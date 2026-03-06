Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. SỨC KHỎE
  3. Dinh dưỡng

Vụ ngộ độc bánh mì vỉa hè ở TP.HCM: Số ca nhập viện lên 94

14:35 06/03/2026
Sở Y tế TP.HCM cho biết đã ghi nhận 94 trường hợp đến khám và điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn sau khi ăn bánh mì tại một cơ sở trên đường Đồ Chiểu, phường Vũng Tàu.

Bệnh nhân nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: BVCC.

Trong số này, 93 trường hợp được tiếp nhận tại Bệnh viện Đa khoa Vũng Tũng Tàu. Có 84 bệnh nhân phải nhập viện điều trị nội trú, còn 9 trường hợp có triệu chứng nhẹ được kê toa điều trị ngoại trú và theo dõi tại nhà.

Đến nay, 4 bệnh nhân đã ổn định và được cho điều trị ngoại trú, trong khi 80 trường hợp vẫn tiếp tục được theo dõi và điều trị tại bệnh viện. Theo cơ sở y tế, các bệnh nhân hiện tình trạng ổn định, chưa ghi nhận ca nặng.

Ngoài ra, Bệnh viện Đa khoa Khánh Hội tiếp nhận 1 bệnh nhân nhập viện điều trị nội trú. Người bệnh hiện đã ổn định, giảm tiêu chảy và hạ sốt.

Sở Y tế TP.HCM cho biết đã chỉ đạo các bệnh viện rà soát công tác tiếp nhận và điều trị các trường hợp liên quan, bảo đảm thu dung, phân loại và xử trí theo đúng phác đồ điều trị ngộ độc thực phẩm đã ban hành.

Các cơ sở y tế cũng được yêu cầu báo cáo nhanh cho Sở An toàn thực phẩm và Sở Y tế về tình hình tiếp nhận bệnh nhân, số ca nặng, kết quả xét nghiệm vi sinh và các biến chứng (nếu có) để kịp thời điều phối điều trị. Ngành y tế sẽ tiếp tục theo dõi và cập nhật thông tin nếu có diễn biến bất thường.

Trước đó, tại TP.HCM cũng ghi nhận một chùm ca nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì. Ngày 2/3, ngành y tế thành phố ghi nhận 22 trường hợp đến khám và điều trị tại nhiều bệnh viện sau khi ăn bánh mì tại tiệm A.C. trên đường Phan Văn Trị, phường Hạnh Thông.

Trước diễn biến trên, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đề nghị Sở An toàn thực phẩm TP.HCM chỉ đạo các bệnh viện tập trung nguồn lực, tích cực điều trị cho bệnh nhân, không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng.

Cơ quan này cũng yêu cầu khẩn trương điều tra, truy xuất nguồn gốc nguyên liệu, thực phẩm nghi ngờ; lấy mẫu thực phẩm và bệnh phẩm để xét nghiệm, xác định nguyên nhân. Đồng thời cơ quan quản lý cần xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn thực phẩm, nếu phát hiện sai phạm.

Bánh mì là món ăn hội tụ nhiều yếu tố nguy cơ nhất trong nhóm thức ăn đường phố, dù nhìn bề ngoài có vẻ đơn giản. Một chiếc bánh mì có thể gồm patê, thịt nguội, chả, nem chua, thịt xá xíu, rau sống, sốt trứng, bơ. Mỗi thành phần là một mắt xích an toàn thực phẩm riêng biệt. Chỉ cần một khâu không đảm bảo, vi khuẩn có thể xâm nhập và nhanh chóng lan sang toàn bộ chiếc bánh.

Các nguyên liệu như patê, thịt xá xíu, nem chua có những đặc điểm chung khiến nguy cơ nhiễm khuẩn cao hơn: Giàu đạm, độ ẩm cao, dễ bị vi khuẩn đường ruột. Salmonella, E.coli xâm nhập nếu bảo quản không đúng cách, thường được chế biến sẵn, sử dụng kéo dài trong nhiều giờ.

