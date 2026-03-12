Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. DU LỊCH

Cảnh báo chiêu trò lừa đảo khi xin visa mùa cao điểm du lịch nước ngoài

12:46 12/03/2026
Trong buổi gặp mặt báo chí ngày 10/3 tại Hà Nội, VFS Global, đơn vị cung cấp dịch vụ hỗ trợ thị thực cho nhiều chính phủ đối tác trên toàn cầu, đã đưa ra những cảnh báo về an toàn thị thực mà người có nhu cầu đi nước ngoài cần chú ý trước thềm cao điểm du lịch 2026, giữa bối cảnh vấn nạn lừa đảo gia tăng.

Ông Atul Lall, Giám đốc khu vực Bắc Á của VFS Global, khuyến nghị người dân nộp hồ sơ sớm để tránh áp lực thời gian và hạn chế nguy cơ bị các đối tượng xấu lợi dụng. "Việc nộp hồ sơ sát ngày khởi hành không chỉ gây khó khăn cho quá trình xử lý mà còn khiến người nộp đơn dễ bị lừa bởi các lời mời chào "đảm bảo visa" hoặc "đặt lịch nhanh"- ông nói.

anh-1-1773293974.jpgÔng Atul Lall, Giám đốc Khu vực Bắc Á, VFS Global phát biểu tại buổi gặp gỡ báo chí.

 

Theo VFS Global, việc đặt lịch hẹn xin thị thực hoàn toàn miễn phí và chỉ thực hiện qua website chính thức www.vfsglobal.com hoặc cổng thông tin của Đại sứ quán, Lãnh sự quán. Doanh nghiệp này không hợp tác với bất kỳ đại lý trung gian nào trong việc phân bổ lịch hẹn. "Một số quốc gia có thể yêu cầu trả trước phí dịch vụ theo quy định. VFS Global không cung cấp dịch vụ “Ưu tiên” hay bán suất đặt hẹn"- đại diện VFS Global khẳng định.

Đơn vị cũng nhấn mạnh rằng VFS Global không tham gia vào quá trình xét duyệt hồ sơ thị thực. Quyết định cấp hoặc từ chối visa hoàn toàn thuộc thẩm quyền của Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán của quốc gia liên quan.

Ngoài ra, VFS Global cảnh báo người dân cần cảnh giác với các đối tượng mạo danh tổ chức này để bán lịch hẹn, cam kết đậu visa hoặc hứa hẹn cơ hội việc làm và định cư ở nước ngoài. Công ty cho biết không cung cấp dịch vụ môi giới việc làm hoặc tư vấn định cư.

Người nộp hồ sơ cũng cần lưu ý VFS Global không yêu cầu thanh toán hoặc cung cấp thông tin cá nhân qua email, tin nhắn, điện thoại hay mạng xã hội. Mọi khoản phí chỉ được thanh toán trực tuyến qua website chính thức hoặc trực tiếp tại các trung tâm tiếp nhận hồ sơ.

Trong trường hợp bị tiếp cận bởi các cá nhân tự xưng có "quan hệ nội bộ" để can thiệp kết quả thị thực, người dân được khuyến cáo báo cáo ngay với VFS Global hoặc cơ quan chức năng.

"Nhiều quốc gia thuộc khối Schengen cho phép nộp hồ sơ xin thị thực tối đa 180 ngày trước ngày khởi hành, do đó người dân nên chuẩn bị hồ sơ ngay sau khi đặt vé máy bay và chỗ ở để đảm bảo kế hoạch chuyến đi"- ông Atul Lall lưu ý.

Hiện VFS Global vận hành 52 trung tâm tiếp nhận hồ sơ thị thực tại Hà Nội, Đà Nẵng và TPHCM, phục vụ hồ sơ xin visa cho 26 quốc gia, gồm: Anh, Úc, Canada, Đức, Nhật Bản, Áo, Bỉ, Bulgaria, Croatia, Cộng hòa Séc, Síp, Đan Mạch, Phần Lan, Hy Lạp, Hungary, Ý, Latvia, Malta, Na Uy, Hà Lan, Ả Rập Saudi, Slovakia, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Ukraine và New Zealand. Hệ thống của đơn vị đã xử lý hơn 553 triệu hồ sơ trên toàn cầu trong giai đoạn 2001-2026.

Cách nhận biết các dấu hiệu lừa đảo

Trả lời câu hỏi của phóng viên, đại diện VFS Global lưu ý các hình thức lừa đảo liên quan đến visa có dấu hiệu xuất hiện nhiều hơn, trên phạm vi toàn cầu.

