Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  Herbalife Việt Nam đồng hành cùng giải Tiền Phong Half Marathon 2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh để khuyến khích lối sống năng động, lành mạnh trong cộng đồng

Herbalife Việt Nam tiếp tục tổ thức chương trình “Xuân Yêu Thương” 2026 cho trẻ em và người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn tại các Trung tâm Casa Herbalife trên toàn quốc

18:22 08/03/2026
Herbalife Việt Nam vừa triển khai chuỗi hoạt động thường niên “Xuân yêu thương” 2026 tại các Trung tâm Casa Herbalife trên toàn quốc. Chương trình có sự tham gia của các tình nguyện viên là Thành viên Độc lập và nhân viên Herbalife Việt Nam, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, chăm lo cộng đồng trong dịp đầu năm mới.
z7599793605230-a8d661cba63e000b9bcb924dae6f7726-1772968856.jpg
 

Tại sự kiện, các Thành Viên Độc Lập và nhân viên Herbalife Việt Nam đã trao quà Tết cho các cháu thiếu nhi, bệnh nhân nghèo và người cao tuổi không nơi nương tựa. Các tình nguyện viên cũng tổ chức các hoạt động ý nghĩa khác như cuộc thi gói bánh chưng và các chương trình văn nghệ cho các cháu thiếu nhi.

Ông Vũ Văn Thắng, Tổng Giám Đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia, chia sẻ: “Tổ chức chương trình “Xuân Yêu Thương” cùng với các hoạt động tình nguyện thường niên khác là một phần trong truyền thống hỗ trợ cộng đồng của Herbalife Việt Nam. Chúng tôi rất tự hào và phấn khởi khi chương trình tiếp tục nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ các Thành Viên Độc Lập Herbalife, những người luôn là trung tâm của các chương trình vì cộng đồng của công ty.”

z7599794084934-84e2c6468ae40b45a563247fdc18b2e1-1772968856.jpg
 

Cô Đoàn Lê Phong, Phó Chủ Tịch Hội Phụ Nữ Từ Thiện TP. Hồ Chí Minh (WOCA), cho biết: “Chương trình “Xuân Yêu Thương” của Herbalife Việt Nam luôn là một sự kiện đầy niềm vui và đáng nhớ đối với các cháu thiếu nhi tại bảy mái ấm trực thuộc hội. Niềm hạnh phúc và hân hoan trên gương mặt các cháu là vô giá. Chúng tôi vô cùng trân quý và biết ơn sự hỗ trợ liên tục từ Herbalife Việt Nam dành cho các cháu.”

Cô Huỳnh Tiểu Hương, Giám Đốc Trung Tâm Nhân Đạo Quê Hương, chia sẻ: “Chuyến thăm đầu năm mới của Herbalife Việt Nam là một trải nghiệm tuyệt vời đối với tất cả chúng tôi tại Trung Tâm. Các hoạt động tình nguyện tổ chức cho các em thiếu nhi không chỉ mang lại nhiều niềm vui mà còn có tính Giáo dục rất cao. Chúng tôi vô cùng cảm động khi nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ khi thực hiện sứ mệnh giúp đỡ các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Xin chân thành cảm ơn Herbalife vì đã mang đến những tác động tích cực cho cuộc sống của các em.”

z7599794755400-686c126bcc39c0fc2d1d251c064f223c-1772968856.jpg
 

Ông Nguyễn Xuân Quý, Giám Đốc Trung Tâm Bảo Trợ Xã Hội tỉnh Đắk Lắk, chia sẻ: “Chương trình mừng năm mới tổ chức bởi Herbalife Việt Nam đã mang đến không khí Tết cổ truyền rất đặc biệt cho các cháu thiếu nhi và người cao tuổi tại Trung Tâm. Chúng tôi vô cùng trân trọng cảm ơn Herbalife với những đóng góp không chỉ giúp cải thiện chất lượng bữa ăn hằng ngày cho những người có hoàn cảnh khó khăn tại đây mà còn tổ chức những chuyến thăm có ý nghĩa như sự kiện này.”

Cô Lương Thu Hòa, Hiệu Trưởng Trường PTCS Xã Đàn, cho biết; “Chương trình “Xuân Yêu Thương” đã mang đến thật nhiều niềm vui cho các con học sinh. Nhà trường vô cùng biết ơn Herbalife Việt Nam đã liên tục dành sự hỗ trợ cho các con học sinh khiếm thính tại trường.”

z7599795664555-14cfd755afcdeb3e1e69584ca367b829-1772968853.jpg
 

Ông Lê Văn Nghiệm, Giám Đốc Trung Tâm Bảo Trợ Xã Hội Trà Vinh tỉnh Vĩnh Long, cho biết: “Chương trình Xuân Yêu Thương từ Casa Herbalife là món quà chúc mừng năm mới đầy tính nhân văn, trọn vẹn và ý nghĩa mà Herbalife đã mang đến trung tâm. Những lời hỏi thăm ân cần, lời chúc ấm áp, những món quà được gửi đến người cao tuổi và trẻ em tại trung tâm là thông điệp của yêu thương, đồng hành sâu sắc hướng đến mùa xuân hạnh phúc, an lành.

Cô Nông Thị Châm, Giám Đốc Trung Tâm Bảo Trợ Xã Hội Tổng Hợp Pleiku, đầy cảm xúc chia sẻ: “Xuân Yêu Thương đón năm mới đã mang đến cho trung tâm không khí ngày xuân thật ý nghĩa, Cảm ơn Herbalife Việt Nam đã chung tay góp sức bằng những hoạt động thiết thực lan tỏa mạnh mẽ thông điệp yêu thương, trách nhiệm cộng đồng mang đến mùa xuân trọn vẹn.

Chương trình Casa Herbalife được triển khai tại Việt Nam từ năm 2013 với mục tiêu giúp cải thiện dinh dưỡng và thúc đẩy việc tiếp cận kiến thức dinh dưỡng cho trẻ em và các cộng đồng đang gặp khó khăn, phù hợp với sứ mệnh của Quỹ Herbalife Family Foundation (Quỹ HFF) trên toàn cầu. Kể từ khi được triển khai, Chương trình Casa Herbalife Việt Nam được mở rộng đến 15 địa phương trên toàn quốc với tổng số tiền hỗ trợ gần 32 tỷ đồng, góp phần giúp hơn 3.000 người gồm trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, bệnh nhân nghèo và người cao tuổi neo đơn không nơi nương tựa.

 

 

 

herbalife
