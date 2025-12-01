Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. XÃ HỘI
  3. Đời sống

Các trường hợp bị phong tỏa tài khoản ngân hàng từ ngày 1/1/2026

17:27 01/12/2025
Từ 1/1/2026, cơ quan chức năng có thể phong tỏa tài khoản ngân hàng của cá nhân, tổ chức nếu không tự nguyện nộp phạt hành chính hoặc có dấu hiệu tẩu tán tài sản.

Chính phủ đã ban hành Nghị định 296/2025 về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt hành chính, có hiệu lực từ 1/1/2026, quy định nguyên tắc, trình tự, thủ tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế để thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả và hoàn trả kinh phí cho cơ quan thực hiện biện pháp khắc phục.

Đáng chú ý, nghị định mới cũng cụ thể hóa loạt biện pháp cưỡng chế tài chính nhằm thu hồi tiền phạt, trong đó có quy định khấu trừ tiền trong tài khoản ngân hàng hoặc tiền gửi khi cá nhân, tổ chức vi phạm không tự nguyện chấp hành và có tiền gửi tại tổ chức tín dụng hoặc Kho bạc Nhà nước.

img-6192-1764584781.webp

Theo quy định, trong thời hạn 1 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được quyết định cưỡng chế, tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam phải phong tỏa số tiền tương ứng với số tiền mà cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế phải nộp. Nếu không đủ số dư để khấu trừ, đơn vị phải phong tỏa toàn bộ số tiền trong tài khoản.

Các tổ chức kể trên có trách nhiệm cung cấp thông tin, phong tỏa và trích chuyển tiền từ tài khoản, tiền gửi của cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế khi có yêu cầu của người có thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế.

Để đảm bảo thi hành, nghị định cho phép áp dụng khẩn cấp biện pháp phong tỏa tài khoản, tiền gửi ngân hàng hoặc niêm phong tài sản khi người ra quyết định cưỡng chế có đủ căn cứ xác định cá nhân, tổ chức có dấu hiệu tẩu tán tiền bạc, tài sản.

Ngoài biện pháp khấu trừ tiền gửi, Nghị định 269/2025 còn quy định chi tiết về khấu trừ một phần lương/thu nhập và kê biên tài sản có giá trị tương ứng với số tiền phạt để bán đấu giá.

Mức khấu trừ đối với tiền lương và lương hưu không vượt quá 30% thu nhập hàng tháng sau khi đã trừ các khoản bảo hiểm và thuế. Đối với các khoản thu nhập khác, mức khấu trừ tối đa là 50%. Việc khấu trừ phải bảo đảm mức sống tối thiểu cho người bị cưỡng chế và người phụ thuộc.

Nghị định cũng quy định về việc kê biên tài sản có giá trị tương ứng với số tiền phạt để bán đấu giá. Tuy nhiên, việc kê biên phải bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người bị cưỡng chế, chẳng hạn không được kê biên nhà ở duy nhất phục vụ nhu cầu sinh hoạt tối thiểu của cá nhân và gia đình người bị cưỡng chế.

Bên cạnh đó, việc kê biên tài sản phải được thông báo cho cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế, UBND cấp xã nơi tài sản bị kê biên tọa lạc trước ít nhất 5 ngày làm việc.

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Là nguồn tư liệu cho những người quan tâm và muốn nâng cao kiến thức trong lĩnh vực kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không chỉ đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp người đọc tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Theo znews.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://znews.vn/cac-truong-hop-bi-phong-toa-tai-khoan-ngan-hang-tu-ngay-112026-post1607500.html
Cùng chủ đề
Cháy lớn tại Đà Nẵng, cột khói cuồn cuộn sau Bệnh viện Hòa Vang Đời sống
Cháy lớn tại Đà Nẵng, cột khói cuồn cuộn sau Bệnh viện Hòa Vang

Một đám cháy dữ dội bùng lên tại bãi xe tải gần Quốc lộ 14B, khiến lực lượng chức năng...

Số dư tài khoản dưới 500.000 đồng/tháng sẽ bị thu phí quản lý Đời sống
Số dư tài khoản dưới 500.000 đồng/tháng sẽ bị thu phí quản lý

Nhiều ngân hàng đã điều chỉnh biểu phí, siết điều kiện miễn phí quản lý tài khoản và bổ sung...

Chỉ nhận 940.000 đồng tiền tập luyện A80, sinh viên tố trường "mập mờ": Hiệu trường đổi vé gấp về Hà Nội Đời sống
Chỉ nhận 940.000 đồng tiền tập luyện A80, sinh viên tố trường "mập mờ": Hiệu trường đổi vé gấp về Hà Nội

Thầy hiệu trưởng cho biết, ông và nhà trường luôn làm việc với tinh thần "tất cả vì sinh viên".

Tìm kiếm 4/7 tòa nhà bị cháy, Hong Kong ghi nhận 146 người thiệt mạng Đời sống
Tìm kiếm 4/7 tòa nhà bị cháy, Hong Kong ghi nhận 146 người thiệt mạng

Giới chức Hong Kong cho biết đã tìm kiếm 4 trên 7 tòa nhà và số người thiệt mạng trong...

