Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Những loại quả dù thèm đến mấy cũng tuyệt đối không dùng ngay sau bữa ăn

10:16 17/03/2026
Trái cây mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, tuy nhiên không phải lúc nào cũng nên ăn ngay sau bữa ăn. Một số loại quả nếu dùng sai thời điểm có thể gây đầy bụng, khó tiêu và ảnh hưởng tới hệ tiêu hóa.

Trái cây thường được xem là lựa chọn tráng miệng lành mạnh sau bữa ăn. Tuy nhiên, không phải loại quả nào cũng thích hợp dùng ngay khi vừa ăn no. Một số loại trái cây nếu ăn sai thời điểm có thể khiến dạ dày phải hoạt động nhiều hơn, thậm chí gây đầy bụng hoặc khó tiêu.

Chuối

Chuối là loại trái cây quen thuộc, giàu kali và chất xơ nên thường được nhiều người lựa chọn để ăn tráng miệng sau bữa cơm. Tuy nhiên, việc ăn chuối ngay sau khi ăn no có thể khiến dạ dày phải hoạt động nhiều hơn để tiêu hóa.

Trong một số trường hợp, điều này có thể khiến nhiều người cảm thấy đầy bụng hoặc khó chịu. Những người có hệ tiêu hóa nhạy cảm càng nên chú ý thời điểm ăn loại quả này.

Hồng

Hồng là loại trái cây được nhiều người yêu thích nhờ vị ngọt và hàm lượng dinh dưỡng cao. Tuy nhiên, nếu ăn hồng ngay sau bữa ăn, đặc biệt khi dạ dày đang chứa nhiều thức ăn giàu protein, có thể gây khó tiêu.

Một số chuyên gia dinh dưỡng cho rằng chất tannin trong quả hồng có thể kết hợp với protein và axit dạ dày, tạo thành khối khó tiêu, gây cảm giác nặng bụng.

Dứa

Dứa có vị chua ngọt đặc trưng và chứa nhiều vitamin C. Tuy nhiên, nếu ăn dứa ngay sau bữa ăn có thể khiến một số người cảm thấy cồn cào hoặc khó chịu ở dạ dày.

Nguyên nhân là do dứa chứa axit tự nhiên và enzyme bromelain, có thể ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa nếu dùng không đúng thời điểm.

Dưa hấu

Dưa hấu có hàm lượng nước cao nên nhiều người thích ăn ngay sau bữa ăn để giải khát. Tuy nhiên, việc ăn dưa hấu khi dạ dày đang đầy có thể làm loãng dịch tiêu hóa, khiến quá trình tiêu hóa thức ăn diễn ra chậm hơn.

Điều này đôi khi dẫn đến cảm giác đầy hơi hoặc khó tiêu ở một số người.

Nên ăn trái cây vào thời điểm nào?

Các chuyên gia dinh dưỡng thường khuyến nghị nên ăn trái cây sau bữa ăn khoảng 30 phút đến 1 giờ hoặc dùng vào giữa các bữa chính. Đây là thời điểm cơ thể dễ hấp thu vitamin và dưỡng chất có trong trái cây hơn.

Bên cạnh đó, mỗi người cũng nên lựa chọn loại trái cây phù hợp với tình trạng sức khỏe của mình để đảm bảo mang lại lợi ích tốt nhất cho cơ thể.

