Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. GIẢI TRÍ
  3. Âm nhạc

Đêm nhạc “Nối Vòng Tay Lớn” – Điểm hẹn kết nối cộng đồng họ Trịnh

18:22 06/03/2026
Tối ngày 01/04/2026, tại Trường Cao đẳng Thương mại & Du lịch Hà Nội, CLB 249 Việt Nam (trực thuộc Hội đồng Họ Trịnh Việt Nam) sẽ tổ chức Đêm nhạc Trịnh Công Sơn với chủ đề “Nối Vòng Tay Lớn”. Chương trình được kỳ vọng trở thành điểm nhấn văn hóa quan trọng trong năm 2026, đồng thời là không gian gặp gỡ, kết nối cộng đồng doanh nhân, trí thức, cán bộ và lãnh đạo họ Trịnh trên cả nước.
2026030-1772795990.jpg
 

Việc lựa chọn nhạc sĩ Trịnh Công Sơn – người con ưu tú của dòng họ Trịnh – làm trung tâm cho sự kiện không chỉ mang ý nghĩa tri ân một di sản âm nhạc lớn của dân tộc, mà còn thể hiện tinh thần gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống. Chủ đề “Nối Vòng Tay Lớn” được xác định là thông điệp xuyên suốt của chương trình, hướng đến sự đoàn kết, đồng hành và phát triển bền vững trong cộng đồng họ Trịnh.
Đêm nhạc dự kiến quy tụ khoảng 2.000 đại biểu và khách mời, bao gồm lãnh đạo các cấp, đại diện một số Đại sứ quán tại Hà Nội, cùng đông đảo doanh nhân, trí thức và hội viên họ Trịnh. Chương trình nghệ thuật gồm hơn 20 nhạc phẩm tiêu biểu, được chia thành ba chương: “Người thơ ca”, “Người vẽ chân dung dân tộc” và “Đóa hoa cuối trời”, với sự tham gia của ban nhạc 7 thành viên và các nghệ sĩ khách mời.
Theo Ban Tổ chức, chương trình được dàn dựng theo Phong cách mộc – du ca, đề cao yếu tố cảm xúc và chiều sâu nghệ thuật. Không gian sân khấu tối giản với chất liệu tre, gỗ và ánh sáng ấm nhằm tái hiện tinh thần gần gũi, nhân văn đặc trưng của nhạc Trịnh.
Đáng chú ý, chương trình không bán vé và được tổ chức bằng nguồn kinh phí đóng góp, ủng hộ từ các doanh nhân và con cháu họ Trịnh. Điều này thể hiện tinh thần tự nguyện, trách nhiệm và sự đồng lòng trong việc xây dựng một cộng đồng gắn kết, phát triển dựa trên nền tảng văn hóa và giá trị chung.
Ban Tổ chức nhấn mạnh, đêm nhạc không chỉ là sự kiện nghệ thuật, mà còn là dịp để tăng cường giao lưu, mở rộng hợp tác và củng cố mối liên hệ giữa các thế hệ họ Trịnh trong bối cảnh hội nhập và phát triển.
Thông tin chi tiết về chương trình được cập nhật tại website chính thức: www.trinhcongson.net.
Mọi thông tin liên hệ và đăng ký tham dự vui lòng gọi Hotline: 08.99999.249.

Trịnh Công Sơn Nối Vòng Tay Lớn
Cùng chủ đề
Bùng nổ âm nhạc AI tại Trung Quốc: Cơ hội mới hay thách thức cho nghệ sĩ thật? Âm nhạc
Bùng nổ âm nhạc AI tại Trung Quốc: Cơ hội mới hay thách thức cho nghệ sĩ thật?

Sự phát triển nhanh chóng của âm nhạc AI cũng đặt ra không ít thách thức.

Mốt 'khỏa thân' của Tóc Tiên ngày càng táo bạo Âm nhạc
Mốt 'khỏa thân' của Tóc Tiên ngày càng táo bạo

Trang phục xuyên thấu, gần như khỏa thân, của Tóc Tiên tiếp tục thu hút sự quan tâm từ cộng...

