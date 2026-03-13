Ngọc Trinh hậu công khai ảnh cưới với Quốc Trường

Ngọc Trinh tiếp tục trở thành tâm điểm bàn luận khi có động thái mới trên mạng xã hội.

Mới đây, trên trang cá nhân Instagram, Ngọc Trinh đăng tải một bài viết mới kèm loạt ảnh chân dung theo Phong cách Thời trang. Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng. Đi kèm loạt ảnh, nữ người mẫu viết dòng trạng thái ngắn gọn: "Trái tim đàn bà, lý trí đàn ông", khiến nhiều khán giả tò mò về thông điệp mà cô muốn chia sẻ.

Trong bộ ảnh mới, Ngọc Trinh xuất hiện với mái tóc ngắn cùng phong cách trang điểm sắc sảo. Cô diện trang phục tông sáng, khoác hờ chiếc áo ngoài, tạo nên hình ảnh vừa mềm mại vừa cá tính. Loạt ảnh mới này nhanh chóng nhận được nhiều bình luận từ người theo dõi.

Ngọc Trinh vừa đăng tải bài viết mới hậu công khai ảnh cưới với Quốc Trường (Ảnh: ISNV).

Trong bộ ảnh mới, Ngọc Trinh xuất hiện với mái tóc ngắn cùng phong cách trang điểm sắc sảo (Ảnh: ISNV).

Động thái của Ngọc Trinh càng được chú ý khi trước đó, cô và diễn viên Quốc Trường liên tục xuất hiện cùng nhau trong nhiều hình ảnh thân thiết. Đặc biệt, cả hai từng đăng tải loạt ảnh chụp chung trong trang phục mang phong cách cô dâu - chú rể, khiến mạng xã hội xôn xao. Nhiều cư dân mạng cho rằng bộ ảnh trông giống ảnh cưới, từ đó làm dấy lên nhiều suy đoán về mối quan hệ giữa "cặp đôi".

Trên thực tế, đây không phải lần đầu tiên Ngọc Trinh và Quốc Trường xuất hiện cùng nhau trong những khoảnh khắc thân thiết. Trước đó, cả hai từng hội ngộ trong một buổi gặp gỡ bạn bè và có nhiều màn trò chuyện thoải mái.

Hình ảnh Quốc Trường và Ngọc Trinh trong trang phục cô dâu - chú rể (Ảnh: FBNV).

Khoảnh khắc này nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội (Ảnh: Chụp màn hình).

Tuy nhiên, khi được hỏi về tin đồn tình cảm, cả Ngọc Trinh lẫn Quốc Trường đều từng có những chia sẻ khá rõ ràng. Người đẹp cho biết cô đánh giá cao sự dễ thương và tinh tế của nam diễn viên, đồng thời cảm thấy thoải mái khi làm việc chung. Về phía Quốc Trường, nam diễn viên cũng từng trả lời ngắn gọn rằng cả hai đang "hợp tác làm ăn", qua đó phần nào làm dịu những suy đoán từ phía công chúng.

Dẫu vậy, những động thái mới của hai nghệ sĩ, đặc biệt là loạt ảnh cả hai diện trang phục cưới khiến khán giả không khỏi tò mò về mối quan hệ của cả hai. Việc Ngọc Trinh và Quốc Trường liên tục chia sẻ những hình ảnh và trạng thái mang tính gợi mở khiến câu chuyện xoay quanh cô và Quốc Trường tiếp tục thu hút sự chú ý.

Bài đăng mới của Ngọc Trinh nhận về lượng tương tác lớn chỉ sau thời gian ngắn đăng tải (Ảnh: ISNV).

Bài đăng mới của Ngọc Trinh vì thế không chỉ đơn thuần là một bộ ảnh thời trang, mà còn góp phần khiến khán giả tò mò về những ẩn ý phía sau. Trong khi người trong cuộc vẫn giữ cách chia sẻ khá chừng mực, sự quan tâm của công chúng dành cho cặp đôi này dường như vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.