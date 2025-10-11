Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. XÃ HỘI
  3. Đời sống

Giá vàng 'nhảy múa' không ngừng

10:31 11/10/2025
TPO - Sáng nay (11/10), các doanh nghiệp kinh doanh vàng tăng giảm trái chiều giá vàng miếng SJC. Theo đó, các đơn vị này niêm yết giá vàng miếng SJC chênh nhau từ 300.000 - 800.000 đồng/lượng sau khi việc xoá bỏ độc quyền chính thức có hiệu lực từ ngày 10/10.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 140,8 - 142,8 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 300.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Công ty TNHH Bảo Tín MInh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC 140,2 - 142,2 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng.

Ngân hàng ACB niêm yết giá vàng miếng SJC 141,5 - 142,5 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC 139,5 - 142,2 triệu đồng/lượng.

vv.jpg

Giá vàng miếng SJC loạn giá.

 

Trước đây, giá mua vào vàng miếng SJC chênh nhau giữa các doanh nghiệp từ 500.000 -1 triệu đồng/lượng. Nay, sau khi xoá độc quyền, giá bán ra vàng miếng SJC vẫn... chênh lệch.

Giá vàng nhẫn cũng chênh lệch lớn giữa các doanh nghiệp. Cụ thể, vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu niêm yết 138 - 141 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 200.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý niêm yết 136,5 - 139,5 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng…

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết ở mức 4.018 USD/ounce, tăng 33 USD/ounce so với sáng qua.

Ngày 10/10, Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 34 hướng dẫn một số điều của Nghị định 24 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 232) chính thức có hiệu lực.

Theo đó, doanh nghiệp, ngân hàng thương mại có nhu cầu cấp Giấy phép sản xuất vàng miếng gửi bộ hồ sơ về Ngân hàng Nhà nước. Trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ngân hàng Nhà nước xem xét cấp giấy phép sản xuất vàng miếng cho đơn vị hoặc từ chối cấp khi có đủ căn cứ.

Ngân hàng Nhà nước sẽ cấp quota cho từng doanh nghiệp và ngân hàng theo quy mô vốn, xuất khẩu vàng miếng, nhập khẩu vàng miếng, nhập khẩu vàng nguyên liệu, sử dụng vàng nguyên liệu tùy theo mục đích.

Như vậy, theo giới chuyên gia, việc tăng cung cho thị trường vàng sẽ phải đợi đến cuối năm nay.

Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 25.128 đồng/USD, giảm 2 đồng so với hôm qua.

Giá USD tại ngân hàng giao dịch ở mức 26.144 - 26.384 đồng/USD mua - bán.

Trên thị trường tự do, đồng USD giao dịch trong khoảng 26.600 - 26.700 đồng/USD mua - bán.

Theo tienphong.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://tienphong.vn/gia-vang-nhay-mua-khong-ngung-post1786082.tpo
Cùng chủ đề
Thái Nguyên tan hoang sau lũ: Bùn đất, thiệt hại tài sản và nỗi lo mất điện, nước Đời sống
Thái Nguyên tan hoang sau lũ: Bùn đất, thiệt hại tài sản và nỗi lo mất điện, nước

Mới đây, những bức ảnh ghi lại một Thái Nguyên ngổn ngang bùn đất sau khi lũ rút khiến nhiều...

Chính thức: Vợ chồng thu nhập 40 triệu/tháng được mua nhà ở xã hội Đời sống
Chính thức: Vợ chồng thu nhập 40 triệu/tháng được mua nhà ở xã hội

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 261/2025, nâng trần thu nhập người mua nhà ở xã hội lên 20...

Ai đang làm Tổng giám đốc Tập đoàn NextTech của Shark Bình? Đời sống
Ai đang làm Tổng giám đốc Tập đoàn NextTech của Shark Bình?

NextTech đã có nhiều lần thay đổi người đại diện theo pháp luật trong những năm gần đây.

Giá Bitcoin rơi tự do, toàn thị trường tiền số 'đỏ lửa' Đời sống
Giá Bitcoin rơi tự do, toàn thị trường tiền số 'đỏ lửa'

Giá Bitcoin - đồng tiền điện tử lớn nhất thế giới - giảm không phanh sau khi Tổng thống Mỹ...

Siết tín dụng vay mua nhà thứ hai không trị được tận gốc 'bệnh' giá nhà tăng cao Đời sống
Siết tín dụng vay mua nhà thứ hai không trị được tận gốc 'bệnh' giá nhà tăng cao

Theo chuyên gia, thay vì siết tín dụng cho vay mua nhà thứ hai thì nên tăng nguồn cung mới...

Nhân viên chửi khách 'ăn rác', quán trả giá đắt Đời sống
Nhân viên chửi khách 'ăn rác', quán trả giá đắt

Theo chuyên gia F&B, thái độ không đúng mực của nhân viên với khách có thể trở thành "mồi lửa"...

