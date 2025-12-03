Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. XÃ HỘI
  3. Đời sống

Không chỉ agency TP.HCM 'nói xấu' nhân viên

10:16 03/12/2025
Bên cạnh agency trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo ở TP.HCM, nhiều doanh nghiệp trên toàn thế giới cũng phải đối mặt với bê bối truyền thông, bị khởi kiện vì bôi nhọ nhân sự.

Nhiều doanh nghiệp trên thế giới bị chỉ trích vì bêu xấu nhân sự. Ảnh minh hoạ: Thirdman/Pexels.

Cuối tháng 11, sự việc một công ty hoạt động trong lĩnh vực truyền thông và quảng cáo (agency) tại TP.HCM công khai đăng tải quyết định kỷ luật thực tập sinh, là sinh viên ĐH Văn Lang, lên MXH gây tranh luận lớn.

Theo bài đăng từ phía agency, thực tập sinh trên đưa ra quyết định nghỉ ngang sau khi được xác nhận thực tập sớm, đồng thời “có lời lẽ thách thức, thái độ không chuẩn mực với cấp trên, vi phạm tác phong và giao tiếp của công ty”.

Dù đưa ra nhiều lý do giải thích, công ty trên vẫn bị chỉ trích vì công khai thông tin cá nhân của nhân sự. Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, đến sáng 2/12, fanpage chính thức của doanh nghiệp không thể truy cập. Trang có khả năng bị báo cáo hoặc tạm khóa.

Tuy nhiên, agency này không phải công ty đầu tiên chịu khủng hoảng truyền thông sau khi “nói xấu” nhân sự. Trên thế giới, nhiều doanh nghiệp cũng từng gây phẫn nộ vì hành động này. Thậm chí, một số còn bị kiện, phải bồi thường vì bôi nhọ nhân viên.

Tháng 7 năm nay, tòa án Delhi (Ấn Độ) đã đưa ra phán quyết rằng thư sa thải của tập đoàn Công nghệ đa quốc gia Wipro gửi cho cựu nhân viên Abhijit Mishra có tính chất bêu xấu, phỉ báng. Theo đó, bức thư chứa những từ ngữ “mang tính bôi nhọ, vu khống và ám chỉ xấu”.

Toà án cho biết thông báo sa thải chứa ngôn từ miệt thị gây cản trở cơ hội việc làm tương lai của người lao động, thậm chí có thể huỷ hoại danh dự cá nhân.

Vì vậy, nhà chức trách yêu cầu Wipro thu hồi thư sa thải trước đó, phát hành lại thông báo mới, loại bỏ hoàn toàn ngôn từ có tính chất bôi nhọ. Đồng thời, tập đoàn cũng phải bồi thường 200.000 rupee Ấn Độ cho nhân viên trên vì “làm tổn hại danh dự, thiệt hại tâm lý và uy tín nghề nghiệp”.

agency, kien, phat, nhan su, nhan vien anh 1

Wipro bị phạt vì gửi thư sa thải có tính chất bêu xấu nhân sự. Ảnh minh hoạ: Reuters.

Tháng 11 vừa qua, Martin Bally, phó giám đốc phụ trách an ninh thông tin của tập đoàn thực phẩm Campbell’s (Mỹ), cũng bị kiện vì nhiều phát ngôn có tính chất phân biệt, xúc phạm nhân viên và khách hàng.

Trong đó, lãnh đạo này sử dụng từ ngữ phân biệt đối xử với nhân viên người Ấn Độ, bị ghi âm lại và tố cáo. Ngay sau đó, tập đoàn đưa ra quyết định sa thải Bally, công khai lên án loạt phát ngôn của lãnh đạo này. Những lời lẽ trên bị nhận xét là “thô tục, xúc phạm và sai sự thật”.

Cùng với cá nhân, doanh nghiệp thực phẩm trên cũng phải đối mặt với rủi ro pháp lý, khủng hoảng truyền thông và mất uy tín trên diện rộng. Lời nói mang tính xúc phạm của đội ngũ lãnh đạo có khả năng tạo ra môi trường làm việc độc hại.

Nhìn chung, nhiều hình thức phỉ báng nhân sự được ghi nhận trên toàn thế giới, bao gồm bôi nhọ, vu khống, miệt thị và công khai thông tin xấu của cá nhân lên mạng xã hội hoặc kênh truyền thông công ty.