Nguyên nhân thứ hai khiến bánh mì dễ gây ngộ độc là nhiễm khuẩn chéo. Trong điều kiện bán hàng nhanh, đông khách, các dụng cụ như dao cắt thịt, thớt, kẹp gắp, hay chính tay người bán nếu không được vệ sinh thường xuyên có thể trở thành “cầu nối” đưa vi khuẩn từ thực phẩm nhiễm khuẩn sang các thành phần khác. Nếu không đảm bảo vệ sinh đồng bộ, nguy cơ nhiễm khuẩn càng tăng cao.

Theo znews.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://znews.vn/vu-ngo-doc-banh-mi-via-he-o-tphcm-so-ca-nhap-vien-len-94-post1632709.html
Cùng chủ đề
3 bộ phận của dưa hấu nhiều người tiếc rẻ ăn cho bằng được, nào ngờ lại gây khó chịu cho dạ dày Dinh dưỡng
3 bộ phận của dưa hấu nhiều người tiếc rẻ ăn cho bằng được, nào ngờ lại gây khó chịu cho dạ dày

Dưa hấu là loại trái cây giải nhiệt quen thuộc trong mùa nóng. Tuy nhiên, có một số bộ phận...

Những bộ phận của bắp ngô cực kỳ tốt cho sức khoẻ lại bị vứt đi không thương tiếc Dinh dưỡng
Những bộ phận của bắp ngô cực kỳ tốt cho sức khoẻ lại bị vứt đi không thương tiếc

Dù quen thuộc trong bữa ăn hằng ngày, bắp ngô vẫn còn nhiều “phần vàng” tốt cho sức khoẻ như...

Mẹ sau sinh ăn gì để lợi sữa? Dinh dưỡng
Mẹ sau sinh ăn gì để lợi sữa?

Sau sinh, ăn gì để có đủ sữa cho con là mối quan tâm của nhiều bà mẹ. Chế độ...

Vụ 120 tấn heo bệnh vào Đồ hộp Hạ Long: Người dùng kinh hãi, phẫn nộ Dinh dưỡng
Vụ 120 tấn heo bệnh vào Đồ hộp Hạ Long: Người dùng kinh hãi, phẫn nộ

Cộng đồng mạng bức xúc khi biết Đồ hộp Hạ Long nhập 120 tấn thịt heo bệnh chế biến pate,...

Các loại rau chứa giun sán nhiều vô kể, thận trọng khi ăn Dinh dưỡng
Các loại rau chứa giun sán nhiều vô kể, thận trọng khi ăn

Nhiều loại rau tươi quen thuộc lại mang đầy ký sinh trùng đường ruột, tiềm ẩn nguy cơ cho sức...

Ăn sáng thường xuyên với bánh mì trứng, điều gì sẽ xảy ra với sức khỏe? Dinh dưỡng
Ăn sáng thường xuyên với bánh mì trứng, điều gì sẽ xảy ra với sức khỏe?

Sức khỏe sẽ ra sao nếu ăn sáng bằng bánh mì trứng là điều khiến nhiều người quan tâm.

Mới cập nhật
Đêm nhạc “Nối Vòng Tay Lớn” – Điểm hẹn kết nối cộng đồng họ Trịnh

Đêm nhạc “Nối Vòng Tay Lớn” – Điểm hẹn kết nối cộng đồng họ Trịnh

Tối ngày 01/04/2026, tại Trường Cao đẳng Thương mại & Du lịch Hà Nội, CLB 249 Việt Nam (trực thuộc Hội đồng Họ Trịnh Việt Nam) sẽ tổ chức Đêm nhạc Trịnh Công Sơn với chủ đề “Nối Vòng Tay Lớn”. Chương trình được kỳ vọng trở thành điểm nhấn văn hóa quan trọng trong năm 2026, đồng thời là không gian gặp gỡ, kết nối cộng đồng doanh nhân, trí thức, cán bộ và lãnh đạo họ Trịnh trên cả nước.

18 phút trước Âm nhạc

Bùng nổ âm nhạc AI tại Trung Quốc: Cơ hội mới hay thách thức cho nghệ sĩ thật?

Bùng nổ âm nhạc AI tại Trung Quốc: Cơ hội mới hay thách thức cho nghệ sĩ thật?

Sự phát triển nhanh chóng của âm nhạc AI cũng đặt ra không ít thách thức.

