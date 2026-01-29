Huyền Baby 'đọ sắc' với Ngọc Trinh, visual tuổi 37 gây bất ngờ

Huyền Baby lộ rõ nhan sắc thật thông qua ảnh chụp bằng cam thường.

Mới đây, Huyền Baby đã thu hút sự chú ý khi xuất hiện tại một sự kiện quy tụ đông đảo nghệ sĩ và người nổi tiếng. Sau buổi gặp gỡ này, Ngọc Trinh đã chia sẻ đoạn video ghi lại khoảnh khắc đứng chung khung hình với Huyền Baby, nhanh chóng nhận về nhiều lượt tương tác trên mạng xã hội.

Trong đoạn video được ghi lại bằng camera thường, Huyền Baby gây ấn tượng với Phong cách ăn mặc trẻ trung, thời thượng. Người đẹp lựa chọn áo phông trắng kết hợp cùng chân váy ngắn, khéo léo khoe vóc dáng thon gọn ở tuổi 37. Đứng cạnh cô, Ngọc Trinh cũng không hề “kém cạnh” khi ghi điểm với visual được ví như “hack tuổi”,.

Huyền Baby tự tin "đọ sắc" với Ngọc Trinh trong lần gặp mặt mới nhất. Ảnh: IGNV

Huyền Baby từng là hot girl đình đám của Hà thành trước khi lui về Hậu trường để xây dựng tổ ấm. Năm 2013, cô kết hôn với chồng doanh nhân và hiện có một bé trai cùng một bé gái.

Sau 13 năm chung sống, cuộc sống hôn nhân của Huyền Baby được nhiều người ngưỡng mộ bởi sự viên mãn và sung túc. Trải qua hai lần sinh nở, người đẹp vẫn giữ được vóc dáng gọn gàng cùng nhan sắc trẻ trung, phong độ ổn định theo thời gian.

Nhiều khán giả cảm thấy khó có thể tin Huyền Baby đã sinh hai con. Ảnh: FBNV

Trên mạng xã hội, Huyền Baby khá thoải mái chia sẻ cuộc sống sang chảnh, giàu có. Cô thường xuyên được chồng đưa đi Du lịch, tận hưởng những chuyến nghỉ dưỡng tại các địa điểm nổi tiếng trong và ngoài nước. Phong cách Thời trang đẳng cấp với loạt hàng hiệu đắt đỏ mà người đẹp chưng diện cũng nhiều lần trở thành chủ đề bàn tán của cư dân mạng.

Bên cạnh đó khi từng được người hâm mộ hỏi về việc can thiệp thẩm mỹ, nữ ca sĩ thẳng thắn chia sẻ rằng cô ưu tiên các phương pháp Làm đẹp không phẫu thuật.

Huyền Baby chăm đăng ảnh trong những chuyến du lịch sang chảnh. Ảnh: FBNV

Ngoài việc chăm sóc gia đình và tập trung công việc kinh doanh, Huyền Baby còn tích cực hoạt động nghệ thuật trong vài năm gần đây. Ảnh: FBNV

Thực tế, không chỉ riêng Huyền Baby, nhiều nghệ sĩ nữ trong Showbiz Việt cũng luôn khiến công chúng trầm trồ bởi nhan sắc trẻ trung theo năm tháng. Áp lực giữ hình ảnh trước công chúng khiến các sao nữ ngày càng chú trọng hơn đến việc chăm sóc bản thân, từ chế độ ăn uống, luyện tập cho đến các liệu trình làm đẹp hiện đại. Tuy nhiên, thay vì lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ, không ít người đẹp lựa chọn các phương pháp an toàn, khoa học để duy trì nét thanh xuân.