Tin tài chính hôm nay 3/12: Giá vàng đảo chiều, USD đầy biến động

Thị trường tài chính ngày 3/12, vàng miếng SJC bất ngờ bật tăng trở lại, vàng nhẫn đứng im đầy khó hiểu, còn USD chuyển động trái chiều.

Vàng: SJC bật tăng, vàng nhẫn đứng im

Thị trường vàng trong nước ngày 3/12 mở ra với một nhịp chuyển cảnh bất ngờ: sau cú lao dốc hôm qua, giá vàng miếng SJC quay đầu tăng mạnh 200.000 đồng/lượng tại hầu hết hệ thống lớn. Mức giá bán ra lập tức trở lại đỉnh 154,8 triệu đồng/lượng – vùng giá vốn được coi là "điểm nóng" của thị trường suốt tháng qua.

PNJ, Doji, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu… đồng loạt nâng giá mua lên vùng 151,8-152,8 triệu đồng/lượng, biến phân khúc vàng miếng thành "nhân vật chính" trong phiên giao dịch trưa. Ở chiều ngược lại, vàng nhẫn lại như một vai phụ tĩnh lặng trong khung hình đầy hỗn loạn. Hầu hết doanh nghiệp lớn giữ nguyên giá niêm yết so với hôm qua: khoảng 150,3-153,6 triệu đồng/lượng. Chỉ riêng Bảo Tín Minh Châu giảm thêm 300.000 đồng/lượng - một pha giảm khá bất thường khi so với việc vàng miếng đang bật tăng.

Ảnh minh họa

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay lùi nhẹ về 4.205 USD/ounce do áp lực chốt lời và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng trở lại. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, vàng thế giới chỉ tương đương 133,8 triệu đồng/lượng - thấp hơn vàng miếng nội địa tới 21 triệu đồng/lượng, tiếp tục tạo ra "khoảng cách điện ảnh" giữa hai thị trường.

Bạc: Tăng vượt 100% từ đầu năm

Giá bạc trong nước ghi nhận mức tăng gây sốc: bạc miếng Phú Quý bán ra tới 2,27 triệu đồng/lượng, trong khi giá bạc quốc tế leo lên 58,7 USD/ounce - mức cao nhất kể từ năm 2011. Tính từ đầu năm, bạc đã tăng hơn 100%, vượt xa tốc độ của vàng. Nguyên nhân chính nằm ở nhu cầu công nghiệp, đặc biệt là ngành năng lượng mặt trời, nơi bạc là nguyên liệu không thể thay thế trong tấm pin quang điện. Khi nguồn cung bạc toàn cầu ngày càng khan hiếm, thị trường càng dễ rơi vào trạng thái "bốc hỏa".

Ảnh minh họa

Các chuyên gia cảnh báo dù bạc có thể còn tăng mạnh, nhưng đây cũng là kim loại dễ "giảm sốc", nhà đầu tư cần cẩn trọng khi mua vào giai đoạn đỉnh.

USD: Thị trường tự do giảm, ngân hàng đi ngang

USD tự do giảm về 27.523-27.643 đồng/USD, mất khoảng 70-100 đồng so với phiên trước. Ngược lại, giá USD tại các ngân hàng lớn như Vietcombank, BIDV, VietinBank đều neo quanh mức 26.410 đồng/USD ở chiều bán ra.

Ảnh minh họa

Dollar Index - thước đo sức mạnh USD quốc tế - giảm nhẹ về 99,27 điểm. Thị trường toàn cầu bị tác động mạnh bởi kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm 25 điểm cơ bản trong cuộc họp tới, kèm theo tin đồn cố vấn Nhà Trắng Kevin Hassett có thể thay Jerome Powell trở thành Chủ tịch Fed mới.

Dù các dữ liệu kinh tế Mỹ gần đây cho thấy dấu hiệu hạ nhiệt, Chủ tịch Powell vẫn khẳng định việc cắt giảm lãi suất "không phải tự động", tạo ra cảm giác như khán giả đang xem hai nhân vật chính nói hai hướng khác nhau trong cùng một cảnh quay.

Euro: Tăng đồng loạt tại các ngân hàng

Khác với USD đang phân hóa, đồng Euro hôm nay tăng mạnh tại nhiều ngân hàng lớn. Vietcombank nâng giá mua - bán thêm 68-72 đồng, lên 29.892-31.468 VND/EUR. VietinBank và Techcombank cũng ghi nhận mức tăng tương tự, đưa Euro trở thành ngoại tệ tăng mạnh nhất trong rổ tiền tệ chính.

Ảnh minh họa

Trên thị trường quốc tế, EUR/USD sáng nay đạt mức 1,1638 USD/EUR, tiếp tục Xu hướng đi lên trước kỳ vọng châu Âu sẽ ổn định lãi suất trong bối cảnh Mỹ chuẩn bị nới lỏng.

Euro trở thành điểm sáng hiếm hoi giữa phiên giao dịch đầy nhiễu động của thị trường tiền tệ, thu hút sự quan tâm từ các nhà đầu tư cần phân bổ ngoại tệ trong dịp cuối năm.

Thị trường tài chính 3/12 đầy cao trào: vàng miếng bật tăng, vàng nhẫn đứng im, bạc bùng nổ, USD và Euro chuyển động bất quy tắc theo nhịp Fed. Với tốc độ biến động nhanh như cắt cảnh, thị trường đang buộc nhà đầu tư phải theo dõi sát từng chuyển động để không bỏ lỡ cơ hội, hoặc rơi vào rủi ro bất ngờ.