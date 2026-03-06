Vụ ngộ độc bánh mì vỉa hè ở TP.HCM: Số ca nhập viện lên 94

Sở Y tế TP.HCM cho biết đã ghi nhận 94 trường hợp đến khám và điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn sau khi ăn bánh mì tại một cơ sở trên đường Đồ Chiểu, phường Vũng Tàu.

Bệnh nhân nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: BVCC.

Trong số này, 93 trường hợp được tiếp nhận tại Bệnh viện Đa khoa Vũng Tũng Tàu. Có 84 bệnh nhân phải nhập viện điều trị nội trú, còn 9 trường hợp có triệu chứng nhẹ được kê toa điều trị ngoại trú và theo dõi tại nhà.

Đến nay, 4 bệnh nhân đã ổn định và được cho điều trị ngoại trú, trong khi 80 trường hợp vẫn tiếp tục được theo dõi và điều trị tại bệnh viện. Theo cơ sở y tế, các bệnh nhân hiện tình trạng ổn định, chưa ghi nhận ca nặng.

Ngoài ra, Bệnh viện Đa khoa Khánh Hội tiếp nhận 1 bệnh nhân nhập viện điều trị nội trú. Người bệnh hiện đã ổn định, giảm tiêu chảy và hạ sốt.

Sở Y tế TP.HCM cho biết đã chỉ đạo các bệnh viện rà soát công tác tiếp nhận và điều trị các trường hợp liên quan, bảo đảm thu dung, phân loại và xử trí theo đúng phác đồ điều trị ngộ độc thực phẩm đã ban hành.

Các cơ sở y tế cũng được yêu cầu báo cáo nhanh cho Sở An toàn thực phẩm và Sở Y tế về tình hình tiếp nhận bệnh nhân, số ca nặng, kết quả xét nghiệm vi sinh và các biến chứng (nếu có) để kịp thời điều phối điều trị. Ngành y tế sẽ tiếp tục theo dõi và cập nhật thông tin nếu có diễn biến bất thường.

Trước đó, tại TP.HCM cũng ghi nhận một chùm ca nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì. Ngày 2/3, ngành y tế thành phố ghi nhận 22 trường hợp đến khám và điều trị tại nhiều bệnh viện sau khi ăn bánh mì tại tiệm A.C. trên đường Phan Văn Trị, phường Hạnh Thông.

Trước diễn biến trên, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đề nghị Sở An toàn thực phẩm TP.HCM chỉ đạo các bệnh viện tập trung nguồn lực, tích cực điều trị cho bệnh nhân, không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng.

Cơ quan này cũng yêu cầu khẩn trương điều tra, truy xuất nguồn gốc nguyên liệu, thực phẩm nghi ngờ; lấy mẫu thực phẩm và bệnh phẩm để xét nghiệm, xác định nguyên nhân. Đồng thời cơ quan quản lý cần xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn thực phẩm, nếu phát hiện sai phạm.

Bánh mì là món ăn hội tụ nhiều yếu tố nguy cơ nhất trong nhóm thức ăn đường phố, dù nhìn bề ngoài có vẻ đơn giản. Một chiếc bánh mì có thể gồm patê, thịt nguội, chả, nem chua, thịt xá xíu, rau sống, sốt trứng, bơ. Mỗi thành phần là một mắt xích an toàn thực phẩm riêng biệt. Chỉ cần một khâu không đảm bảo, vi khuẩn có thể xâm nhập và nhanh chóng lan sang toàn bộ chiếc bánh.

Các nguyên liệu như patê, thịt xá xíu, nem chua có những đặc điểm chung khiến nguy cơ nhiễm khuẩn cao hơn: Giàu đạm, độ ẩm cao, dễ bị vi khuẩn đường ruột. Salmonella, E.coli xâm nhập nếu bảo quản không đúng cách, thường được chế biến sẵn, sử dụng kéo dài trong nhiều giờ.

Nguyên nhân thứ hai khiến bánh mì dễ gây ngộ độc là nhiễm khuẩn chéo. Trong điều kiện bán hàng nhanh, đông khách, các dụng cụ như dao cắt thịt, thớt, kẹp gắp, hay chính tay người bán nếu không được vệ sinh thường xuyên có thể trở thành “cầu nối” đưa vi khuẩn từ thực phẩm nhiễm khuẩn sang các thành phần khác. Nếu không đảm bảo vệ sinh đồng bộ, nguy cơ nhiễm khuẩn càng tăng cao.