Bão số 15 tiến sát khu vực Gia Lai – Đắk Lắk: Vì sao tâm bão lại gần Tây Nguyên? Đời sống
Bão số 15 tiến sát khu vực Gia Lai – Đắk Lắk: Vì sao tâm bão lại gần Tây Nguyên?

Bão số 15 tiếp tục di chuyển chậm trên Biển Đông, bất ngờ áp sát vùng biển ngoài khơi khu...

Bão số 15 giật cấp 13 di chuyển chậm trên Biển Đông, áp thấp nhiệt đới lạ thường có vào Nam Bộ? Đời sống
Bão số 15 giật cấp 13 di chuyển chậm trên Biển Đông, áp thấp nhiệt đới lạ thường có vào Nam Bộ?

Trong khi bão số 15 vẫn di chuyển chậm, đổi hướng liên tục, một áp thấp nhiệt đới lạ thường...

Mới cập nhật
Mất 12.000 USD tiền sửa ôtô điện do làm đổ chai nước

Mất 12.000 USD tiền sửa ôtô điện do làm đổ chai nước

Hóa đơn sửa ôtô điện mà một khách Mỹ nhận được sau khi vô tình làm đổ chai nước ra sàn xe gây chú ý. Công ty bảo hiểm đã từ chối chi trả.

2 giờ trước Xe

"Mợ ngố" Song Ji-hyo du hí TP HCM, sốc khi ăn trứng vịt lộn

"Mợ ngố" Song Ji-hyo du hí TP HCM, sốc khi ăn trứng vịt lộn

Chương trình ẩm thực "Mợ ngố" khen ngon!" có minh tinh Song Ji-hyo và đầu bếp David Lee được phát sóng từ ngày 4-12.

3 giờ trước Showbiz

Cháy lớn tại Đà Nẵng, cột khói cuồn cuộn sau Bệnh viện Hòa Vang

Cháy lớn tại Đà Nẵng, cột khói cuồn cuộn sau Bệnh viện Hòa Vang

Một đám cháy dữ dội bùng lên tại bãi xe tải gần Quốc lộ 14B, khiến lực lượng chức năng phải huy động hàng chục phương tiện và robot chữa cháy.

3 giờ trước Đời sống

Công an triệu tập người cha xích con trong căn phòng bẩn thỉu

Công an triệu tập người cha xích con trong căn phòng bẩn thỉu

Làm việc với công an, người cha khai nhận hằng ngày phải đi làm nên đã nhốt, xích chân các cháu trong phòng.

3 giờ trước Pháp luật

Xử phạt người đăng tin sai sự thật về mưa lũ Đắk Lắk

Xử phạt người đăng tin sai sự thật về mưa lũ Đắk Lắk

Công an Nghệ An xử phạt người tung tin sai sự thật về thiệt hại mưa lũ, đồng thời khuyến cáo người dân cảnh giác với thông tin chưa kiểm chứng trên mạng xã hội.

3 giờ trước Pháp luật

SEA Games 33: Bị nợ lương, VĐV Thái Lan vừa tập vừa khóc

SEA Games 33: Bị nợ lương, VĐV Thái Lan vừa tập vừa khóc

Thể thao Thái Lan vừa vướng vào sự cố nợ lương vận động viên nhiều tháng liên tục trước khi SEA Games 33 diễn ra.

3 giờ trước Bên lề

Công an Tây Ninh thông tin vụ người đàn ông lái ô tô tông chết em gái

Công an Tây Ninh thông tin vụ người đàn ông lái ô tô tông chết em gái

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh đã bắt giữ Nguyễn Tấn Thành - kẻ lái xe Lexus tông chết em gái để điều tra làm rõ hành vi Giết người.

3 giờ trước Pháp luật

Căn bệnh Nhã Phương mắc phải khi mang thai lần 3 nguy hiểm ra sao?

Căn bệnh Nhã Phương mắc phải khi mang thai lần 3 nguy hiểm ra sao?

Nhiều bà bầu cũng gặp phải căn bệnh như Nhã Phương trong thai kỳ.

3 giờ trước Sống khỏe

Loại cá kịch độc dễ gây tử vong nếu ăn nhầm, nhiều người vẫn vô tư không sợ

Loại cá kịch độc dễ gây tử vong nếu ăn nhầm, nhiều người vẫn vô tư không sợ

Cần cẩn trọng, cũng như không nên ăn loại cá này để tránh gây hại sức khỏe, thậm chí là tính mạng.

3 giờ trước Tư vấn sức khỏe

Bỏ lỡ là tiếc cả năm! Cuối năm bùng nổ vì 2 'phi vụ' cùng lúc oanh tạc phòng vé

Bỏ lỡ là tiếc cả năm! Cuối năm bùng nổ vì 2 'phi vụ' cùng lúc oanh tạc phòng vé

Cuối năm 2025 chứng kiến một cuộc đua phòng vé chưa từng có, khi hai “phi vụ” đình đám – Zootopia 2 và Phi Vụ Thế Kỷ 3: Thoắt Ẩn Thoắt Hiện – cùng lúc tạo sóng, kéo khán giả trở lại rạp trong bầu không khí phấn khích hiếm thấy.

3 giờ trước Phim