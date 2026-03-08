Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. GIẢI TRÍ
  3. Showbiz

Hòa Minzy làm bùng nổ MXH

07:40 08/03/2026
Chuyện tình yêu của Hòa Minzy và Đại úy Thăng Văn Cương đang phủ sóng mạng xã hội với rất nhiều lời chúc mừng từ đồng nghiệp, khán giả.

Sau 6 giờ đăng tải, bài viết công khai chuyện tình cảm của Hòa Minzy và Đại úy Thăng Văn Cương trên trang cá nhân đạt 1 triệu lượt tương tác, hơn 70.000 bình luận và 59.000 lượt chia sẻ.

Câu chuyện còn nhanh chóng lan rộng sang nhiều nền tảng khác. Bài viết liên quan đến cặp đôi trên fanpage Sao nhập ngũ cũng ghi nhận hơn 60.000 lượt thích chỉ sau 2 giờ đăng tải. Hàng loạt bài chia sẻ, bình luận và thảo luận tiếp tục xuất hiện, khiến chủ đề này gần như phủ sóng mạng xã hội.

Từ những đồng nghiệp thân thiết như Erik, Đức Phúc, Minh Tú, Puka, Anh Tú, Diệp Lâm Anh, Thúy Ngân… tới các nghệ sĩ khác trong giới Giải trí, chẳng hạn Quỳnh Lương, Xuân Lan… cũng chia sẻ bài viết kèm theo lời chúc phúc.

Cả Showbiz lẫn cộng đồng mạng hân hoan chung với niềm hạnh phúc lứa đôi của Hòa Minzy. Phần lớn bình luận thể hiện sự bất ngờ xen lẫn vui mừng trước tin vui của Hòa Minzy.

Hòa Minzy và bạn trai gây sốt

Có nhiều yếu tố khiến câu chuyện này nhanh chóng trở thành chủ đề nóng. Trước hết, nữ ca sĩ gần như giữ kín đời tư trong nhiều năm qua, dù thực tế cả hai đã quen nhau từ Sao nhập ngũ 2022. Trong khoảng thời gian dài đó, cô không để lộ dấu hiệu nào về mối quan hệ mới này hay vướng vào tin đồn tình cảm.

Vì vậy, việc bất ngờ công khai nửa kia khiến không ít khán giả ngạc nhiên. Đến mức, đã có không ít khán giả bán tín, bán nghi, cho rằng nữ ca sĩ thực chất đang quảng bá MV mới. Phải đến bài đăng ngày 7/3, họ mới thực sự tin giọng ca sinh năm 1995 đang công khai chuyện tình cảm chứ không phải tung dự án âm nhạc như đã nghi ngờ trước đó.

Hoa Minzy anh 1

Hòa Minzy hạnh phúc bên bạn trai. Ảnh: FBNV.

Ở góc độ nào đó, phản ứng của mạng xã hội cũng phản ánh sự quan tâm đặc biệt của khán giả dành cho Hòa Minzy. Thời gian qua, nữ ca sĩ ghi dấu ấn bằng các sản phẩm âm nhạc, đặc biệt MV Bắc Bling đạt hàng trăm triệu lượt xem. Danh tiếng và vị thế của Hòa Minzy đang ở top đầu của thị trường âm nhạc nên mọi động thái của cô, đặc biệt chuyện tình cảm lại càng được quan tâm. Lâu nay, đời sống riêng tư của người nổi tiếng luôn có sức hấp dẫn rất lớn với đám đông khán giả.

Một lý do khác đến từ sự khác biệt của mối quan hệ này so với hình dung quen thuộc của công chúng về đời sống tình cảm của nghệ sĩ. Ngôi sao giải trí thường được cho là có Xu hướng gắn bó với người cùng ngành hoặc giới doanh nhân, thiếu gia. Do đó, câu chuyện tình yêu giữa một ca sĩ nổi tiếng và một quân nhân kín tiếng lại tạo cảm giác mới mẻ đối với công chúng.

Tiếp đó, đặc thù nghề nghiệp lẫn môi trường sống, làm việc khác biệt, đúng hơn là hoàn toàn đối lập giữa 2 người càng tạo nên sự quan tâm, tò mò.

Như Hòa Minzy chia sẻ, bạn trai cô hiền lành, ít nói, hướng nội, chăm chỉ, trưởng thành, cần cù, xuất thân gia đình làm nông. Ngược lại, Hòa Minzy được biết tới là người hoạt ngôn, hài hước, thậm chí khá nhiều năng lượng. Môi trường showbiz, nơi cô hoạt động cũng tự do, hào nhoáng, và không tránh khỏi ồn ào.