"Có những đối tượng quảng cáo rằng họ có thể đặt lịch hẹn ưu tiên hoặc đảm bảo chắc chắn đậu visa. Điều này là không đúng. Ngay cả nhân viên của chúng tôi khi tiếp nhận hồ sơ cũng không thể đảm bảo kết quả thị thực, bởi quyết định hoàn toàn thuộc về Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán. Vì vậy, bất kỳ ai hứa chắc chắn có visa đều có dấu hiệu lừa đảo"- đại diện VFS Global nói.

Theo đơn vị này, một dấu hiệu khác của lừa đảo là yêu cầu người nộp hồ sơ thanh toán số tiền cao hơn mức phí công bố trên website hoặc hứa hẹn có thể "đẩy nhanh" quá trình xét duyệt.

VFS Global cũng ghi nhận tình trạng một số cá nhân hoặc tổ chức đặt giữ số lượng lớn lịch hẹn để bán lại, gây khó khăn cho người nộp hồ sơ hợp lệ. Trong một số trường hợp, khách hàng thậm chí mang theo thư xác nhận lịch hẹn giả. Khi đến trung tâm tiếp nhận hồ sơ, hệ thống của VFS Global sẽ kiểm tra và phát hiện lịch hẹn không tồn tại.

"Điều quan trọng nhất là người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không chia sẻ mã OTP, thông tin thanh toán hoặc dữ liệu cá nhân cho các bên không chính thức"- đại diện VFS Global khuyến cáo.

Để phòng ngừa rủi ro, hệ thống trung tâm tiếp nhận hồ sơ của VFS Global được trang bị các biện pháp an ninh như kiểm soát vật lý và hệ thống camera CCTV. Nhân viên cũng được đào tạo thường xuyên để nhận diện các hành vi gian lận và hỗ trợ khách hàng khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo.

Đại diện VFS Global cho biết đơn vị cũng tiếp nhận phản ánh từ khách hàng về các trường hợp nghi bị lừa đảo, dù chưa ghi nhận thống kê cụ thể về tỉ lệ.

"Trong trường hợp người dân trở thành nạn nhân của các hành vi lừa đảo, chúng tôi khuyến nghị cần trình báo cơ quan công an. Chúng tôi sẵn sàng phối hợp với cơ quan chức năng, cung cấp thông tin và dữ liệu như hình ảnh camera để hỗ trợ quá trình xác minh, xử lý"- đại diện này nói.

VFS Global lừa đảo thị thực du lịch nước ngoài cấp thị thực
Cùng chủ đề
Gợi ý cách săn vé máy bay giá rẻ SUN PhuQuoc Airways  DU LỊCH
Gợi ý cách săn vé máy bay giá rẻ SUN PhuQuoc Airways 

Phú Quốc đang thu hút ngày càng nhiều du khách, kéo theo nhu cầu di chuyển bằng đường hàng không...

Ra mắt không gian sắp đặt từ xác máy bay và vỏ bom tại Bảo tàng Hà Nội DU LỊCH
Ra mắt không gian sắp đặt từ xác máy bay và vỏ bom tại Bảo tàng Hà Nội

Những mảnh xác máy bay, vỏ bom vốn là hiện vật lưu giữ tại Bảo tàng Hà Nội nay “hóa...

Yên Tử khai hội Xuân 2026: Từ Di sản thế giới đến hành trình lan tỏa giá trị dân tộc DU LỊCH
Yên Tử khai hội Xuân 2026: Từ Di sản thế giới đến hành trình lan tỏa giá trị dân tộc

Sáng ngày 26/2 (tức ngày 10 tháng Giêng năm Bính Ngọ), tại Cung Trúc Lâm, Khu di tích danh thắng...

Lễ hội Lim xuân Bính Ngọ 2026 sẵn sàng khai hội DU LỊCH
Lễ hội Lim xuân Bính Ngọ 2026 sẵn sàng khai hội

Hội Lim từ lâu đã trở thành biểu tượng văn hóa tiêu biểu của vùng Kinh Bắc, thuộc tỉnh Bắc...

Những điểm tham quan thú vị mà bạn nên thử khi đến Vũng Tàu DU LỊCH
Những điểm tham quan thú vị mà bạn nên thử khi đến Vũng Tàu

Vũng Tàu không chỉ có biển mà còn sở hữu nhiều điểm tham quan thú vị, từ vui chơi giải...

Gợi ý 5+ khách sạn Vũng Tàu gần biển nổi bật trên Traveloka  DU LỊCH
Gợi ý 5+ khách sạn Vũng Tàu gần biển nổi bật trên Traveloka 

Các khách sạn gần biển tại Vũng Tàu luôn là lựa chọn hàng đầu cho những chuyến đi ngắn ngày....

