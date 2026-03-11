Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. SỨC KHỎE
  3. Sống khỏe

WHO hỗ trợ khẩn thuốc 8.000 USD/lọ cứu 3 ca ngộ độc cá ủ chua ở Đà Nẵng

14:40 11/03/2026
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hỗ trợ khẩn cấp thuốc giải độc Botulism Antitoxin Heptavalent nhằm cứu 3 người ngộ độc cá ủ chua nguy kịch ở TP Đà Nẵng.

Dự kiến 15h30 hôm nay (11/3), thuốc giải độc sẽ về đến sân bay Nội Bài (Hà Nội). Sở Y tế Đà Nẵng đã cử người ra Hà Nội tiếp nhận và vận chuyển ngay trong tối cùng ngày để kịp điều trị cho các bệnh nhân.

Thuốc giải độc Botulism Antitoxin Heptavalent là loại thuốc cực hiếm và đắt đỏ, có giá khoảng 8.000 USD/lọ (tương đương hơn 200 triệu đồng/lọ). Đây là thuốc đặc trị dùng để điều trị ngộ độc tố Clostridium Botulinum (ngộ độc botulinum), thường cần nhập khẩu khẩn cấp từ nước ngoài.

Theo Sở Y tế Đà Nẵng, thời gian gần đây, tại xã vùng cao của tỉnh ghi nhận một số trường hợp nghi ngờ ngộ độc thực phẩm do độc tố Botulinum.

Một bệnh nhân ngộ độc Botulinum do ăn cá ủ chua được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam năm 2023. (Ảnh: BVCC)

Một bệnh nhân ngộ độc Botulinum do ăn cá ủ chua được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam năm 2023. (Ảnh: BVCC)

Trước đó, ngày 9/3, Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam (TP Đà Nẵng) đã tiếp nhận và điều trị 5 bệnh nhân ngộ độc thực phẩm sau khi ăn cá ủ chua, nghi do độc tố Botulinum (trong đó có 1 bệnh nhân xác định dương tính với vi khuẩn Clostridium botulinum).

Hiện tại, 3 bệnh nhân H.N.T. (15 tuổi), H.Q.B. (11 tuổi), H.Q.N. (7 tuổi) đang diễn tiến nặng, đe dọa tính mạng. Tuy nhiên, nguồn thuốc kháng độc tố Botulinum tại TP Đà Nẵng không có.

Trước tình huống khẩn cấp này, Sở Y tế TP Đà Nẵng đã có văn bản đề nghị WHO tại Việt Nam xem xét, hỗ trợ khẩn cấp 5 lọ thuốc Botulism Antitoxin Heptavalent (BAT) từ nguồn dự trữ quốc tế để kịp thời cứu chữa bệnh nhân.

Sau khi tiếp nhận đề nghị của ngành y tế TP Đà Nẵng, WHO đồng ý hỗ trợ khẩn cấp và đang vận chuyển nguồn thuốc trên từ Thụy Sĩ về Hà Nội.

(Nguồn: Vietnamnet)
 
Theo vtcnews.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://vtcnews.vn/who-ho-tro-khan-thuoc-8-000-usd-lo-cuu-3-ca-ngo-doc-ca-u-chua-o-da-nang-ar1007005.html
Cùng chủ đề
Một thói quen nhiều người làm ngay sau bữa ăn có thể làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày Sống khỏe
Một thói quen nhiều người làm ngay sau bữa ăn có thể làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày

Một thói quen tưởng chừng vô hại nhiều người thường làm ngay sau bữa ăn lại có thể khiến dạ...

Thói quen buổi tối tưởng giúp thư giãn nhưng lại làm giấc ngủ kém chất lượng Sống khỏe
Thói quen buổi tối tưởng giúp thư giãn nhưng lại làm giấc ngủ kém chất lượng

Nhiều người cho rằng chỉ cần dành thời gian thư giãn vào buổi tối là sẽ ngủ ngon hơn. Tuy...

Nhiễm trùng nặng sau tiêm filler ở cơ sở chui Sống khỏe
Nhiễm trùng nặng sau tiêm filler ở cơ sở chui

Tiêm chất làm đầy tại cơ sở không phép khiến một phụ nữ 26 tuổi ở Hà Nội bị nhiễm...

Thái Lan cảnh báo khẩn người dùng về lọ dầu hít Sống khỏe
Thái Lan cảnh báo khẩn người dùng về lọ dầu hít

FDA Thái Lan vừa phát đi cảnh báo khẩn về dòng ống hít thảo dược 2 gram giả mạo mã...

Vì sao virus Nipah nguy hiểm, tỷ lệ tử vong lên đến 75%? Sống khỏe
Vì sao virus Nipah nguy hiểm, tỷ lệ tử vong lên đến 75%?

Virus Nipah với tỷ lệ tử vong có thể lên tới 75% đang khiến nhiều quốc gia châu Á nâng...