BLACKPINK thiết lập lại lịch sử doanh số album tại Kpop Âm nhạc
BLACKPINK thiết lập lại lịch sử doanh số album tại Kpop

BLACKPINK khẳng định vị thế nhóm nhạc nữ hàng đầu Kpop.

Nữ ca sĩ hết thời 'lột xác' xinh đẹp khó tin, vóc dáng nóng bỏng ai cũng trầm trồ Âm nhạc
Nữ ca sĩ hết thời 'lột xác' xinh đẹp khó tin, vóc dáng nóng bỏng ai cũng trầm trồ

Nữ ca sĩ khiến dư luận "dậy sóng" với nhan sắc hiện tại của mình.

Diva Hồng Nhung, Hà Trần không nhận được cát-xê, đau lòng khi đêm nhạc bị hủy Âm nhạc
Diva Hồng Nhung, Hà Trần không nhận được cát-xê, đau lòng khi đêm nhạc bị hủy

Diva Hồng Nhung có chia sẻ khiến nhiều khán giả đồng cảm.

Trang Thông tin Chính phủ: Đơn vị tổ chức show Về Đây Bốn Cánh Chim Trời phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật Âm nhạc
Trang Thông tin Chính phủ: Đơn vị tổ chức show Về Đây Bốn Cánh Chim Trời phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật

Trang Thông tin Chính phủ đã chính thức đăng tải thông tin liên quan đến vụ hoãn đột ngột chương...

Mới cập nhật
Bùng nổ âm nhạc AI tại Trung Quốc: Cơ hội mới hay thách thức cho nghệ sĩ thật?

Bùng nổ âm nhạc AI tại Trung Quốc: Cơ hội mới hay thách thức cho nghệ sĩ thật?

12 giờ trước Âm nhạc

Đêm muộn vẫn nhận được tin nhắn công việc: Người EQ cao không tức giận hay mặc kệ mà thường phản hồi tinh tế theo 5 cách này

Đêm muộn vẫn nhận được tin nhắn công việc: Người EQ cao không tức giận hay mặc kệ mà thường phản hồi tinh tế theo 5 cách này

12 giờ trước Học đường

Bộ Y tế nói gì về đề xuất đưa người chịu áp lực công việc vào diện theo dõi tâm thần?

Bộ Y tế nói gì về đề xuất đưa người chịu áp lực công việc vào diện theo dõi tâm thần?

12 giờ trước Đời sống

Vụ ngộ độc bánh mì vỉa hè ở TP.HCM: Số ca nhập viện lên 94

Vụ ngộ độc bánh mì vỉa hè ở TP.HCM: Số ca nhập viện lên 94

13 giờ trước Dinh dưỡng

Review Đệ Nhất Phá Gia full trọn bộ: Phần 1 và Phần 2

Review Đệ Nhất Phá Gia full trọn bộ: Phần 1 và Phần 2

16 giờ trước Giải trí

Gemini của Google đối mặt cáo buộc liên quan đến bạo lực

Gemini của Google đối mặt cáo buộc liên quan đến bạo lực

16 giờ trước Học viện AI

Khởi tố vụ án 'Xôi Lạc TV': Người xem kênh lậu có bị liên đới?

Khởi tố vụ án 'Xôi Lạc TV': Người xem kênh lậu có bị liên đới?

16 giờ trước Pháp luật

Giá vàng rớt thê thảm

Giá vàng rớt thê thảm

16 giờ trước Đời sống

Đại diện Việt duy nhất lọt Top 15 công ty phát triển ứng dụng iPhone tốt nhất thế giới theo xếp hạng Clutch Global

Đại diện Việt duy nhất lọt Top 15 công ty phát triển ứng dụng iPhone tốt nhất thế giới theo xếp hạng Clutch Global

16 giờ trước Phần mềm

Hướng dẫn cá nhân, hộ kinh doanh kê khai và nộp thuế mới nhất

Hướng dẫn cá nhân, hộ kinh doanh kê khai và nộp thuế mới nhất

1 ngày trước Đời sống