Hành động này có khả năng gây thiệt hại về tâm lý, thể chất, ảnh hưởng tiêu cực đến danh tiếng của người lao động trên thị trường việc làm. Trong trường hợp không chứng minh được cáo buộc, doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm trước Pháp luật.

Trở lại với trường hợp của agency tại TP.HCM, công ty này chưa bị cá nhân hay tổ chức nào khởi kiện, song phải đối mặt với khủng hoảng truyền thông lớn.

Sau vụ việc, đại diện Trường Đại học Văn Lang cho biết đã chủ động làm việc với sinh viên để nắm tình hình.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews hôm 30/11, nhà trường khẳng định việc đăng tải thông tin cá nhân của thực tập sinh lên nền tảng công khai là không phù hợp quy định hiện hành, đồng thời nhấn mạnh vị trí thực tập sinh không mang tính trọng yếu trong doanh nghiệp, nên mọi xử lý nên giới hạn trong phạm vi nội bộ thay vì đưa lên mạng xã hội.

Ăn điểm trong mắt nhà tuyển dụng

‘Nhân tố F’, trong đó F là viết tắt của ‘Fascination’ (Sự cuốn hút) sẽ là yếu tố thu hút nhất trong một buổi tuyến dụng. Theo tác giả Paul Williams của cuốn Ảo tưởng của sự bất khả chiến bại, những cá nhân nắm giữ vị trí lãnh đạo sau này sẽ cần phải kết nối được với các nhân viên của mình, cổ vũ họ và nắm bắt được trí tưởng tượng trong họ. Nhân tố F được xác định như sau: Liệu người này - trong một khoảng thời gian rất ngắn - có thể khiến tôi hứng thú và cuốn hút tôi hay không?

Theo lifestyle.znews.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://lifestyle.znews.vn/khong-chi-agency-tphcm-noi-xau-nhan-vien-post1607966.html
Cùng chủ đề
Bên trong tiệc ra mắt giới thượng lưu của các ái nữ nhà giàu Đời sống
Bên trong tiệc ra mắt giới thượng lưu của các ái nữ nhà giàu

Là dạ tiệc xa hoa, quy tụ nhiều tiểu thư danh giá nhất thế giới, Le Bal des Débutantes luôn...

Các trường hợp bị phong tỏa tài khoản ngân hàng từ ngày 1/1/2026 Đời sống
Các trường hợp bị phong tỏa tài khoản ngân hàng từ ngày 1/1/2026

Từ 1/1/2026, cơ quan chức năng có thể phong tỏa tài khoản ngân hàng của cá nhân, tổ chức nếu...

Cháy lớn tại Đà Nẵng, cột khói cuồn cuộn sau Bệnh viện Hòa Vang Đời sống
Cháy lớn tại Đà Nẵng, cột khói cuồn cuộn sau Bệnh viện Hòa Vang

Một đám cháy dữ dội bùng lên tại bãi xe tải gần Quốc lộ 14B, khiến lực lượng chức năng...

Số dư tài khoản dưới 500.000 đồng/tháng sẽ bị thu phí quản lý Đời sống
Số dư tài khoản dưới 500.000 đồng/tháng sẽ bị thu phí quản lý

Nhiều ngân hàng đã điều chỉnh biểu phí, siết điều kiện miễn phí quản lý tài khoản và bổ sung...

Chỉ nhận 940.000 đồng tiền tập luyện A80, sinh viên tố trường "mập mờ": Hiệu trường đổi vé gấp về Hà Nội Đời sống
Chỉ nhận 940.000 đồng tiền tập luyện A80, sinh viên tố trường "mập mờ": Hiệu trường đổi vé gấp về Hà Nội

Thầy hiệu trưởng cho biết, ông và nhà trường luôn làm việc với tinh thần "tất cả vì sinh viên".

Tìm kiếm 4/7 tòa nhà bị cháy, Hong Kong ghi nhận 146 người thiệt mạng Đời sống
Tìm kiếm 4/7 tòa nhà bị cháy, Hong Kong ghi nhận 146 người thiệt mạng

Giới chức Hong Kong cho biết đã tìm kiếm 4 trên 7 tòa nhà và số người thiệt mạng trong...

