Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. CÔNG NGHỆ
  3. Phần mềm

Công nghệ giảm nỗi lo mỗi lần bấm 'đồng ý' chia sẻ dữ liệu

17:00 29/01/2026
Người dùng hiện nay phải cung cấp rất nhiều thông tin cá nhân, cho nhiều dịch vụ khác nhau, nhưng thường không biết dữ liệu của mình được xử lý ra sao và nằm ở đâu.

Giải pháp quản lý danh tính tự chủ giúp người dùng yên tâm hơn khi chia sẻ dữ liệu với các dịch vụ. Ảnh: Phúc Thịnh.

Với mỗi giao dịch tại các cơ sở tài chính, cấp lại mật khẩu cho dịch vụ hoặc đăng nhập lại tài khoản, người dùng các dịch vụ số thường xuyên phải chấp nhận cung cấp thông tin cá nhân. Khi đồng ý cung cấp, người dùng đã chấp nhận cung cấp một bộ dữ liệu gồm nhiều thông tin khác nhau, có khi không cần thiết hoặc không liên quan đến dịch vụ mình đang sử dụng.

Để giải quyết vấn đề này, giải pháp quản lý danh tính tự chủ sử dụng mô hình xác thực để mỗi lần dịch vụ yêu cầu, người dùng chỉ cung cấp đúng những thông tin cần thiết, trong từng ngữ cảnh cụ thể.

Theo đại diện PILA, đơn vị vừa giới thiệu giải pháp NDAKey, hệ thống như vậy vận hành theo mô hình 3 vai trò: bên cấp phát, người dùng và bên sử dụng. Công nghệ đằng sau là nền tảng blockchain NDAChain và định danh phi tập trung NDADID.

"Mô hình này trao lại quyền kiểm soát dữ liệu cho chính công dân", ông Nguyễn Phú Dũng, Tổng Giám đốc PILA cho biết. Ông nhấn mạnh đây cũng là tinh thần của Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 2025.

NDAKey áp dụng cơ chế chia sẻ dữ liệu chọn lọc kết hợp với kỹ thuật Zero-Knowledge Proof. Người dùng chỉ cần chứng minh những thuộc tính cần thiết như độ tuổi hay tư cách hợp lệ mà không phải công khai toàn bộ dữ liệu cá nhân gốc. Toàn bộ thông tin được mã hóa và lưu trữ trực tiếp trên thiết bị cá nhân. Điều này giảm thiểu nguy cơ bị sao chép hoặc khai thác thông tin trái phép.

Về phía tổ chức, họ cũng không cần lưu trữ dữ liệu cá nhân gốc của người dùng mà chỉ cần xác minh bằng chứng số do người dùng xuất trình. Điều này giúp giảm chi phí vận hành và rủi ro pháp lý.

bao ve du lieu anh 1

Mô hình "tam giác tin cậy" để chia sẻ dữ liệu. Ảnh: PILA.

Về mặt công nghệ, NDAKey tuân thủ các chuẩn quốc tế như W3C DID, Verifiable Credentials và DIDComm. Hệ thống Trusted Registry trên NDAChain ghi nhận công khai các bên cấp phát và bên sử dụng hợp lệ.

Khi giải pháp được phổ cập, mỗi công dân có thể chủ động quản lý danh tính số của mình. Mỗi tổ chức giảm thiểu rủi ro dữ liệu. Toàn bộ hệ sinh thái số được vận hành trên nền tảng niềm tin.

Theo thống kê của Cục An ninh mạng, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2025, lực lượng chức năng phát hiện 56 vụ việc mua bán trái phép dữ liệu cá nhân. Hơn 110 triệu bản ghi dữ liệu bị thu thập và giao dịch bất hợp pháp.

Ông Nguyễn Ngọc Thanh, Giám đốc công nghệ GBV Labs nhận định các công nghệ định danh tự chủ đang trở thành Xu hướng toàn cầu. Việt Nam chủ động phát triển các nền tảng trong nước sẽ giúp tiếp cận xu hướng quốc tế.