Nếu không có Sao nhập ngũ, có lẽ 2 người không có cơ hội nào khác để gặp nhau khi môi trường làm việc quá khác biệt.

Trong bài chúc phúc vào tối 7/3, Đức Phúc cũng Tâm sự cuộc sống của một nghệ sĩ như Hòa Minzy vốn xưa nay quá xa lạ với chiến sĩ Thăng Văn Cương.

Đức Phúc viết: “Vào khoảnh khắc chị cảm nhận được chàng trai này thật sự nghiêm túc, muốn tìm hiểu về cuộc sống của một người nghệ sĩ để làm quen và thấu hiểu chị hơn, điều mà trước giờ vốn xa lạ với cuộc sống của một người chiến sĩ như anh. Hay nhìn cách chị cả an tâm đi làm việc khi có anh là hậu phương, em có thể cảm nhận được chị cả đã thực sự tìm được bến đỗ của đời mình”.

Sau khi công khai chuyện tình yêu với Thăng Cương, Hòa Minzy đăng tải thêm một số khoảnh khắc đời thường giữa mẹ con cô với bạn trai. Cùng lúc, hình ảnh nữ ca sĩ bán vải giúp gia đình bạn trai vào mùa hè 2025 cũng lan truyền. Những hình ảnh đó cho thấy diện mạo rất khác, đời thường, gần gũi và bình dị hơn của Hòa Minzy.

Sau hình ảnh lộng lẫy thường thấy trên sân khấu, khoảnh khắc đời thường của Hòa Minzy và bạn trai càng kéo gần khoảng cách giữa cô với công chúng. Sự yêu mến, thiện cảm của khán giả với nữ ca sĩ vì thế càng tăng thêm. Đó cũng là một phần lý do để chuyện riêng tư lần này của giọng ca sinh năm 1995 phủ sóng mạng xã hội đến thế.

Chuyện tình yêu vượt rào cản

Ở showbiz Trung Quốc cũng từng có chuyện tình gây sốt như thế. Đó là mối quan hệ giữa Trương Hinh Dư và ông xã Hà Tiệp. Tương tự Hòa Minzy, Trương Hinh Dư và ông xã quen nhau qua một chương trình. Khi đó, Hà Tiệp là người huấn luyện còn Trương Hinh Dư thử nghiệm cuộc sống người lính.

Thời điểm 2 người công khai kết hôn, thậm chí đã có tài khoản mạng ví von mối quan hệ giữa họ là “gái hư với trai ngoan”. Lý do là trước đó Trương Hinh Dư vướng không ít tai tiếng còn Hà Tiệp là một quân nhân nghiêm khắc, kiệm lời.

Hoa Minzy anh 2

Trương Hinh Dư sống kín tiếng sau khi kết hôn với chồng quân nhân. Ảnh: Weibo.

Chưa kể, ngay cả thu nhập của họ cũng rất chênh lệch. Sohu từng viết Trương Hinh Dư có thu nhập 60 triệu NDT một năm đã phải lòng Hà Tiệp người kiếm được 5.000 NDT một tháng.

Cũng theo Sohu, cha của Hà Tiệp - một cựu chiến binh - ban đầu đã phản đối mối hôn sự này vì cho rằng các nữ diễn viên trong ngành giải trí không thích hợp để kết hôn. Môi trường này quá phức tạp, không phù hợp với tính nghiêm khắc, kỷ luật của quân đội. Nhưng rồi Trương Hinh Dư và Hà Tiệp kiên định với những gì đã chọn và có cuộc sống êm ấm, hạnh phúc đến bây giờ.

Lý giải về sự quan tâm của công chúng dành cho mối quan hệ của một quân nhân với ngôi sao showbiz, tờ Sohu viết: "Đây là một câu chuyện tình yêu huyền thoại vượt qua mọi rào cản. Từ họ, chúng ta thấy tình yêu đích thực là vô giá. Bỏ qua những định kiến ​​trần tục, rằng phải tìm được người cùng địa vị, chúng ta chỉ cần tìm được người sẵn lòng đồng hành, bạn có thể đối mặt với cuộc sống bằng nụ cười, chia sẻ niềm vui và nỗi buồn. Vậy là xong. Bạn đã tìm thấy chìa khóa của hạnh phúc".

Trở lại câu chuyện của Hòa Minzy và Thăng Cương, mối quan hệ giữa nữ ca sĩ và chàng quân nhân nhanh chóng thu hút sự chú ý không chỉ bởi yếu tố bất ngờ mà còn vì hình ảnh giản dị, chân thành mà cả hai mang lại.

