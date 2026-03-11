Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. XÃ HỘI
  3. Đời sống

Dẹp điểm bán xăng tự phát, người dân không còn mua tích trữ

14:37 11/03/2026
Các điểm bán xăng tự phát bằng chai, can nhựa trước Trạm xăng dầu số 1 của Tổng Công ty xăng dầu Quân đội trên đường Giải Phóng (Hà Nội) đã được dẹp bỏ, doanh nghiệp khẳng định, nguồn cung ổn định, người dân không cần lo tích trữ.

Dẹp điểm bán xăng tự phát trước cây xăng

Ông Đỗ Duy Toản, Trạm trưởng Trạm xăng dầu số 1, Tổng Công ty xăng dầu Quân đội (MIPECORP), cho biết thời gian qua xuất hiện một số người dân tự phát bày bán xăng dầu bằng chai, can nhựa trước khu vực trạm trên đường Giải Phóng.

Theo ông Toản, hoạt động này gây phản cảm, ảnh hưởng mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn phòng cháy chữa cháy. Mặc dù, trạm nhiều lần vận động người dân không kinh doanh xăng dầu tự phát để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường khu vực, nhưng không đạt kết quả.

Trước thực trạng trên, đơn vị này đã phối hợp với Đội Quản lý Thị trường số 5 và Công an phường Bạch Mai giải tán điểm bán xăng dầu tự phát này.

"Chúng tôi mong người dân thực hiện nghiêm túc việc giữ gìn trật tự hè phố khu vực quanh cây xăng, không vì lý do mưu sinh để tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn vệ sinh môi trường, an toàn cháy nổ”, ông Toản nói.

Ông Đỗ Duy Toản cho biết, hiện nay lượng người đến đổ xăng tại trạm vẫn đông nhưng trật tự, người dân xếp hàng và được mua theo nhu cầu.

Đáng chú ý, tình trạng mang can hoặc thùng phuy đến mua xăng tích trữ đã chấm dứt. Sau 3 ngày liên tiếp từ chối bán xăng cho người mua tích trữ vào can, thùng phuy do không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, người dân đã hiểu và không còn mang các dụng cụ này đến mua xăng.

Điểm bán xăng dầu tự phát đã được cơ quan chức năng dẹp bỏ.

Điểm bán xăng dầu tự phát đã được cơ quan chức năng dẹp bỏ.

Theo đại diện trạm xăng, MIPECORP cũng điều một xe bồn chuyên dụng với khoảng 25 m³ xăng dầu sẵn sàng cung ứng cho trạm.

“Lãnh đạo MIPECORP chỉ đạo không để thị trường thiếu xăng dầu trong mọi tình huống, nên người dân không cần lo lắng hay mua tích trữ”, ông Toản khẳng định.

Xăng dầu quân đội khẳng định đảm bảo nguồn cung

Đại tá Hoàng Lê Hiến, Trưởng phòng Kinh doanh Xuất nhập khẩu, Tổng Công ty xăng dầu Quân đội (MIPECORP), cho biết đơn vị luôn đảm bảo nguồn cung xăng dầu phục vụ quốc phòng, an ninh và nhu cầu tiêu dùng của người dân.

Theo ông Hiến, trong những năm qua, kể cả thời điểm thị trường biến động mạnh như năm 2022 khi xảy ra xung đột Nga – Ukraine, hệ thống xăng dầu quân đội vẫn hoàn thành nhiệm vụ cung ứng.

“Tại thời điểm khan hiếm xăng dầu năm 2022, chúng tôi đã vận chuyển xăng dầu bằng đường bộ từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất và từ kho K82 ở Đà Nẵng ra Hà Nội để phục vụ nhu cầu của người dân”, ông Hiến khắng định.

Quân đội khẳng định đảm bảo nguồn cung xăng dầu.

Quân đội khẳng định đảm bảo nguồn cung xăng dầu.

Hiện hệ thống xăng dầu quân đội có gần 200 trạm bán lẻ trên toàn quốc, nguồn cung chủ yếu từ hai nhà máy lọc dầu trong nước là Dung Quất và Nghi Sơn, cùng với nguồn nhập khẩu.

