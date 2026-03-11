Gợi ý cách săn vé máy bay giá rẻ SUN PhuQuoc Airways 

Phú Quốc đang thu hút ngày càng nhiều du khách, kéo theo nhu cầu di chuyển bằng đường hàng không tăng mạnh. Sự xuất hiện của SUN PhuQuoc Airways mang thêm lựa chọn vé bay, đồng thời mở ra cơ hội săn vé máy bay giá rẻ cho hành trình khám phá đảo ngọc.

Phú Quốc nhiều năm qua luôn nằm trong nhóm điểm đến biển được du khách Việt Nam và quốc tế quan tâm. Theo số liệu từ ngành Du lịch Kiên Giang, năm 2025 đảo ngọc đón hơn 8,1 triệu lượt khách, tăng gần 30% so với năm trước. Trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 1,8 triệu lượt, cho thấy sức hút ngày càng lớn của điểm đến này.

Sự tăng trưởng mạnh về lượng du khách kéo theo nhu cầu di chuyển bằng đường hàng không tăng nhanh. Trong bối cảnh đó, việc xuất hiện thêm các hãng bay mới được kỳ vọng giúp thị trường đa dạng lựa chọn, đặc biệt với những du khách đang tìm vé máy bay có mức giá hợp lý để du lịch Phú Quốc.

Một trong những hãng bay đang nhận được sự chú ý là SUN PhuQuoc Airways khi định hướng khai thác các đường bay phục vụ du lịch.

Lượng khách du lịch đến Phú Quốc tăng mạnh trong những tháng đầu năm

SUN PhuQuoc Airways hướng đến thị trường du lịch

Theo chia sẻ của hãng, SUN PhuQuoc Airways tập trung khai thác các đường bay phục vụ du lịch, đặc biệt là các tuyến kết nối trực tiếp Phú Quốc với các trung tâm kinh tế và du lịch trong nước, đồng thời mở rộng một số chặng quốc tế trong tương lai.

Khác với các hãng hàng không khai thác mạng lưới rộng với hàng chục tuyến bay, mô hình của SUN PhuQuoc Airways tập trung vào các đường bay du lịch trọng điểm. Cách tiếp cận này giúp hãng tối ưu chi phí vận hành, từ đó có thể đưa ra mức vé máy bay cạnh tranh hơn cho hành khách.

Trong ngành hàng không, sự xuất hiện của hãng bay mới thường tạo thêm yếu tố cạnh tranh về giá, giúp thị trường trở nên linh hoạt hơn. Điều này đặc biệt có lợi với các tuyến du lịch phổ biến như Hà Nội - Phú Quốc hay TP.HCM - Phú Quốc, nơi nhu cầu di chuyển luôn ở mức cao.

Theo khảo sát trên các nền tảng đặt vé trực tuyến, giá vé máy bay đến Phú Quốc hiện dao động khá rộng. Trong giai đoạn thấp điểm, vé khứ hồi có thể chỉ từ 1,2 - 1,8 triệu đồng nếu đặt sớm. Tuy nhiên vào các dịp cao điểm như lễ, Tết hoặc mùa du lịch cuối năm, mức giá có thể tăng lên 3 - 5 triệu đồng, thậm chí cao hơn nếu đặt sát ngày bay.