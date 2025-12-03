Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. XÃ HỘI
  3. Đời sống

Tin tài chính hôm nay 3/12: Giá vàng đảo chiều, USD đầy biến động

16:30 03/12/2025
Thị trường tài chính ngày 3/12, vàng miếng SJC bất ngờ bật tăng trở lại, vàng nhẫn đứng im đầy khó hiểu, còn USD chuyển động trái chiều.

Vàng: SJC bật tăng, vàng nhẫn đứng im

Thị trường vàng trong nước ngày 3/12 mở ra với một nhịp chuyển cảnh bất ngờ: sau cú lao dốc hôm qua, giá vàng miếng SJC quay đầu tăng mạnh 200.000 đồng/lượng tại hầu hết hệ thống lớn. Mức giá bán ra lập tức trở lại đỉnh 154,8 triệu đồng/lượng – vùng giá vốn được coi là "điểm nóng" của thị trường suốt tháng qua.

PNJ, Doji, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu… đồng loạt nâng giá mua lên vùng 151,8-152,8 triệu đồng/lượng, biến phân khúc vàng miếng thành "nhân vật chính" trong phiên giao dịch trưa. Ở chiều ngược lại, vàng nhẫn lại như một vai phụ tĩnh lặng trong khung hình đầy hỗn loạn. Hầu hết doanh nghiệp lớn giữ nguyên giá niêm yết so với hôm qua: khoảng 150,3-153,6 triệu đồng/lượng. Chỉ riêng Bảo Tín Minh Châu giảm thêm 300.000 đồng/lượng - một pha giảm khá bất thường khi so với việc vàng miếng đang bật tăng.

Ảnh minh họa Ảnh minh họa

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay lùi nhẹ về 4.205 USD/ounce do áp lực chốt lời và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng trở lại. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, vàng thế giới chỉ tương đương 133,8 triệu đồng/lượng - thấp hơn vàng miếng nội địa tới 21 triệu đồng/lượng, tiếp tục tạo ra "khoảng cách điện ảnh" giữa hai thị trường.

Bạc: Tăng vượt 100% từ đầu năm

Giá bạc trong nước ghi nhận mức tăng gây sốc: bạc miếng Phú Quý bán ra tới 2,27 triệu đồng/lượng, trong khi giá bạc quốc tế leo lên 58,7 USD/ounce - mức cao nhất kể từ năm 2011. Tính từ đầu năm, bạc đã tăng hơn 100%, vượt xa tốc độ của vàng. Nguyên nhân chính nằm ở nhu cầu công nghiệp, đặc biệt là ngành năng lượng mặt trời, nơi bạc là nguyên liệu không thể thay thế trong tấm pin quang điện. Khi nguồn cung bạc toàn cầu ngày càng khan hiếm, thị trường càng dễ rơi vào trạng thái "bốc hỏa".

Ảnh minh họa Ảnh minh họa

Các chuyên gia cảnh báo dù bạc có thể còn tăng mạnh, nhưng đây cũng là kim loại dễ "giảm sốc", nhà đầu tư cần cẩn trọng khi mua vào giai đoạn đỉnh.

USD: Thị trường tự do giảm, ngân hàng đi ngang

USD tự do giảm về 27.523-27.643 đồng/USD, mất khoảng 70-100 đồng so với phiên trước. Ngược lại, giá USD tại các ngân hàng lớn như Vietcombank, BIDV, VietinBank đều neo quanh mức 26.410 đồng/USD ở chiều bán ra.

Ảnh minh họa Ảnh minh họa

Dollar Index - thước đo sức mạnh USD quốc tế - giảm nhẹ về 99,27 điểm. Thị trường toàn cầu bị tác động mạnh bởi kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm 25 điểm cơ bản trong cuộc họp tới, kèm theo tin đồn cố vấn Nhà Trắng Kevin Hassett có thể thay Jerome Powell trở thành Chủ tịch Fed mới.

Dù các dữ liệu kinh tế Mỹ gần đây cho thấy dấu hiệu hạ nhiệt, Chủ tịch Powell vẫn khẳng định việc cắt giảm lãi suất "không phải tự động", tạo ra cảm giác như khán giả đang xem hai nhân vật chính nói hai hướng khác nhau trong cùng một cảnh quay.

