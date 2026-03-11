Một thói quen nhiều người làm ngay sau bữa ăn có thể làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày

Một thói quen tưởng chừng vô hại nhiều người thường làm ngay sau bữa ăn lại có thể khiến dạ dày chịu áp lực lớn, làm tăng nguy cơ trào ngược và các bệnh lý tiêu hóa nếu kéo dài.

Sau mỗi bữa ăn, không ít người có thói quen nằm xuống nghỉ ngơi hoặc lên giường ngủ ngay để “đỡ mệt”. Tuy nhiên, theo các chuyên gia sức khỏe, việc nằm ngay sau khi ăn có thể ảnh hưởng tiêu cực đến hệ tiêu hóa và nếu kéo dài trong thời gian dài còn làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về dạ dày, trong đó có ung thư dạ dày.

Việc nằm ngay sau khi ăn có thể ảnh hưởng tiêu cực đến hệ tiêu hóa. Ảnh minh hoạ

Dạ dày cần thời gian để tiêu hóa thức ăn sau mỗi bữa ăn. Khi cơ thể ở tư thế đứng hoặc ngồi, quá trình tiêu hóa diễn ra thuận lợi nhờ sự hỗ trợ của trọng lực và hoạt động co bóp tự nhiên của dạ dày. Tuy nhiên, nếu nằm ngay sau khi ăn, thức ăn và dịch vị trong dạ dày dễ bị trào ngược lên thực quản, gây ra hiện tượng trào ngược dạ dày – thực quản.

Tình trạng trào ngược kéo dài có thể khiến niêm mạc thực quản và dạ dày bị kích thích liên tục. Theo thời gian, lớp niêm mạc này có thể bị viêm, tổn thương và tạo điều kiện cho các tế bào bất thường phát triển. Đây là một trong những yếu tố nguy cơ làm tăng khả năng mắc các bệnh lý nghiêm trọng liên quan đến dạ dày.

Sau khi ăn, mọi người nên duy trì tư thế ngồi hoặc đi lại nhẹ nhàng trong khoảng 20–30 phút. Ảnh minh hoạ

Không chỉ vậy, việc nằm ngay sau bữa ăn còn khiến quá trình tiêu hóa diễn ra chậm hơn. Khi thức ăn lưu lại lâu trong dạ dày, dịch vị phải tiết ra nhiều hơn để phân giải thức ăn, từ đó dễ gây cảm giác đầy bụng, khó tiêu, ợ hơi hoặc ợ nóng. Nếu thói quen này lặp lại thường xuyên trong thời gian dài, dạ dày sẽ phải làm việc quá tải, dễ dẫn đến viêm loét dạ dày.

Các chuyên gia khuyến cáo rằng sau khi ăn, mọi người nên duy trì tư thế ngồi hoặc đi lại nhẹ nhàng trong khoảng 20–30 phút để giúp hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn. Ngoài ra, cần hạn chế ăn quá no vào buổi tối và tránh ăn sát giờ ngủ, bởi đây cũng là yếu tố làm tăng nguy cơ trào ngược dạ dày.

Chúng ta cần tránh ăn sát giờ đi ngủ. Ảnh minh hoạ

Bên cạnh việc điều chỉnh thói quen sinh hoạt, duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, hạn chế đồ ăn nhiều dầu mỡ, cay nóng hoặc rượu bia cũng đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe dạ dày.

Việc thay đổi những thói quen nhỏ sau bữa ăn có thể giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn, đồng thời giảm nguy cơ mắc các bệnh lý nguy hiểm liên quan đến dạ dày về lâu dài.