Mới cập nhật
Bên trong tiệc ra mắt giới thượng lưu của các ái nữ nhà giàu

Bên trong tiệc ra mắt giới thượng lưu của các ái nữ nhà giàu

Là dạ tiệc xa hoa, quy tụ nhiều tiểu thư danh giá nhất thế giới, Le Bal des Débutantes luôn là sự kiện thu hút sự chú ý mỗi lần được tổ chức.

2 giờ trước Đời sống

Mỹ nhân cơ bắp Australia sau 15 năm tập gym

Mỹ nhân cơ bắp Australia sau 15 năm tập gym

Sau hơn một thập kỷ rèn luyện, Kiki Vhyce xây dựng và duy trì khối cơ bắp đồ sộ. Cô hiện là huấn luyện viên kiêm người mẫu thể hình nổi tiếng khắp mạng xã hội.

2 giờ trước Khám phá

Lông nách trắng của Rosalía gây sốc

Lông nách trắng của Rosalía gây sốc

Xuất hiện với phần lông nách tẩy trắng, nữ ca sĩ Rosalía trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội, nối dài những tranh luận xung quanh tiêu chuẩn thẩm mỹ đối với nữ giới.

2 giờ trước Phong cách

Đội hình dự kiến U22 Việt Nam vs U22 Lào: Ai thay Văn Trường?

Đội hình dự kiến U22 Việt Nam vs U22 Lào: Ai thay Văn Trường?

Dự đoán đội hình U22 Việt Nam đấu với U22 Lào: Chấn thương của Nguyễn Văn Trường khiến huấn luyện viên Kim Sang-sik phải tính toán lại nhân sự ở tuyến giữa.

2 giờ trước Bóng đá

Các trường Hà Nội chủ động cho học sinh nghỉ học nếu không khí 'rất nguy hại'

Các trường Hà Nội chủ động cho học sinh nghỉ học nếu không khí 'rất nguy hại'

Hà Nội yêu cầu các trường chủ động hạn chế hoạt động ngoài trời và có thể tạm dừng việc học khi ô nhiễm không khí ở mức rất nguy hại, nhằm bảo vệ sức khỏe học sinh.

2 giờ trước Học đường

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá hàng nghìn tỷ đồng

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá hàng nghìn tỷ đồng

Cục CSHS chủ trì, phối hợp với đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an các địa phương đồng loạt tiến hành triệu tập hàng chục đối tượng, khám xét khẩn cấp 17 địa điểm tại: TP Hà Nội, TP.HCM, Ninh Bình, Đắk Lắk.

2 giờ trước Pháp luật

'Búp măng non' gặp sự cố trên sân nhà, bố mẹ xem camera mà đau lòng

'Búp măng non' gặp sự cố trên sân nhà, bố mẹ xem camera mà đau lòng

Mới đây, cư dân mạng đã và đang chuyền tay nhau đoạn clip ghi lại khoảnh khắc đáng chú ý của một "búp măng non" khi đang chơi đùa ở sân nhà mình.

2 giờ trước Học đường

Hoa hậu lười biếng khiến cả nước thất vọng, tung ảnh mặc áo tắm gợi cảm bên bạn trai gây chú ý

Hoa hậu lười biếng khiến cả nước thất vọng, tung ảnh mặc áo tắm gợi cảm bên bạn trai gây chú ý

Loạt ảnh mới của hoa hậu 9X thu hút sự chú ý của nhiều người.

2 giờ trước Showbiz

Cựu tiếp viên hàng không môi giới mại dâm bằng ký hiệu lạ

Cựu tiếp viên hàng không môi giới mại dâm bằng ký hiệu lạ

Nếu tiếp viên đi bán dâm thì khi viết tên vào sổ sẽ viết chữ hoa đầu tiên, không đi bán dâm thì viết chữ thường rồi báo cho các quản lý.

2 giờ trước Pháp luật

Lương Thế Thành công khai 'cạnh tranh' với vợ

Lương Thế Thành công khai 'cạnh tranh' với vợ

Màn 'đối đầu' của Lương Thế Thành với vợ nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng.

2 giờ trước Phim