3 giờ trước Âm nhạc

Đêm muộn vẫn nhận được tin nhắn công việc: Người EQ cao không tức giận hay mặc kệ mà thường phản hồi tinh tế theo 5 cách này

Đêm muộn vẫn nhận được tin nhắn công việc: Người EQ cao không tức giận hay mặc kệ mà thường phản hồi tinh tế theo 5 cách này

Trong bối cảnh công việc ngày càng linh hoạt và áp lực, kỹ năng xử lý những tình huống “oái oăm” như tin nhắn công việc lúc nửa đêm ngày càng trở nên quan trọng.

3 giờ trước Học đường

Bộ Y tế nói gì về đề xuất đưa người chịu áp lực công việc vào diện theo dõi tâm thần?

Bộ Y tế nói gì về đề xuất đưa người chịu áp lực công việc vào diện theo dõi tâm thần?

Theo Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế), việc hoàn thiện dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng bệnh nhằm xây dựng văn bản hướng dẫn Luật Phòng bệnh có tính khả thi, phù hợp với thực tiễn.

4 giờ trước Đời sống

Review Đệ Nhất Phá Gia full trọn bộ: Phần 1 và Phần 2

Review Đệ Nhất Phá Gia full trọn bộ: Phần 1 và Phần 2

Nếu bạn mê phim ngắn hay kiểu cổ trang báo thù, nhịp nhanh và “lật kèo” liên tục, Đệ Nhất Phá Gia thuộc nhóm short drama rất dễ cày liền. Phần 1 tạo đà bằng cú lộ diện của một nhân vật giấu tài suốt nhiều năm, còn Phần 2 mở rộng địa bàn và bí mật thân thế, khiến câu chuyện bớt “một pha thắng thua” mà chuyển sang dạng hành trình.

7 giờ trước Giải trí

Gemini của Google đối mặt cáo buộc liên quan đến bạo lực

Gemini của Google đối mặt cáo buộc liên quan đến bạo lực

Google đối mặt với vụ kiện nghiêm trọng khi chatbot Gemini bị cáo buộc thúc đẩy người dùng thực hiện hành vi bạo lực.

7 giờ trước Học viện AI

Khởi tố vụ án 'Xôi Lạc TV': Người xem kênh lậu có bị liên đới?

Khởi tố vụ án 'Xôi Lạc TV': Người xem kênh lậu có bị liên đới?

Sau khi hơn 30 bị can liên quan đường dây phát sóng trái phép các nội dung thể thao, phim ảnh trên "Xôi Lạc TV" bị khởi tố, điều được nhiều người quan tâm là khán giả xem những nội dung này có phạm pháp?

7 giờ trước Pháp luật

Giá vàng rớt thê thảm

Giá vàng rớt thê thảm

Sáng 6/3, giá vàng trong nước lao dốc mạnh theo diễn biến suy yếu của giá vàng thế giới. Hiện giá mua vào của các doanh nghiệp chỉ quanh mức 180 triệu đồng mỗi lượng.

7 giờ trước Đời sống

Đại diện Việt duy nhất lọt Top 15 công ty phát triển ứng dụng iPhone tốt nhất thế giới theo xếp hạng Clutch Global

Đại diện Việt duy nhất lọt Top 15 công ty phát triển ứng dụng iPhone tốt nhất thế giới theo xếp hạng Clutch Global

PowerGate Software, công ty phần mềm có trụ sở tại Hà Nội, vừa được Clutch vinh danh trong danh sách Top 15 iPhone App Developers toàn cầu kỳ Fall 2025, khẳng định vị thế của ngành công nghệ thông tin Việt Nam trên bản đồ thế giới.

7 giờ trước Phần mềm

Hướng dẫn cá nhân, hộ kinh doanh kê khai và nộp thuế mới nhất

Hướng dẫn cá nhân, hộ kinh doanh kê khai và nộp thuế mới nhất

Ngưỡng doanh thu 500 triệu đồng/năm sẽ là căn cứ xác định nghĩa vụ thuế đối với cá nhân, hộ kinh doanh. Trường hợp không vượt mức này được miễn thuế nhưng vẫn phải khai báo.

1 ngày trước Đời sống