“Chỉ riêng hai nhà máy này đã đáp ứng khoảng 80% nguồn hàng, phần còn lại nhập khẩu nên hoàn toàn đảm bảo nguồn cung”, ông Hiến nói.

Đơn vị cũng yêu cầu các trạm xăng dầu không bán xăng cho người dân chứa trong các dụng cụ không đảm bảo an toàn như can nhựa hoặc thùng phuy.

“An toàn cho người dân và cho quốc phòng, an ninh phải đặt lên hàng đầu. Với các phương tiện như ô tô, xe máy, chúng tôi vẫn bán đầy đủ theo nhu cầu”, ông Hiến nhấn mạnh.

Chiều 10/3, kết luận cuộc họp của Tổ công tác bảo đảm an ninh năng lượng, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh mục tiêu không để thiếu năng lượng trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Thủ tướng đồng ý về nguyên tắc với đề xuất của Bộ Công Thương sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu theo đúng quy định, áp dụng ngay từ ngày 10/3.

Đồng thời, Bộ Tài chính được giao đề xuất phương án điều chỉnh thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu về 0%, báo cáo Chính phủ trước ngày 12/3.

Thủ tướng cũng yêu cầu đẩy mạnh sử dụng xăng sinh học E10, khuyến khích tiết kiệm năng lượng, sử dụng giao thông công cộng và đa dạng hóa nguồn cung dầu thô nhằm đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

PHẠM DUY
Theo vtcnews.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://vtcnews.vn/dep-diem-ban-xang-tu-phat-nguoi-dan-khong-con-mua-tich-tru-ar1007015.html
Cùng chủ đề
Ô tô con lật úp, 'vò nát' trên cao tốc, tài xế may mắn thoát nạn Đời sống
Ô tô con lật úp, 'vò nát' trên cao tốc, tài xế may mắn thoát nạn

Ô tô con lật úp, hư hỏng nặng sau khi va chạm với xe đầu kéo trên cao tốc Bắc...

Phố phường Hà Nội rực rỡ cờ hoa trước ngày toàn dân đi bầu cử Đời sống
Phố phường Hà Nội rực rỡ cờ hoa trước ngày toàn dân đi bầu cử

Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội rực rỡ cờ hoa, pano và khẩu hiệu chào mừng ngày bầu cử,...

Giá vàng hôm nay (11/3): Vàng nhẫn tăng dựng đứng, người mua bán đều dè chừng Đời sống
Giá vàng hôm nay (11/3): Vàng nhẫn tăng dựng đứng, người mua bán đều dè chừng

Giá vàng hôm nay (11/3) ghi nhận biến động mạnh khi thị trường trong nước đồng loạt tăng theo đà...

Bộ Công Thương khuyến khích người dân làm việc từ xa để tiết kiệm xăng Đời sống
Bộ Công Thương khuyến khích người dân làm việc từ xa để tiết kiệm xăng

Bộ Công Thương khuyến nghị người dân không tích trữ xăng dầu, đồng thời đẩy mạnh các giải pháp tiết...

Chứng khoán toàn cầu rơi thẳng đứng, Hàn Quốc phải ngắt giao dịch Đời sống
Chứng khoán toàn cầu rơi thẳng đứng, Hàn Quốc phải ngắt giao dịch

Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ lao dốc khi bắt đầu tuần giao dịch mới, trong khi các thị...

VN-Index giảm hơn 114 điểm, cổ phiếu giảm sàn la liệt Đời sống
VN-Index giảm hơn 114 điểm, cổ phiếu giảm sàn la liệt

Hàng loạt cổ phiếu bị bán tháo giảm sàn kịch biên độ khiến các chỉ số chứng khoán lớn trong...

Mới cập nhật
Ruốc đỏ au xuất hiện dày đặc ở vùng biển gần bờ, ngư dân bội thu

Ruốc đỏ au xuất hiện dày đặc ở vùng biển gần bờ, ngư dân bội thu

Những mẻ lưới đầy ắp ruốc đỏ au không chỉ mang lại nguồn thu nhập khá cho bà con ngư dân mà còn tạo nên không khí nhộn nhịp trên bãi biển những ngày đầu năm mới.

