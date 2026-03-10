Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Bộ Công Thương khuyến khích người dân làm việc từ xa để tiết kiệm xăng

09:44 10/03/2026
Bộ Công Thương khuyến nghị người dân không tích trữ xăng dầu, đồng thời đẩy mạnh các giải pháp tiết kiệm nhiên liệu và phối hợp với cơ quan quản lý để bảo đảm an ninh năng lượng.

Nhu cầu tiêu thụ xăng dầu của người dân, doanh nghiệp có xu hướng tăng thời gian gần đây. Ảnh: Trần Hiền.

Theo Bộ Công Thương, xung đột quân sự giữa Mỹ và Iran đang leo thang, gây tác động lớn đến thị trường năng lượng. Giá dầu thế giới đã tăng 20% từ đầu năm và có nguy cơ tăng đột biến lên 120-140 USD/thùng nếu nguồn cung tiếp tục bị gián đoạn. Trên thế giới, khu vực châu Á, đặc biệt là Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, được dự báo chịu tác động nặng nề nhất do phụ thuộc lớn vào nguồn năng lượng nhập khẩu từ Trung Đông.

Tại Việt Nam, tổng nguồn xăng dầu tiêu thụ nội địa năm 2025 đạt khoảng 28,6 triệu m3/tấn, bình quân 2,2-2,3 triệu m3/tấn/tháng. Dù có 2 nhà máy lọc dầu Nghi Sơn và Bình Sơn, nước ta vẫn phụ thuộc đáng kể vào nguồn nhập khẩu. Nguy cơ thiếu hụt cục bộ xăng dầu tại một số địa phương là hoàn toàn có thể xảy ra.

Trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới có nhiều biến động, Bộ Công Thương cho rằng người dân và doanh nghiệp cần đồng hành cùng Nhà nước để góp phần bảo đảm an ninh năng lượng.

Thời gian qua, Bộ này đã ban hành các văn bản chỉ đạo hệ thống phân phối xăng dầu trên cả nước bảo đảm nguồn cung, duy trì hoạt động bán hàng liên tục tại các cửa hàng xăng dầu. Đồng thời, Bộ cũng sửa đổi, bổ sung một số cơ chế, chính sách nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp đa dạng hóa nguồn nhập khẩu, đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng trong nước.

Cơ quan quản lý khuyến cáo người dân và doanh nghiệp cần đồng thuận với chủ trương điều hành của Nhà nước, tuyệt đối không lợi dụng tình hình để đầu cơ, tích trữ xăng dầu trái phép. Những hành vi này không chỉ vi phạm Pháp luật mà còn có thể làm trầm trọng thêm nguy cơ thiếu hụt nguồn cung, gây ảnh hưởng đến cộng đồng.

Khi phát hiện cửa hàng xăng dầu ngừng bán hàng không rõ lý do, bán sai giá niêm yết hoặc có dấu hiệu găm hàng, người dân cần chủ động phản ánh tới Bộ Công Thương (Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, đường dây nóng 1900 888 655) hoặc Chi cục Quản lý thị trường tại địa phương để cơ quan chức năng kịp thời xử lý.

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương khuyến nghị người dân và doanh nghiệp đẩy mạnh các giải pháp tiết kiệm xăng dầu.

Đối với người dân, có thể hạn chế sử dụng phương tiện cá nhân khi không cần thiết, ưu tiên đi chung xe, sử dụng phương tiện công cộng hoặc xe đạp cho những quãng đường ngắn. Việc bảo dưỡng phương tiện định kỳ như kiểm tra áp suất lốp, thay dầu nhớt đúng hạn hay tắt máy khi dừng đỗ lâu cũng có thể giúp giảm khoảng 10-15% lượng nhiên liệu tiêu thụ. Ngoài ra, việc duy trì tốc độ ổn định, tránh tăng giảm ga đột ngột và hạn chế chạy tốc độ cao không cần thiết cũng góp phần tiết kiệm xăng dầu.

Về lâu dài, người dân có thể cân nhắc chuyển sang các phương tiện tiết kiệm năng lượng như xe điện, xe hybrid hoặc sử dụng nhiên liệu sinh học E5, E10 theo lộ trình từ ngày 1/6.

Đối với doanh nghiệp, Bộ Công Thương khuyến nghị cần xây dựng định mức tiêu hao nhiên liệu cho từng khâu sản xuất, vận tải; đồng thời áp dụng hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001 để kiểm soát hiệu quả việc sử dụng năng lượng. Các doanh nghiệp cũng được khuyến khích tối ưu hoạt động logistics bằng cách sắp xếp tuyến vận chuyển hợp lý, tăng tải trọng mỗi chuyến hàng và giảm số lượt xe chạy rỗng.

Bên cạnh đó, việc đầu tư Công nghệ tiết kiệm năng lượng, nâng cấp máy móc thiết bị sản xuất và từng bước chuyển sang sử dụng năng lượng tái tạo như điện mặt trời, điện gió cho các hoạt động phụ trợ cũng là giải pháp được khuyến khích.

Bộ Công Thương cũng khuyến khích trong một số lĩnh vực phù hợp, người lao động có thể làm việc từ xa để giảm nhu cầu đi lại và vận chuyển.

Theo Bộ Công Thương, xăng dầu là mặt hàng chiến lược nhưng nguồn cung có giới hạn. Trong bối cảnh xung đột Mỹ - Iran có thể làm gia tăng bất ổn trên thị trường năng lượng toàn cầu, việc tiết kiệm từng lít xăng dầu cũng là đóng góp thiết thực cho an ninh năng lượng quốc gia.

