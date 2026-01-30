Hàng loạt NSX lao đao vì hoa khôi trường múa gây tai nạn bỏ trốn

Nữ diễn viên Kim Thần vướng scandal lớn liên quan tới pháp luật. Các tác phẩm của cô có nguy cơ không thể lên sóng.

Ngày 29/1, Sina đưa tin vụ việc nữ diễn viên Kim Thần gây tai nạn rồi bỏ trốn, sau đó có hành vi lừa tiền bảo hiểm gây chấn động mạng xã hội Trung Quốc. Các chủ đề liên quan tới ngôi sao Khánh dư niên thu hút tới hơn 400 triệu lượt đọc, trở thành từ khóa hot nhất trên Weibo.

Theo Sina, mức độ nghiêm trọng của scandal phụ thuộc vào việc Kim Thần có dấu hiệu vi phạm luật hình sự hay không. Nếu nặng, cô có thể bị phạt tù 3-7 năm, nếu không nữ diễn viên sẽ bị phạt hành chính và thu hồi giấy phép lái xe.

Kim Thần có thể truy tố hình sự vì hành vi bỏ trốn khi gây tai nạn giao thông và lừa tiền bảo hiểm.

Tuy nhiên, việc Kim Thần gây tai nạn sau đó bỏ trốn để trợ lý chịu tội thay khiến dư luận phẫn nộ. Khán giả chỉ trích nữ diễn viên vô trách nhiệm. Sau đó, Kim Thần còn có dấu hiệu lừa đảo bảo hiểm xe, bị công ty bảo hiểm phát giác và báo cảnh sát. Chính vì vậy, danh tiếng của nữ diễn viên sụp đổ nghiêm trọng, trở thành kẻ dối trá, tham lam.

Sau khi sự việc lộ ra, thương hiệu mỹ phẩm Clarins Pháp đã ngay lập tức hủy bỏ buổi livestream giới thiệu sản phẩm vào tối 29/1 của Kim Thần, đồng thời ẩn các tư liệu quay chụp của nữ diễn viên.

Nhà sản xuất đau đầu vì Kim Thần vướng scandal, nguy cơ bị cấm sóng cao.

Theo Sina, hiện tại Kim Thần nắm trong tay 10 hợp đồng quảng cáo từ các thương hiệu khác nhau trong đó có mỹ phẩm, quần áo, xe IM, cô còn là Đại sứ toàn cầu thương hiệu Wolford... Nếu nữ diễn viên bị tẩy chay, trở thành nghệ sĩ có vết nhơ và bị cấm xuất hiện, Kim Thần có thể bị các đối tác kiện vì làm ảnh hưởng tới danh tiếng thương hiệu.

Bên cạnh đó, Kim Thần còn 4 tác phẩm chờ phát sóng là: Câu chuyện ít người biết, Dã hỏa, Lừa em yêu anh 2 và dự án sắp khởi quay Minh xuyên hữu trị hạ. Với danh tiếng của mình, Kim Thần hiện làm nữ chính, mức thù lao cho mỗi dự án lên tới 15-20 triệu NDT.

Mỗi tác phẩm cô tham gia có kinh phí sản xuất lên tới hàng chục triệu NDT, việc thay nữ chính rất khó khăn. Vì vậy, nếu Kim Thần xảy ra chuyện, nhà sản xuất sẽ thiệt hại hàng trăm tỷ VNĐ. Trong thời điểm giới Giải trí Trung Quốc đang lâm vào hoàn cảnh khó khăn, có tới 60% dự án không thể khai máy vì thiếu kinh phí, việc một dự án đã hoàn thành nhưng không thể lên sóng có thể khiến các nhà đầu tư lao đao, nhà sản xuất sạt nghiệp.

Nhiều blogger trong giới giải trí Hoa ngữ đều cho rằng sự nghiệp của Kim Thần chắc chắn bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi bê bối tai nạn giao thông lần này vì cách nữ diễn viên xử lý khủng hoảng quá kém.

Kim Thần gây tai nạn vào ngày 6/3/2025, tại quận Kha Kiều, TP Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang. Đại diện đội cảnh sát giao thông cho hay: "Cục đã thành lập tổ điều tra để làm rõ sự việc".

Kim Thần sinh ngày 5/9/1990, quê tại Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, tốt nghiệp Học viện Múa Bắc Kinh, chuyên ngành múa dân tộc, nổi tiếng với danh hiệu "Hoa khôi trường múa". Cô là nữ diễn viên điện ảnh - truyền hình Trung Quốc, gia nhập làng giải trí từ năm 2011 sau khi tham gia bộ Phim võ hiệp Thất chủng vũ khí chi Khổng tước linh. Kim Thần từng góp mặt trong các tác phẩm như Pháp sư Vô Tâm, Manh phi giá đáo, Em là niềm kiêu hãnh của anh, Phàm nhân tu tiên…