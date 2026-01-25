Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. CÔNG NGHỆ

Trên tay Samsung Z Flip 7: Vẫn đẹp, vẫn gọn, nhưng liệu có ngon?

08:00 25/01/2026
Samsung Z Flip 7 là cái tên thu hút rất nhiều sự chú ý ngay từ thời điểm ra mắt nhờ ngoại hình thời trang cùng loạt nâng cấp đáng giá. Nhờ vậy, trong bối cảnh thị trường ngày càng bão hòa, dòng Z Flip vẫn giữ được bản sắc riêng. Vậy trong thực tế, Z Flip 7 có thực sự “ngon” như kỳ vọng hay chỉ dừng lại ở việc đẹp và gọn?

Đánh giá Samsung Z Flip 7: Vẫn đẹp, vẫn gọn, vẫn ngon

Trải qua nhiều thế hệ, dòng Z Flip đã dần hoàn thiện về thiết kế lẫn trải nghiệm người dùng. Và Samsung Z Flip 7 được xem là phiên bản hội tụ đầy đủ những tinh chỉnh chín muồi hàng đầu từ trước đến nay với những điểm ấn tượng sau:

Thiết kế gọn gàng, thời thượng

Ngay từ lần đầu cầm Z Flip 7 trên tay, cảm giác gọn gàng, nhẹ nhàng và cao cấp vẫn là thứ gây ấn tượng mạnh, đặc biệt với thiết kế gập vỏ sò quen thuộc. Phần thân máy được hoàn thiện mỏng hơn so với thế hệ trước nhưng vẫn giữ được độ đầm tay, mang lại cảm giác chắc chắn khi cầm nắm hay thao tác bằng một tay.

Thiết kế vỏ sò cuốn hút

Điểm thay đổi đáng chú ý nằm ở phần màn hình phụ FlexWindow được làm tràn viền hoàn toàn, giúp mặt lưng trở nên hiện đại và liền mạch hơn rất nhiều. Viền màn hình phụ được làm mỏng tối đa, kết hợp với kính Gorilla Glass Victus 2 giúp tăng khả năng ngăn trầy xước, va đập hiệu quả.

Khung viền kim loại Armor Aluminum tiếp tục được Samsung sử dụng và cải tiến, mang lại cảm giác cao cấp rõ rệt khi chạm vào, đồng thời giúp bản lề mượt mà hơn. Ngoài ra, việc duy trì chuẩn kháng nước IPX8 cũng giúp Samsung Z Flip 7 trở thành một trong số ít smartphone gập trên thị trường có độ bền tốt để sử dụng lâu dài.

Màn hình mượt mà, sắc nét

Một trong những nâng cấp khiến trải nghiệm Z Flip 7 trở nên khác biệt rõ rệt chính là màn hình phụ bên ngoài với kích thước lên tới 4.1 inch với tấm nền Super AMOLED. Với kích thước lớn hơn, người dùng có thể dễ dàng xem thông báo, điều khiển nhạc, trả lời tin nhắn nhanh hay thậm chí sử dụng một số ứng dụng cơ bản.

Màn hình chính bên trong tiếp tục là điểm mạnh quen thuộc khi Samsung trang bị tấm nền Dynamic AMOLED 2X kích thước 6.9 inch, độ phân giải cao. Màn hình còn có tần số quét 120Hz cùng độ sáng tối đa lên tới 2600 nits, mang lại trải nghiệm hiển thị mượt mà và rõ ràng ngay cả khi sử dụng ngoài trời. 

Hiệu năng mạnh nhờ Exynos 2500

Samsung Z Flip 7 được trang bị vi xử lý Exynos 2500 sản xuất trên tiến trình 3nm, mang lại hiệu năng mạnh mẽ hơn đồng thời tối ưu điện năng tốt hơn. Trong quá trình sử dụng thực tế, các thao tác thường ngày như lướt web, xem video, chỉnh sửa ảnh hay chuyển đổi giữa nhiều ứng dụng đều diễn ra mượt mà.

Với dung lượng RAM 12GB cùng bộ nhớ trong từ 256GB trở lên, khả năng đa nhiệm của Z Flip 7 được đánh giá cao với khả năng chạy đa tác vụ mượt mà. Máy cũng kiểm soát nhiệt độ khá tốt trong các tác vụ nặng, giúp trải nghiệm sử dụng ổn định hơn trong thời gian dài.

Hệ thống ống kính chuyên nghiệp

Hệ thống camera trên Samsung Z Flip 7 tiếp tục phát huy thế mạnh của dòng Flip với cụm camera sau gồm cảm biến chính 50MP và camera góc siêu rộng 12MP. Nhờ thiết kế gập linh hoạt, người dùng có thể tận dụng FlexCam để chụp ảnh selfie hoặc quay video rảnh tay ở nhiều góc độ khác nhau.

