Bách Hóa Làng Tôi - đưa công nghệ quản lý vào các cửa hàng bán lẻ quy mô nhỏ

Việc chuyển đổi từ hộ cá thể sang doanh nghiệp không chỉ liên quan đến thủ tục pháp lý, mà còn đòi hỏi năng lực quản trị, kiểm soát hàng hóa, kế toán và tuân thủ quy định về nguồn gốc sản phẩm. Đây là khoảng trống mà nhiều hộ kinh doanh nhỏ lẻ còn thiếu.

Trong bối cảnh chính sách thuế và quản lý kinh doanh ngày càng được chuẩn hóa, đặc biệt khi hóa đơn điện tử gắn với máy tính tiền trở thành yêu cầu bắt buộc, nhiều hộ kinh doanh cá thể, nhất là tại khu vực nông thôn đứng trước áp lực phải thay đổi mô hình hoạt động.

Theo thực tế thị trường, phần lớn cửa hàng tạp hóa truyền thống vận hành theo phương thức thủ công: ghi chép sổ tay, nhập hàng nhỏ lẻ, thiếu hợp đồng rõ ràng với nhà cung cấp. Khi chuyển sang mô hình doanh nghiệp, chủ cửa hàng phải làm quen với: Kê khai và nộp thuế định kỳ; Sử dụng hóa đơn điện tử; Quản lý tồn kho và dòng tiền; Lưu trữ chứng từ hợp lệ.

Sự thay đổi này đòi hỏi thời gian, chi phí và kiến thức chuyên môn. Nhiều hộ kinh doanh cho biết họ lúng túng trong việc tiếp cận quy định mới, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa.

Theo tài liệu giới thiệu doanh nghiệp, Bách Hóa Làng Tôi lựa chọn cách tiếp cận đồng hành trực tiếp. Thay vì chỉ cung cấp thương hiệu hoặc nguồn hàng, hệ thống này triển khai các nhóm giải pháp cụ thể:

Hỗ trợ pháp lý và thuế: Tư vấn thủ tục đăng ký doanh nghiệp; Hướng dẫn khai báo thuế; Hỗ trợ triển khai hóa đơn điện tử; Chuẩn hóa chứng từ hàng hóa. Cách làm này giúp giảm bớt rào cản ban đầu cho các hộ muốn chuyển đổi.

Chuẩn hóa vận hành và Công nghệ: Hệ thống cung cấp các công cụ cơ bản để cửa hàng vận hành theo mô hình hiện đại hơn (Máy tính tiền; Phần mềm quản lý bán hàng; Quy trình kiểm kê và kiểm soát tồn kho; Hướng dẫn quản lý dòng tiền).

Theo kế hoạch vận hành, thời gian thiết lập một điểm bán dao động khoảng 25–30 ngày. Mức đầu tư trung bình cho một cửa hàng được công bố trong khoảng 350–500 triệu đồng, tùy quy mô và mặt bằng.

Tổ chức lại nguồn cung hàng hóa: Một trong những khó khăn của cửa hàng truyền thống là phụ thuộc vào nhiều đầu mối nhỏ lẻ, khó kiểm soát chất lượng. Mô hình chuỗi cho phép: Chuẩn hóa danh mục sản phẩm; Tăng tính minh bạch về nguồn gốc; Ổn định chính sách giá. Điều này không chỉ phục vụ yêu cầu pháp lý mà còn giúp cửa hàng thuận lợi hơn khi làm việc với cơ quan quản lý.

Ngoài yếu tố kỹ thuật, doanh nghiệp tổ chức các buổi đào tạo về: Sử dụng phần mềm quản lý; Kỹ năng bán hàng; Kiểm soát hàng tồn; Quy trình giao – nhận hàng. Việc kết nối các chủ cửa hàng trong cùng hệ thống cũng giúp họ có kênh trao đổi kinh nghiệm và chia sẻ thông tin thị trường. Theo định hướng phát triển giai đoạn 2026–2030, Bách Hóa Làng Tôi đặt mục tiêu mở rộng số lượng điểm bán trên toàn quốc và tăng cường ứng dụng công nghệ trong quản lý chuỗi.

Ở góc độ thị trường, mô hình này cho thấy một Xu hướng đáng chú ý: thay vì để hộ kinh doanh tự thích nghi với yêu cầu mới, doanh nghiệp tư nhân tham gia vào quá trình hỗ trợ chuyển đổi, đặc biệt tại khu vực nông thôn, nơi khả năng tiếp cận thông tin và dịch vụ tư vấn còn hạn chế.

Việc siết chặt quản lý thuế và số hóa hoạt động kinh doanh là xu hướng chung. Tuy nhiên, để quá trình chuyển đổi diễn ra ổn định, cần có các mô hình trung gian hỗ trợ phù hợp với đặc thù từng khu vực. Bách Hóa Làng Tôi là một trong những mô hình đang thử nghiệm cách tiếp cận này: kết hợp bán lẻ, chuẩn hóa vận hành và hỗ trợ pháp lý cho hộ kinh doanh.

Hiệu quả lâu dài sẽ phụ thuộc vào khả năng duy trì chất lượng hệ thống, kiểm soát chi phí đầu tư và mức độ thích ứng của từng cửa hàng. Tuy vậy, việc xuất hiện những mô hình đồng hành cụ thể cho thấy quá trình chuyển đổi kinh tế cơ sở đang bước vào giai đoạn có tổ chức hơn, thay vì chỉ dựa vào yêu cầu hành chính đơn thuần.