Euro: Tăng đồng loạt tại các ngân hàng

Khác với USD đang phân hóa, đồng Euro hôm nay tăng mạnh tại nhiều ngân hàng lớn. Vietcombank nâng giá mua - bán thêm 68-72 đồng, lên 29.892-31.468 VND/EUR. VietinBank và Techcombank cũng ghi nhận mức tăng tương tự, đưa Euro trở thành ngoại tệ tăng mạnh nhất trong rổ tiền tệ chính.

Ảnh minh họa Ảnh minh họa

Trên thị trường quốc tế, EUR/USD sáng nay đạt mức 1,1638 USD/EUR, tiếp tục Xu hướng đi lên trước kỳ vọng châu Âu sẽ ổn định lãi suất trong bối cảnh Mỹ chuẩn bị nới lỏng.

Euro trở thành điểm sáng hiếm hoi giữa phiên giao dịch đầy nhiễu động của thị trường tiền tệ, thu hút sự quan tâm từ các nhà đầu tư cần phân bổ ngoại tệ trong dịp cuối năm.

Thị trường tài chính 3/12 đầy cao trào: vàng miếng bật tăng, vàng nhẫn đứng im, bạc bùng nổ, USD và Euro chuyển động bất quy tắc theo nhịp Fed. Với tốc độ biến động nhanh như cắt cảnh, thị trường đang buộc nhà đầu tư phải theo dõi sát từng chuyển động để không bỏ lỡ cơ hội, hoặc rơi vào rủi ro bất ngờ.

Theo www.saostar.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://www.saostar.vn/kinh-doanh/tin-tai-chinh-hom-nay-3-12-gia-vang-dao-chieu-usd-day-bien-dong-202512031352106328.html
Cùng chủ đề
Không khí lạnh ập xuống Bắc Bộ: Trời rét, mưa lớn và hiểm họa bất ngờ Đời sống
Không khí lạnh ập xuống Bắc Bộ: Trời rét, mưa lớn và hiểm họa bất ngờ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, hiện nay (3/12), không khí lạnh đã ảnh hưởng...

Bên trong tiệc ra mắt giới thượng lưu của các ái nữ nhà giàu Đời sống
Bên trong tiệc ra mắt giới thượng lưu của các ái nữ nhà giàu

Là dạ tiệc xa hoa, quy tụ nhiều tiểu thư danh giá nhất thế giới, Le Bal des Débutantes luôn...

Không chỉ agency TP.HCM 'nói xấu' nhân viên Đời sống
Không chỉ agency TP.HCM 'nói xấu' nhân viên

Bên cạnh agency trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo ở TP.HCM, nhiều doanh nghiệp trên toàn thế giới cũng...

Các trường hợp bị phong tỏa tài khoản ngân hàng từ ngày 1/1/2026 Đời sống
Các trường hợp bị phong tỏa tài khoản ngân hàng từ ngày 1/1/2026

Từ 1/1/2026, cơ quan chức năng có thể phong tỏa tài khoản ngân hàng của cá nhân, tổ chức nếu...

Cháy lớn tại Đà Nẵng, cột khói cuồn cuộn sau Bệnh viện Hòa Vang Đời sống
Cháy lớn tại Đà Nẵng, cột khói cuồn cuộn sau Bệnh viện Hòa Vang

Một đám cháy dữ dội bùng lên tại bãi xe tải gần Quốc lộ 14B, khiến lực lượng chức năng...

Số dư tài khoản dưới 500.000 đồng/tháng sẽ bị thu phí quản lý Đời sống
Số dư tài khoản dưới 500.000 đồng/tháng sẽ bị thu phí quản lý

Nhiều ngân hàng đã điều chỉnh biểu phí, siết điều kiện miễn phí quản lý tài khoản và bổ sung...

Mới cập nhật
Công an thông tin chính thức về vụ án giết người nghiêm trọng ở Hữu Lũng, Lạng Sơn

Công an thông tin chính thức về vụ án giết người nghiêm trọng ở Hữu Lũng, Lạng Sơn

Công an Lạng Sơn xác định Đoàn Văn Sáng, nguyên Phó đội trưởng QLTT, đã giết nạn nhân Nguyễn Xuân Đạt tại nơi làm việc và đang bị tạm giam để điều tra.

