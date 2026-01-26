Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Bị góp ý chuyện diện váy xuyên thấu, Lương Thùy Linh lên tiếng thanh minh

10:00 26/01/2026
Cách phối đồ của Lương Thùy Linh đã thu hút sự chú ý từ phía một bộ phận khán giả.

Mới đây, Lương Thùy Linh đã tung ra vlog ghi lại quá trình chuẩn bị trang phục để tham dự một sự kiện. Trong đoạn video, nàng hậu xuất hiện với hình ảnh chỉn chu, đầu tư kỹ lưỡng từ trang phục đến phụ kiện. Nàng hậu lựa chọn một thiết kế váy ren xuyên thấu, bên trong phối thêm váy ngắn làm lớp lót, kết hợp phụ kiện tinh tế nhằm tạo tổng thể vừa quyến rũ vừa an toàn.

Tuy nhiên, chính cách phối đồ này lại vô tình khiến mạng xã hội nổ ra nhiều ý kiến trái chiều. Dưới phần bình luận, một khán giả góp ý thẳng thắn: “Ủa không mặc áo bên trong lại đẹp hơn”. Trước nhận xét này, Lương Thùy Linh không né tránh mà lập tức lên tiếng giải thích: “Dạ mặc để kín đáo hơn nè ạ, vì váy ở ngoài hơi trong suốt ạ”. 

Lương Thùy Linh gây bàn tán vì cách phối đồ khi mặc váy ren xuyên thấu. Ảnh chụp màn hình Lương Thùy Linh gây bàn tán vì cách phối đồ khi mặc váy ren xuyên thấu. Ảnh chụp màn hình
 

Cách trả lời nhẹ nhàng, rõ ràng của nàng hậu nhanh chóng nhận được sự đồng tình từ đông đảo cư dân mạng. Nhiều khán giả cho rằng lựa chọn của Lương Thùy Linh là hợp lý, thể hiện sự tinh tế và ý thức giữ hình ảnh khi xuất hiện ở nơi đông người.

Bên cạnh đó, không ít người còn nhiệt tình đưa ra những gợi ý phối trang phục khác phù hợp hơn, mang tính xây dựng thay vì chỉ trích. Trước những góp ý này, cô đều thể hiện thái độ cầu thị, sẵn sàng lắng nghe và tiếp thu.

Lương Thùy Linh thẳng thắn lên tiếng bảo vệ bản thân khi vướng ý kiến trái chiều. Ảnh: FBNV Lương Thùy Linh thẳng thắn lên tiếng bảo vệ bản thân khi vướng ý kiến trái chiều. Ảnh: FBNV

Trên mạng xã hội, Lương Thùy Linh vốn được biết đến là người khá thoải mái, cởi mở khi chia sẻ về cuộc sống đời thường. Cô không ngại tương tác trực tiếp với khán giả, trả lời bình luận và bày tỏ quan điểm cá nhân một cách rõ ràng. Khi nhận được những góp ý mang tính xây dựng, nàng hậu sẵn sàng tiếp thu. Ngược lại, trước các ý kiến tiêu cực hoặc công kích quá đà, Lương Thùy Linh cũng không ngần ngại lên tiếng bảo vệ bản thân, giữ lập trường một cách văn minh.

Câu chuyện xoay quanh trang phục của Lương Thùy Linh một lần nữa phản ánh thực tế quen thuộc trong Showbiz: nghệ sĩ thường xuyên bị soi mói từng chi tiết nhỏ, đặc biệt là trang phục mỗi lần xuất hiện. Chỉ một lựa chọn váy áo cũng có thể nhanh chóng trở thành đề tài tranh luận trên mạng xã hội, với vô số ý kiến khen chê trái chiều. Đối với nghệ sĩ nữ, áp lực này càng lớn khi họ luôn bị đặt trong khuôn khổ “phải đẹp, phải gợi cảm nhưng vẫn kín đáo”.

 Lương Thùy Linh chăm chỉ đăng ảnh 'sống ảo' trên mạng xã hội. Ảnh: FBNV  Lương Thùy Linh chăm chỉ đăng ảnh "sống ảo" trên mạng xã hội. Ảnh: FBNV
Mọi động thái từ phía Lương Thùy Linh luôn thu hút sự chú ý từ phía khán giả. Ảnh: FBNV Mọi động thái từ phía Lương Thùy Linh luôn thu hút sự chú ý từ phía khán giả. Ảnh: FBNV
