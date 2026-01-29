Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. SỨC KHỎE
  3. Sống khỏe

Nhiễm trùng nặng sau tiêm filler ở cơ sở chui

16:46 29/01/2026
Tiêm chất làm đầy tại cơ sở không phép khiến một phụ nữ 26 tuổi ở Hà Nội bị nhiễm trùng nặng vùng đùi, hình thành nhiều ổ áp xe sâu, đe dọa chức năng vận động.

Khoa Da liễu và Bỏng, Bệnh viện Bạch Mai vừa tiếp nhận nữ bệnh nhân 26 tuổi trong tình trạng nhiễm trùng Phần mềm nghiêm trọng sau tiêm chất làm đầy. Đây là một trong những ca biến chứng nặng do Làm đẹp không an toàn, phản ánh rõ rủi ro khi thực hiện thủ thuật xâm lấn tại các cơ sở thiếu chuyên môn y khoa.

Bệnh nhân nhập viện với vùng đùi trái sưng nề, nóng, đỏ, đau dữ dội. Tại vị trí tổn thương xuất hiện nhiều lỗ rò, liên tục chảy dịch mủ vàng đục. Khối viêm đường kính khoảng 10 cm, lan rộng, ảnh hưởng rõ đến sinh hoạt và vận động.

Khai thác bệnh sử cho thấy, các triệu chứng xuất hiện ngay sau khi người bệnh tiêm chất làm đầy và tiếp tục tiêm “giải” tại vùng mông và đùi ở một cơ sở thẩm mỹ chưa được cấp phép hoạt động. Sau thủ thuật, tình trạng đau và sưng tăng nhanh nhưng bệnh nhân không được xử trí y tế đúng cách.

Tiêm filler là kỹ thuật thẩm mỹ đưa chất làm đầy (filler), thường là axit hyaluronic (HA) vào dưới da. (Ảnh minh hoạ)

Tiêm filler là kỹ thuật thẩm mỹ đưa chất làm đầy (filler), thường là axit hyaluronic (HA) vào dưới da. (Ảnh minh hoạ)

Để đánh giá mức độ tổn thương, các bác sĩ chỉ định chụp cộng hưởng từ (MRI). Kết quả ghi nhận nhiều ổ áp xe lớn tại vị trí tiêm, tình trạng viêm thâm nhiễm lan tỏa sâu vào tổ chức phần mềm và các nhóm cơ lân cận. Một số khoang cơ bị ảnh hưởng, làm tăng nguy cơ tổn thương chức năng vận động nếu không được can thiệp kịp thời.

Theo ThS.BSNT Trần Thị Quyên, Khoa Da liễu và Bỏng, Bệnh viện Bạch Mai, đây là tình trạng nhiễm trùng cấp tính nguy hiểm. “Áp xe phần mềm sau tiêm chất làm đầy có thể diễn tiến nhanh, không chỉ gây tổn thương tại chỗ mà còn đe dọa tính mạng nếu vi khuẩn xâm nhập vào máu”, bác sĩ nói.

Bác sĩ Quyên cho biết biến chứng này đặc biệt nguy hiểm bởi nguy cơ nhiễm trùng toàn thân. Khi ổ mủ không được dẫn lưu đúng kỹ thuật và không sử dụng kháng sinh theo phác đồ, vi khuẩn có thể gây nhiễm khuẩn huyết, sốc nhiễm trùng, suy đa tạng – những biến chứng có tỷ lệ tử vong cao trong y khoa.

Bên cạnh đó, áp xe vùng đùi có Xu hướng lan theo các khoang cơ sâu, gây hoại tử cơ, viêm xương hoặc tổn thương các bó mạch, thần kinh lớn. Điều này không chỉ làm quá trình điều trị kéo dài mà còn đe dọa trực tiếp khả năng vận động của người bệnh.

Ngay cả khi kiểm soát được nhiễm trùng, di chứng lâu dài vẫn có thể xảy ra. Quá trình viêm kéo dài dễ để lại sẹo xơ co kéo, biến dạng vùng đùi, kèm theo đau mạn tính do tổn thương thần kinh cảm giác. “Nhiều trường hợp phải chấp nhận di chứng vĩnh viễn, ảnh hưởng lớn đến thẩm mỹ và chất lượng cuộc sống”, bác sĩ Quyên cho biết.

