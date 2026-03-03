Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
iPhone 13 cũ và iPhone 15 Pro Max cũ tiếp tục giảm sâu giá bán

08:41 03/03/2026
iPhone 13 cũ và iPhone 15 Pro Max cũ đang trở thành tâm điểm chú ý của thị trường khi giá bán tiếp tục giảm sâu. Qua đó mở ra cơ hội lớn cho người dùng muốn sở hữu iPhone cao cấp với chi phí tiết kiệm. Vậy ở thời điểm hiện tại, giá của dòng iPhone cũ này là bao nhiêu và có đáng mua không? Cùng tìm hiểu qua bài viết sau!

Giá iPhone 13 cũ và iPhone 15 Pro Max cũ bao nhiêu?

Ở thời điểm đầu năm mới iPhone 13 cũ hiện có mức giá khá “mềm” dao động khoảng 7 - 12 triệu đồng tùy phiên bản bộ nhớ và tình trạng máy. Trong khi đó, iPhone 15 Pro Max cũ vẫn thuộc phân khúc cao cấp nhưng đã giảm sâu. Giá bán phổ biến từ khoảng 21 - 29 triệu đồng, tùy dung lượng 256GB, 512GB hay 1TB.

Cả hai đều có mức giá hấp dẫn

Mức giá này được đánh giá là rất hấp dẫn so với giá niêm yết ban đầu. Điều này là một lợi thế lớn với người dùng muốn lên đời iPhone cao cấp với chi phí tiết kiệm.

Đánh giá iPhone 13 cũ và iPhone 15 Pro Max cũ

iPhone 13 cũ và iPhone 15 Pro Max cũ nổi lên như hai lựa chọn tiêu biểu ở hai phân khúc khác nhau. Một bên là sự ổn định, bền bỉ và dễ tiếp cận, bên còn lại là trải nghiệm Công nghệ cao cấp.

Cũ nhưng vẫn đẹp, không lỗi thời

Với iPhone 13 cũ, dù đã qua sử dụng nhưng thiết kế tổng thể vẫn giữ được vẻ ngoài hiện đại và tinh tế. Phần tai thỏ được thu gọn hơn giúp tối ưu không gian hiển thị, kết hợp cụm camera đặt chéo tạo điểm nhấn đặc trưng. Nhiều máy cũ trên thị trường hiện nay vẫn có ngoại hình đẹp đáp ứng tốt cả yếu tố thẩm mỹ.

Trong khi đó, iPhone 15 Pro Max cũ mang đến đẳng cấp cao hơn với khung viền titanium sang trọng và trọng lượng nhẹ hơn đáng kể. Dù là máy cũ, thiết kế của máy vẫn toát lên sự cao cấp, hiện đại nhờ mặt lưng kính nhám.

Hiệu năng mạnh mẽ, đáp ứng tốt nhu cầu

Xét về hiệu năng, iPhone 13 cũ vẫn hoạt động rất ổn định nhờ chip A15 Bionic. Các tác vụ hằng ngày diễn ra mượt mà, ít xảy ra tình trạng giật lag. Dung lượng pin trên máy có thể hao hụt đôi chút, tuy nhiên mức giảm không quá lớn và vẫn đủ đáp ứng nhu cầu.

Cả hai đều sở hữu dung lượng pin ổn định

Đối với iPhone 15 Pro Max cũ chip A17 Pro mang lại hiệu năng mạnh mẽ phù hợp với cả người dùng chuyên sâu. Thời lượng pin của máy cũng được đánh giá rất tốt, dù đã qua sử dụng nhưng vẫn duy trì khả năng hoạt động bền bỉ.

Chụp đẹp, quay video vẫn rất ấn tượng

iPhone 13 cũ sở hữu hệ thống camera kép 12MP cho chất lượng ảnh ổn định, màu sắc chân thực và khả năng chụp thiếu sáng khá tốt. Máy còn hỗ trợ quay video 4K 60fps cùng chế độ Cinematic, giúp người dùng thỏa sức sáng tạo.

Ở phân khúc cao cấp hơn, iPhone 15 Pro Max cũ nổi bật với camera chính 48MP và khả năng zoom quang học 5x. Khả năng quay video 4K kết hợp HDR và các công nghệ xử lý hình ảnh tiên tiến giúp máy tiệm cận trải nghiệm của một chiếc máy ảnh.

iOS ổn định, nhiều công nghệ cao cấp

Ngoài thiết kế, hiệu năng và camera, iPhone 13 cũ vẫn ghi điểm nhờ hệ điều hành iOS ổn định, được Apple hỗ trợ cập nhật lâu dài. Máy hỗ trợ 5G, Wi-Fi 6, phù hợp với người dùng cần một chiếc iPhone bền bỉ, dễ sử dụng và có mức giá hợp lý.

Trong khi đó, iPhone 15 Pro Max cũ sở hữu nhiều công nghệ mới như cổng USB-C tốc độ cao, Dynamic Island thông minh và các tính năng iOS nâng cao. Dù là máy cũ nhưng nhờ vòng đời Phần mềm dài, máy vẫn đảm bảo trải nghiệm mượt mà.

Mua iPhone 13 cũ và iPhone 15 Pro Max cũ ở đâu uy tín?

Nếu đang tìm nơi mua iPhone cũ uy tín và chất lượng thì CellphoneS luôn là một trong những địa chỉ được người dùng đánh giá cao hiện nay. Tại đây, các sản phẩm iPhone cũ đều được kiểm tra chất lượng kỹ lưỡng trước khi đến tay khách hàng.

CellphoneS là nơi uy tín để mua iPhone cũ

Tổng kết lại, iPhone 13 cũ và iPhone 15 Pro Max cũ đều là những lựa chọn rất đáng cân nhắc ở thời điểm hiện tại khi giá bán đã giảm sâu. Tùy vào nhu cầu và ngân sách, người dùng nên chọn sản phẩm phù hợp. Quan trọng hơn hết là hãy chọn mua tại CellphoneS để đảm bảo chất lượng sản phẩm và bảo hành rõ ràng!