7 giờ trước Khám phá

Hỏi mẹ: “Nếu cả đời này con độc thân thì sao?”, câu trả lời của người phụ nữ 65 tuổi khiến tôi bất ngờ

Hỏi mẹ: “Nếu cả đời này con độc thân thì sao?”, câu trả lời của người phụ nữ 65 tuổi khiến tôi bất ngờ

Một câu hỏi tưởng chừng đơn giản về chuyện độc thân đã mở ra một góc nhìn khác.

7 giờ trước Tâm sự

Ngành công nghiệp bán dẫn 'kêu cứu', vốn hóa Samsung Electronics, SK Hynix bốc hơi 200 tỷ USD chỉ trong 1 phiên: Chuyện gì đang xảy ra?

Ngành công nghiệp bán dẫn 'kêu cứu', vốn hóa Samsung Electronics, SK Hynix bốc hơi 200 tỷ USD chỉ trong 1 phiên: Chuyện gì đang xảy ra?

Chuyện gì đang xảy ra với thị trường chất bán dẫn tỷ USD?

7 giờ trước Thế giới vi tính

Ô tô con lật úp, 'vò nát' trên cao tốc, tài xế may mắn thoát nạn

Ô tô con lật úp, 'vò nát' trên cao tốc, tài xế may mắn thoát nạn

Ô tô con lật úp, hư hỏng nặng sau khi va chạm với xe đầu kéo trên cao tốc Bắc - Nam qua Ninh Bình, may mắn tài xế tự chui ra khỏi xe và không bị thương.

8 giờ trước Đời sống

WHO hỗ trợ khẩn thuốc 8.000 USD/lọ cứu 3 ca ngộ độc cá ủ chua ở Đà Nẵng

WHO hỗ trợ khẩn thuốc 8.000 USD/lọ cứu 3 ca ngộ độc cá ủ chua ở Đà Nẵng

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hỗ trợ khẩn cấp thuốc giải độc Botulism Antitoxin Heptavalent nhằm cứu 3 người ngộ độc cá ủ chua nguy kịch ở TP Đà Nẵng.

8 giờ trước Sống khỏe

Phố phường Hà Nội rực rỡ cờ hoa trước ngày toàn dân đi bầu cử

Phố phường Hà Nội rực rỡ cờ hoa trước ngày toàn dân đi bầu cử

Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội rực rỡ cờ hoa, pano và khẩu hiệu chào mừng ngày bầu cử, không khí chuẩn bị lan tỏa từ trung tâm thành phố tới nhiều xã ngoại thành.

8 giờ trước Đời sống

Một thói quen nhiều người làm ngay sau bữa ăn có thể làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày

Một thói quen nhiều người làm ngay sau bữa ăn có thể làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày

Một thói quen tưởng chừng vô hại nhiều người thường làm ngay sau bữa ăn lại có thể khiến dạ dày chịu áp lực lớn, làm tăng nguy cơ trào ngược và các bệnh lý tiêu hóa nếu kéo dài.

8 giờ trước Sống khỏe

Hoa hậu Bảo Ngọc 'thay thế' Ý Nhi ở Miss World Vietnam

Hoa hậu Bảo Ngọc 'thay thế' Ý Nhi ở Miss World Vietnam

Nhiều netizen thắc mắc về tình hình hiện tại của Hoa hậu Ý Nhi khi nàng hậu vắng mặt tại Miss World Vietnam.

8 giờ trước Showbiz

IU sánh đôi bên nam thần mới: nhan sắc gây sốt toàn cõi mạng

IU sánh đôi bên nam thần mới: nhan sắc gây sốt toàn cõi mạng

IU xuất hiện cùng nam thân mới, gây bão toàn cõi mạng.

8 giờ trước Phim

Bí mật gây sốc của 'cô gái du thuyền' từng gặp toàn tỷ phú

Bí mật gây sốc của 'cô gái du thuyền' từng gặp toàn tỷ phú

Sau 5 năm làm việc trên siêu du thuyền phục vụ giới tỷ phú, Raissa Bellini tiết lộ nhiều góc khuất phía sau cuộc sống xa hoa trên biển.

8 giờ trước Khám phá