Trước thực trạng các biến chứng do thủ thuật thẩm mỹ nội khoa ngày càng gia tăng, các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân cần hết sức thận trọng khi làm đẹp. Theo quy định của Bộ Y tế, tiêm chất làm đầy là thủ thuật xâm lấn, chỉ được phép thực hiện tại các bệnh viện hoặc phòng khám chuyên khoa được cấp phép, do bác sĩ có chứng chỉ hành nghề trực tiếp thực hiện.

Người dân cần đặc biệt lưu ý đến nguồn gốc sản phẩm sử dụng. Tuyệt đối không tiêm các loại chất làm đầy hoặc thuốc “giải filler” không rõ xuất xứ, chưa được Bộ Y tế cấp phép lưu hành, bởi nguy cơ nhiễm trùng và biến chứng nặng là rất cao.

Các bác sĩ cũng nhấn mạnh, khi xuất hiện những dấu hiệu bất thường sau tiêm như sưng, nóng, đỏ, đau kéo dài, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế có chuyên môn để được thăm khám. Việc tiếp tục xử trí tại spa hoặc cơ sở không đủ năng lực y khoa có thể làm mất “thời gian vàng”, khiến nhiễm trùng lan rộng và nguy cơ biến chứng tăng cao.

 
 
 
 
 
 
 
 
Theo vtcnews.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://vtcnews.vn/nhiem-trung-nang-sau-tiem-filler-o-co-so-chui-ar1000522.html
Cùng chủ đề
Thái Lan cảnh báo khẩn người dùng về lọ dầu hít Sống khỏe
Thái Lan cảnh báo khẩn người dùng về lọ dầu hít

FDA Thái Lan vừa phát đi cảnh báo khẩn về dòng ống hít thảo dược 2 gram giả mạo mã...

Vì sao virus Nipah nguy hiểm, tỷ lệ tử vong lên đến 75%? Sống khỏe
Vì sao virus Nipah nguy hiểm, tỷ lệ tử vong lên đến 75%?

Virus Nipah với tỷ lệ tử vong có thể lên tới 75% đang khiến nhiều quốc gia châu Á nâng...

Bộ Y tế đình chỉ lưu hành, thu hồi toàn quốc loại kem bôi da do tên gây hiểu nhầm là thuốc Sống khỏe
Bộ Y tế đình chỉ lưu hành, thu hồi toàn quốc loại kem bôi da do tên gây hiểu nhầm là thuốc

Quyết định này được đưa ra sau khi cơ quan chức năng phát hiện sản phẩm có công thức không...

Nestlé Việt Nam thu hồi 17 lô sữa NAN Sống khỏe
Nestlé Việt Nam thu hồi 17 lô sữa NAN

Sau khi phát hiện rủi ro tiềm ẩn về nguyên liệu, Nestlé Việt Nam quyết định thu hồi phòng ngừa...

Căn bệnh Nhã Phương mắc phải khi mang thai lần 3 nguy hiểm ra sao? Sống khỏe
Căn bệnh Nhã Phương mắc phải khi mang thai lần 3 nguy hiểm ra sao?

Nhiều bà bầu cũng gặp phải căn bệnh như Nhã Phương trong thai kỳ.

Bé 4 tháng tuổi ngộ độc sau khi uống sữa ByHeart của Mỹ: Ám ảnh con li bì, bác sĩ luồn ống truyền tĩnh mạch Sống khỏe
Bé 4 tháng tuổi ngộ độc sau khi uống sữa ByHeart của Mỹ: Ám ảnh con li bì, bác sĩ luồn ống truyền tĩnh mạch

Botulism tấn công trực tiếp hệ thần kinh, ngăn chặn dẫn truyền điều khiển cơ bắp, khiến trẻ liệt cơ,...

Mới cập nhật
Phương thuốc nổi tiếng trị bệnh ngoài da - Bảo Thanh Đường

Phương thuốc nổi tiếng trị bệnh ngoài da - Bảo Thanh Đường

Bệnh vảy nến là căn bệnh ngoài da nan y, người bệnh thường có cơ địa nóng, rát và thường xuyên bóc từng lớp vảy hết tầng này đến tầng khác. Bảo Thanh Đường có phương thuốc tìm ra nguồn gốc gây bệnh và tác động trực tiếp nhất.

