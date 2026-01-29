Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Thái Lan cảnh báo khẩn người dùng về lọ dầu hít

16:21 29/01/2026
FDA Thái Lan vừa phát đi cảnh báo khẩn về dòng ống hít thảo dược 2 gram giả mạo mã số đăng ký G 508/68, tiềm ẩn nhiều rủi ro nghiêm trọng cho sức khỏe người tiêu dùng.

Tại Thái Lan, ống hít thảo dược (ya-dom) là món quà lưu niệm “quốc dân” đối với du khách quốc tế, đặc biệt là khách Việt Nam. Ảnh: The Nation Thailand.

Ngày 29/1, tờ Nation Thailand đưa tin Văn phòng Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Thái Lan (FDA) đang tiến hành các biện pháp pháp lý quyết liệt đối với một đơn vị sản xuất ống hít thảo dược sau khi phát hiện sai phạm nghiêm trọng trong việc công bố thông tin sản phẩm.

Theo báo cáo từ FDA, cuộc điều tra được kích hoạt ngay sau khi cơ quan này nhận được đơn khiếu nại từ người tiêu dùng về dòng ống hít thảo dược loại 2 gram. Người này cho biết không thể tìm thấy thông tin phê duyệt chính thức dù sản phẩm được bày bán công khai trên các nền tảng trực tuyến.

Xác minh trên Facebook, lực lượng chức năng phát hiện một trang bán hàng tự xưng là đơn vị sản xuất và phân phối độc quyền thương hiệu này. Sản phẩm được quảng bá với những lời “có cánh” như chiết xuất hoàn toàn từ thảo mộc quý, giúp cắt cơn chóng mặt, hoa mắt nhanh chóng, mang lại sự tỉnh táo tức thì. Để tạo vỏ bọc uy tín, đơn vị này đã in mã số đăng ký dược phẩm G 508/68 lên bao bì.

Tuy nhiên, khi đối soát trên hệ thống quản lý quốc gia, FDA khẳng định mã số này thực chất thuộc về một sản phẩm hoàn toàn khác. Việc mượn mã đăng ký không chỉ là hành vi gian lận thương mại mà còn là thủ đoạn tinh vi để né tránh việc kiểm định thành phần.

Nhấn mạnh về mức độ nghiêm trọng, đại diện FDA Thái Lan cho biết việc sử dụng sai lệch mã số đăng ký khiến cơ quan chức năng không thể kiểm soát được thành phần hoạt chất và quy trình sản xuất. Điều này đồng nghĩa với việc sản phẩm tiềm ẩn những rủi ro trực tiếp cho sức khỏe người dùng mà không có bất kỳ đơn vị nào chịu trách nhiệm pháp lý.

FDA Thái Lan hiện đã công khai đường dây nóng 1556 và các kênh tiếp nhận khiếu nại trực tuyến để người dân phản ánh về các sản phẩm nghi vấn.

Vụ việc này không phải là cá biệt. Tại Thái Lan, ống hít thảo dược (ya-dom) là món quà lưu niệm “quốc dân” đối với du khách quốc tế, đặc biệt là khách Việt Nam. Tuy nhiên, chính sự bùng nổ của thị trường này đã tạo kẽ hở cho các cơ sở sản xuất lậu trà trộn.

Trước đó không lâu, vào cuối năm 2025, dư luận khu vực xôn xao khi lô hàng 200.000 lọ ống hít thảo dược công thức 2 của thương hiệu nổi tiếng Hong Thai bị thu hồi do nhiễm khuẩn và nấm mốc vượt ngưỡng an toàn.

Theo các chuyên gia y tế tại Thái Lan, việc hít phải các loại thảo dược không rõ nguồn gốc có thể gây kích ứng niêm mạc mũi nghiêm trọng, làm tổn thương hệ thống hô hấp, thậm chí gây co thắt phế quản đối với người có tiền sử bệnh lý nền.

Tại Việt Nam, các loại ống hít Thái Lan chủ yếu được bán qua hình thức xách tay hoặc sàn thương mại điện tử. Để tránh mua phải hàng giả, người tiêu dùng cần lưu ý:

Kiểm tra mã FDA: Các sản phẩm chuẩn Thái Lan luôn có mã số đăng ký bắt đầu bằng các ký tự quy chuẩn. Người dùng có thể sử dụng ứng dụng “Oryor Smart App” của FDA Thái Lan để quét mã kiểm tra.Quan sát bao bì: Sản phẩm chính hãng có bao bì sắc nét, đầy đủ thông tin nhà sản xuất và hạn sử dụng.Cẩn trọng với hàng “lạ”: Tránh mua các mẫu mã được quảng cáo là “phiên bản giới hạn” nhưng không có thông tin pháp lý rõ ràng.