Hệ thống camera chất lượng

Ngoài chất lượng ảnh chụp, Samsung cũng nâng cấp khả năng quay video với ProVisual Engine thế hệ mới hỗ trợ 10-bit HDR, giúp màu sắc sống động hơn. Camera selfie 10MP bên trong đủ đáp ứng tốt nhu cầu gọi video, chụp ảnh cá nhân và sử dụng mạng xã hội hàng ngày.

Pin lớn, sạc ổn định

Dù sở hữu thiết kế mỏng nhẹ hơn, Z Flip 7 vẫn được nâng cấp dung lượng pin lên mức 4300mAh, cho thời gian sử dụng cải thiện rõ rệt so với các thế hệ trước. Trong điều kiện sử dụng hỗn hợp, máy hoàn toàn có thể đáp ứng trọn vẹn một ngày làm việc với các tác vụ phổ biến như lướt web, xem video, chụp ảnh.

Máy hỗ trợ sạc nhanh có dây 25W, sạc không dây và sạc ngược cho các thiết bị khác, đủ dùng trong bối cảnh người dùng hiện nay ưu tiên sự tiện lợi. Dù chưa phải là nhanh nhất phân khúc, nhưng tốc độ sạc này vẫn đảm bảo trải nghiệm ổn định và an toàn cho pin về lâu dài.

Ai nên đầu tư Samsung Z Flip 7?

Samsung Z Flip 7 đặc biệt phù hợp với những người dùng yêu thích smartphone  có thiết kế thời trang, nhỏ gọn nhưng vẫn đáp ứng tốt cả công việc lẫn giải trí. Với khả năng gập linh hoạt, màn hình lớn và nhiều tính năng thông minh, chiếc máy này mang lại cảm giác sử dụng khác biệt so với điện thoại truyền thống.

Trải nghiệm tốt, đáng đầu tư

Ngoài ra, những người thường xuyên chụp ảnh, quay video cho mạng xã hội hoặc cần một thiết bị thể hiện cá tính riêng cũng sẽ đánh giá cao Z Flip 7. Đây là mẫu máy phù hợp với người dùng trẻ, năng động, yêu thích công nghệ mới và không ngại trải nghiệm những kiểu dáng điện thoại khác biệt.

Samsung Z Flip 7 tiếp tục khẳng định vị thế của dòng smartphone gập vỏ sò với thiết kế đẹp và cấu hình tốt. Samsung đã cho thấy sự đầu tư nghiêm túc vào trải nghiệm tổng thể để máy tiệm cận hơn với smartphone cao cấp. Nếu đang tìm kiếm một sản phẩm vừa thời trang, vừa linh hoạt và đủ “ngon”, đây là cái tên rất đáng cân nhắc.

Cùng chủ đề
Dung lượng pin iPhone 16e vs iPhone 16 Pro Max, nên mua không? CÔNG NGHỆ
Dung lượng pin iPhone 16e vs iPhone 16 Pro Max, nên mua không?

iPhone 16e vs iPhone 16 Pro Max cho thấy sự khác biệt rõ rệt về pin khi phiên bản 16...

Tái chế chất thải nông nghiệp – giải pháp căn cơ cho bài toán môi trường nông thôn CÔNG NGHỆ
Tái chế chất thải nông nghiệp – giải pháp căn cơ cho bài toán môi trường nông thôn

Trong quá trình phát triển nông nghiệp, chất thải và phụ phẩm nông nghiệp đang trở thành thách thức lớn...

Mô hình “3 nhà” tạo đà cho đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững CÔNG NGHỆ
Mô hình “3 nhà” tạo đà cho đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững

Chiều ngày 29/12, tại Hà Nội, Tập đoàn CT Group phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp...

Lễ trao giải Năng lượng xanh TP. Hà Nội năm 2025 CÔNG NGHỆ
Lễ trao giải Năng lượng xanh TP. Hà Nội năm 2025

Ngày 10/12, Sở Công Thương Hà Nội tổ chức lễ trao danh hiệu “Cơ sở, công trình xây dựng sử...

Vì sao các kênh truyền hình giải trí vẫn giữ được sức hút mạnh mẽ tại Việt Nam? CÔNG NGHỆ
Vì sao các kênh truyền hình giải trí vẫn giữ được sức hút mạnh mẽ tại Việt Nam?

Dù thị trường giải trí hiện nay tràn ngập nền tảng số và mạng xã hội, truyền hình truyền thống...

Chung kết Cuộc thi Sáng tạo UAV 2025 – Cup PV GAS: Nuôi dưỡng khát vọng làm chủ bầu trời bằng công nghệ Việt CÔNG NGHỆ
Chung kết Cuộc thi Sáng tạo UAV 2025 – Cup PV GAS: Nuôi dưỡng khát vọng làm chủ bầu trời bằng công nghệ Việt

Sáng ngày 7/12, Lễ bế mạc và trận chung kết Cuộc thi Sáng tạo UAV 2025 – Cup PV GAS...