Với Hòa Minzy, sự xuất hiện của người bạn đời mang đến cảm giác bình yên mà cô tìm kiếm bấy lâu nay trong cuộc sống. Như Erik chia sẻ, mỗi khi nhắc đến nửa kia, đôi mắt Hòa Minzy đều ánh lên sự rạng rỡ, tự hào và hạnh phúc. Đó là ánh mắt của một người phụ nữ đang hạnh phúc, được nâng niu trong tình yêu.

Giữa những câu chuyện tình yêu giới showbiz thường gắn với hình ảnh hào nhoáng, mối quan hệ của nữ ca sĩ và bạn trai quân nhân đời thường, gần gũi. Chính sự giản dị, bình yên và chân thành đó đã chạm tới trái tim và sự đồng cảm của số đông khán giả.

Theo znews.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://znews.vn/hoa-minzy-lam-bung-no-mxh-post1633079.html
Cùng chủ đề
Chàng trai là ngoại lệ của Hòa Minzy Showbiz
Chàng trai là ngoại lệ của Hòa Minzy

Hòa Minzy và chàng trai này có mối quan hệ vô cùng đặc biệt.

Hàng loạt NSX lao đao vì hoa khôi trường múa gây tai nạn bỏ trốn Showbiz
Hàng loạt NSX lao đao vì hoa khôi trường múa gây tai nạn bỏ trốn

Nữ diễn viên Kim Thần vướng scandal lớn liên quan tới pháp luật. Các tác phẩm của cô có nguy...

Huyền Baby 'đọ sắc' với Ngọc Trinh, visual tuổi 37 gây bất ngờ Showbiz
Huyền Baby 'đọ sắc' với Ngọc Trinh, visual tuổi 37 gây bất ngờ

Huyền Baby lộ rõ nhan sắc thật thông qua ảnh chụp bằng cam thường.

Bị góp ý chuyện diện váy xuyên thấu, Lương Thùy Linh lên tiếng thanh minh Showbiz
Bị góp ý chuyện diện váy xuyên thấu, Lương Thùy Linh lên tiếng thanh minh

Cách phối đồ của Lương Thùy Linh đã thu hút sự chú ý từ phía một bộ phận khán giả.

Hình ảnh Phương Nhi và doanh nhân Minh Hoàng trong lễ cưới Showbiz
Hình ảnh Phương Nhi và doanh nhân Minh Hoàng trong lễ cưới

Phương Nhi và doanh nhân Minh Hoàng tổ chức lễ cưới vào tối 22/1. Trong hôn lễ, cô dâu diện...

Hé lộ bên trong lễ hằng thuận của Phương Nhi và Minh Hoàng: Rước dâu bằng xe VF9 mui trần, cặp đôi tình tứ không rời Showbiz
Hé lộ bên trong lễ hằng thuận của Phương Nhi và Minh Hoàng: Rước dâu bằng xe VF9 mui trần, cặp đôi tình tứ không rời

Những hình ảnh lễ cưới của Á hậu Phương Nhi và thiếu gia Minh Hoàng lần đầu được công khai.

Mới cập nhật
Đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19 ở TP.HCM đông kín người xem nhạc nước

Đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19 ở TP.HCM đông kín người xem nhạc nước

Chiều xuống, nhiều người dân và du khách đổ về công viên với biểu tượng giọt nước để chụp ảnh, ngắm hoàng hôn và xem nhạc nước cuối ngày.

8 giờ trước Đời sống

TRƯỜNG PHÁT ĐỒNG HÀNH CÙNG ROADSHOW VINHOMES GREEN PARADISE – PHỦ SẮC XANH 3 MIỀN

TRƯỜNG PHÁT ĐỒNG HÀNH CÙNG ROADSHOW VINHOMES GREEN PARADISE – PHỦ SẮC XANH 3 MIỀN

Trong bối cảnh xu hướng phát triển đô thị bền vững ngày càng được đề cao, dự án Vinhomes Green Paradise đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của thị trường khi định hình một chuẩn sống mới gắn với hệ giá trị ESG++ – Thiên đường xanh gieo hạt lành hạnh phúc. Đánh dấu bước khởi động cho chiến dịch truyền thông quy mô lớn của dự án, Roadshow Vinhomes Green Paradise sẽ chính thức diễn ra đồng thời tại Hà Nội – TP. Hồ Chí Minh – TP. Vinh, mang theo thông điệp về một “kỳ quan di sản” mới của thời đại.

