Không chỉ agency TP.HCM 'nói xấu' nhân viên

Bên cạnh agency trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo ở TP.HCM, nhiều doanh nghiệp trên toàn thế giới cũng phải đối mặt với bê bối truyền thông, bị khởi kiện vì bôi nhọ nhân sự.

Nhiều doanh nghiệp trên thế giới bị chỉ trích vì bêu xấu nhân sự. Ảnh minh hoạ: Thirdman/Pexels.

Cuối tháng 11, sự việc một công ty hoạt động trong lĩnh vực truyền thông và quảng cáo (agency) tại TP.HCM công khai đăng tải quyết định kỷ luật thực tập sinh, là sinh viên ĐH Văn Lang, lên MXH gây tranh luận lớn.

Theo bài đăng từ phía agency, thực tập sinh trên đưa ra quyết định nghỉ ngang sau khi được xác nhận thực tập sớm, đồng thời “có lời lẽ thách thức, thái độ không chuẩn mực với cấp trên, vi phạm tác phong và giao tiếp của công ty”.

Dù đưa ra nhiều lý do giải thích, công ty trên vẫn bị chỉ trích vì công khai thông tin cá nhân của nhân sự. Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, đến sáng 2/12, fanpage chính thức của doanh nghiệp không thể truy cập. Trang có khả năng bị báo cáo hoặc tạm khóa.

Tuy nhiên, agency này không phải công ty đầu tiên chịu khủng hoảng truyền thông sau khi “nói xấu” nhân sự. Trên thế giới, nhiều doanh nghiệp cũng từng gây phẫn nộ vì hành động này. Thậm chí, một số còn bị kiện, phải bồi thường vì bôi nhọ nhân viên.

Tháng 7 năm nay, tòa án Delhi (Ấn Độ) đã đưa ra phán quyết rằng thư sa thải của tập đoàn Công nghệ đa quốc gia Wipro gửi cho cựu nhân viên Abhijit Mishra có tính chất bêu xấu, phỉ báng. Theo đó, bức thư chứa những từ ngữ “mang tính bôi nhọ, vu khống và ám chỉ xấu”.

Toà án cho biết thông báo sa thải chứa ngôn từ miệt thị gây cản trở cơ hội việc làm tương lai của người lao động, thậm chí có thể huỷ hoại danh dự cá nhân.

Vì vậy, nhà chức trách yêu cầu Wipro thu hồi thư sa thải trước đó, phát hành lại thông báo mới, loại bỏ hoàn toàn ngôn từ có tính chất bôi nhọ. Đồng thời, tập đoàn cũng phải bồi thường 200.000 rupee Ấn Độ cho nhân viên trên vì “làm tổn hại danh dự, thiệt hại tâm lý và uy tín nghề nghiệp”.

Wipro bị phạt vì gửi thư sa thải có tính chất bêu xấu nhân sự. Ảnh minh hoạ: Reuters.

Tháng 11 vừa qua, Martin Bally, phó giám đốc phụ trách an ninh thông tin của tập đoàn thực phẩm Campbell’s (Mỹ), cũng bị kiện vì nhiều phát ngôn có tính chất phân biệt, xúc phạm nhân viên và khách hàng.

Trong đó, lãnh đạo này sử dụng từ ngữ phân biệt đối xử với nhân viên người Ấn Độ, bị ghi âm lại và tố cáo. Ngay sau đó, tập đoàn đưa ra quyết định sa thải Bally, công khai lên án loạt phát ngôn của lãnh đạo này. Những lời lẽ trên bị nhận xét là “thô tục, xúc phạm và sai sự thật”.

Cùng với cá nhân, doanh nghiệp thực phẩm trên cũng phải đối mặt với rủi ro pháp lý, khủng hoảng truyền thông và mất uy tín trên diện rộng. Lời nói mang tính xúc phạm của đội ngũ lãnh đạo có khả năng tạo ra môi trường làm việc độc hại.

Nhìn chung, nhiều hình thức phỉ báng nhân sự được ghi nhận trên toàn thế giới, bao gồm bôi nhọ, vu khống, miệt thị và công khai thông tin xấu của cá nhân lên mạng xã hội hoặc kênh truyền thông công ty.

Hành động này có khả năng gây thiệt hại về tâm lý, thể chất, ảnh hưởng tiêu cực đến danh tiếng của người lao động trên thị trường việc làm. Trong trường hợp không chứng minh được cáo buộc, doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm trước Pháp luật.

Trở lại với trường hợp của agency tại TP.HCM, công ty này chưa bị cá nhân hay tổ chức nào khởi kiện, song phải đối mặt với khủng hoảng truyền thông lớn.

Sau vụ việc, đại diện Trường Đại học Văn Lang cho biết đã chủ động làm việc với sinh viên để nắm tình hình.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews hôm 30/11, nhà trường khẳng định việc đăng tải thông tin cá nhân của thực tập sinh lên nền tảng công khai là không phù hợp quy định hiện hành, đồng thời nhấn mạnh vị trí thực tập sinh không mang tính trọng yếu trong doanh nghiệp, nên mọi xử lý nên giới hạn trong phạm vi nội bộ thay vì đưa lên mạng xã hội.