Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. XÃ HỘI
  3. Khám phá

Ruốc đỏ au xuất hiện dày đặc ở vùng biển gần bờ, ngư dân bội thu

14:54 11/03/2026
Những mẻ lưới đầy ắp ruốc đỏ au không chỉ mang lại nguồn thu nhập khá cho bà con ngư dân mà còn tạo nên không khí nhộn nhịp trên bãi biển những ngày đầu năm mới.
Ngư dân Đông Sơn bội thu ruốc đỏ au gần bờ năm 2026 - Ảnh 1.

Sau Tết Nguyên đán 2026, khi nhiều địa phương ven biển bước vào vụ đánh bắt xa bờ đầu năm, ngư dân xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi lại đón tin vui khi liên tiếp trúng đậm ruốc biển gần bờ.

Ngư dân Đông Sơn bội thu ruốc đỏ au gần bờ năm 2026 - Ảnh 2.

Từ rạng sáng, bãi biển Đông Sơn đã rộn ràng tiếng máy nổ của các tàu công suất nhỏ. Ruốc biển xuất hiện nhiều ở khu vực cách bờ chỉ vài trăm mét đến khoảng một hải lý, tạo điều kiện thuận lợi cho ngư dân khai thác.

Ngư dân Đông Sơn bội thu ruốc đỏ au gần bờ năm 2026 - Ảnh 3.

Theo ngư dân địa phương, năm nay ruốc xuất hiện sớm và tập trung thành từng đàn lớn gần bờ. Đây là loài hải sản nhỏ, thường xuất hiện theo mùa . Vì vậy, khi ruốc vào mùa, bà con tranh thủ ra khơi để kịp đánh bắt.

Ngư dân Đông Sơn bội thu ruốc đỏ au gần bờ năm 2026 - Ảnh 4.

Những ngày gần đây, ngư dân giong thuyền ra khơi từ rạng sáng, đến khoảng 16h thì quay về bờ. Bình quân, mỗi tàu thu được từ 1-2 tấn ruốc. Ngay khi ruốc cập bãi, tiểu thương chèo thúng ra tận nơi thu mua.

Ngư dân Đông Sơn bội thu ruốc đỏ au gần bờ năm 2026 - Ảnh 5.

Ruốc đỏ au được vận chuyển vào bờ và bán "đắt như tôm tươi".

Ngư dân Đông Sơn bội thu ruốc đỏ au gần bờ năm 2026 - Ảnh 6.

Ruốc được đưa vào bờ mang đi tiêu thụ hoặc phơi khô để cung cấp cho các cơ sở chế biến thủy sản. Giá ruốc tươi hiện dao động 20-25 nghìn đồng/kg. Ruốc phơi khô có giá từ 75-80 nghìn đồng/kg.

Ngư dân Đông Sơn bội thu ruốc đỏ au gần bờ năm 2026 - Ảnh 7.

Tại bãi biển Đông Sơn, cảnh mua bán ruốc diễn ra tấp nập suốt buổi sáng. Nhiều thương lái từ các địa phương lân cận cũng tìm đến thu mua.

Ngư dân Đông Sơn bội thu ruốc đỏ au gần bờ năm 2026 - Ảnh 8.

Không chỉ ngư dân trực tiếp đánh bắt được hưởng lợi, mùa ruốc còn tạo thêm việc làm cho nhiều lao động ven biển. Phụ nữ và người lớn tuổi tham gia các công đoạn sàng lọc, rửa và phơi ruốc. Dọc theo bãi biển, những tấm lưới và bạt lớn được trải ra để phơi ruốc dưới nắng, tạo nên khung cảnh đặc trưng của làng biển mỗi khi vào vụ.

Ngư dân Đông Sơn bội thu ruốc đỏ au gần bờ năm 2026 - Ảnh 9.

Nhiều ngư dân địa phương chia sẻ nghề khai thác ruốc biển đóng vai trò quan trọng, đặc biệt vào thời điểm đầu năm. Khi ruốc xuất hiện dày đặc, bà con có thêm nguồn thu nhập đáng kể trước khi bước vào những chuyến biển dài ngày hơn.

 

Theo Thanh Ba/VTC

Theo vtcnews.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://vtcnews.vn/ruoc-do-au-xuat-hien-day-dac-o-vung-bien-gan-bo-ngu-dan-boi-thu-ar1006825.html
Cùng chủ đề
Bí mật gây sốc của 'cô gái du thuyền' từng gặp toàn tỷ phú Khám phá
Bí mật gây sốc của 'cô gái du thuyền' từng gặp toàn tỷ phú

Sau 5 năm làm việc trên siêu du thuyền phục vụ giới tỷ phú, Raissa Bellini tiết lộ nhiều góc...

Vì sao 80.000 người Nhật 'bốc hơi' mỗi năm? Khám phá
Vì sao 80.000 người Nhật 'bốc hơi' mỗi năm?

Mỗi năm, hàng chục nghìn người Nhật tự nguyện "bốc hơi", rời bỏ gia đình, công việc, danh tính cũ...

Giá Bitcoin bất ngờ tăng vọt Khám phá
Giá Bitcoin bất ngờ tăng vọt

Giá Bitcoin bất ngờ vọt lên vùng 74.000 USD, mức cao nhất trong vòng 1 tháng, nhờ dòng tiền vào...

Chuyên gia đánh giá tác động của sự kiện xung đột tại Iran tới thị trường chứng khoán Việt Nam Khám phá
Chuyên gia đánh giá tác động của sự kiện xung đột tại Iran tới thị trường chứng khoán Việt Nam

Dù ngắn hạn sự kiện này có thể kéo theo tâm lý thận trọng của nhà đầu tư, song nhiều...