Mới cập nhật
Tôi đã chữa khỏi bệnh vảy nến ở Bảo Thanh Đường

Tôi đã chữa khỏi bệnh vảy nến ở Bảo Thanh Đường

Đó là niềm vui sướng của chị Nguyễn Thúy Hằng nhà ở đường Lạc Long Quân, Q.11, TPHCM với nụ cười trên môi khi bước vào cửa phòng khám chị cảm ơn lương y đã điều trị hết bệnh vẩy nến cho chị, chị cho biết: "Nhờ các lương y Bảo Thanh Đường đã đem lại niềm tin và hạnh phúc cho tôi".

1 ngày trước Bệnh thường gặp

Cách nhận biết da bị nhiễm corticoid và hướng xử lý bằng thảo dược

Cách nhận biết da bị nhiễm corticoid và hướng xử lý bằng thảo dược

Không ít bệnh nhân tìm tới phòng khám Bảo Thanh Đường trong tình trạng da nhiễm corticoid, quá trình điều trị đầy gian nan. Việc nhận biết sớm dấu hiệu da nhiễm corticoid và lựa chọn hướng xử lý an toàn bằng thảo dược chính là cách bảo vệ làn da lâu dài. Cùng Bảo Thanh Đường tìm hiểu rõ hơn về tình trạng này!

1 ngày trước Bệnh thường gặp

Giá bạc lần đầu vượt mốc 100 triệu đồng/kg

Giá bạc lần đầu vượt mốc 100 triệu đồng/kg

Giá bạc thỏi trong nước lần đầu tiên vượt mốc 100 triệu đồng/kg tại tất cả thương hiệu, phản ánh đà tăng mạnh mẽ của kim loại quý này trong những ngày đầu năm 2026.

1 ngày trước Đời sống

Hình ảnh Phương Nhi và doanh nhân Minh Hoàng trong lễ cưới

Hình ảnh Phương Nhi và doanh nhân Minh Hoàng trong lễ cưới

Phương Nhi và doanh nhân Minh Hoàng tổ chức lễ cưới vào tối 22/1. Trong hôn lễ, cô dâu diện đầm cưới thanh lịch.

1 ngày trước Showbiz

Danh sách 19 Ủy viên Bộ Chính trị khoá XIV

Danh sách 19 Ủy viên Bộ Chính trị khoá XIV

Hội nghị thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV diễn ra sáng 23/1 đã bầu ra Bộ Chính trị khóa XIV gồm 19 Uỷ viên.

2 ngày trước Đời sống

Đồng chí Tô Lâm tái đắc cử Tổng Bí thư khóa XIV

Đồng chí Tô Lâm tái đắc cử Tổng Bí thư khóa XIV

Đồng chí Tô Lâm tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV.

2 ngày trước Đời sống

Cần làm gì khi mắc bệnh vảy nến?

Cần làm gì khi mắc bệnh vảy nến?

Vảy nến là bệnh mạn tính, tiến triển từng đợt, nhưng có thể kiểm soát tốt nếu điều trị đúng. Nếu bỏ điều trị hoặc điều trị không đúng có thể làm bệnh ngày càng nặng hơn, ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống.

2 ngày trước Bệnh thường gặp

Nhận thưởng Tết bằng vàng có phải đóng thuế thu nhập cá nhân?

Nhận thưởng Tết bằng vàng có phải đóng thuế thu nhập cá nhân?

Không chỉ thưởng Tết bằng tiền, một số doanh nghiệp còn thưởng bằng vàng, sổ tiết kiệm... Vậy theo quy định, người lao động nhận thưởng có phải đóng thuế thu nhập cá nhân?

2 ngày trước Đời sống

Hàng công U23 Hàn Quốc sẽ không 'vật vờ' khi gặp Việt Nam?

Hàng công U23 Hàn Quốc sẽ không 'vật vờ' khi gặp Việt Nam?

Thất bại 0-1 trước U23 Nhật Bản tại bán kết U23 châu Á để lại một nỗi thất vọng lớn cho bóng đá Hàn Quốc với sự bế tắc đến khó hiểu của hàng tấn công.

2 ngày trước Bóng đá

Hé lộ bên trong lễ hằng thuận của Phương Nhi và Minh Hoàng: Rước dâu bằng xe VF9 mui trần, cặp đôi tình tứ không rời

Hé lộ bên trong lễ hằng thuận của Phương Nhi và Minh Hoàng: Rước dâu bằng xe VF9 mui trần, cặp đôi tình tứ không rời

Những hình ảnh lễ cưới của Á hậu Phương Nhi và thiếu gia Minh Hoàng lần đầu được công khai.

2 ngày trước Showbiz