PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA PTTM WANGSUN TUNG ƯU ĐÃI XOÁ NHĂN ẤN ĐƯỜNG/CAU MÀY CHỈ 2 TRIỆU 900 

22:13 22/08/2025
Trong xã hội hiện đại, diện mạo và thần thái tự tin ngày càng đóng vai trò quan trọng trong công việc lẫn cuộc sống. Một gương mặt tươi trẻ, ít nếp nhăn không chỉ giúp tạo ấn tượng tốt với người đối diện mà còn mang đến sự tự tin và nguồn năng lượng tích cực cho chính chủ nhân. 

 

Nhận thấy nhu cầu đó, Phòng khám Chuyên khoa Phẫu thuật Thẩm mỹ WangSun đã giới thiệu chương trình “Ngày hội Xóa nhăn Ấn đường/Cau mày” với chi phí ưu đãi chỉ 2 triệu 900 đồng.

Xóa nhăn ấn đường - Giải pháp làm đẹp tinh tế cho gương mặt

Nếp nhăn ấn đường - những đường gấp sâu giữa hai đầu lông mày thường xuất hiện rõ rệt khi chúng ta cau mày, căng thẳng hoặc đơn giản là theo quá trình lão hóa tự nhiên. Những nếp nhăn này không chỉ khiến gương mặt trở nên già nua, mà đôi khi còn tạo cảm giác cau có, khó gần.

Chính vì vậy, dịch vụ xóa nhăn ấn đường/cau mày đang trở thành Xu hướng thẩm mỹ mới, được nhiều khách hàng lựa chọn. Điểm mạnh của phương pháp này là mang lại kết quả nhanh chóng, an toàn, không xâm lấn sâu và hầu như không cần thời gian nghỉ dưỡng. Sau khi thực hiện, gương mặt trở nên thư thái, trẻ trung và dễ tạo thiện cảm hơn trong giao tiếp.

WangSun - Địa chỉ thẩm mỹ tiên phong

Với đội ngũ bác sĩ chuyên khoa giàu kinh nghiệm cùng việc ứng dụng Công nghệ hiện đại, WangSun là một trong những cơ sở tiên phong tại Việt Nam mang đến dịch vụ xóa nhăn ấn đường/cau mày theo tiêu chuẩn quốc tế.

Điểm khác biệt của công nghệ xóa nhăn tại WangSun nằm ở sự kết hợp giữa kỹ thuật chuyên sâu và công nghệ trẻ hóa sinh học hiện đại, từ đó:

- Làm mờ nếp nhăn cau mày chỉ sau một liệu trình ngắn.

- Kích thích tăng sinh collagen và elastin tự nhiên, cải thiện độ đàn hồi cho da.

- Trả lại gương mặt tươi sáng, rạng rỡ, thần thái thư thái và tự tin hơn.

- Đảm bảo độ an toàn cao, được thực hiện bởi đội ngũ bác sĩ thẩm mỹ giàu kinh nghiệm.

Khách hàng đến đây sẽ được:

Thăm khám và tư vấn cá nhân hóa: Bác sĩ phân tích chi tiết tình trạng da, mức độ nhăn và đưa ra phác đồ phù hợp nhất.

Ứng dụng kỹ thuật tiên tiến: Công nghệ thẩm mỹ hiện đại giúp giải quyết nếp nhăn nhanh chóng, hạn chế đau và sưng nề.

Đảm bảo an toàn tuyệt đối: Toàn bộ quy trình được thực hiện trong phòng tiểu phẫu vô khuẩn, theo đúng quy chuẩn Bộ Y tế.

Kết quả duy trì lâu dài: Sau khi thực hiện, làn da giữa hai đầu mày trở nên căng mịn, tự nhiên, giúp gương mặt bừng sáng.

Chi phí hợp lý, ai cũng có thể trải nghiệm

Điểm nhấn nổi bật trong chương trình lần này chính là mức chi phí chỉ 2 triệu 900 đồng - con số phù hợp với đông đảo khách hàng. Dù bạn là nam hay nữ, ở bất cứ ngành nghề hay độ tuổi nào, chỉ cần mong muốn cải thiện diện mạo, bạn đều có thể dễ dàng tiếp cận và trải nghiệm dịch vụ.

Theo đại diện WangSun, việc áp dụng mức chi phí ưu đãi này không chỉ nhằm tri ân khách hàng nhân dịp đại lễ, mà còn góp phần đưa công nghệ Làm đẹp an toàn đến gần hơn với mọi người, giúp nhiều người có cơ hội thay đổi và tự tin hơn trong cuộc sống.

Đánh giá thực tế từ khách hàng nam

Anh Trần Hữu H. (63 tuổi, Bình Dương) chia sẻ:

“Làm việc trong lĩnh vực kinh doanh, tôi thường xuyên phải gặp gỡ đối tác. Tuy nhiên, nhiều người nhận xét gương mặt tôi lúc nào cũng như đang căng thẳng vì có nếp nhăn giữa hai chân mày. Sau khi thực hiện xóa nhăn ấn đường tại WangSun, diện mạo của tôi thay đổi rõ rệt, trẻ trung và dễ tạo thiện cảm hơn. Điều tôi hài lòng nhất là phương pháp này an toàn, tự nhiên, không hề tạo cảm giác giả hay bị đơ cứng.”

Chuyên gia đánh giá

Tiến sĩ, Bác sĩ CK II Đồng Quang Duyên - chuyên gia thẩm mỹ tại WangSun nhận định:

“Xóa nhăn ấn đường không chỉ là cải thiện một rãnh nhăn, mà còn giúp khách hàng lấy lại phong thái tự tin trong mọi hoàn cảnh. Điểm đặc biệt là công nghệ này phù hợp cho cả nam và nữ, từ doanh nhân, nhân viên văn phòng đến những người làm trong lĩnh vực nghệ thuật, dịch vụ… Ở bất kỳ độ tuổi nào, chỉ cần mong muốn gương mặt trẻ trung hơn, khách hàng đều có thể lựa chọn dịch vụ này với mức chi phí hợp lý.”

Xu hướng làm đẹp phổ biến cho mọi người

Trong bối cảnh nhu cầu làm đẹp ngày càng đa dạng, những dịch vụ trẻ hóa không xâm lấn như xóa nhăn ấn đường/cau mày trở thành lựa chọn tối ưu cho nhiều người bận rộn, mong muốn cải thiện nhanh chóng mà vẫn đảm bảo an toàn.

Với kinh nghiệm chuyên môn, công nghệ tiên tiến cùng chương trình ưu đãi đặc biệt, WangSun khẳng định vị thế là điểm đến tin cậy dành cho khách hàng. Không chỉ mang lại vẻ ngoài tươi trẻ, dịch vụ còn giúp mỗi người tìm lại sự tự tin, năng lượng tích cực và sự thoải mái trong các mối quan hệ hàng ngày.

Thông tin chi tiết chương trình ưu đãi có thể được tìm hiểu trực tiếp tại Phòng khám Chuyên khoa Phẫu thuật Thẩm mỹ WangSun.

Phòng khám Chuyên khoa PTTM WangSun

Địa chỉ: 326B Nguyễn Trọng Tuyển, Phường Tân Sơn Hòa, TP. HCM.

Hotline: 0358 313 515

Facebook: https://www.facebook.com/pktmwangsun

Website: https://vienthammywangsun.com/

Giấy phép HĐ: Số 02838/HCM-GPHĐ do Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cấp