16 giờ tới Bệnh thường gặp

Công nghệ giảm nỗi lo mỗi lần bấm 'đồng ý' chia sẻ dữ liệu

Công nghệ giảm nỗi lo mỗi lần bấm 'đồng ý' chia sẻ dữ liệu

Người dùng hiện nay phải cung cấp rất nhiều thông tin cá nhân, cho nhiều dịch vụ khác nhau, nhưng thường không biết dữ liệu của mình được xử lý ra sao và nằm ở đâu.

5 giờ trước Phần mềm

Không phải Phú Quốc, đây mới là cái tên Việt Nam được tạp chí Mỹ đánh giá là "điểm đến hấp dẫn nhất châu Á năm 2026": Tổng thu du lịch lên tới 134.000 tỷ đồng

Không phải Phú Quốc, đây mới là cái tên Việt Nam được tạp chí Mỹ đánh giá là "điểm đến hấp dẫn nhất châu Á năm 2026": Tổng thu du lịch lên tới 134.000 tỷ đồng

Địa phương này được vinh danh ở vị trí khá cao trong bảng xếp hạng.

5 giờ trước Khám phá

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 buộc thôi việc giảng viên dùng bằng tiến sĩ giả

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 buộc thôi việc giảng viên dùng bằng tiến sĩ giả

PGS.TS Nguyễn Quang Huy, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 vừa ký quyết định cho thôi việc đối với ông Đặng Ngọc Nam vì "sử dụng bằng tiến sĩ giả".

5 giờ trước Tin tức

Những bộ phận của bắp ngô cực kỳ tốt cho sức khoẻ lại bị vứt đi không thương tiếc

Những bộ phận của bắp ngô cực kỳ tốt cho sức khoẻ lại bị vứt đi không thương tiếc

Dù quen thuộc trong bữa ăn hằng ngày, bắp ngô vẫn còn nhiều “phần vàng” tốt cho sức khoẻ như râu, lõi hay vỏ ngô nhưng lại thường bị vứt bỏ không thương tiếc.

5 giờ trước Dinh dưỡng

Buổi tối xuất hiện 3 dấu hiệu này, hãy cảnh giác nguy cơ ung thư

Buổi tối xuất hiện 3 dấu hiệu này, hãy cảnh giác nguy cơ ung thư

Một số dấu hiệu bất thường xuất hiện vào buổi tối có thể liên quan đến nguy cơ ung thư, nếu kéo dài và lặp lại, người dân không nên chủ quan mà cần theo dõi sức khỏe kỹ lưỡng.

5 giờ trước Tư vấn sức khỏe

Đổi đời ngay trước rằm tháng Chạp, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc vàng, sắm Tết dư dả

Đổi đời ngay trước rằm tháng Chạp, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc vàng, sắm Tết dư dả

Cận kề rằm tháng Chạp, 3 con giáp sau được dự báo phất lên như diều gặp gió, sắp s

5 giờ trước Đời sống

Huyền Baby 'đọ sắc' với Ngọc Trinh, visual tuổi 37 gây bất ngờ

Huyền Baby 'đọ sắc' với Ngọc Trinh, visual tuổi 37 gây bất ngờ

Huyền Baby lộ rõ nhan sắc thật thông qua ảnh chụp bằng cam thường.

5 giờ trước Showbiz

Cô gái đứng trong con hẻm và diễn biến đáng sợ tiếp đó được camera ghi lại

Cô gái đứng trong con hẻm và diễn biến đáng sợ tiếp đó được camera ghi lại

Mới đây, cư dân mạng đã và đang rôm rả bàn luận về tình huống cô gái trẻ bị quấy rối khi đang đứng trước một con hẻm. Sự việc này được camera an ninh trong con hẻm ghi lại.

5 giờ trước Đời sống

Mark Zuckerberg sẽ tiếp tục đầu tư vào trí tuệ nhân tạo

Mark Zuckerberg sẽ tiếp tục đầu tư vào trí tuệ nhân tạo

Giám đốc điều hành Meta, Mark Zuckerberg, khẳng định sẽ tăng cường đầu tư vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) trong năm 2026.

5 giờ trước Học viện AI