Mới cập nhật
Sôi động sự kiện offline Yonex All England 2026: Kết nối cộng đồng yêu cầu lông Việt Nam

Sôi động sự kiện offline Yonex All England 2026: Kết nối cộng đồng yêu cầu lông Việt Nam

Hòa chung không khí của một trong những giải đấu danh giá nhất làng cầu lông thế giới, vừa qua, 12Trust đã tổ chức thành công sự kiện offline dành cho cộng đồng người hâm mộ nhân dịp chung kết Yonex All England 2026. Chương trình mang đến không gian theo dõi trận đấu đỉnh cao, kết hợp chuỗi hoạt động tương tác, minigame và lucky draw, thu hút đông đảo người tham dự.

9 giờ trước Sự kiện

Hỏi mẹ: “Nếu cả đời này con độc thân thì sao?”, câu trả lời của người phụ nữ 65 tuổi khiến tôi bất ngờ

Hỏi mẹ: “Nếu cả đời này con độc thân thì sao?”, câu trả lời của người phụ nữ 65 tuổi khiến tôi bất ngờ

Một câu hỏi tưởng chừng đơn giản về chuyện độc thân đã mở ra một góc nhìn khác.

12 giờ trước Tâm sự

Học sinh, sinh viên chú ý: Lời cảnh báo từ cơ quan Công an

Học sinh, sinh viên chú ý: Lời cảnh báo từ cơ quan Công an

Thời gian gần đây, lực lượng Công an đã phát hiện các đối tượng lừa đảo, đánh bạc trực tuyến, rửa tiền thường lôi kéo học sinh, sinh viên mở hoặc cho thuê tài khoản ngân hàng.

12 giờ trước Học đường

Những loại thực phẩm cực nhiều muối, dù có hại nhưng nhiều người lại vô tư ăn hằng ngày

Những loại thực phẩm cực nhiều muối, dù có hại nhưng nhiều người lại vô tư ăn hằng ngày

Nhiều người cho rằng chỉ khi nêm nếm quá mặn mới khiến cơ thể hấp thụ nhiều muối. Tuy nhiên, không ít thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn hằng ngày lại chứa lượng muối khá cao mà nhiều người không để ý.

12 giờ trước Dinh dưỡng

3 con giáp chạm nóc vận may, tài sản tăng vọt, một tuần nữa có tin vui

3 con giáp chạm nóc vận may, tài sản tăng vọt, một tuần nữa có tin vui

3 con giáp được dự báo gặp nhiều may mắn, đặc biệt khoảng một tuần nữa có tin vui.

12 giờ trước Khám phá

Ảnh hiếm của Tăng Duy Tân và Bích Phương

Ảnh hiếm của Tăng Duy Tân và Bích Phương

Bích Phương thoải mái công khai hành động tình tứ dành cho Tăng Duy Tân khi đi du lịch.

13 giờ trước Hậu trường

Jennie (BLACKPINK) 'đốt cháy' Paris Fashion Week với váy lưới táo bạo

Jennie (BLACKPINK) 'đốt cháy' Paris Fashion Week với váy lưới táo bạo

Jennie (BLACKPINK) tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện tại show Chanel trong khuôn khổ Paris Fashion Week.

13 giờ trước Hậu trường

Bổ huyết - Dưỡng âm: Nguyên tắc trong điều trị bệnh viêm da lâu ngày

Bổ huyết - Dưỡng âm: Nguyên tắc trong điều trị bệnh viêm da lâu ngày

Trong Y học cổ truyền, gốc rễ của viêm da lâu ngày thường nằm ở sự hư tổn của huyết và âm. Từ đó, khiến da khô, dễ tổn thương, ngứa kéo dài dai dẳng. Do vậy mà bổ huyết – dưỡng âm là nguyên tắc điều trị không thể thiếu trong các liệu trình chữa viêm da mạn tính tại Bảo Thanh Đường.

13 giờ trước Bệnh thường gặp

Ruốc đỏ au xuất hiện dày đặc ở vùng biển gần bờ, ngư dân bội thu

Ruốc đỏ au xuất hiện dày đặc ở vùng biển gần bờ, ngư dân bội thu

Những mẻ lưới đầy ắp ruốc đỏ au không chỉ mang lại nguồn thu nhập khá cho bà con ngư dân mà còn tạo nên không khí nhộn nhịp trên bãi biển những ngày đầu năm mới.

1 ngày trước Khám phá

Ngành công nghiệp bán dẫn 'kêu cứu', vốn hóa Samsung Electronics, SK Hynix bốc hơi 200 tỷ USD chỉ trong 1 phiên: Chuyện gì đang xảy ra?

Ngành công nghiệp bán dẫn 'kêu cứu', vốn hóa Samsung Electronics, SK Hynix bốc hơi 200 tỷ USD chỉ trong 1 phiên: Chuyện gì đang xảy ra?

Chuyện gì đang xảy ra với thị trường chất bán dẫn tỷ USD?

1 ngày trước Thế giới vi tính