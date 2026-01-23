Hình ảnh Phương Nhi và doanh nhân Minh Hoàng trong lễ cưới

Phương Nhi và doanh nhân Minh Hoàng tổ chức lễ cưới vào tối 22/1. Trong hôn lễ, cô dâu diện đầm cưới thanh lịch.

Tối 22/1, lễ cưới của Á hậu Phương Nhi và doanh nhân Phạm Nhật Minh Hoàng diễn ra tại một hòn đảo ở Khánh Hòa. Ngày vui của họ có sự quy tụ của gia đình hai bên và các đồng nghiệp, bạn bè thân thiết. Hôn lễ được thắt chặt an ninh. Các khách mời cũng không chia sẻ thông tin, hình ảnh lên mạng xã hội.

Trong ngày đặc biệt, Á hậu Phương Nhi diện mẫu đầm ren thanh lịch, kín đáo với phần voan dài. Trong khi đó, doanh nhân Phạm Nhật Minh Hoàng lịch lãm trong bộ vest tối màu. Cả hai tiến hành những nghi thức truyền thống ở lễ cưới như cắt bánh, rót rượu. Đôi uyên ương rạng rỡ, hạnh phúc trong khoảnh khắc đặc biệt.

Cô dâu, chú rể rót rượu trong lễ cưới. Ảnh: Vũ Mạnh Tuấn.

MC Thanh Bạch là người dẫn dắt hôn lễ. Ca sĩ SOOBIN chúc mừng đôi trẻ với với ca khúc Dancing In The Dark.

Lương Thùy Linh, Đỗ Thị Hà là các đồng nghiệp có mặt để chúc phúc cho Phương Nhi. Á hậu Bảo Ngọc gửi lời chúc mừng thông qua bài đăng trên mạng xã hội.

Cô bày tỏ sự xúc động khi chứng kiến đồng nghiệp thân thiết bước sang chặng đường mới. Cô nhắn nhủ Phương Nhi không còn là cô á hậu trẻ trung, rụt rè của những ngày đầu mà đã trở thành cô dâu rạng rỡ, hạnh phúc. Bảo Ngọc cũng chúc cặp đôi có cuộc sống hôn nhân bền chặt, được xây dựng trên sự thấu hiểu và yêu thương, đồng thời khẳng định luôn ở bên ủng hộ Phương Nhi.

Á hậu Phương Nhi diện đầm cưới thanh lịch, kín đáo trong ngày đặc biệt. Ảnh: Vũ Mạnh Tuấn.

Kể từ khi làm dâu hào môn, Phương Nhi vẫn duy trì lối sống kín tiếng. Cô rút lui hoàn toàn khỏi Showbiz và chỉ đồng hành cùng chồng trong một số hoạt động liên quan đến tập đoàn.

Phạm Nhật Minh Hoàng, sinh năm 2000, là con trai thứ hai của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Nguyễn Phương Nhi, sinh năm 2002, được biết đến là Á hậu 2 Miss World Vietnam 2022. Cô từng thi Miss International và lọt top 15 cùng giải phụ Đại sứ Du lịch Nhật Bản.