Hết khổ trước rằm tháng Giêng, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, tiền ùa vào túi, phúc báu sung túc Khám phá
Hết khổ trước rằm tháng Giêng, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, tiền ùa vào túi, phúc báu sung túc

3 con giáp được dự báo gặp may mắn về tài vận trước rằm tháng Giêng.

Mâm cúng ngày 30 nên chuẩn bị thế nào để vừa đủ đầy, vừa tránh hao hụt tiền bạc? Khám phá
Mâm cúng ngày 30 nên chuẩn bị thế nào để vừa đủ đầy, vừa tránh hao hụt tiền bạc?

Mâm cúng ngày 30 không cần quá cầu kỳ, quan trọng là sự tươm tất và thành tâm. Chuẩn bị...

Mới cập nhật
Hỏi mẹ: “Nếu cả đời này con độc thân thì sao?”, câu trả lời của người phụ nữ 65 tuổi khiến tôi bất ngờ

Hỏi mẹ: “Nếu cả đời này con độc thân thì sao?”, câu trả lời của người phụ nữ 65 tuổi khiến tôi bất ngờ

Một câu hỏi tưởng chừng đơn giản về chuyện độc thân đã mở ra một góc nhìn khác.

7 giờ trước Tâm sự

Ngành công nghiệp bán dẫn 'kêu cứu', vốn hóa Samsung Electronics, SK Hynix bốc hơi 200 tỷ USD chỉ trong 1 phiên: Chuyện gì đang xảy ra?

Ngành công nghiệp bán dẫn 'kêu cứu', vốn hóa Samsung Electronics, SK Hynix bốc hơi 200 tỷ USD chỉ trong 1 phiên: Chuyện gì đang xảy ra?

Chuyện gì đang xảy ra với thị trường chất bán dẫn tỷ USD?

7 giờ trước Thế giới vi tính

Ô tô con lật úp, 'vò nát' trên cao tốc, tài xế may mắn thoát nạn

Ô tô con lật úp, 'vò nát' trên cao tốc, tài xế may mắn thoát nạn

Ô tô con lật úp, hư hỏng nặng sau khi va chạm với xe đầu kéo trên cao tốc Bắc - Nam qua Ninh Bình, may mắn tài xế tự chui ra khỏi xe và không bị thương.

8 giờ trước Đời sống

WHO hỗ trợ khẩn thuốc 8.000 USD/lọ cứu 3 ca ngộ độc cá ủ chua ở Đà Nẵng

WHO hỗ trợ khẩn thuốc 8.000 USD/lọ cứu 3 ca ngộ độc cá ủ chua ở Đà Nẵng

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hỗ trợ khẩn cấp thuốc giải độc Botulism Antitoxin Heptavalent nhằm cứu 3 người ngộ độc cá ủ chua nguy kịch ở TP Đà Nẵng.

8 giờ trước Sống khỏe

Phố phường Hà Nội rực rỡ cờ hoa trước ngày toàn dân đi bầu cử

Phố phường Hà Nội rực rỡ cờ hoa trước ngày toàn dân đi bầu cử

Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội rực rỡ cờ hoa, pano và khẩu hiệu chào mừng ngày bầu cử, không khí chuẩn bị lan tỏa từ trung tâm thành phố tới nhiều xã ngoại thành.

8 giờ trước Đời sống

Dẹp điểm bán xăng tự phát, người dân không còn mua tích trữ

Dẹp điểm bán xăng tự phát, người dân không còn mua tích trữ

Các điểm bán xăng tự phát bằng chai, can nhựa trước Trạm xăng dầu số 1 của Tổng Công ty xăng dầu Quân đội trên đường Giải Phóng (Hà Nội) đã được dẹp bỏ, doanh nghiệp khẳng định, nguồn cung ổn định, người dân không cần lo tích trữ.

8 giờ trước Đời sống

Một thói quen nhiều người làm ngay sau bữa ăn có thể làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày

Một thói quen nhiều người làm ngay sau bữa ăn có thể làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày

Một thói quen tưởng chừng vô hại nhiều người thường làm ngay sau bữa ăn lại có thể khiến dạ dày chịu áp lực lớn, làm tăng nguy cơ trào ngược và các bệnh lý tiêu hóa nếu kéo dài.

8 giờ trước Sống khỏe

Hoa hậu Bảo Ngọc 'thay thế' Ý Nhi ở Miss World Vietnam

Hoa hậu Bảo Ngọc 'thay thế' Ý Nhi ở Miss World Vietnam

Nhiều netizen thắc mắc về tình hình hiện tại của Hoa hậu Ý Nhi khi nàng hậu vắng mặt tại Miss World Vietnam.

8 giờ trước Showbiz

IU sánh đôi bên nam thần mới: nhan sắc gây sốt toàn cõi mạng

IU sánh đôi bên nam thần mới: nhan sắc gây sốt toàn cõi mạng

IU xuất hiện cùng nam thân mới, gây bão toàn cõi mạng.

8 giờ trước Phim

Bí mật gây sốc của 'cô gái du thuyền' từng gặp toàn tỷ phú

Bí mật gây sốc của 'cô gái du thuyền' từng gặp toàn tỷ phú

Sau 5 năm làm việc trên siêu du thuyền phục vụ giới tỷ phú, Raissa Bellini tiết lộ nhiều góc khuất phía sau cuộc sống xa hoa trên biển.

8 giờ trước Khám phá