Nhiều quốc gia đã triển khai mô hình tương tự. Liên minh châu Âu triển khai EUDI Wallet trong khuôn khổ eIDAS 2.0. Mỗi quốc gia thành viên phải cung cấp ví danh tính số cho công dân. Ví này cho phép lưu trữ giấy phép lái xe, hồ sơ y tế và giấy tờ Du lịch số.

Singapore ứng dụng OpenCerts để phát hành chứng chỉ học tập số dựa trên công nghệ blockchain. Hệ thống được phát triển bởi GovTech Singapore, giúp xác minh chứng chỉ không thể giả mạo. Các trường đại học lớn như NTU và NUS đã triển khai từ năm 2019.

Canada cũng phát triển mô hình phi tập trung thông qua DIACC và Pan-Canadian Trust Framework. Các tỉnh Alberta và British Columbia đã cung cấp danh tính số cho công dân truy cập dịch vụ liên bang. Mô hình này đặt quyền kiểm soát và bảo mật vào tay người dùng.

Theo znews.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://znews.vn/cong-nghe-giam-noi-lo-moi-lan-bam-dong-y-chia-se-du-lieu-post1623539.html
Cùng chủ đề
YouTube chặn nghe nhạc lúc tắt màn hình Phần mềm
YouTube chặn nghe nhạc lúc tắt màn hình

YouTube đang chặn tính năng phát nền trên các trình duyệt thứ 3 như Brave, Samsung Internet. Động thái được...

Cần lưu ý gì khi tiền số được đưa vào luật Phần mềm
Cần lưu ý gì khi tiền số được đưa vào luật

Luật Công nghiệp công nghệ số định nghĩa về AI và tài sản số, chiến lược phát triển ngành công...

Đã có nhà mạng hỗ trợ kích hoạt SIM trực tuyến bằng VNeID Phần mềm
Đã có nhà mạng hỗ trợ kích hoạt SIM trực tuyến bằng VNeID

Việc đăng ký và kích hoạt SIM có thể thực hiện hoàn toàn trực tuyến qua xác minh bằng tài...

Tạo Ảnh AI Online Miễn Phí Với Canva: Biến Ý Tưởng Thành Hình Ảnh Sống Động Phần mềm
Tạo Ảnh AI Online Miễn Phí Với Canva: Biến Ý Tưởng Thành Hình Ảnh Sống Động

Thế giới sáng tạo kỹ thuật số đang chứng kiến một cuộc cách mạng mang tên trí tuệ nhân tạo....

Gmail của bạn không an toàn Phần mềm
Gmail của bạn không an toàn

Hơn 2,5 tỷ người dùng Gmail có nguy cơ bị lộ thông tin cá nhân sau khi nhóm tin tặc...

Trung tâm đóng vai trò 'bộ não' đổi mới sáng tạo về dữ liệu Phần mềm
Trung tâm đóng vai trò 'bộ não' đổi mới sáng tạo về dữ liệu

Trung tâm Sáng tạo, khai thác dữ liệu và Phòng An ninh, an toàn hệ thống chính thức ra mắt...

Mới cập nhật
Phương thuốc nổi tiếng trị bệnh ngoài da - Bảo Thanh Đường

Phương thuốc nổi tiếng trị bệnh ngoài da - Bảo Thanh Đường

Bệnh vảy nến là căn bệnh ngoài da nan y, người bệnh thường có cơ địa nóng, rát và thường xuyên bóc từng lớp vảy hết tầng này đến tầng khác. Bảo Thanh Đường có phương thuốc tìm ra nguồn gốc gây bệnh và tác động trực tiếp nhất.

