Đại diện Việt duy nhất lọt Top 15 công ty phát triển ứng dụng iPhone tốt nhất thế giới theo xếp hạng Clutch Global

PowerGate Software, công ty phần mềm có trụ sở tại Hà Nội, vừa được Clutch vinh danh trong danh sách Top 15 iPhone App Developers toàn cầu kỳ Fall 2025, khẳng định vị thế của ngành công nghệ thông tin Việt Nam trên bản đồ thế giới.

Clutch Global và ý nghĩa của bảng xếp hạng

Clutch là nền tảng đánh giá B2B được tin cậy hàng đầu thế giới, nơi các doanh nghiệp có thể tìm kiếm và thẩm định các nhà cung cấp dịch vụ Công nghệ thông qua phản hồi thực tế từ khách hàng và phân tích chuyên sâu từ đội ngũ chuyên gia. Mỗi năm hai lần, vào mùa xuân và mùa thu, Clutch công bố danh sách các công ty xuất sắc nhất dựa trên phương pháp luận đánh giá chuyên môn ngành và năng lực thực thi dự án. Đây là một trong những bảng xếp hạng có độ tin cậy cao nhất trong lĩnh vực dịch vụ công nghệ toàn cầu.

PowerGate Software - đại diện Việt duy nhất góp mặt trong danh sách

Được thành lập năm 2011, PowerGate Software có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển sản phẩm số. Công ty cung cấp đa dạng các dịch vụ bao gồm phát triển ứng dụng di động, phát triển Phần mềm, phát triển web và các giải pháp công nghệ toàn diện cho khách hàng trong nước và quốc tế. Sự hiện diện của PowerGate Software trong danh sách Top 15 toàn cầu của Clutch là minh chứng rõ ràng cho chất lượng, năng lực kỹ thuật và uy tín quốc tế mà công ty đã xây dựng qua nhiều năm hoạt động.

Dưới đây là danh sách đầy đủ Top 15 công ty phát triển ứng dụng iPhone được Clutch vinh danh trong kỳ xếp hạng Fall 2025:

1. PowerGate Software: Thành lập năm 2011, là công ty phần mềm từ Việt Nam. Cung cấp dịch vụ phát triển ứng dụng, phần mềm, web và nhiều giải pháp công nghệ khác.

2. EB Pearls: Thành lập năm 2004, có trụ sở tại Sydney, Úc, chuyên phát triển ứng dụng di động, web và wearable.

3. Suffescom Solutions Inc: Thành lập năm 2013, hoạt động tại nhiều quốc gia, cung cấp giải pháp di động, phần mềm và AI.

4. Atomic Object: Công ty có trụ sở tại Grand Rapids, Michigan (Mỹ), thành lập năm 2001, chuyên phát triển ứng dụng di động, phần mềm và thiết kế UX.

5. You are launched: Công ty được thành lập năm 2016, có trụ sở tại Limassol, Cyprus, chuyên phát triển ứng dụng di động và thiết kế UX/UI.

6. Empat: Công ty phát triển chiến lược với văn phòng tại nhiều quốc gia, tập trung vào ứng dụng, phần mềm và QA.

7. Cheesecake Labs: Công ty nearshore tại Brazil, chuyên phát triển ứng dụng, phần mềm và thiết kế UX/UI.

8. Tapptitude: Thành lập năm 2013, là một product studio phục vụ đa dạng các ngành nghề với dịch vụ phát triển ứng dụng và web.

9. Brainvire Infotech Inc: Công ty có hơn 20 năm kinh nghiệm, cung cấp dịch vụ phát triển ứng dụng, e-commerce và tư vấn CNTT.

10. Algoworks: Thành lập năm 2006, với văn phòng tại Mỹ và Ấn Độ, chuyên phát triển sản phẩm di động, phần mềm và dịch vụ đám mây.

11. AppMakers USA: Thành lập năm 2014, là một “boutique firm” cung cấp dịch vụ phát triển ứng dụng, web và thiết kế UX/UI.

12. WOLFPACK DIGITAL: Thành lập năm 2015, cung cấp dịch vụ phát triển ứng dụng, web, AI và phần mềm.

13. STRV: Thành lập năm 2004, chuyên thiết kế, phát triển và mở rộng sản phẩm di động và web.

14. Appinventiv: Thành lập năm 2014, là công ty toàn cầu, chuyên về ứng dụng, phần mềm và phát triển sản phẩm.

15. Infinum: Agency kỹ thuật số quy mô vừa và lớn với nhiều văn phòng toàn cầu, cung cấp dịch vụ phát triển ứng dụng chuyên sâu.

Tiêu chí lựa chọn nhà phát triển ứng dụng iPhone theo Clutch

Để được công nhận trong bảng xếp hạng uy tín của Clutch, các công ty phải đáp ứng 5 tiêu chí nghiêm ngặt sau:

Chuyên môn kỹ thuật iOS: Am hiểu sâu về Swift, SwiftUI, Objective-C cùng các framework iOS mới nhất và Apple Human Interface Guidelines.

Danh mục dự án đã thực hiện: Các ứng dụng đã phát triển phải thể hiện chất lượng thiết kế, tính năng phong phú và thành tích thực tế trên App Store.

Quy trình phát triển: Phương pháp quản lý dự án minh bạch, giao tiếp hiệu quả và khả năng xử lý phản hồi linh hoạt.

Hỗ trợ sau ra mắt: Cam kết bảo trì, cập nhật phiên bản iOS mới và tối ưu hiệu năng lâu dài.

Đánh giá từ khách hàng: Phản hồi xác thực từ khách hàng thực tế, phản ánh độ tin cậy, tính chuyên nghiệp và khả năng giao dự án đúng hạn.

Sự góp mặt của PowerGate Software trong Top 15 toàn cầu của Clutch không chỉ là thành tích của riêng một doanh nghiệp, mà còn là tín hiệu tích cực cho thấy ngành công nghệ thông tin Việt Nam đang ngày càng khẳng định được vị thế trên trường quốc tế. Đây là động lực để các công ty công nghệ trong nước tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, mở rộng thị trường và tự tin cạnh tranh với các tên tuổi lớn trên toàn thế giới.

Nguồn tham khảo: Top 15 iPhone App Developers - Clutch Global Fall 2025