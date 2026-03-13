Trị thâm body: Điểm khác biệt giúp LG Clinic được hàng triệu khách hàng tin chọn

Trị thâm body từng là “bài toán khó” với nhiều khách hàng khi hiệu quả, độ an toàn và tính riêng tư luôn là những yếu tố khó dung hòa. Giữa thị trường thẩm mỹ phát triển nhanh nhưng thiếu đồng đều về chất lượng, LG Clinic là cái tên hiếm hoi duy trì được vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực này suốt nhiều năm. Đằng sau sự tin chọn của khách hàng là một hệ thống được xây dựng bài bản, nơi công nghệ, chuyên môn và trải nghiệm dịch vụ vận hành như những trụ cột không thể tách rời.

1. Hệ thống phòng khám chuyên khoa đồng bộ chất lượng

Điểm dễ nhận thấy ở LG Clinic là cách đơn vị này tổ chức dịch vụ trị thâm body trong khuôn khổ vận hành của một hệ thống phòng khám chuyên khoa, thay vì mô hình spa chăm sóc da thông thường. Sau hơn một thập kỷ phát triển, LG Clinic hiện sở hữu mạng lưới 10 chi nhánh tại TP.HCM, Bình Dương và Vũng Tàu, hoạt động theo mô hình phòng khám da liễu – thẩm mỹ công nghệ cao.

Các cơ sở được Sở Y tế cấp phép và kiểm tra định kỳ, yêu cầu LG Clinic tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về cơ sở vật chất, nhân sự và quy trình chuyên môn. Cách vận hành thống nhất giữa các chi nhánh giúp khách hàng trải nghiệm dịch vụ trong cùng một chuẩn mực về an toàn và chất lượng, dù lựa chọn điều trị tại bất kỳ cơ sở nào trong hệ thống.