16 giờ tới Bệnh thường gặp

Không phải Phú Quốc, đây mới là cái tên Việt Nam được tạp chí Mỹ đánh giá là "điểm đến hấp dẫn nhất châu Á năm 2026": Tổng thu du lịch lên tới 134.000 tỷ đồng

Không phải Phú Quốc, đây mới là cái tên Việt Nam được tạp chí Mỹ đánh giá là "điểm đến hấp dẫn nhất châu Á năm 2026": Tổng thu du lịch lên tới 134.000 tỷ đồng

Địa phương này được vinh danh ở vị trí khá cao trong bảng xếp hạng.

5 giờ trước Khám phá

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 buộc thôi việc giảng viên dùng bằng tiến sĩ giả

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 buộc thôi việc giảng viên dùng bằng tiến sĩ giả

PGS.TS Nguyễn Quang Huy, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 vừa ký quyết định cho thôi việc đối với ông Đặng Ngọc Nam vì "sử dụng bằng tiến sĩ giả".

5 giờ trước Tin tức

Nhiễm trùng nặng sau tiêm filler ở cơ sở chui

Nhiễm trùng nặng sau tiêm filler ở cơ sở chui

Tiêm chất làm đầy tại cơ sở không phép khiến một phụ nữ 26 tuổi ở Hà Nội bị nhiễm trùng nặng vùng đùi, hình thành nhiều ổ áp xe sâu, đe dọa chức năng vận động.

5 giờ trước Sống khỏe

Những bộ phận của bắp ngô cực kỳ tốt cho sức khoẻ lại bị vứt đi không thương tiếc

Những bộ phận của bắp ngô cực kỳ tốt cho sức khoẻ lại bị vứt đi không thương tiếc

Dù quen thuộc trong bữa ăn hằng ngày, bắp ngô vẫn còn nhiều “phần vàng” tốt cho sức khoẻ như râu, lõi hay vỏ ngô nhưng lại thường bị vứt bỏ không thương tiếc.

5 giờ trước Dinh dưỡng

Buổi tối xuất hiện 3 dấu hiệu này, hãy cảnh giác nguy cơ ung thư

Buổi tối xuất hiện 3 dấu hiệu này, hãy cảnh giác nguy cơ ung thư

Một số dấu hiệu bất thường xuất hiện vào buổi tối có thể liên quan đến nguy cơ ung thư, nếu kéo dài và lặp lại, người dân không nên chủ quan mà cần theo dõi sức khỏe kỹ lưỡng.

5 giờ trước Tư vấn sức khỏe

Đổi đời ngay trước rằm tháng Chạp, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc vàng, sắm Tết dư dả

Đổi đời ngay trước rằm tháng Chạp, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc vàng, sắm Tết dư dả

Cận kề rằm tháng Chạp, 3 con giáp sau được dự báo phất lên như diều gặp gió, sắp s

5 giờ trước Đời sống

Huyền Baby 'đọ sắc' với Ngọc Trinh, visual tuổi 37 gây bất ngờ

Huyền Baby 'đọ sắc' với Ngọc Trinh, visual tuổi 37 gây bất ngờ

Huyền Baby lộ rõ nhan sắc thật thông qua ảnh chụp bằng cam thường.

5 giờ trước Showbiz

Cô gái đứng trong con hẻm và diễn biến đáng sợ tiếp đó được camera ghi lại

Cô gái đứng trong con hẻm và diễn biến đáng sợ tiếp đó được camera ghi lại

Mới đây, cư dân mạng đã và đang rôm rả bàn luận về tình huống cô gái trẻ bị quấy rối khi đang đứng trước một con hẻm. Sự việc này được camera an ninh trong con hẻm ghi lại.

5 giờ trước Đời sống

Mark Zuckerberg sẽ tiếp tục đầu tư vào trí tuệ nhân tạo

Mark Zuckerberg sẽ tiếp tục đầu tư vào trí tuệ nhân tạo

Giám đốc điều hành Meta, Mark Zuckerberg, khẳng định sẽ tăng cường đầu tư vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) trong năm 2026.

5 giờ trước Học viện AI