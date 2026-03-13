Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. GIẢI TRÍ
  3. Showbiz

Ngọc Trinh hậu công khai ảnh cưới với Quốc Trường

09:33 13/03/2026
Ngọc Trinh tiếp tục trở thành tâm điểm bàn luận khi có động thái mới trên mạng xã hội.

Mới đây, trên trang cá nhân Instagram, Ngọc Trinh đăng tải một bài viết mới kèm loạt ảnh chân dung theo Phong cách Thời trang. Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng. Đi kèm loạt ảnh, nữ người mẫu viết dòng trạng thái ngắn gọn: "Trái tim đàn bà, lý trí đàn ông", khiến nhiều khán giả tò mò về thông điệp mà cô muốn chia sẻ.

 

Trong bộ ảnh mới, Ngọc Trinh xuất hiện với mái tóc ngắn cùng phong cách trang điểm sắc sảo. Cô diện trang phục tông sáng, khoác hờ chiếc áo ngoài, tạo nên hình ảnh vừa mềm mại vừa cá tính. Loạt ảnh mới này nhanh chóng nhận được nhiều bình luận từ người theo dõi.

Ngọc Trinh vừa đăng tải bài viết mới hậu công khai ảnh cưới với Quốc Trường (Ảnh: ISNV). Ngọc Trinh vừa đăng tải bài viết mới hậu công khai ảnh cưới với Quốc Trường (Ảnh: ISNV).
Trong bộ ảnh mới, Ngọc Trinh xuất hiện với mái tóc ngắn cùng phong cách trang điểm sắc sảo (Ảnh: ISNV). Trong bộ ảnh mới, Ngọc Trinh xuất hiện với mái tóc ngắn cùng phong cách trang điểm sắc sảo (Ảnh: ISNV).
 

Động thái của Ngọc Trinh càng được chú ý khi trước đó, cô và diễn viên Quốc Trường liên tục xuất hiện cùng nhau trong nhiều hình ảnh thân thiết. Đặc biệt, cả hai từng đăng tải loạt ảnh chụp chung trong trang phục mang phong cách cô dâu - chú rể, khiến mạng xã hội xôn xao. Nhiều cư dân mạng cho rằng bộ ảnh trông giống ảnh cưới, từ đó làm dấy lên nhiều suy đoán về mối quan hệ giữa "cặp đôi".

Trên thực tế, đây không phải lần đầu tiên Ngọc Trinh và Quốc Trường xuất hiện cùng nhau trong những khoảnh khắc thân thiết. Trước đó, cả hai từng hội ngộ trong một buổi gặp gỡ bạn bè và có nhiều màn trò chuyện thoải mái. 

Hình ảnh Quốc Trường và Ngọc Trinh trong trang phục cô dâu - chú rể (Ảnh: FBNV). Hình ảnh Quốc Trường và Ngọc Trinh trong trang phục cô dâu - chú rể (Ảnh: FBNV).
 
Khoảnh khắc này nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội (Ảnh: Chụp màn hình). Khoảnh khắc này nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội (Ảnh: Chụp màn hình).

Tuy nhiên, khi được hỏi về tin đồn tình cảm, cả Ngọc Trinh lẫn Quốc Trường đều từng có những chia sẻ khá rõ ràng. Người đẹp cho biết cô đánh giá cao sự dễ thương và tinh tế của nam diễn viên, đồng thời cảm thấy thoải mái khi làm việc chung. Về phía Quốc Trường, nam diễn viên cũng từng trả lời ngắn gọn rằng cả hai đang "hợp tác làm ăn", qua đó phần nào làm dịu những suy đoán từ phía công chúng.

Dẫu vậy, những động thái mới của hai nghệ sĩ, đặc biệt là loạt ảnh cả hai diện trang phục cưới khiến khán giả không khỏi tò mò về mối quan hệ của cả hai. Việc Ngọc Trinh và Quốc Trường liên tục chia sẻ những hình ảnh và trạng thái mang tính gợi mở khiến câu chuyện xoay quanh cô và Quốc Trường tiếp tục thu hút sự chú ý.

