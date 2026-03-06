Đêm nhạc “Nối Vòng Tay Lớn” – Điểm hẹn kết nối cộng đồng họ Trịnh

Tối ngày 01/04/2026, tại Trường Cao đẳng Thương mại & Du lịch Hà Nội, CLB 249 Việt Nam (trực thuộc Hội đồng Họ Trịnh Việt Nam) sẽ tổ chức Đêm nhạc Trịnh Công Sơn với chủ đề “Nối Vòng Tay Lớn”. Chương trình được kỳ vọng trở thành điểm nhấn văn hóa quan trọng trong năm 2026, đồng thời là không gian gặp gỡ, kết nối cộng đồng doanh nhân, trí thức, cán bộ và lãnh đạo họ Trịnh trên cả nước.

Việc lựa chọn nhạc sĩ Trịnh Công Sơn – người con ưu tú của dòng họ Trịnh – làm trung tâm cho sự kiện không chỉ mang ý nghĩa tri ân một di sản âm nhạc lớn của dân tộc, mà còn thể hiện tinh thần gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống. Chủ đề “Nối Vòng Tay Lớn” được xác định là thông điệp xuyên suốt của chương trình, hướng đến sự đoàn kết, đồng hành và phát triển bền vững trong cộng đồng họ Trịnh.

Đêm nhạc dự kiến quy tụ khoảng 2.000 đại biểu và khách mời, bao gồm lãnh đạo các cấp, đại diện một số Đại sứ quán tại Hà Nội, cùng đông đảo doanh nhân, trí thức và hội viên họ Trịnh. Chương trình nghệ thuật gồm hơn 20 nhạc phẩm tiêu biểu, được chia thành ba chương: “Người thơ ca”, “Người vẽ chân dung dân tộc” và “Đóa hoa cuối trời”, với sự tham gia của ban nhạc 7 thành viên và các nghệ sĩ khách mời.

Theo Ban Tổ chức, chương trình được dàn dựng theo Phong cách mộc – du ca, đề cao yếu tố cảm xúc và chiều sâu nghệ thuật. Không gian sân khấu tối giản với chất liệu tre, gỗ và ánh sáng ấm nhằm tái hiện tinh thần gần gũi, nhân văn đặc trưng của nhạc Trịnh.

Đáng chú ý, chương trình không bán vé và được tổ chức bằng nguồn kinh phí đóng góp, ủng hộ từ các doanh nhân và con cháu họ Trịnh. Điều này thể hiện tinh thần tự nguyện, trách nhiệm và sự đồng lòng trong việc xây dựng một cộng đồng gắn kết, phát triển dựa trên nền tảng văn hóa và giá trị chung.

Ban Tổ chức nhấn mạnh, đêm nhạc không chỉ là sự kiện nghệ thuật, mà còn là dịp để tăng cường giao lưu, mở rộng hợp tác và củng cố mối liên hệ giữa các thế hệ họ Trịnh trong bối cảnh hội nhập và phát triển.

Thông tin chi tiết về chương trình được cập nhật tại website chính thức: www.trinhcongson.net.

Mọi thông tin liên hệ và đăng ký tham dự vui lòng gọi Hotline: 08.99999.249.