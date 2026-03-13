Tiếp nối hành trình kiến tạo không gian sống đẳng cấp, năm 2026, Cibes Lift - thương hiệu thang máy gia đình đến từ Thụy Điển tiếp tục “trình làng” Cibes Voyager V70s - mẫu thang máy cabin thế hệ mới được chế tác tinh xảo với độ hoàn thiện cao, định vị là giải pháp di chuyển dành riêng cho những công trình đã được xây dựng sẵn giếng thang.

Thiết kế phù hợp cho công trình có sẵn giếng thang

Tiếp nối thành công của thế hệ V70 chuyên dụng cho giếng thang xây sẵn trước đó, V70s là dòng thang máy gia đình không tích hợp giếng thang, giúp gia chủ tận dụng tối đa hạng mục đã thi công.

Để phù hợp với nhiều loại mặt bằng khác nhau, Cibes Voyager V70s cung cấp tới 10 tùy chọn kích thước cabin, cho phép linh hoạt lựa chọn kích thước phù hợp với diện tích giếng thang của từng công trình.

Bên cạnh đó, nhờ thiết kế module linh hoạt , quá trình lắp đặt V70s diễn ra tương đối nhanh gọn chỉ từ 7 - 10 ngày. Thang máy có thể được lắp đặt mà hạn chế phá dỡ hay thay đổi kết cấu xây dựng, ít ảnh hưởng đến tổng thể kiến trúc của ngôi nhà.

Nâng cấp về trải nghiệm và thẩm mỹ

Dòng thang Voyager V70s đánh dấu bước chuyển mới trong thiết kế của Cibes khi lần đầu tích hợp cửa trượt một bên với chất liệu tùy chọn là kính hoặc thép.

Song song với đó, Cibes cũng mang đến ba phiên bản thiết kế gồm:

Elegance: Phiên bản giới hạn với tùy chọn vách kính trong, vách kính đen và vách gương. Thiết kế thanh lịch và tối giản, sử dụng các tấm ốp bề mặt HPL chất lượng cao, dễ dàng hòa hợp với đa dạng Phong cách nội thất từ hiện đại đến cổ điển.

Aurora: Sang trọng và có chiều sâu. Sự kết hợp giữa vật liệu Acrylic cao cấp và hệ thống đèn LED chiếu sáng tạo nên hiệu ứng không gian mở đầy ấn tượng.

Asterix: Thiết kế tinh tế và hiện đại với dải đèn LED động chạy dọc vách bảng điều khiển và trần thang, tạo ra những chuyển động ánh sáng mượt mà, cá tính.