Bài đăng mới của Ngọc Trinh nhận về lượng tương tác lớn chỉ sau thời gian ngắn đăng tải (Ảnh: ISNV). Bài đăng mới của Ngọc Trinh nhận về lượng tương tác lớn chỉ sau thời gian ngắn đăng tải (Ảnh: ISNV).

Bài đăng mới của Ngọc Trinh vì thế không chỉ đơn thuần là một bộ ảnh thời trang, mà còn góp phần khiến khán giả tò mò về những ẩn ý phía sau. Trong khi người trong cuộc vẫn giữ cách chia sẻ khá chừng mực, sự quan tâm của công chúng dành cho cặp đôi này dường như vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Theo www.saostar.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://www.saostar.vn/dien-anh/ngoc-trinh-hau-cong-khai-anh-cuoi-voi-quoc-truong-202603130629115692.html
Cùng chủ đề
Hoa hậu Bảo Ngọc 'thay thế' Ý Nhi ở Miss World Vietnam Showbiz
Hoa hậu Bảo Ngọc 'thay thế' Ý Nhi ở Miss World Vietnam

Nhiều netizen thắc mắc về tình hình hiện tại của Hoa hậu Ý Nhi khi nàng hậu vắng mặt tại...

Hòa Minzy làm bùng nổ MXH Showbiz
Hòa Minzy làm bùng nổ MXH

Chuyện tình yêu của Hòa Minzy và Đại úy Thăng Văn Cương đang phủ sóng mạng xã hội với rất...

Chàng trai là ngoại lệ của Hòa Minzy Showbiz
Chàng trai là ngoại lệ của Hòa Minzy

Hòa Minzy và chàng trai này có mối quan hệ vô cùng đặc biệt.

Hàng loạt NSX lao đao vì hoa khôi trường múa gây tai nạn bỏ trốn Showbiz
Hàng loạt NSX lao đao vì hoa khôi trường múa gây tai nạn bỏ trốn

Nữ diễn viên Kim Thần vướng scandal lớn liên quan tới pháp luật. Các tác phẩm của cô có nguy...

Huyền Baby 'đọ sắc' với Ngọc Trinh, visual tuổi 37 gây bất ngờ Showbiz
Huyền Baby 'đọ sắc' với Ngọc Trinh, visual tuổi 37 gây bất ngờ

Huyền Baby lộ rõ nhan sắc thật thông qua ảnh chụp bằng cam thường.

Bị góp ý chuyện diện váy xuyên thấu, Lương Thùy Linh lên tiếng thanh minh Showbiz
Bị góp ý chuyện diện váy xuyên thấu, Lương Thùy Linh lên tiếng thanh minh

Cách phối đồ của Lương Thùy Linh đã thu hút sự chú ý từ phía một bộ phận khán giả.

Mới cập nhật
Cibes Voyager V70s -  Tuyệt tác thang máy cho công trình có sẵn giếng thang

Cibes Voyager V70s -  Tuyệt tác thang máy cho công trình có sẵn giếng thang

Tiếp nối hành trình kiến tạo không gian sống đẳng cấp, năm 2026, Cibes Lift - thương hiệu thang máy gia đình đến từ Thụy Điển tiếp tục “trình làng” Cibes Voyager V70s - mẫu thang máy cabin thế hệ mới được chế tác tinh xảo với độ hoàn thiện cao, định vị là giải pháp di chuyển dành riêng cho những công trình đã được xây dựng sẵn giếng thang.

