Ruốc đỏ au xuất hiện dày đặc ở vùng biển gần bờ, ngư dân bội thu

Những mẻ lưới đầy ắp ruốc đỏ au không chỉ mang lại nguồn thu nhập khá cho bà con ngư dân mà còn tạo nên không khí nhộn nhịp trên bãi biển những ngày đầu năm mới.

Sau Tết Nguyên đán 2026, khi nhiều địa phương ven biển bước vào vụ đánh bắt xa bờ đầu năm, ngư dân xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi lại đón tin vui khi liên tiếp trúng đậm ruốc biển gần bờ.

Từ rạng sáng, bãi biển Đông Sơn đã rộn ràng tiếng máy nổ của các tàu công suất nhỏ. Ruốc biển xuất hiện nhiều ở khu vực cách bờ chỉ vài trăm mét đến khoảng một hải lý, tạo điều kiện thuận lợi cho ngư dân khai thác.

Theo ngư dân địa phương, năm nay ruốc xuất hiện sớm và tập trung thành từng đàn lớn gần bờ. Đây là loài hải sản nhỏ, thường xuất hiện theo mùa . Vì vậy, khi ruốc vào mùa, bà con tranh thủ ra khơi để kịp đánh bắt.

Những ngày gần đây, ngư dân giong thuyền ra khơi từ rạng sáng, đến khoảng 16h thì quay về bờ. Bình quân, mỗi tàu thu được từ 1-2 tấn ruốc. Ngay khi ruốc cập bãi, tiểu thương chèo thúng ra tận nơi thu mua.

Ruốc đỏ au được vận chuyển vào bờ và bán "đắt như tôm tươi".

Ruốc được đưa vào bờ mang đi tiêu thụ hoặc phơi khô để cung cấp cho các cơ sở chế biến thủy sản. Giá ruốc tươi hiện dao động 20-25 nghìn đồng/kg. Ruốc phơi khô có giá từ 75-80 nghìn đồng/kg.

Tại bãi biển Đông Sơn, cảnh mua bán ruốc diễn ra tấp nập suốt buổi sáng. Nhiều thương lái từ các địa phương lân cận cũng tìm đến thu mua.

Không chỉ ngư dân trực tiếp đánh bắt được hưởng lợi, mùa ruốc còn tạo thêm việc làm cho nhiều lao động ven biển. Phụ nữ và người lớn tuổi tham gia các công đoạn sàng lọc, rửa và phơi ruốc. Dọc theo bãi biển, những tấm lưới và bạt lớn được trải ra để phơi ruốc dưới nắng, tạo nên khung cảnh đặc trưng của làng biển mỗi khi vào vụ.

Nhiều ngư dân địa phương chia sẻ nghề khai thác ruốc biển đóng vai trò quan trọng, đặc biệt vào thời điểm đầu năm. Khi ruốc xuất hiện dày đặc, bà con có thêm nguồn thu nhập đáng kể trước khi bước vào những chuyến biển dài ngày hơn.

Theo Thanh Ba/VTC