8 giờ trước Kinh doanh

Đêm nhạc “Nối Vòng Tay Lớn” – Điểm hẹn kết nối cộng đồng họ Trịnh

Đêm nhạc “Nối Vòng Tay Lớn” – Điểm hẹn kết nối cộng đồng họ Trịnh

Tối ngày 01/04/2026, tại Trường Cao đẳng Thương mại & Du lịch Hà Nội, CLB 249 Việt Nam (trực thuộc Hội đồng Họ Trịnh Việt Nam) sẽ tổ chức Đêm nhạc Trịnh Công Sơn với chủ đề “Nối Vòng Tay Lớn”. Chương trình được kỳ vọng trở thành điểm nhấn văn hóa quan trọng trong năm 2026, đồng thời là không gian gặp gỡ, kết nối cộng đồng doanh nhân, trí thức, cán bộ và lãnh đạo họ Trịnh trên cả nước.

1 ngày trước Âm nhạc

Bùng nổ âm nhạc AI tại Trung Quốc: Cơ hội mới hay thách thức cho nghệ sĩ thật?

Bùng nổ âm nhạc AI tại Trung Quốc: Cơ hội mới hay thách thức cho nghệ sĩ thật?

Sự phát triển nhanh chóng của âm nhạc AI cũng đặt ra không ít thách thức.

2 ngày trước Âm nhạc

Đêm muộn vẫn nhận được tin nhắn công việc: Người EQ cao không tức giận hay mặc kệ mà thường phản hồi tinh tế theo 5 cách này

Đêm muộn vẫn nhận được tin nhắn công việc: Người EQ cao không tức giận hay mặc kệ mà thường phản hồi tinh tế theo 5 cách này

Trong bối cảnh công việc ngày càng linh hoạt và áp lực, kỹ năng xử lý những tình huống “oái oăm” như tin nhắn công việc lúc nửa đêm ngày càng trở nên quan trọng.

2 ngày trước Học đường

Bộ Y tế nói gì về đề xuất đưa người chịu áp lực công việc vào diện theo dõi tâm thần?

Bộ Y tế nói gì về đề xuất đưa người chịu áp lực công việc vào diện theo dõi tâm thần?

Theo Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế), việc hoàn thiện dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng bệnh nhằm xây dựng văn bản hướng dẫn Luật Phòng bệnh có tính khả thi, phù hợp với thực tiễn.

2 ngày trước Đời sống

Vụ ngộ độc bánh mì vỉa hè ở TP.HCM: Số ca nhập viện lên 94

Vụ ngộ độc bánh mì vỉa hè ở TP.HCM: Số ca nhập viện lên 94

Sở Y tế TP.HCM cho biết đã ghi nhận 94 trường hợp đến khám và điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn sau khi ăn bánh mì tại một cơ sở trên đường Đồ Chiểu, phường Vũng Tàu.

2 ngày trước Dinh dưỡng

Review Đệ Nhất Phá Gia full trọn bộ: Phần 1 và Phần 2

Review Đệ Nhất Phá Gia full trọn bộ: Phần 1 và Phần 2

Nếu bạn mê phim ngắn hay kiểu cổ trang báo thù, nhịp nhanh và “lật kèo” liên tục, Đệ Nhất Phá Gia thuộc nhóm short drama rất dễ cày liền. Phần 1 tạo đà bằng cú lộ diện của một nhân vật giấu tài suốt nhiều năm, còn Phần 2 mở rộng địa bàn và bí mật thân thế, khiến câu chuyện bớt “một pha thắng thua” mà chuyển sang dạng hành trình.

2 ngày trước Giải trí

Gemini của Google đối mặt cáo buộc liên quan đến bạo lực

Gemini của Google đối mặt cáo buộc liên quan đến bạo lực

Google đối mặt với vụ kiện nghiêm trọng khi chatbot Gemini bị cáo buộc thúc đẩy người dùng thực hiện hành vi bạo lực.

2 ngày trước Học viện AI

Khởi tố vụ án 'Xôi Lạc TV': Người xem kênh lậu có bị liên đới?

Khởi tố vụ án 'Xôi Lạc TV': Người xem kênh lậu có bị liên đới?

Sau khi hơn 30 bị can liên quan đường dây phát sóng trái phép các nội dung thể thao, phim ảnh trên "Xôi Lạc TV" bị khởi tố, điều được nhiều người quan tâm là khán giả xem những nội dung này có phạm pháp?

2 ngày trước Pháp luật