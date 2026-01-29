Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
YouTube chặn nghe nhạc lúc tắt màn hình

16:24 29/01/2026
YouTube đang chặn tính năng phát nền trên các trình duyệt thứ 3 như Brave, Samsung Internet. Động thái được cho nhằm ép người dùng mua Premium.

YouTube đang nỗ lực chặn người dùng né trả phí. Ảnh: Shutterstock.

Ngoài tránh quảng cáo, gói đăng ký YouTube Premium cũng đi kèm tính năng phát trong nền (background play). Thông qua đó, người dùng có thể tiếp tục nghe video YouTube ngay cả khi thu nhỏ trình duyệt hoặc tắt màn hình điện thoại.

Một số người dùng đã thử né trả phí của YouTube nhằm truy cập các tính năng này miễn phí, như sử dụng một trình duyệt không phải Chrome và cài các tiện ích chặn quảng cáo. Những người áp dụng các cách này đang phản ánh rằng một tính năng được dùng khá phổ biến nay đã không còn hoạt động.

Thông qua PiunikaWeb, một trang chuyên theo dõi các bản cập nhật và lỗi từ Android/iOS, phát trong nền đã ngừng hoạt động với nhiều người dùng Samsung Internet. Một số người dùng các trình duyệt khác như Brave, Vivaldi và Microsoft Edge gặp tình trạng tương tự.

“Trong nhiều năm qua, tôi vẫn dùng Samsung Internet vì tính năng phát video trong nền nhưng đột nhiên không còn hoạt động nữa. Video bây giờ sẽ dừng lại khi tôi chuyển sang ứng dụng khác hoặc tắt màn hình điện thoại, dù tùy chọn Phát video trong nền vẫn đang bật”, một bình luận trên trang web cộng đồng của Samsung cho biết.

Người này thử đổi sang Brave nhưng cũng không hoạt động và cho rằng vấn đề đến từ điện thoại. Các bình luận về vấn đề này nhận về gần 2.500 lượt xem với 16 người gặp phải trường hợp tương tự.

Những người này cho biết đến từ nhiều quốc gia khác nhau như Anh, Úc, Ba Lan. Vấn đề này diễn ra trong khoảng thời gian từ 23-27/1. Tuy vậy, một người dùng cho biết tính năng này đã hoạt động trở lại trên Brave.

Các báo cáo này nói rằng khi họ thu nhỏ trình duyệt hoặc tắt màn hình, âm thanh sẽ bị ngắt. Một số người thậm chí còn thấy thoáng qua một thông báo có nội dung “MediaOngoingActivity” trước khi các nút điều khiển biến mất.

Để khuyến khích nhiều người đăng ký gói Premium hơn, YouTube trước đây đã triển khai nhiều thay đổi nhằm ngăn chặn việc “lách luật”. Chẳng hạn, một đợt siết chặt vào tháng 11/2025 đã khiến hàng nghìn người dùng trình chặn quảng cáo trên nền tảng này tưởng rằng YouTube bị sập.

Thực tế, các trình duyệt như Brave hay Samsung Internet chỉ thường can thiệp vào cách YouTube nhận diện trạng thái hiển thị chứ không hack nền tảng. Các trình duyệt bên thứ ba tìm cách đánh lừa tín hiệu API của YouTube, để biết khi nào màn hình tắt để tạm dừng video nhằm tiết kiệm băng thông, giả lập rằng người dùng vẫn đang xem màn hình.

Theo Android Authority, với số lượng phàn nàn xuất hiện trên nhiều ứng dụng khác nhau, rất có thể đây lại là một nỗ lực nữa từ công ty nhằm ngăn người dùng tiếp tục sử dụng các cách để né trả phí. Đây là một vòng lặp quen thuộc khi YouTube vá lỗ hổng, các nhà phát triển trình duyệt tìm cách vượt qua.

