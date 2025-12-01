Số dư tài khoản dưới 500.000 đồng/tháng sẽ bị thu phí quản lý

Nhiều ngân hàng đã điều chỉnh biểu phí, siết điều kiện miễn phí quản lý tài khoản và bổ sung thêm các khoản thu mới nhằm thúc đẩy khách hàng cá nhân chuyển sang sử dụng dịch vụ số.

Nhiều ngân hàng sẽ thu phí quản lý đối với các tài khoản có số dư nhỏ. Ảnh: Nam Khánh.

Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) vừa thông báo áp dụng biểu phí mới từ ngày 1/12. Theo đó, tài khoản cá nhân có số dư bình quân dưới 500.000 đồng/tháng sẽ bị thu phí quản lý 11.000 đồng/tháng, thay cho điều kiện miễn phí trước đây là 300.000 đồng/tháng.

Eximbank cũng cho biết bắt đầu thu phí SMS Banking đối với khách hàng hạng Gold và Platinum với mức 90.000 đồng/quý/thuê bao; riêng nhóm khách hàng này nếu sử dụng gói Combo Casa sẽ được miễn phí.

Việc thu phí SMS Banking theo số lượng tin nhắn đã được các ngân hàng triển khai hơn một năm qua nhằm khuyến khích khách hàng chuyển sang dịch vụ OTT miễn phí - hình thức thông báo biến động số dư qua ứng dụng ngân hàng, giúp giảm chi phí cho cả người dùng và ngân hàng.

Tương tự, từ tháng 12, Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) cũng áp dụng chính sách phí mới. Các tài khoản thanh toán không phát sinh giao dịch trong 12 tháng liên tục sẽ bị thu phí 10.000 đồng/tháng (chưa bao gồm VAT), được gọi là phí “đóng băng tài khoản cá nhân”.

Với những tài khoản không còn hoạt động và không đủ số dư để thu phí, ngân hàng sẽ trích phần còn lại; nếu vẫn thiếu, khoản phí chưa thu được sẽ được miễn. VIB khuyến cáo khách hàng không còn nhu cầu sử dụng nên chủ động đến chi nhánh để đóng tài khoản.

Những thay đổi này thể hiện nỗ lực của các ngân hàng trong việc làm sạch dữ liệu khách hàng và duy trì các tài khoản “sống” theo định hướng chung của ngành. Không chỉ Eximbank hay VIB, nhiều ngân hàng khác cũng áp dụng thu phí theo mức số dư.

Tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), theo biểu phí từ 10/5, tài khoản có số dư bình quân dưới 2 triệu đồng sẽ bị thu phí 5.000 đồng/tháng; từ 2 triệu đến dưới 10 triệu đồng thu 3.000 đồng/tháng; và tài khoản có số dư từ 10 triệu đồng trở lên được miễn phí.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) thì quy định tài khoản thanh toán thường (Autolink) có số dư bình quân dưới 2 triệu đồng chịu phí 10.000 đồng/tháng, duy trì số dư từ 2 triệu đồng trở lên sẽ được miễn. Trong khi đó, Ngân hàng Quân đội (MB) miễn phí quản lý tài khoản nếu khách hàng giữ số dư tối thiểu 50.000 đồng.

Theo số liệu Ngân hàng Nhà nước công bố đến ngày 14/11 toàn hệ thống có hơn 136,1 triệu hồ sơ khách hàng cá nhân và hơn 1,4 triệu hồ sơ khách hàng tổ chức đã được đối chiếu sinh trắc học qua căn căn công dân gắn chip hoặc ứng dụng VNeID.