Bộ Y tế đình chỉ lưu hành, thu hồi toàn quốc loại kem bôi da do tên gây hiểu nhầm là thuốc Sống khỏe
Bộ Y tế đình chỉ lưu hành, thu hồi toàn quốc loại kem bôi da do tên gây hiểu nhầm là thuốc

Quyết định này được đưa ra sau khi cơ quan chức năng phát hiện sản phẩm có công thức không...

Mới cập nhật
Ruốc đỏ au xuất hiện dày đặc ở vùng biển gần bờ, ngư dân bội thu

Ruốc đỏ au xuất hiện dày đặc ở vùng biển gần bờ, ngư dân bội thu

Những mẻ lưới đầy ắp ruốc đỏ au không chỉ mang lại nguồn thu nhập khá cho bà con ngư dân mà còn tạo nên không khí nhộn nhịp trên bãi biển những ngày đầu năm mới.

7 giờ trước Khám phá

Hỏi mẹ: “Nếu cả đời này con độc thân thì sao?”, câu trả lời của người phụ nữ 65 tuổi khiến tôi bất ngờ

Hỏi mẹ: “Nếu cả đời này con độc thân thì sao?”, câu trả lời của người phụ nữ 65 tuổi khiến tôi bất ngờ

Một câu hỏi tưởng chừng đơn giản về chuyện độc thân đã mở ra một góc nhìn khác.

7 giờ trước Tâm sự

Ngành công nghiệp bán dẫn 'kêu cứu', vốn hóa Samsung Electronics, SK Hynix bốc hơi 200 tỷ USD chỉ trong 1 phiên: Chuyện gì đang xảy ra?

Ngành công nghiệp bán dẫn 'kêu cứu', vốn hóa Samsung Electronics, SK Hynix bốc hơi 200 tỷ USD chỉ trong 1 phiên: Chuyện gì đang xảy ra?

Chuyện gì đang xảy ra với thị trường chất bán dẫn tỷ USD?

7 giờ trước Thế giới vi tính

Ô tô con lật úp, 'vò nát' trên cao tốc, tài xế may mắn thoát nạn

Ô tô con lật úp, 'vò nát' trên cao tốc, tài xế may mắn thoát nạn

Ô tô con lật úp, hư hỏng nặng sau khi va chạm với xe đầu kéo trên cao tốc Bắc - Nam qua Ninh Bình, may mắn tài xế tự chui ra khỏi xe và không bị thương.

8 giờ trước Đời sống

Phố phường Hà Nội rực rỡ cờ hoa trước ngày toàn dân đi bầu cử

Phố phường Hà Nội rực rỡ cờ hoa trước ngày toàn dân đi bầu cử

Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội rực rỡ cờ hoa, pano và khẩu hiệu chào mừng ngày bầu cử, không khí chuẩn bị lan tỏa từ trung tâm thành phố tới nhiều xã ngoại thành.

8 giờ trước Đời sống

Dẹp điểm bán xăng tự phát, người dân không còn mua tích trữ

Dẹp điểm bán xăng tự phát, người dân không còn mua tích trữ

Các điểm bán xăng tự phát bằng chai, can nhựa trước Trạm xăng dầu số 1 của Tổng Công ty xăng dầu Quân đội trên đường Giải Phóng (Hà Nội) đã được dẹp bỏ, doanh nghiệp khẳng định, nguồn cung ổn định, người dân không cần lo tích trữ.

8 giờ trước Đời sống

Một thói quen nhiều người làm ngay sau bữa ăn có thể làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày

Một thói quen nhiều người làm ngay sau bữa ăn có thể làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày

Một thói quen tưởng chừng vô hại nhiều người thường làm ngay sau bữa ăn lại có thể khiến dạ dày chịu áp lực lớn, làm tăng nguy cơ trào ngược và các bệnh lý tiêu hóa nếu kéo dài.

8 giờ trước Sống khỏe

Hoa hậu Bảo Ngọc 'thay thế' Ý Nhi ở Miss World Vietnam

Hoa hậu Bảo Ngọc 'thay thế' Ý Nhi ở Miss World Vietnam

Nhiều netizen thắc mắc về tình hình hiện tại của Hoa hậu Ý Nhi khi nàng hậu vắng mặt tại Miss World Vietnam.

8 giờ trước Showbiz

IU sánh đôi bên nam thần mới: nhan sắc gây sốt toàn cõi mạng

IU sánh đôi bên nam thần mới: nhan sắc gây sốt toàn cõi mạng

IU xuất hiện cùng nam thân mới, gây bão toàn cõi mạng.

8 giờ trước Phim

Bí mật gây sốc của 'cô gái du thuyền' từng gặp toàn tỷ phú

Bí mật gây sốc của 'cô gái du thuyền' từng gặp toàn tỷ phú

Sau 5 năm làm việc trên siêu du thuyền phục vụ giới tỷ phú, Raissa Bellini tiết lộ nhiều góc khuất phía sau cuộc sống xa hoa trên biển.

8 giờ trước Khám phá