Mới cập nhật
Thái Nguyên tan hoang sau lũ: Bùn đất, thiệt hại tài sản và nỗi lo mất điện, nước

Thái Nguyên tan hoang sau lũ: Bùn đất, thiệt hại tài sản và nỗi lo mất điện, nước

Mới đây, những bức ảnh ghi lại một Thái Nguyên ngổn ngang bùn đất sau khi lũ rút khiến nhiều người không khỏi xót thương.

2 giờ trước Đời sống

Chính thức: Vợ chồng thu nhập 40 triệu/tháng được mua nhà ở xã hội

Chính thức: Vợ chồng thu nhập 40 triệu/tháng được mua nhà ở xã hội

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 261/2025, nâng trần thu nhập người mua nhà ở xã hội lên 20 triệu đồng/tháng với cá nhân và 40 triệu đồng/tháng đối với vợ chồng.

2 giờ trước Đời sống

Ai đang làm Tổng giám đốc Tập đoàn NextTech của Shark Bình?

Ai đang làm Tổng giám đốc Tập đoàn NextTech của Shark Bình?

NextTech đã có nhiều lần thay đổi người đại diện theo pháp luật trong những năm gần đây. 

13 giờ trước Đời sống

Giá Bitcoin rơi tự do, toàn thị trường tiền số 'đỏ lửa'

Giá Bitcoin rơi tự do, toàn thị trường tiền số 'đỏ lửa'

Giá Bitcoin - đồng tiền điện tử lớn nhất thế giới - giảm không phanh sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố áp thuế lên đến 100% đối với hàng hóa Trung Quốc.

13 giờ trước Đời sống

Siết tín dụng vay mua nhà thứ hai không trị được tận gốc 'bệnh' giá nhà tăng cao

Siết tín dụng vay mua nhà thứ hai không trị được tận gốc 'bệnh' giá nhà tăng cao

Theo chuyên gia, thay vì siết tín dụng cho vay mua nhà thứ hai thì nên tăng nguồn cung mới có thể hạ nhiệt giá nhà.

16 giờ trước Đời sống

Chồng đại gia của "nữ diễn viên phim giờ vàng" để lại tài sản tiền tỷ cho con riêng trước khi bị bắt

Chồng đại gia của "nữ diễn viên phim giờ vàng" để lại tài sản tiền tỷ cho con riêng trước khi bị bắt

Nữ diễn viên này không phải người vợ đầu tiên của chồng đại gia.

16 giờ trước Hậu trường

Nhân viên chửi khách 'ăn rác', quán trả giá đắt

Nhân viên chửi khách 'ăn rác', quán trả giá đắt

Theo chuyên gia F&B, thái độ không đúng mực của nhân viên với khách có thể trở thành "mồi lửa" khủng hoảng thương hiệu. Khi đó, hàng quán có 4 "giờ vàng" để xử lý.

17 giờ trước Đời sống

IDAX 2026 - Diễn đàn quốc tế kết nối tri thức, công nghệ và con người ngành Da liễu và Thẩm mỹ

IDAX 2026 - Diễn đàn quốc tế kết nối tri thức, công nghệ và con người ngành Da liễu và Thẩm mỹ

Ngày 10/10, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Triển lãm quốc tế về Da liễu và Thẩm mỹ – IDAX 2026 đã tổ chức họp báo công bố sự kiện. Triển lãm dự kiến diễn ra từ ngày 9 đến 11/4/2026, quy tụ hàng trăm thương hiệu, chuyên gia và doanh nghiệp trong lĩnh vực da liễu – thẩm mỹ trên toàn cầu. Đây được xem là cơ hội lớn để ngành làm đẹp Việt Nam hội nhập sâu rộng với thế giới, đồng thời thúc đẩy phát triển theo hướng an toàn, bền vững và vì sức khỏe cộng đồng.

1 ngày trước LÀM ĐẸP

120 hộ dân ở Bắc Ninh mắc kẹt giữa biển nước: Cuộc sống đảo lộn chưa từng thấy

120 hộ dân ở Bắc Ninh mắc kẹt giữa biển nước: Cuộc sống đảo lộn chưa từng thấy

Chỉ sau một đêm, hơn 120 hộ dân thôn Tân Lập (Bắc Ninh) bị nước lũ bao vây, nhiều nơi ngập gần chạm mái nhà, cuộc sống người dân bị đảo lộn nghiêm trọng.

1 ngày trước Đời sống

Tiễn bay học viên du học nghề Đức cùng CMMB Việt Nam

Tiễn bay học viên du học nghề Đức cùng CMMB Việt Nam

Trong không khí rộn ràng tại sân bay Nội Bài (Hà Nội) và Tân Sơn Nhất (TP.HCM), CMMB Việt Nam đã tổ chức chương trình tiễn bay học viên du học nghề Đức. Đây là dấu mốc quan trọng, khép lại một hành trình chuẩn bị tại Việt Nam và mở ra tương lai mới tại CHLB Đức.

1 ngày trước GIÁO DỤC