt điểm bệnh là một minh chứng cho nền y học cổ truyền nước nhà.

1 ngày tới Bệnh thường gặp

Bảo Thanh Đường và tâm huyết chữa bệnh ngoài da bằng YHCT

Bảo Thanh Đường và tâm huyết chữa bệnh ngoài da bằng YHCT

Gần 200 năm hình thành và phát triển, phòng khám đông y Bảo Thanh Đường vẫn luôn là địa chỉ tin cậy chữa trị các bệnh ngoài da như viêm da dị ứng, mề đay vảy nến, á sừng, viêm da cơ địa… Tâm huyết với YHCT dân tộc, Bảo Thanh Đường đã và đang không ngừng nỗ lực để đưa phương pháp chữa bệnh hữu hiệu tới người bệnh, đặc biệt là khi bệnh ngoài da đang ngày một phổ biến và nặng nề hơn như ngày nay.

13 giờ tới Bệnh thường gặp

Hoa anh đào nở sớm, gọi xuân về vùng đất biên cương Điện Biên

Hoa anh đào nở sớm, gọi xuân về vùng đất biên cương Điện Biên

Giữa lòng hồ Pá Khoang (Điện Biên), hoa anh đào bung nở, nhuộm hồng không gian biên cương, báo hiệu mùa xuân đến sớm trên vùng đất cực Tây.

10 giờ trước Cẩm nang du lịch

Thông điệp của Tổng Bí thư Tô Lâm là thước đo hành động để dân tộc phát triển thịnh vượng

Thông điệp của Tổng Bí thư Tô Lâm là thước đo hành động để dân tộc phát triển thịnh vượng

Thông điệp "nói là làm, làm ngay, làm đúng, làm quyết liệt, làm đến cùng và làm hiệu quả" của Tổng Bí thư là thước đo hành động để dân tộc phát triển thịnh vượng.

10 giờ trước Đời sống

Thiết kế bộ sưu tập mới của Dior gây tranh cãi

Thiết kế bộ sưu tập mới của Dior gây tranh cãi

Bộ sưu tập ready-to-wear Xuân/Hè 2026 của Dior đang nhận về loạt phản ứng tiêu cực từ cộng đồng mạng Hàn Quốc.

10 giờ trước Xu hướng

Bị góp ý chuyện diện váy xuyên thấu, Lương Thùy Linh lên tiếng thanh minh

Bị góp ý chuyện diện váy xuyên thấu, Lương Thùy Linh lên tiếng thanh minh

Cách phối đồ của Lương Thùy Linh đã thu hút sự chú ý từ phía một bộ phận khán giả.

11 giờ trước Showbiz

Vừa kết hôn 7 ngày, chồng đại gia của nữ ca sĩ lộ tin nhắn ngoại tình gây sốc

Vừa kết hôn 7 ngày, chồng đại gia của nữ ca sĩ lộ tin nhắn ngoại tình gây sốc

Lùm xùm hôn nhân của nữ ca sĩ xảy ra chỉ sau một tuần đám cưới khiến công chúng xôn xao.

11 giờ trước Khám phá

Đồ Apple sắp tăng giá

Đồ Apple sắp tăng giá

Giá bộ nhớ máy tính đang bước vào giai đoạn leo thang mạnh, khiến Apple có thể cân nhắc điều chỉnh giá nâng cấp RAM và bộ nhớ lưu trữ trên các mẫu Mac sắp ra mắt.

11 giờ trước Thiết bị

Giá vàng đã vượt 176 triệu đồng/lượng

Giá vàng đã vượt 176 triệu đồng/lượng

Trong khi giá vàng thế giới vừa có một nhịp tăng mạnh để lần đầu tiên vượt 5.000 USD/ounce, giá vàng trong nước cũng lập đỉnh lịch sử mới ở trên mốc 176 triệu đồng/lượng.

11 giờ trước Đời sống