3 giờ trước Đời sống

7 thay đổi quan trọng trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay

7 thay đổi quan trọng trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay

Giấy báo dự thi và thẻ dự thi tốt nghiệp THPT được tích hợp làm một, bổ sung 2 chứng chỉ để miễn thi môn Ngoại ngữ là một số điểm mới trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

4 giờ trước Tin tức

Tạm dừng hoạt động phố đi bộ hồ Gươm phục vụ bầu cử

Tạm dừng hoạt động phố đi bộ hồ Gươm phục vụ bầu cử

Không gian đi bộ quanh hồ Gươm và khu phố cổ Hà Nội sẽ tạm dừng hoạt động từ ngày 13/3 đến 19h ngày 20/3 để phục vụ công tác bầu cử.

4 giờ trước Cẩm nang du lịch

Tin mừng cho người thường uống cà phê buổi sáng

Tin mừng cho người thường uống cà phê buổi sáng

Uống cà phê mỗi sáng không chỉ tăng cường năng lượng mà còn có thể giúp phụ nữ giữ được sự minh mẫn, sức khỏe thể chất và tinh thần tốt khi về già.

4 giờ trước Dinh dưỡng

Giá vàng trong nước rớt mạnh, người mua lỗ nặng sau nửa tháng

Giá vàng trong nước rớt mạnh, người mua lỗ nặng sau nửa tháng

Thị trường vàng sáng 13/3 ghi nhận cú rơi mạnh, khi mỗi lượng vàng miếng và vàng nhẫn cùng mất hơn 1 triệu đồng, kéo giá bán tụt xuống dưới ngưỡng 185 triệu đồng/lượng.

4 giờ trước Đời sống

Hà Nội dự kiến cải tạo Cột cờ, Tháp Rùa, Nhà hát Lớn

Hà Nội dự kiến cải tạo Cột cờ, Tháp Rùa, Nhà hát Lớn

Theo đồ án Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, Hà Nội sẽ cải tạo các công trình kiến trúc điểm nhấn như Cột cờ Hà Nội, Tháp Rùa, Nhà hát Lớn, Ô Quan Chưởng.

4 giờ trước Đời sống

TP.HCM rực rỡ cờ hoa trước ngày bầu cử

TP.HCM rực rỡ cờ hoa trước ngày bầu cử

Nhiều tuyến đường tại TP.HCM được trang trí rực rỡ với cờ Tổ quốc, băng rôn, pano tạo nên không khí phấn khởi trước ngày bầu cử 15/3 sắp tới.

5 giờ trước Đời sống

Chữa bệnh vảy nến thể giọt bằng thảo dược

Chữa bệnh vảy nến thể giọt bằng thảo dược

Vảy nến thể giọt là một trong những dạng của bệnh vảy nến. Tuy nhiên, nếu điều trị không dứt điểm người bệnh tiếp tục bị mạn tính hoặc phát triển thành những thể khác của bệnh vảy nến.

5 giờ trước Bệnh thường gặp

Vì sao phần lớn người Hàn Quốc không có mùi cơ thể?

Vì sao phần lớn người Hàn Quốc không có mùi cơ thể?

Phần lớn người Hàn Quốc gần như không có mùi cơ thể không phải do thói quen vệ sinh mà bắt nguồn từ một đột biến gene đặc biệt liên quan đến tuyến mồ hôi.

5 giờ trước Khám phá

Trị thâm body: Điểm khác biệt giúp LG Clinic được hàng triệu khách hàng tin chọn

Trị thâm body: Điểm khác biệt giúp LG Clinic được hàng triệu khách hàng tin chọn

Trị thâm body từng là “bài toán khó” với nhiều khách hàng khi hiệu quả, độ an toàn và tính riêng tư luôn là những yếu tố khó dung hòa. Giữa thị trường thẩm mỹ phát triển nhanh nhưng thiếu đồng đều về chất lượng, LG Clinic là cái tên hiếm hoi duy trì được vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực này suốt nhiều năm. Đằng sau sự tin chọn của khách hàng là một hệ thống được xây dựng bài bản, nơi công nghệ, chuyên môn và trải nghiệm dịch vụ vận hành như những trụ cột không thể tách rời.

5 giờ trước Làm đẹp