2 giờ trước Pháp luật

Không khí lạnh ập xuống Bắc Bộ: Trời rét, mưa lớn và hiểm họa bất ngờ

Không khí lạnh ập xuống Bắc Bộ: Trời rét, mưa lớn và hiểm họa bất ngờ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, hiện nay (3/12), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở khu vực Đông Bắc Bắc Bộ, khiến trời chuyển mưa nhỏ rải rác tại nhiều địa phương.

2 giờ trước Đời sống

'Nghe Phú Quốc mất điện, nhiều khách hủy phòng'

'Nghe Phú Quốc mất điện, nhiều khách hủy phòng'

Trước sự cố đứt cáp ngầm vượt biển Phú Quốc, bên cạnh các khó khăn về vận hành, chi phí tăng cao, nhiều khu nghỉ dưỡng, khách sạn còn đối diện với tình trạng hủy phòng.

2 giờ trước Cẩm nang du lịch

Zinzin – Gần 20 Năm Nuôi Dưỡng Niềm Vui Thơ Ấu Và Sự An Tâm Của Cha Mẹ

Zinzin – Gần 20 Năm Nuôi Dưỡng Niềm Vui Thơ Ấu Và Sự An Tâm Của Cha Mẹ

Gần hai thập kỷ qua, ZinZin đã đồng hành trong những bước chân đầu đời của nhiều thế hệ trẻ em Việt Nam. Ra mắt từ năm 2006, ZinZin là thương hiệu sữa trái cây quen thuộc, gắn liền với tuổi thơ của hàng triệu người Việt. Khởi nguồn từ Công ty Cổ phần Elovi Việt Nam, thương hiệu ZinZin tiếp tục được phát triển bởi Công ty Cổ phần Morinaga Nutritional Foods Việt Nam - tên gọi mới của Elovi sau khi trở thành thành viên chính thức của Tập đoàn Morinaga Milk - tập đoàn sữa với hơn 100 năm lịch sử tại Nhật.

3 giờ trước Đời sống

Bên trong tiệc ra mắt giới thượng lưu của các ái nữ nhà giàu

Bên trong tiệc ra mắt giới thượng lưu của các ái nữ nhà giàu

Là dạ tiệc xa hoa, quy tụ nhiều tiểu thư danh giá nhất thế giới, Le Bal des Débutantes luôn là sự kiện thu hút sự chú ý mỗi lần được tổ chức.

8 giờ trước Đời sống

Mỹ nhân cơ bắp Australia sau 15 năm tập gym

Mỹ nhân cơ bắp Australia sau 15 năm tập gym

Sau hơn một thập kỷ rèn luyện, Kiki Vhyce xây dựng và duy trì khối cơ bắp đồ sộ. Cô hiện là huấn luyện viên kiêm người mẫu thể hình nổi tiếng khắp mạng xã hội.

8 giờ trước Khám phá

Lông nách trắng của Rosalía gây sốc

Lông nách trắng của Rosalía gây sốc

Xuất hiện với phần lông nách tẩy trắng, nữ ca sĩ Rosalía trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội, nối dài những tranh luận xung quanh tiêu chuẩn thẩm mỹ đối với nữ giới.

8 giờ trước Phong cách

Đội hình dự kiến U22 Việt Nam vs U22 Lào: Ai thay Văn Trường?

Đội hình dự kiến U22 Việt Nam vs U22 Lào: Ai thay Văn Trường?

Dự đoán đội hình U22 Việt Nam đấu với U22 Lào: Chấn thương của Nguyễn Văn Trường khiến huấn luyện viên Kim Sang-sik phải tính toán lại nhân sự ở tuyến giữa.

8 giờ trước Bóng đá

Các trường Hà Nội chủ động cho học sinh nghỉ học nếu không khí 'rất nguy hại'

Các trường Hà Nội chủ động cho học sinh nghỉ học nếu không khí 'rất nguy hại'

Hà Nội yêu cầu các trường chủ động hạn chế hoạt động ngoài trời và có thể tạm dừng việc học khi ô nhiễm không khí ở mức rất nguy hại, nhằm bảo vệ sức khỏe học sinh.

8 giờ trước Học đường

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá hàng nghìn tỷ đồng

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá hàng nghìn tỷ đồng

Cục CSHS chủ trì, phối hợp với đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an các địa phương đồng loạt tiến hành triệu tập hàng chục đối tượng, khám xét khẩn cấp 17 địa điểm tại: TP Hà Nội, TP.HCM, Ninh Bình, Đắk Lắk.

8 giờ trước Pháp luật